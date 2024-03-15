Еда
Полина Лааксо

«Вкусвилл» и обжарщик Do.bro Coffee запустят в тестовом режиме кофейни под брендом «Вместе» Статьи редакции

Кофе будут продавать не в магазинах «Вкусвилла», а в отдельных заведениях.

  • В марте 2024 года компании зарегистрировали домен 24vmeste.ru, увидел «Ъ». ООО «Вместе», учреждённое для «торговли кофе, чаем и какао» и «подачи напитков», на 80% принадлежит структуре «Вкусвилла» ООО «Проектный офис» и на 20% — совладельцу Do.bro Coffee Егору Матвееву.
  • Редакции vc.ru сообщили во «Вкусвилле», что деталями о формате точек, ассортименте и других сторонах бизнеса поделятся уже после открытия. Решение о масштабировании сети тоже будут принимать после запуска — по результатам работы первых точек.
  • Do.bro Coffee обжаривает и продаёт кофе и управляет 18 кофейнями. Ещё больше сотни точек развивают франчайзи. У компании два юрлица: ООО «17 апреля» и ООО «25 ноября». По данным «Контур.Фокуса», на конец 2022 года их выручка составила 82,1 млн рублей и 46,4 млн рублей соответственно. Прибыль — 15,2 млн рублей и 22,9 млн рублей.
  • Основатель компании-владельца One Price Coffee и Coffee In Сергей Румянцев думает, что «Вкусвилл» выходит на рынок кофеен «достаточно поздно», так как тот уже перенасыщен.
  • Опрошенный «Ъ» участник торговой отрасли также считает нелогичным использовать название, которое никак не связано «с сильным брендом» «Вкусвилла». В «Infoline-Аналитике», наоборот, видят в этом смысл: «дистанцирование снижает риски для ритейлера, если проект себя не оправдает».
Так выглядит одна из точек Do.bro Coffee. Источник фото: Do.bro Coffee
  • Осенью 2023 года «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». Стоимость и другие детали сделки стороны не раскрыли. В «Infoline-Аналитике» оценили фабрику еды и бренд «Андерсон» в 600-800 млн рублей. Компания рассказывала, что продолжит развивать бизнес по франшизе и «усилит позиции на рынке общепита».
  • В том же году ритейлер начал тестировать формат фруктово-овощных лавок со смузи и соками и открыл первые кафе, работающие отдельно от магазинов. До этого мини-кафе располагались на территории самих магазинов.
  • В марте 2024 года ООО «Проектный офис» учредило ООО «Римляне» для работы как «ресторан и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерий, ресторан быстрого питания и самообслуживания». В пресс-службе рассказали, что «Вкусвилл» в тестовом режиме запустит сеть пиццерий.

#новости #вкусвилл

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11 комментариев
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 Madsons

Vme.ste? Вме.ste? Vmeste? Vместе? ZVmeste?

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Madsons

Izveните

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Виктор Астахов

Спасибо, я посмеялся 😁

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Madsons

Хорошего дня, Виктор. Смех продлевает жизнь

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Егор Захаров

😂😂😂

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Bad Gateway
Вкусвилл» выходит на рынок кофеен «достаточно поздно», так как тот уже перенасыщен

Кофейни на каждом шагу, может даже пивнух уже меньше

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Галина Захарова
Опрошенный «Ъ» участник торговой отрасли также считает нелогичным использовать название, которое никак не связано «с сильным брендом» «Вкусвилла». - нужно прислушиваться к опрошенным участникам то,я бы даже сказала это глупо не пользоваться брендом вкусвилла
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drapeg

С такими ценами...) Меня Tasty устраивают

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John Smith

Тести с 15% скидкой без альтернативен по сути.

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mv

Кофе - переоцененный напиток. Раздули цену до 500р за чашку. Пейте воду обычную, здоровее будете

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John Smith

Это только в Кофемании.

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