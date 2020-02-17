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Еда
Татьяна Боброва
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McDonald's открыла в России первый ресторан для готовки еды только для доставки Материал редакции

У конкурентов сети пока нет заведений такого формата, несмотря на рост сегмента доставки.

7 комментариев
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McDonald's открыла возле станции метро «Юго-Западная» в Москве первый ресторан, работающий только на доставку (dark kitchen). Об этом пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель McDonald's подтвердил газете открытие тестовой точки и добавил, что масштабирование проекта будет зависеть от её результатов. По его словам, кухня станет одной из первых для McDonald's в мире, подобная была открыта в 2019 году в Великобритании.

По данным РБК, ресторан занимает площадь около 400 м². Собеседник издания в брокерской компании рынка недвижимости говорит, что McDonald's могла заплатить за аренду помещения возле «Юго-Западной» 20-40 тысяч рублей за 1 м² в год.

Гендиректор «Infoline- аналитики» Михаил Бурмистров оценил инвестиции компании в запуск точки в 150 млн рублей — это сопоставимо с двумя средними ресторанами.

Представитель Delivery Club рассказал РБК, что новое заведение McDonald's уже входит в число лидеров по количеству заказов среди московских ресторанов сети. Долю в общих заказах в сервисе не раскрывают.

Один из основных конкурентов McDonald's на рынка фаст-фуда, сеть KFC, пока не планирует открывать рестораны, ориентированные только на доставку, рассказал её представитель РБК. В «Бургер Кинг Россия» сообщили «Ведомостям», что у компании также нет подобных заведений: несмотря на сильный рост сегмента доставки, сеть стремится делать открытые для гостей кухни.

В мае 2019 года о возможном запуске в России сети dark kitchen от McDonald's писал «Коммерсантъ». Источник издания отмечал, что компании могут понадобиться такие точки из-за роста числа заказов через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Гендиректор российского McDonald`s Марк Карена тогда говорил, что компания рассматривает разные возможности развития, но детали не раскрывал.

#новость #mcdonalds

Еда
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7 комментариев
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lakoros

1

А зачем? Курьерам всё равно быстрее забрать заказ из местных макдональдсов.

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Михаил Сметанников

0

Что за бред, фастфуд со временем теряет вкус и вид(да да фастфуд не еда) просто в геометрической прогрессии, неужели это так популярно?

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Anton Kalashnikov

Михаил
0

С учетом, что макдональдсов довольно много (а с появлением dark kitchen еще больше), то доставляют в пределах получаса. За это время не успевает особо никак ухудшится вид\вкус.

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Sergei Timofeyev

Anton
1

Покушайте картошечку через 15 минут, как дали. Уже бумага.

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Вася Пражкин

Михаил
0

Ну если он будет подогретый - то не так уж и теряет. По крайней мере многие заказывают в Яндексе сейчас доставку из мака.

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Saro Saryan

0

Интересно, кто определил, что Мак первым открыл такой "ресторан"(доподлинно знаю, что это не так), и почему это вообще называют "рестораном", если в нём даже нет посадочных мест?) 

Кстати, если Роспотребнадзор вменял сети в вину, что, реализуя свою продукцию ночью через окно, когда зал закрыт, Мак фактически не оказывает услуги общественного питания, а лишь реализует продукцию, при этом без деклараций, потому что у потребителя нет возможности потребить блюда на месте, то что РПН скажет об этом dark kitchen?)

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Ilya Brin

0

Неужели Мак захотел потягаться с Кухней на районе? 🤭

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