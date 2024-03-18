«Росинтер Ресторантс» открыл первую кофейню «Лалибела кофе» на месте бывшей Costa Coffee Статьи редакции
Компания развивала точки британского бренда с 2012 года.
- Первая кофейня под новым названием открылась 16 марта 2024 года в московском ТЦ «Авиапарк», пишет ТАСС. Ресторанный холдинг «Росинтер Ресторантс» будет развивать сеть в партнёрстве с поставщиком и обжарщиком кофе «Лалибела кофе», добавляет «Интерфакс».
- «Росинтер» планирует самостоятельно открывать кофейни в крупных городах и с помощью франчайзи в регионах России и за рубежом. В ближайших планах — открыть 10 кофеен в 2024 году. После теста концепции компания решит, как дальше развивать сеть.
- Площадь кофеен составит от 20-30 м² (киоски) до 150 м². Объём инвестиций — от 3 млн до 12 млн рублей в зависимости от площади и формата.
- «Росинтер» с 2012 года развивал кофейни Costa Coffee по системе франчайзинга, но с 2023-го британский бренд приостановил бизнес в России. Заведения продолжили работу в тех же местах под временным названием Coffee, напоминает ТАСС. Летом 2023-го «Ъ» писал, что «Росинтер» планирует развивать сеть кофеен в партнёрстве с «Лалибела кофе» и готовится к ребрендингу.
- Всего под управлением «Росинтера» находится 19 кофеен, включая четыре франчайзинговых, в Москве и Казани.
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Логотип мне напоминает батоны, а не зёрна кофе почему-то🤔
это инновационная светлая обжарка
Ну "было" так и вообще на пизду похоже
Ну, знаете. Так можно далеко зайти. И не выйти.
Не выйти можно только из айти, из нее всегда возможно )))
Ну я кстати сразу и подумала, что это батоны..
С названием промах, как всегда. Вкус Лалибелы звучит жутко.
Так звали одну тайскую стриптизершу, и это была не совсем женщина 😄
я себе Лалибелу примерно так представляю
Боги нейминга, бл..
Ебалуйя кафе.
Я 1 не понимаю почему у нас так любят сети? Может вместо переоткрытия сетей нужно дать пространство для чего-то своего, для более уникальных единичных мест? Ладно макдонольдс, аналогов нет, но кофеен же миллион, везде свои уникальные, зачем ходить в эти бездушные сети?
Относительная стабильность вкуса продукта. В сетках контроль за этим централизованный и с большей вероятностью потребитель получит свой любимый капучино именно таким, как привык в сетке, где бы точка не находилась, в Сочи или в Ижевске. "Уникальные единичные места" во-первых, имеют свойство очень быстро закрываться, а во-вторых - вкус продукта там имеет свойство качаться во все стороны. Возможно первое вытекает из второго.
Жаль, что во все большем количестве сетей кофе стал стабильно отвратительным. Тот же мак, кофикс, лайк (тут могу ошибиться, брал при отсутствии альтернатив, но в памяти отложилось, что был не очень), one price (испортились какое-то время назад). А вот в ноунэйм-точках иногда, хоть и без гарантии, можно встретить очень достойный кофе.
сети любят потому, что заходя туда ты ожидаешь увидеть знакомое меню, привычное качество, понятный и знакомый ценник. Макдональдс тоже за это любили, что в любом уголке, даже самом забытом, ты получаешь привычные блюда по привычным ценам
Какой интересный комментарий. Приятно, что пенсионеры и школьники тоже теперь сидят на vc.ru
Пенсионеры и их внуки
Это политический символ у них?
Я знаю
«Либерелла кафе»
Объём инвестиций — от 3 млн до 12 млн рублей
Измельчали предприниматели в 2024.
Название - говно. А вот логотип, если добавить ещё 4 маленьких зёрнышка кофе, может стать хорошим.
Ну и заголовочек. Будто меня троллят филологи и логопеды 🤦
Почти свастика
Хотели сделать по-свежее, получилось какое-то сетевое безликое уныние. Но стаканчики прикольные.
Ммм… нарезной батон 🥖
роскофепром
было 3 булки на логотипе, стало 4-е
Больше хлеба
Нормальный кофе, кстати.
и название и тем более логотип просто кхм..тут и без слов все понятно...Вот как можно было до такого додуматься? почему эти зерна желтые? что за название нечитабельное? Как никто не увидел ,что получается и не исправил ситуацию?
Они специально дают названия, которые в принципе невыговариваемы для русского человека?
Ресторантс , pizdetst kakoito
Costa Coffee очень кофейня нравилась
Кофе уже теряет популярность, многие люди его так себе переносят