У конкурентов сети пока нет заведений такого формата, несмотря на рост сегмента доставки.

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McDonald's открыла возле станции метро «Юго-Западная» в Москве первый ресторан, работающий только на доставку (dark kitchen). Об этом пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель McDonald's подтвердил газете открытие тестовой точки и добавил, что масштабирование проекта будет зависеть от её результатов. По его словам, кухня станет одной из первых для McDonald's в мире, подобная была открыта в 2019 году в Великобритании.

По данным РБК, ресторан занимает площадь около 400 м². Собеседник издания в брокерской компании рынка недвижимости говорит, что McDonald's могла заплатить за аренду помещения возле «Юго-Западной» 20-40 тысяч рублей за 1 м² в год.

Гендиректор «Infoline- аналитики» Михаил Бурмистров оценил инвестиции компании в запуск точки в 150 млн рублей — это сопоставимо с двумя средними ресторанами.

Представитель Delivery Club рассказал РБК, что новое заведение McDonald's уже входит в число лидеров по количеству заказов среди московских ресторанов сети. Долю в общих заказах в сервисе не раскрывают.

Один из основных конкурентов McDonald's на рынка фаст-фуда, сеть KFC, пока не планирует открывать рестораны, ориентированные только на доставку, рассказал её представитель РБК. В «Бургер Кинг Россия» сообщили «Ведомостям», что у компании также нет подобных заведений: несмотря на сильный рост сегмента доставки, сеть стремится делать открытые для гостей кухни.