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Еда
Таня Боброва

«Росинтер Ресторантс» открыл первую кофейню «Лалибела кофе» на месте бывшей Costa Coffee Статьи редакции

Компания развивала точки британского бренда с 2012 года.

  • Первая кофейня под новым названием открылась 16 марта 2024 года в московском ТЦ «Авиапарк», пишет ТАСС. Ресторанный холдинг «Росинтер Ресторантс» будет развивать сеть в партнёрстве с поставщиком и обжарщиком кофе «Лалибела кофе», добавляет «Интерфакс».
  • «Росинтер» планирует самостоятельно открывать кофейни в крупных городах и с помощью франчайзи в регионах России и за рубежом. В ближайших планах — открыть 10 кофеен в 2024 году. После теста концепции компания решит, как дальше развивать сеть.
  • Площадь кофеен составит от 20-30 м² (киоски) до 150 м². Объём инвестиций — от 3 млн до 12 млн рублей в зависимости от площади и формата.

Мы не просто сменили название, мы обновили концепцию — начиная от ассортимента до новой айдентики и дизайна интерьера. Кроме этого, мы выводим на рынок новый эксклюзивный бленд кофе (смесь — vc.ru), который будет представлен в наших кофейнях. […] Но при этом мы пересмотрели ценовую политику и сделали наши кофейни более демократичными.

Кристина Вольская, директор бренда «Лалибела кофе» (цитата по Adindex)
Источник: «РИА Новости»
  • «Росинтер» с 2012 года развивал кофейни Costa Coffee по системе франчайзинга, но с 2023-го британский бренд приостановил бизнес в России. Заведения продолжили работу в тех же местах под временным названием Coffee, напоминает ТАСС. Летом 2023-го «Ъ» писал, что «Росинтер» планирует развивать сеть кофеен в партнёрстве с «Лалибела кофе» и готовится к ребрендингу.
  • Всего под управлением «Росинтера» находится 19 кофеен, включая четыре франчайзинговых, в Москве и Казани.
Источник: Adindex

#новости

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35 комментариев
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 Михаил Иванович

Логотип мне напоминает батоны, а не зёрна кофе почему-то🤔

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Dmitrii Alekseevich

это инновационная светлая обжарка

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Я сказал свое имя машине

Ну "было" так и вообще на пизду похоже

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Буквоед

Ну, знаете. Так можно далеко зайти. И не выйти.

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Жгучий Лук

Не выйти можно только из айти, из нее всегда возможно )))

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Леди Макбет

Ну я кстати сразу и подумала, что это батоны..

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Толя Германофф

С названием промах, как всегда. Вкус Лалибелы звучит жутко.

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Zloy Marketolog
Лалибела

Так звали одну тайскую стриптизершу, и это была не совсем женщина 😄

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Олег Корнухин

я себе Лалибелу примерно так представляю

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Буквоед

Боги нейминга, бл..
Ебалуйя кафе.

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Miste19

Я 1 не понимаю почему у нас так любят сети? Может вместо переоткрытия сетей нужно дать пространство для чего-то своего, для более уникальных единичных мест? Ладно макдонольдс, аналогов нет, но кофеен же миллион, везде свои уникальные, зачем ходить в эти бездушные сети?

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Мария Копцева

Относительная стабильность вкуса продукта. В сетках контроль за этим централизованный и с большей вероятностью потребитель получит свой любимый капучино именно таким, как привык в сетке, где бы точка не находилась, в Сочи или в Ижевске. "Уникальные единичные места" во-первых, имеют свойство очень быстро закрываться, а во-вторых - вкус продукта там имеет свойство качаться во все стороны. Возможно первое вытекает из второго.

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varchar

Жаль, что во все большем количестве сетей кофе стал стабильно отвратительным. Тот же мак, кофикс, лайк (тут могу ошибиться, брал при отсутствии альтернатив, но в памяти отложилось, что был не очень), one price (испортились какое-то время назад). А вот в ноунэйм-точках иногда, хоть и без гарантии, можно встретить очень достойный кофе.

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Dmitrii Alekseevich

сети любят потому, что заходя туда ты ожидаешь увидеть знакомое меню, привычное качество, понятный и знакомый ценник. Макдональдс тоже за это любили, что в любом уголке, даже самом забытом, ты получаешь привычные блюда по привычным ценам

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Буквоед

Какой интересный комментарий. Приятно, что пенсионеры и школьники тоже теперь сидят на vc.ru

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Жгучий Лук

Пенсионеры и их внуки

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Филипп Новиков
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Михаил Иванович

Это политический символ у них?

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Тоже хочу
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Александра Иванова

Я знаю

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Александр П

«Либерелла кафе»

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Griby Lenina
Всего под управлением «Росинтера» находится 19 кофеен, включая четыре франчайзинговых, в Москве и Казани.
Объём инвестиций — от 3 млн до 12 млн рублей

Измельчали предприниматели в 2024.

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Слегка Придурковатый

Название - говно. А вот логотип, если добавить ещё 4 маленьких зёрнышка кофе, может стать хорошим.

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Запопу Кусь

Ну и заголовочек. Будто меня троллят филологи и логопеды 🤦

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Ашот Кочконян

Почти свастика

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Soludo

Хотели сделать по-свежее, получилось какое-то сетевое безликое уныние. Но стаканчики прикольные.

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Aleksei M

Ммм… нарезной батон 🥖

роскофепром

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Тоже хочу

было 3 булки на логотипе, стало 4-е

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Олег Панков

Больше хлеба

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Roman Skan

Нормальный кофе, кстати.

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Серж Полошин

и название и тем более логотип просто кхм..тут и без слов все понятно...Вот как можно было до такого додуматься? почему эти зерна желтые? что за название нечитабельное? Как никто не увидел ,что получается и не исправил ситуацию?

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Pushkareva Ekaterina

Они специально дают названия, которые в принципе невыговариваемы для русского человека?

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alexrec

Ресторантс , pizdetst kakoito

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Олег Панков

Costa Coffee очень кофейня нравилась

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Ангелина Добрая

Кофе уже теряет популярность, многие люди его так себе переносят

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32 комментария
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