Компания тестировала услугу с июля 2019 года, среди клиентов — Gett, Prisma, TimePad и другие.

В закладки

Сервис доставки готовых блюд «Кухня на районе» запустил подписку на корпоративное питание, которую тестировал с июля 2019 года. Партнёром при запуске стал онлайн-банк «Сфера», сообщил vc.ru представитель сервиса.

Подпиской на корпоративное питание «Кухни на районе» уже пользуются «несколько десятков» компаний, среди которых Gett, Prisma, TimePad и другие.

Подписка работает по постоплате. После заключения договора компания получает личный кабинет, в который можно добавить неограниченное количество сотрудников, отметил представитель сервиса.

В личном кабинете можно установить индивидуальные настройки и выбрать время обеда и лимит на сумму заказов: дневной или месячный. Сотрудники могут оформлять заказ самостоятельно.