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Еда
Лиана Липанова
1639

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» запустил подписку на корпоративное питание Материал редакции

Компания тестировала услугу с июля 2019 года, среди клиентов — Gett, Prisma, TimePad и другие.

12 комментариев
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Сервис доставки готовых блюд «Кухня на районе» запустил подписку на корпоративное питание, которую тестировал с июля 2019 года. Партнёром при запуске стал онлайн-банк «Сфера», сообщил vc.ru представитель сервиса.

Подпиской на корпоративное питание «Кухни на районе» уже пользуются «несколько десятков» компаний, среди которых Gett, Prisma, TimePad и другие.

Подписка работает по постоплате. После заключения договора компания получает личный кабинет, в который можно добавить неограниченное количество сотрудников, отметил представитель сервиса.

В личном кабинете можно установить индивидуальные настройки и выбрать время обеда и лимит на сумму заказов: дневной или месячный. Сотрудники могут оформлять заказ самостоятельно.

«Кухня на районе» запустилась в июле 2017 года и работает только на доставку. У сервиса нет минимальной суммы заказа и дополнительной оплаты доставки. Сервис работает в 30 районах Москвы. По собственным данным, среднее время доставки — 30 минут.

#новость #кухнянарайоне

Еда
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12 комментариев
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Алексей Струков

0

Мне кажется, доставка еды на работу немного устаревшая тема. Работодателю требуется организовать место для приема пищи, а сотрудникам заранее планировать обеденный перерыв (минимум за 30 минут, пока везут еду). Лично я предпочитаю гибкий график приема пищи: закончил все срочные дела, выделил окошко в 30 минут и пошел в ближайшее заведение, типа Му-Му или Братья Караваевы.

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Nikita Kudryavtsev

Алексей
5

тебе кажется

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Ilya Brin

2

Красота! Сервис растёт 🚀

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Artemy

1

О, а кальяны будут?

Ответить

Вадим Чиняев

Artemy
0

и семки с пивасом

Ответить

Denis Puchkov

1

Отлично, теперь нужно найти лояльную компанию)

Ответить

Ivano Digital

Denis
0

У нас в коворкинге достаточно часто заказывал, потом открыли ресторан с бизнес-ланчами по 350 руб. Все туда перешли. У Кухни на Районе дорого все.

Ответить

Олег Павлов

0

Лендос прикольный, за него как минимум лайк

Ответить

Ivano Digital

Олег
0

Вот за это респект. Правда, похоже, это только на словах. Реально ни разу не приносили подобный пакет.

Ответить

Михаил Романеев

Ivano
0

Последние 2 заказа на прошлой неделе были в таких пакетах, я правда не обратил внимание на надпись, спасибо за наводку. А ты когда последний раз заказывал ?

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Кирилл Кузнецов

–2

Про куни на районе уже шутили?

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Mika Rasulov

Кирилл
0

Вроде нет. Пошути

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