Обе компании используют миллиарды одноразовых стаканчиков в год и с помощью «умных» чашек хотят решить проблему отходов.

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Сети McDonald’s и Starbucks в ближайшее время запустят пилотную программу по использованию «умных» многоразовых стаканчиков в кофейнях в Сан-Франциско и Пало-Альто в Калифорнии, сообщает Bloomberg.

Стаканчики изготовлены из пластика и оснащены RFID-метками и QR-кодами для отслеживания. McDonald’s и Starbucks разрабатывали такие стаканчики на протяжении двух лет в рамках проекта NextGen Cup Challenge. Основная идея NextGen — создать систему, в которой стаканчики будут использовать повторно.

В кофейне в Сан-Франциско будут тестироваться разработки стартапа Muuse — чашки с QR-кодом. Покупатели должны будут сканировать код каждый раз, когда берут стаканчик в кофейне и выбрасывают его.

Muuse

В Пало-Альто кофейни будут использовать чашки CupClub с технологией RFID-меток для отслеживания. После использования стаканчики необходимо сдать в специальные пункты сбора, разбросанные по всему городу.

CupClub

McDonald’s и Starbucks предстоит протестировать процесс сбора, очистки, перераспределения и цифрового отслеживания стаканчиков. Кофейни смогут контролировать показатели повторного использования и состояние посуды.

По задумке авторов проекта цифровое отслеживание поможет определить точки, в которых покупатели не возвращают стаканчики — в таких районах компании установят больше пунктов для сбора.