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Еда
Алина Окунева
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Почему франшиза сети Chick-fil-A стоит всего $10 тысяч, но получить её сложнее, чем попасть в Google или Стэнфорд Материал редакции

Конспект материала The Hustle о работе и причинах популярности модели, где у франчайзи почти нет прав, но за владение франшизой идёт жёсткий отбор.

2 комментария
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Tvt News

Большинство ресторанов быстрого питания в Америке принадлежат не корпорации, а франчайзи — физическим лицам, которые платят за право пользования торговой маркой.

Вместо того чтобы покупать и обустраивать новую недвижимость на собственные деньги, сетевые рестораны (франчайзеры) предлагают третьей стороне (франчайзи) развивать ресторан и получать долю в бизнесе в обмен на часть выручки.

В сумме покупка и развитие бизнеса по франшизе McDonald’s или KFC может стоить франчайзи до $2 млн. Но есть исключение: развитие ресторана сети Chick-fil-A, одной из старейших, крупнейших и наиболее прибыльных фастфуд-сетей в Америке, обойдётся всего в $10 тысяч.

Прежде чем понять, как такое возможно, автор The Hustle Закари Крокетт предлагает сделать шаг назад и разобраться в экономической стороне франчайзингового контракта в индустрии общественного питания.

Какова цена франшизы

Журналисты The Hustle поговорили с десятком владельцев франшиз и проанализировали данные раскрываемой франчайзинговой документации 22 крупнейших американских сетей ресторанов быстрого питания.

Они выяснили: в среднем чистая стоимость активов заявителя на право покупки франшизы должна составлять минимум $1 млн (половина которых должна быть ликвидной).

Минимальная чистая стоимость активов, необходимая для покупки франшизы Здесь и далее — Закари Крокетт для The Hustle

Если заявку одобрили, первым делом франчайзи оплачивает комиссию за передачу франшизы — единовременную предоплату за право вести бизнес с той или иной компанией. В зависимости от бренда размер комиссии составляет от $15 тысяч (Subway) до $50 тысяч (Burger King).

Размер комиссии за передачу франшизы

Однако плата за франшизу составляет лишь небольшую часть от общей суммы вложений. Основную часть расходов составляют подготовительные работы: недвижимость, строительство, покупка оборудования, инвентаризация и прочие вещи, которые необходимо сделать до открытия ресторана.

Финансовая ответственность за это лежит на франчайзи. В общем эти траты называются суммарным первоначальным капиталовложением. Сумма варьируется в широких пределах в зависимости не только от бренда, но и от расположения ресторана, даже от его типа.

Например, расходы на McDonald’s в небольшом южном городке могут быть в два раза меньше расходов на тот же ресторан в мегаполисе. По этой причине в изученных автором отчётах оценочная стоимость франшизы указывается в диапазоне.

Диапазоны стоимости франшиз (от самых больших к самым маленьким)

Шариф Аминмадани, семья которого управляет 64 ресторанами Taco Bell в штатах Теннесси и Кентукки, поделился с The Hustle примерной структурой первоначальных вложений:

  • Стоимость франшизы: $45 тысяч.

  • Ремонт помещения: $900 тысяч.

  • Оборудование: $380 тысяч.
  • Недвижимость: от $250 тысяч до $1 млн.

Итого: от $1,6 млн до $2,3 млн.

Как и другие франчайзи, около четверти суммы Аминмадани платит наличными, а остальные либо с помощью инвесторов, либо банковского кредита.

Кроме того, Аминмадани регулярно платит Taco Bell 5,5% от ежемесячной выручки каждого ресторана. Другие сети быстрого питания тоже взимают такую плату с франчайзи — в диапазоне от 4% до 8%.

Ставка роялти франшиз. Вдобавок к этому франчайзи также отдаёт компании 2–6% за рекламу​

В идеальном сценарии такая бизнес-модель беспроигрышна: сеть не только быстрее расширяется, но и снимает с себя финансовую ответственность за владение и управление рестораном. А франчайзи получает в собственность бизнес с уже развитым брендом и клиентской базой.

Но Chick-fil-A делает всё немного иначе.

Почему франшиза Chick-fil-A такая дешёвая

Автор вновь обращает внимание на вышеприведённые графики и отличия Chick-fil-A от остальных компаний:

  1. Активы франчайзи не имеют значения.
  2. Очень низкий размер комиссии за передачу франшизы ($10 тысяч).
  3. Низкий размер суммарного первоначального капиталовложения ($10 тысяч, значительно ниже, чем у других компаний).
  4. Ставка роялти намного выше, чем у других компаний.

Причина этого в том, что Chick-fil-A, а не франчайзи, оплачивает все расходы, связанные с открытием нового ресторана (от $343 тысяч до $2 млн). Франчайзи оплачивает только комиссию. Отсюда такая высокая ставка роялти. Если, например, KFC забирает только 5% от выручки, то Chick-fil-A забирает 15% от выручки, а также 50% от чистой прибыли.

Данные франчайзинговой документации

Почему Chick-fil-A выбрала такую модель? Выручка от каждого ресторана в среднем за год составляет $4,2 млн — это самый высокий показатель среди всех сетей быстрого питания в Америке (KFC — $1,2 млн; McDonald’s — $2,8 млн). При этом все рестораны сети не работают по воскресеньям. Исходя из этих показателей, 15% роялти могут составлять до $600 тысяч в год (не учитывая ещё 50% от прибыли).

Открыть ресторан по франшизе сложнее, чем поступить в Стэнфордский университет

Согласно данным Chick-fil-A, около 60 тысяч человек ежегодно подают заявку на покупку франшизы. Одобряют при этом в среднем 80 человек.

С показателем принятия 0,13% стать франчайзи Chick-fil-A сложнее, чем попасть в Стэнфорд (4,8%), получить работу в Google (0,23%) или Секретной службе (1%)

Что сделать проще, чем открыть ресторан сети Chick-fil-A

Куинси Л.А. Спрингс, владелец ресторана Chick-fil-A в штате Атланта, рассказал, что ему пришлось пройти десять этапов собеседований, написать двенадцать эссе и предоставить копию школьного аттестата. После отбора он прошёл «обширную программу обучения, длившуюся несколько недель». Вместо богатых инвесторов Chick-fil-A выбирает франчайзи, которые готовы «постоянно решать» повседневные вопросы.

В обмен на 60-часовую рабочую неделю франчайзи получает 5–7% дохода (около $150–200 тысяч). Однако при этом:

  • Франчайзи не владеет ни рестораном, ни оборудованием (всё принадлежит компании).
  • У франчайзи нет доли в бизнесе.

  • Чаще всего франчайзи разрешено управлять только одним рестораном.

  • Франчайзи запрещено участвовать в каком-либо другом бизнесе.

Грубо: франчайзи в этом случае — не бизнесмен, а менеджер.

Война за копейки

Согласно ежегодным отчётам сетей ресторанов быстрого питания, коэффициент доходности у них совсем небольшой: от менее 1% (Pizza Hut) до 13% (KFC).

Сколько стоит управление McDonald’s, средние расчёты. Жёлтым выделена общая сумма прибыли

Люди, владеющие несколькими франшизами, могут зарабатывать миллионы. Но исследование, опубликованное Franchise Business Review, показало, что 51% франшиз индустрии питания зарабатывают менее $50 тысяч в год и всего лишь 7% зарабатывают $250 тысяч.

Индустрия питания — самая конкурентная отрасль бизнеса; она также имеет самое большое количество инвестиций, самый высокий процент неудач и самую низкую доходность.

Кенни Роуз
гендиректор компании Semfia, которая помогает инвестировать в франчайзинг

#франшизы

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У конкурентов сети пока нет заведений такого формата, несмотря на рост сегмента доставки.
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2 комментария
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Saucedo Puetz

2

Кому лень читать: Короче то же самое франшизное рабство но просто у этих перед входом красная дорожка

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Mikhail

0

Как меня задолбала эта Chick-fil-A к ней вечно очередь из машин, которые закрывают поворотные полосы. Вот тут весь правый ряд стоит туда

https://www.google.com/maps/@47.6170414,-122.1857323,3a,75y,204.31h,74.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sz3eC3W8zHi8cSjfcpVsTMg!2e0!7i16384!8i8192

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