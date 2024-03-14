Еда
Таня Боброва

«Яндекс Еда» начала работать в Бишкеке Статьи редакции

Кыргызстан стал шестой страной СНГ, где доступен сервис — после России, Казахстана, Беларуси, Армении и Узбекистана.

  • «Яндекс Еда» запустилась в приложении Yandex Go, сообщила компания. К сервису уже подключились более 20 ресторанов и кафе Бишкека.

  • Кроме блюд пользователи могут заказать товары из магазинов: продукты, напитки и цветы. Количество партнёров обещают увеличить.
  • Заказ еды доступен в Кыргызстане на трёх языках — кыргызском, английском и русском.
  • По данным сервиса, среднее время ожидания заказа составит 30 минут. Привозить товары будут курьеры из партнёрских логистических служб и собственные курьеры ресторанов.
  • «Яндекс Еда» работает в России с 2018 года. В 2019-м сервис вышел за пределы страны и запустился в Казахстане, в 2021-м — в Беларуси, в 2022-м — в Армении, в 2023-м — в Узбекистане.
  • Yandex Go работает в Кыргызстане с 2017 года, уточнили vc.ru в компании. Пользователи могут заказать такси и доставку посылок.
Источник: «Яндекс Еда»

#новости #яндекседа

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31 комментарий
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 Алек Борисовский

Из Москвы теперь можно еду заказывать, наконец-то. А то эти местные кафе надоели.

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Andrew Vasilyev

„Курьер Ыштыльбек будет вот-вот через две недели“

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Алек Борисовский

Я потарел шаурму. Извинитесь.

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Борис

Извинюсь за всех сразу: Извините

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Семён О.

Наконец-то трудоустройство по месту прописки

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Ale K

Там будут курьерами русские работать

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Джанчик

И свои ценности насаждать. Параллельная вселенная какая-то

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Андрей Панов

А церкви в центре Бишкека будут просить строить?

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Довольный

Еще и блинных своих наоткрывают на каждом шагу

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Anti Anti

Ларьки блинные и так там на каждом шагу.

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Anti Anti

Там и так все в порядке с церквями, если что.

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Запопу Кусь

Ну как там в Бишкеке? 🙋‍♀️

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умный человек

Теперь как дома

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Тот самый партизан

Основной рынок сбыта услуг под большой красной буквой Я для израильского технологического предпринимателя, ученого-компьютерщика, инвестора и филантропа, родившегося в Казахстане.

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Natural Phobia

О, ты тот самый соевый, который советует денацифицировать не Украину, а Россию, но при этом к киргизам относишься как к людям третьего сорта, улюлюкая над заходом яндеха туда?

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Тот самый партизан

Двадцать пять гривен отработаны? На штаны хватит?

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Natural Phobia

У сойбоев когда-нибудь кроме 15р будет другая реакция?

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Тот самый партизан

Ты сейчас про себя?

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Маджид Гаджиев

Битва соевиков?

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Сергей Николаев

Будешь хорошо работать в Бишкеке, отправят на повышение в Москву

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Вера И.

или наоборот 😂будешь хорошо работать в Москве переведут в Бишкек🤣🤣🤣

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Маджид Гаджиев

Будешь недоволен Москвой, релоцируют в Киргизию.

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Александр П

Две в сырном и побольше соуса, пожалуйста

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Александр П

Желтыми человечками с огромными рюкзаками будут наши горе-релоканты? 🤔

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Тоже хочу

Правильно писать: «Яндекс Еда» продолжает экспансию на глобальном рынке
Куда смотрит PR. Переделать

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Mr Black

Там все курьеры топами будут 👀😆

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Невероятный Блондин

Соболезную 😞

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Слегка Придурковатый

Ты зачем мне плов слипшийся принёс, кульчётай холодный, бешбармак... да это бешбармаком язык не поворачивается назвать, слюш!

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Маджид Гаджиев

Всё так. В Ташкенте заказывай, брат.

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Маджид Гаджиев

Алё, Яндекс? Привезите мне еду в столицу Киииргиизии!

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Кларк Кент

Это специально для русских релокантов организовали?

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28 комментариев
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