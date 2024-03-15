«Вкусвилл» и обжарщик Do.bro Coffee запустят в тестовом режиме кофейни под брендом «Вместе» Статьи редакции
Кофе будут продавать не в магазинах «Вкусвилла», а в отдельных заведениях.
- В марте 2024 года компании зарегистрировали домен 24vmeste.ru, увидел «Ъ». ООО «Вместе», учреждённое для «торговли кофе, чаем и какао» и «подачи напитков», на 80% принадлежит структуре «Вкусвилла» ООО «Проектный офис» и на 20% — совладельцу Do.bro Coffee Егору Матвееву.
- Редакции vc.ru сообщили во «Вкусвилле», что деталями о формате точек, ассортименте и других сторонах бизнеса поделятся уже после открытия. Решение о масштабировании сети тоже будут принимать после запуска — по результатам работы первых точек.
- Do.bro Coffee обжаривает и продаёт кофе и управляет 18 кофейнями. Ещё больше сотни точек развивают франчайзи. У компании два юрлица: ООО «17 апреля» и ООО «25 ноября». По данным «Контур.Фокуса», на конец 2022 года их выручка составила 82,1 млн рублей и 46,4 млн рублей соответственно. Прибыль — 15,2 млн рублей и 22,9 млн рублей.
- Основатель компании-владельца One Price Coffee и Coffee In Сергей Румянцев думает, что «Вкусвилл» выходит на рынок кофеен «достаточно поздно», так как тот уже перенасыщен.
- Опрошенный «Ъ» участник торговой отрасли также считает нелогичным использовать название, которое никак не связано «с сильным брендом» «Вкусвилла». В «Infoline-Аналитике», наоборот, видят в этом смысл: «дистанцирование снижает риски для ритейлера, если проект себя не оправдает».
- Осенью 2023 года «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». Стоимость и другие детали сделки стороны не раскрыли. В «Infoline-Аналитике» оценили фабрику еды и бренд «Андерсон» в 600-800 млн рублей. Компания рассказывала, что продолжит развивать бизнес по франшизе и «усилит позиции на рынке общепита».
- В том же году ритейлер начал тестировать формат фруктово-овощных лавок со смузи и соками и открыл первые кафе, работающие отдельно от магазинов. До этого мини-кафе располагались на территории самих магазинов.
- В марте 2024 года ООО «Проектный офис» учредило ООО «Римляне» для работы как «ресторан и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерий, ресторан быстрого питания и самообслуживания». В пресс-службе рассказали, что «Вкусвилл» в тестовом режиме запустит сеть пиццерий.
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Vme.ste? Вме.ste? Vmeste? Vместе? ZVmeste?
Izveните
Спасибо, я посмеялся 😁
Хорошего дня, Виктор. Смех продлевает жизнь
😂😂😂
Кофейни на каждом шагу, может даже пивнух уже меньше
С такими ценами...) Меня Tasty устраивают
Тести с 15% скидкой без альтернативен по сути.
Кофе - переоцененный напиток. Раздули цену до 500р за чашку. Пейте воду обычную, здоровее будете
Это только в Кофемании.