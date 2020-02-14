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В «Яндексе» говорят, что уже всё починили, а Delivery Club работает над устранением сбоя.
Вечером 14 февраля 2020 года пользователи сообщили о проблемах с загрузкой приложений «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Об этом они написали в Twitter.
На сайте Delivery Club также написано о проблемах в работе сервиса. Сайт «Яндекс.Еды» открывается, но при попытке оформить заказ возникает ошибка.
В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что у некоторых пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к «Яндекс.Еде», но сейчас сервис работает в штатном режиме.
«Некоторые пользователи сейчас могут столкнуться со сложностями при входе в приложение на фоне аномально высокого спроса, мы занимаемся решением этой проблемы. С операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме», — сообщили в Delivery Club.
Яндекс и Mail.ru: "ребята, бросайте свои выделенные сервера, переходите на наши облачные платформы, они мгновенно масштабируются под любую нагрузку, резервируются и никогда не упадут!"
Яндекс и Mail.ru: *падают, когда чуть больше чем обычно влюбленных парочек решают заказать похавать.
А вообще наверное Яндекс с Mail.ru в день Святого Валентина просто решили отключиться от всего мира и побыть вдвоём...
Упало и упало, с каждым может случиться.
Особенно в день всех влюбленных, просто экология плохая да и неделя тяжелая, стресс
Преждевременное масштабирование опять же
Не понял, как это с "менеджерского перевеcти", дженерик Виагры локальной сборки?
Если у вас есть что то маленькое, попробуйте это увеличить, если получится, вуаля вы сделали масштабирование.
"Если у вас есть что то маленькое, попробуйте это увеличить,"
А понял, чуть чуть ошибся в определении , но все равно это "хуевая" тема.
Нехер сидеть дома и откармливать задницу холодным джанк-фудом, разработчиков f2p игр и продюссеров сериалов, сегодня тяпница, идите жрать, пить и общаться в реал.
Блин, а дома с книжкой остаться можно? :(
Смотря какая книжка, если такая, как Исинбаева первый раз в жизни недавно прочитала, тогда можно. Потому что, это «очень важная книга и читать ее нужно всем», даже олимпийская чемпионка «узнала очень много интересного».
А www.edostav.ru работает! 😎
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В Краснодаре моя любовь - это приложение Антей, ужин я уже заказала, так что мне бояться нечего, не благодарите:)
Ну все, сейчас мы узнаём какие доставки есть кроме Яндекс.Еда и Деливери клаб
В Казахстане опять заблокировали телеграм, еще об этом напишите пожалуйста!
Деньги сняли, заказ не доставили. Будем есть пельмени в романтической атмосфере, класс)
"С операционной точки зрения сервис работает в штатном режиме". Delivery Club, это по-вашему штатный режим?
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