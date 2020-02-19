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Еда
Татьяна Боброва
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Китайский сервис доставки еды Meituan Dianping запустил бесконтактную доставку заказов на фоне вспышки коронавируса Материал редакции

Компании вынуждены менять формат работы.

8 комментариев
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Китайский сервис доставки товаров и еды Meituan Dianping, который сотрудничает с 5,9 млн партнёров, запустил бесконтактную доставку заказов на фоне вспышки коронавируса Covid-2019. Об этом пишет Business Insider.

Впервые компания протестировала новую услугу 26 января 2020 года в городе Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса. Сейчас услуга доступна на всей территории Китая.

При бесконтактной доставке курьер оставляет заказ в заранее обговорённом месте, а затем звонит клиенту, который забирает товар. Вместе с заказом сервис кладёт в пакет карточку, на которой указана температура всех людей, которые участвовали в приготовлении и доставке еды, а также информация о дезинфекции, пишет издание.

Курьер Meituan Dianping с карточкой  Business Insider

По данным Meituan Dianping, с 26 января по 8 февраля бесконтактной доставкой воспользовались более 80% пользователей. В Ухани этот показатель составил 95,1%. Вслед за Meituan Dianping похожую услугу предложили другие компании, например KFC и Pizza Hut.

Также Meituan Dianping заметила рост на 31% количества заказов на несколько получателей, а количество заказов более чем на пять человек выросло более чем на 70%.

Сейчас у сервиса более 700 тысяч курьеров, но их всё равно не хватает, отмечает Business Insider. Для решения этой проблемы Meituan Dianping начала привлекать сотрудников ресторанов, с которыми сотрудничает, — многие сети закрыты из-за вспышки коронавируса.

#новость #китай #коронавирус

Еда
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8 комментариев
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Лаванда

4

Китайцы придумали закладки с едой, вау

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Ilya Brin

1

Готовят еду тоже бесконтактно? 😏

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Вениамин Григорьев

Ilya
2

Это бизнес детка😉

Ответить

Ilya Brin

Вениамин
0

Буду знать, спасибо! 👍🙂

Ответить

Владимир Трушин

Ilya
2

Современные проблемы, требуют современных решений

Ответить

Artem Rostislavovich

1

Вот как, бабки делают)

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Anton Ilabanau

0

> Сейчас у сервиса более 700 тысяч курьеров

ооо

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Арсений Зябликов

0

ненаход. кладмен-мудак

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