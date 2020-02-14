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Еда
Татьяна Боброва
1384

Пользователи сообщили о сбое в сервисах «Яндекс.Еда» и Delivery Club Материал редакции

В «Яндексе» говорят, что уже всё починили, а Delivery Club работает над устранением сбоя.

27 комментариев
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Вечером 14 февраля 2020 года пользователи сообщили о проблемах с загрузкой приложений «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Об этом они написали в Twitter.

братец кролик (ⰱⱃⰰⱅⰵⱌ ⰽⱃⱁⰾⰺⰽ) @aplodismerti
наблюдаю как одновременно упали деливери и яндекс еда, и вот вопрос: либо диверсия, либо кто-то упал и второй не справился с двойной нагрузкой
princess of denial @religofsil
одновременно упали яндекс еда и деливери клаб, умираю от голода по-миллениальски

На сайте Delivery Club также написано о проблемах в работе сервиса. Сайт «Яндекс.Еды» открывается, но при попытке оформить заказ возникает ошибка.

В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что у некоторых пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к «Яндекс.Еде», но сейчас сервис работает в штатном режиме.

«Некоторые пользователи сейчас могут столкнуться со сложностями при входе в приложение на фоне аномально высокого спроса, мы занимаемся решением этой проблемы. С операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме», — сообщили в Delivery Club.

#новость #яндекседа #deliveryclub #сбои

Еда
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27 комментариев
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Денис Романенко

8

Яндекс и Mail.ru: "ребята, бросайте свои выделенные сервера, переходите на наши облачные платформы, они мгновенно масштабируются под любую нагрузку, резервируются и никогда не упадут!"

Яндекс и Mail.ru: *падают, когда чуть больше чем обычно влюбленных парочек решают заказать похавать.

А вообще наверное Яндекс с Mail.ru в день Святого Валентина просто решили отключиться от всего мира и побыть вдвоём...

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Олег

Денис
–3

Яндекс.

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Денис Романенко

Олег
8
Ответить

Alexey Remizov

Денис
0

он же бот.. это как с ТВ говорить

Ответить

Sergey Belyasnikov

Олег
0

Стартап. Тебе на П

Ответить

Leonid Sobchenko

3

Упало и упало, с каждым может случиться.

Ответить

Денис Романенко

Leonid
5

Особенно в день всех влюбленных, просто экология плохая да и неделя тяжелая, стресс

Ответить

Leonid Sobchenko

Денис
0

Преждевременное масштабирование опять же

Ответить

Alex Petrov

Leonid
0

Не понял, как это с "менеджерского перевеcти", дженерик Виагры  локальной сборки?

Ответить

Leonid Sobchenko

Alex
0

Если у вас есть что то маленькое, попробуйте это увеличить, если получится, вуаля вы сделали масштабирование.

Ответить

Alex Petrov

Leonid
0

"Если у вас есть что то маленькое, попробуйте это увеличить,"
А понял, чуть  чуть ошибся  в определении ,  но все равно  это "хуевая" тема.

Ответить

Alex Petrov

1

Нехер сидеть дома и откармливать задницу холодным   джанк-фудом,  разработчиков f2p игр и продюссеров сериалов, сегодня тяпница,  идите  жрать, пить и общаться в реал.

Ответить

Andrey Osipov

Alex
0

Блин, а дома с книжкой остаться можно? :(

Ответить

Alex Petrov

Andrey
1

Смотря какая книжка, если такая,  как Исинбаева первый раз в жизни недавно прочитала, тогда можно. Потому что,  это «очень важная книга и читать ее нужно всем»,  даже олимпийская чемпионка «узнала очень много интересного».

Ответить

Vl Al

Alex
0

Вот так вот воспитательница детсада пошла в реальную жизнь, напилась, в сугроб упала и стала совсем холодной.

Ответить

Юлия Басова

Alex
0

Ага. Я вот на работе зависла, хотела заказать поздний обед и облом

Ответить

Ильяс Урганаев

–3

А www.edostav.ru работает! 😎

Ответить

Leonid Sobchenko

Ильяс
2

А ты хорош

Ответить

Андрей Викторович

Ильяс
0

П-что его нет в Москве ;)

Ответить

Артём Халимоненко

–1

Ставьте приложение FoodBand, по Москве оно работает :)

Ответить

Иван Ткачук

–1

А foodband.ru работает и сайт  приложение!😀

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Комментарий удален

Юлия Далидёнок

0

В Краснодаре моя любовь - это приложение Антей, ужин я уже заказала, так что мне бояться нечего, не благодарите:)

Ответить

Alexander Burtsev

0

Ну все, сейчас мы узнаём какие доставки есть кроме Яндекс.Еда и Деливери клаб

Ответить

Hecatecoin

0

А вот реально сегодня кто то пойдет спать голодным )) 

Ответить

Eugene Makarov

0

В Казахстане опять заблокировали телеграм, еще об этом напишите пожалуйста!

Ответить

Ivan Boitsov

0

Деньги сняли, заказ не доставили. Будем есть пельмени в романтической атмосфере, класс)

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Ivan Boitsov

Ivan
0

"С операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме". Delivery Club, это по-вашему штатный режим?

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