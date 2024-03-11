Еда
Полина Лааксо

«Вкусвилл» запустит в тестовом режиме сеть пиццерий «Rимляне» Статьи редакции

Пиццу будут продавать по кусочкам.

  • Первое заведение нового для компании формата откроется в Москве на Неглинной улице, следует из данных сайта и Telegram-канала проекта. Во «Вкусвилле» подтвердили vc.ru их подлинность. Когда пройдёт открытие — неизвестно.
  • Линейку вкусов разрабатывали вместе с «чемпионом России по римской пицце», но его имя не называют. Помимо этого, в меню войдут сэндвичи на «фирменном тесте», десерты и выпечка.
  • «Rимляне» — это «тестовый проект в сфере общепита», уточнила пресс-служба «Вкусвилла». Поскольку он находится «на стадии разработки», компания «не готова делиться планами до реализации».
  • Осенью 2023 года «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». Стоимость и другие детали сделки стороны не раскрыли. В «Infoline-Аналитике» оценили фабрику еды и бренд «Андерсон» в 600-800 млн рублей. Компания рассказывала, что продолжит развивать бизнес по франшизе и «усилит позиции на рынке общепита».
  • В том же году ритейлер начал тестировать формат фруктово-овощных лавок со смузи и соками.
  • В марте 2024 года структура «Вкусвилла» ООО «Проектный офис» учредила ООО «Римляне» для работы как «ресторан и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерий, ресторан быстрого питания и самообслуживания». По данным «Контур.Фокуса», гендиректор нового юрлица — Георгий Королёв. Ему принадлежит около 20%.

#новости #вкусвилл

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88 комментариев
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 Слегка Придурковатый

За такое название нужно палками пиздить.

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Ale K

А что не так с названием, вполне креативно. Уж лучше чем Domino

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14 комментариев
Микс из мусоровоза

Согласен. Раз работаешь в России делай названия, и все остальное на русском языке и ассоциацией с Россией!

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10 комментариев
Vertigo Boost

Да норм название.

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Вадим Д.

Единый Rим (-:

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Ale K

Опа, нейросеть обучается на комментариях с двача

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Aleh Prntv

Спасибо, что не Zемляне!

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S.Capusta

"Мастер и Маргаритка", если кусочками.. ))

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Kris Hrozno

Прикольное название ))) улыбнуло )))

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Framework Юзернеймович

4to PRикольного?

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3 комментария
Михаил Ефименко

Вкусвилл же про всякое здоровое полезное, почему пицца?

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Капустник

Вкусвилл - это всякое натуральное, при этом не обязательно полезное. Блины на сливочном масле с мёдом или сахаром - это 100% натуральный продукт, но вы вряд ли найдёте диетолога, который его посоветует.

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1 комментарий
Zloy Marketolog

а чем вредна пицца?

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3 комментария
Микс из мусоровоза

Обычный пятак по оверпрайсу

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aVzAnище

хорошо, вам веганскую сделают))))

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Тоже хочу

ВВ это всегда был ЗОЖ-скам

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Тоже хочу
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Тоже хочу

У Феди там паника в офисе..

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4 комментария
Labeling

А чего не "Vенецианцы", чтобы быть совсем в духе времени, так сказать.

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under construction

Ооо, в вкусвиле самые миниатюрные десерты. Еще чуть чуть и понадобиться электронный микроскоп, что бы разглядеть порцайку.

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Женя Ворон

Зато какие вкусные! А много жрать еще и вредно

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1 комментарий
Zloy Sniper

Пока что в моем личном рейтинге на первом месте по соотношению цена/качество - замороженная пицца Zotman. А из ресторанных Scrocchiarella. Хотя весьма достойную в Москве делают во многих ресторанах, включая El Patio. Любопытно что получится у ВкусВилла.

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Микс из мусоровоза

Зотман мало. 400 грамм за 450р в среднем. Лучше тогда уж какой нибудь местный нонейм попробовать. Там кило будет рублей за 600.

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3 комментария
Max

а как вы готовите zotman? в духовке?

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1 комментарий
Куртуазный маньерист

Не взлетит, ибо пицца вкусная если она только что из печки. Покупать лежалый кусок пиццы какая то хрень.

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Виктор Астахов

Додо вполне пользуются таким локально

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Запопу Кусь

Всё, запускаю кафе англо-саксы! 🙋‍♀️☕️🍰

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Запопу Кусь

Печенье - печенеги! И плов - половцы! 🙋‍♀️

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Vertigo Boost

Кстати классно

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Zloy Marketolog

Не скрепно!! Надо назвать Ruссияне!

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Тоже хочу

Когда уже ВкусВилл раздаст своим PR-ицам фотоппараты?

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flash

звучит интересно, но пока доберëтся до моего города пройдёт целая жизнь

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Николай Обухов

Зато будет возможность посмотреть обзор от какого-то Ютубера, сто процентов кто-то сделает

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1 комментарий
A V

Этрусски тогда уж

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Тоже хочу

Вопрос на засыпаку: Почему все это не делается под бредом ВкусВилл

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Антон Тарасов

Вкус вилл про здоровую пищу

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Ваня Аноним

Доверяю Вкусвиллу. Почему бы и нет)

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Тоже хочу

ну ты знаешь историю пиццы, что ее из объедков делали

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2 комментария
Михаил Гашек

формат пиццу по кускам как формат ту гоу очень люблю,можно попробовать сразу несколько вкусов и не заказывать целые пиццы при этом

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Drumstick

Супер топ! самая вкуссная пицца!!!

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Валентин Солодченко

Ну что сказать, пытаются пробовать разные сферы бизнеса, разные направления, хоть и рискуют. Но риск дело благородное. Уже не терпится попробовать всю линейку вкусов. Посмотрим как это это новое направление пойдёт. Какая будет выручка. Как будут дальше развивать и будут ли вообще это делать.

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Vertigo Boost

Закрытие через 3 2 1

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Андрей Голиков

Если там будет обыкновенная пепперони без груш, плесневелых сыров и всего такого, то лайк

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Артур Маслов
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Roman Orlov

А когда вы в последний раз размышляли о Римской Империи?

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85 комментариев
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