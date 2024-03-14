«Яндекс Еда» начала работать в Бишкеке Статьи редакции
Кыргызстан стал шестой страной СНГ, где доступен сервис — после России, Казахстана, Беларуси, Армении и Узбекистана.
«Яндекс Еда» запустилась в приложении Yandex Go, сообщила компания. К сервису уже подключились более 20 ресторанов и кафе Бишкека.
- Кроме блюд пользователи могут заказать товары из магазинов: продукты, напитки и цветы. Количество партнёров обещают увеличить.
- Заказ еды доступен в Кыргызстане на трёх языках — кыргызском, английском и русском.
- По данным сервиса, среднее время ожидания заказа составит 30 минут. Привозить товары будут курьеры из партнёрских логистических служб и собственные курьеры ресторанов.
- «Яндекс Еда» работает в России с 2018 года. В 2019-м сервис вышел за пределы страны и запустился в Казахстане, в 2021-м — в Беларуси, в 2022-м — в Армении, в 2023-м — в Узбекистане.
- Yandex Go работает в Кыргызстане с 2017 года, уточнили vc.ru в компании. Пользователи могут заказать такси и доставку посылок.
785 показов
789 открытий
Из Москвы теперь можно еду заказывать, наконец-то. А то эти местные кафе надоели.
„Курьер Ыштыльбек будет вот-вот через две недели“
Я потарел шаурму. Извинитесь.
Извинюсь за всех сразу: Извините
Наконец-то трудоустройство по месту прописки
Там будут курьерами русские работать
И свои ценности насаждать. Параллельная вселенная какая-то
А церкви в центре Бишкека будут просить строить?
Еще и блинных своих наоткрывают на каждом шагу
Ларьки блинные и так там на каждом шагу.
Там и так все в порядке с церквями, если что.
Ну как там в Бишкеке? 🙋♀️
Теперь как дома
Основной рынок сбыта услуг под большой красной буквой Я для израильского технологического предпринимателя, ученого-компьютерщика, инвестора и филантропа, родившегося в Казахстане.
О, ты тот самый соевый, который советует денацифицировать не Украину, а Россию, но при этом к киргизам относишься как к людям третьего сорта, улюлюкая над заходом яндеха туда?
Двадцать пять гривен отработаны? На штаны хватит?
У сойбоев когда-нибудь кроме 15р будет другая реакция?
Ты сейчас про себя?
Битва соевиков?
Будешь хорошо работать в Бишкеке, отправят на повышение в Москву
или наоборот 😂будешь хорошо работать в Москве переведут в Бишкек🤣🤣🤣
Будешь недоволен Москвой, релоцируют в Киргизию.
Две в сырном и побольше соуса, пожалуйста
Желтыми человечками с огромными рюкзаками будут наши горе-релоканты? 🤔
Правильно писать: «Яндекс Еда» продолжает экспансию на глобальном рынке
Куда смотрит PR. Переделать
Там все курьеры топами будут 👀😆
Соболезную 😞
Ты зачем мне плов слипшийся принёс, кульчётай холодный, бешбармак... да это бешбармаком язык не поворачивается назвать, слюш!
Всё так. В Ташкенте заказывай, брат.
Алё, Яндекс? Привезите мне еду в столицу Киииргиизии!
Это специально для русских релокантов организовали?