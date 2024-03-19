«Черноголовка» купила у Kraft Heinz российский бизнес по производству детского питания Статьи редакции
Группа ещё полгода сможет выпускать продукты под брендом Heinz, а весной 2024-го выведет на рынок новую марку.
- Покупатель — холдинговая компания группы «Черноголовка», АО «Аквалайф ресурс», пишет РБК. В её собственность перешли два комбината детского питания — в Иваново и Георгиевске в Ставропольском крае. Сумма сделки не раскрывается.
- «Ивановский комбинат детского питания» работает с 2008-го, мощность производства — 20 тысяч тонн готовой продукции в год. Завод оборудован для производства всех категорий детского пюре, также выпускает жидкие молочные каши.
- «Георгиевский комбинат детского питания» (сейчас ООО «Хайнц Георгиевск») открыт 1995 году. Специализируется на производстве сухих молочных и безмолочных каш, в том числе гипоаллергенных. Мощность производства — 12 тысяч тонн готовой продукции в год.
- Весной 2024-го «Черноголовка» выпустит на рынок новый бренд, который представит партнёрам и торговым сетям. При этом для «плавного перехода» группа ещё в течение полугода после закрытия сделки продолжит выпускать продукцию под брендом Heinz. Все рабочие места на комбинатах сохранят.
- О планах Kraft Heinz продать российский бизнес по выпуску детских каш и пюре в июле 2022 года сообщил «Коммерсантъ». В ноябре источники издания уточняли, что активами интересуются «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система». Стоимость бизнеса собеседники «Ъ» оценивали в 2,5-3 млрд рублей.
- В марте 2023-го «Ъ» рассказал, что Kraft Heinz заключила с «Черноголовкой» соглашение о продаже своего бизнеса детского питания. В сделку должны были войти не только заводы в Георгиевске и Иваново, но ещё и марки «Умница», «Сами с усами», а также право выпускать бренд Heinz Baby в течение «переходного периода». Закрыть сделку собирались летом 2023-го.
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подпись сами придумайте
ну толсто... жир через экран потек даже)
Kraft Heinz я доверял. Черноголовка - тошнит даже от названия
фу-ууу
Держи в курсе.
Когда я покупаю детское питание кассиры думают что у меня есть дети гы гы гы ☺️
Отлично! Полезная информация
Когда же кто-нибудь выкупит права на шоколадный торт «Причуда» и возобновит производство? КрафтФудс прекратила его производство много лет назад и с тех пор ничего, даже близко похожего, на рынке нет.
Вы правда хотите, чтобы вам возобновили производство? Если делать по старой рецептуре, цена вас не порадует. Если по новой - вы же первый прибежите кричать "не торт!"
Зачем Heinz продавать бизнес, если они не собираются уходить из России
ну глядя на то что происходит совсем не факт
А кто вам сказал, что они не собираются? Смысла вести бизнес в РФ сейчас примерно 0. Даже если у вас есть прибыль, вы не можете ее вывести из РФ :)
Можете в дружественную юрисдикцию. Да и в недружественную можете, если рассчитываетесь не в евро или долларах. В юанях, например.
Но китайцы с турками, конечно, очень благодарны пишущим, как вы. Пишите еще!
А соусы тоже переименуют? Или только детское питание?
Они сейчас уже начали дополнительное брендирование проводить, типа кетчуп Хайнц-Пикадор. Кстати, единственный реально острый кетчуп на рынке из популярных.
купил бы уже этот петропродукт кто-нибудь...качество кетчупа ниже плинтуса. Сплошной уксус, рецепт нидерландского сильно отличается от петропродуктского, уже наверное никто не покупает его.
Лидером рынка остается.
В сделке только бизнес по детскому питанию, как следует из заметки
По соусам пока не собираются
Кстати, оказалось, что в Европе Хайнц не такой химозно-мерзкий, как в России
Хм, а мне там наоборот попался уксус с добавлением томата
Российский точно такой же. Самый уксусный кетчуп
Назовут... Хайнц?
ХайльZ
Я думал, что они ещё в прошлом году купили.
В прошлом году они купили производителя сухих завтраков Любятово у Kellogg’s
Да это приобретение правильное
Ждём газированные каши и пюре!
От прочтения чуть не стошнило