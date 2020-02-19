Компании вынуждены менять формат работы.

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Китайский сервис доставки товаров и еды Meituan Dianping, который сотрудничает с 5,9 млн партнёров, запустил бесконтактную доставку заказов на фоне вспышки коронавируса Covid-2019. Об этом пишет Business Insider.

Впервые компания протестировала новую услугу 26 января 2020 года в городе Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса. Сейчас услуга доступна на всей территории Китая.

При бесконтактной доставке курьер оставляет заказ в заранее обговорённом месте, а затем звонит клиенту, который забирает товар. Вместе с заказом сервис кладёт в пакет карточку, на которой указана температура всех людей, которые участвовали в приготовлении и доставке еды, а также информация о дезинфекции, пишет издание.

Курьер Meituan Dianping с карточкой Business Insider

По данным Meituan Dianping, с 26 января по 8 февраля бесконтактной доставкой воспользовались более 80% пользователей. В Ухани этот показатель составил 95,1%. Вслед за Meituan Dianping похожую услугу предложили другие компании, например KFC и Pizza Hut.

Также Meituan Dianping заметила рост на 31% количества заказов на несколько получателей, а количество заказов более чем на пять человек выросло более чем на 70%.