«Вкусвилл» запустит в тестовом режиме сеть пиццерий «Rимляне» Статьи редакции
Пиццу будут продавать по кусочкам.
- Первое заведение нового для компании формата откроется в Москве на Неглинной улице, следует из данных сайта и Telegram-канала проекта. Во «Вкусвилле» подтвердили vc.ru их подлинность. Когда пройдёт открытие — неизвестно.
- Линейку вкусов разрабатывали вместе с «чемпионом России по римской пицце», но его имя не называют. Помимо этого, в меню войдут сэндвичи на «фирменном тесте», десерты и выпечка.
- «Rимляне» — это «тестовый проект в сфере общепита», уточнила пресс-служба «Вкусвилла». Поскольку он находится «на стадии разработки», компания «не готова делиться планами до реализации».
- Осенью 2023 года «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». Стоимость и другие детали сделки стороны не раскрыли. В «Infoline-Аналитике» оценили фабрику еды и бренд «Андерсон» в 600-800 млн рублей. Компания рассказывала, что продолжит развивать бизнес по франшизе и «усилит позиции на рынке общепита».
- В том же году ритейлер начал тестировать формат фруктово-овощных лавок со смузи и соками.
- В марте 2024 года структура «Вкусвилла» ООО «Проектный офис» учредила ООО «Римляне» для работы как «ресторан и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерий, ресторан быстрого питания и самообслуживания». По данным «Контур.Фокуса», гендиректор нового юрлица — Георгий Королёв. Ему принадлежит около 20%.
4K показов
2.1K открытий
За такое название нужно палками пиздить.
А что не так с названием, вполне креативно. Уж лучше чем Domino
Согласен. Раз работаешь в России делай названия, и все остальное на русском языке и ассоциацией с Россией!
Да норм название.
Единый Rим (-:
Опа, нейросеть обучается на комментариях с двача
Спасибо, что не Zемляне!
"Мастер и Маргаритка", если кусочками.. ))
Прикольное название ))) улыбнуло )))
4to PRикольного?
Вкусвилл же про всякое здоровое полезное, почему пицца?
Вкусвилл - это всякое натуральное, при этом не обязательно полезное. Блины на сливочном масле с мёдом или сахаром - это 100% натуральный продукт, но вы вряд ли найдёте диетолога, который его посоветует.
а чем вредна пицца?
Обычный пятак по оверпрайсу
хорошо, вам веганскую сделают))))
ВВ это всегда был ЗОЖ-скам
У Феди там паника в офисе..
А чего не "Vенецианцы", чтобы быть совсем в духе времени, так сказать.
Ооо, в вкусвиле самые миниатюрные десерты. Еще чуть чуть и понадобиться электронный микроскоп, что бы разглядеть порцайку.
Зато какие вкусные! А много жрать еще и вредно
Пока что в моем личном рейтинге на первом месте по соотношению цена/качество - замороженная пицца Zotman. А из ресторанных Scrocchiarella. Хотя весьма достойную в Москве делают во многих ресторанах, включая El Patio. Любопытно что получится у ВкусВилла.
Зотман мало. 400 грамм за 450р в среднем. Лучше тогда уж какой нибудь местный нонейм попробовать. Там кило будет рублей за 600.
а как вы готовите zotman? в духовке?
Не взлетит, ибо пицца вкусная если она только что из печки. Покупать лежалый кусок пиццы какая то хрень.
Додо вполне пользуются таким локально
Всё, запускаю кафе англо-саксы! 🙋♀️☕️🍰
Печенье - печенеги! И плов - половцы! 🙋♀️
Кстати классно
Не скрепно!! Надо назвать Ruссияне!
Когда уже ВкусВилл раздаст своим PR-ицам фотоппараты?
звучит интересно, но пока доберëтся до моего города пройдёт целая жизнь
Зато будет возможность посмотреть обзор от какого-то Ютубера, сто процентов кто-то сделает
Этрусски тогда уж
Вопрос на засыпаку: Почему все это не делается под бредом ВкусВилл
Вкус вилл про здоровую пищу
Доверяю Вкусвиллу. Почему бы и нет)
ну ты знаешь историю пиццы, что ее из объедков делали
формат пиццу по кускам как формат ту гоу очень люблю,можно попробовать сразу несколько вкусов и не заказывать целые пиццы при этом
Супер топ! самая вкуссная пицца!!!
Ну что сказать, пытаются пробовать разные сферы бизнеса, разные направления, хоть и рискуют. Но риск дело благородное. Уже не терпится попробовать всю линейку вкусов. Посмотрим как это это новое направление пойдёт. Какая будет выручка. Как будут дальше развивать и будут ли вообще это делать.
Закрытие через 3 2 1
Если там будет обыкновенная пепперони без груш, плесневелых сыров и всего такого, то лайк
А когда вы в последний раз размышляли о Римской Империи?