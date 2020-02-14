В «Яндексе» говорят, что уже всё починили, а Delivery Club работает над устранением сбоя.

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Вечером 14 февраля 2020 года пользователи сообщили о проблемах с загрузкой приложений «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Об этом они написали в Twitter.

братец кролик (ⰱⱃⰰⱅⰵⱌ ⰽⱃⱁⰾⰺⰽ) @aplodismerti наблюдаю как одновременно упали деливери и яндекс еда, и вот вопрос: либо диверсия, либо кто-то упал и второй не справился с двойной нагрузкой

princess of denial @religofsil одновременно упали яндекс еда и деливери клаб, умираю от голода по-миллениальски

На сайте Delivery Club также написано о проблемах в работе сервиса. Сайт «Яндекс.Еды» открывается, но при попытке оформить заказ возникает ошибка.

В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что у некоторых пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к «Яндекс.Еде», но сейчас сервис работает в штатном режиме.