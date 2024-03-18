Мы не просто сменили название, мы обновили концепцию — начиная от ассортимента до новой айдентики и дизайна интерьера. Кроме этого, мы выводим на рынок новый эксклюзивный бленд кофе (смесь — vc.ru), который будет представлен в наших кофейнях. […] Но при этом мы пересмотрели ценовую политику и сделали наши кофейни более демократичными.