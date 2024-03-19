Еда
Евгения Евсеева

«Черноголовка» купила у Kraft Heinz российский бизнес по производству детского питания Статьи редакции

Группа ещё полгода сможет выпускать продукты под брендом Heinz, а весной 2024-го выведет на рынок новую марку.

  • Покупатель — холдинговая компания группы «Черноголовка», АО «Аквалайф ресурс», пишет РБК. В её собственность перешли два комбината детского питания — в Иваново и Георгиевске в Ставропольском крае. Сумма сделки не раскрывается.
  • «Ивановский комбинат детского питания» работает с 2008-го, мощность производства — 20 тысяч тонн готовой продукции в год. Завод оборудован для производства всех категорий детского пюре, также выпускает жидкие молочные каши.
  • «Георгиевский комбинат детского питания» (сейчас ООО «Хайнц Георгиевск») открыт 1995 году. Специализируется на производстве сухих молочных и безмолочных каш, в том числе гипоаллергенных. Мощность производства — 12 тысяч тонн готовой продукции в год.
  • Весной 2024-го «Черноголовка» выпустит на рынок новый бренд, который представит партнёрам и торговым сетям. При этом для «плавного перехода» группа ещё в течение полугода после закрытия сделки продолжит выпускать продукцию под брендом Heinz. Все рабочие места на комбинатах сохранят.
  • О планах Kraft Heinz продать российский бизнес по выпуску детских каш и пюре в июле 2022 года сообщил «Коммерсантъ». В ноябре источники издания уточняли, что активами интересуются «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система». Стоимость бизнеса собеседники «Ъ» оценивали в 2,5-3 млрд рублей.
  • В марте 2023-го «Ъ» рассказал, что Kraft Heinz заключила с «Черноголовкой» соглашение о продаже своего бизнеса детского питания. В сделку должны были войти не только заводы в Георгиевске и Иваново, но ещё и марки «Умница», «Сами с усами», а также право выпускать бренд Heinz Baby в течение «переходного периода». Закрыть сделку собирались летом 2023-го.
Фото: «Ивановский Бизнесъ»

#новости #черноголовка

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31 комментарий
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 Zloy Marketolog

подпись сами придумайте

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Лариса Титова

ну толсто... жир через экран потек даже)

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Тоже хочу

Kraft Heinz я доверял. Черноголовка - тошнит даже от названия

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день за днем
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Тоже хочу

фу-ууу

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noname

Держи в курсе.

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Запопу Кусь

Когда я покупаю детское питание кассиры думают что у меня есть дети гы гы гы ☺️

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день за днем

Отлично! Полезная информация

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Zloy Sniper

Когда же кто-нибудь выкупит права на шоколадный торт «Причуда» и возобновит производство? КрафтФудс прекратила его производство много лет назад и с тех пор ничего, даже близко похожего, на рынке нет.

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Alexey Ivanov

Вы правда хотите, чтобы вам возобновили производство? Если делать по старой рецептуре, цена вас не порадует. Если по новой - вы же первый прибежите кричать "не торт!"

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Александр П

Зачем Heinz продавать бизнес, если они не собираются уходить из России

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Лариса Титова

ну глядя на то что происходит совсем не факт

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Alexey Ivanov
Зачем Heinz продавать бизнес, если они не собираются уходить из России

А кто вам сказал, что они не собираются? Смысла вести бизнес в РФ сейчас примерно 0. Даже если у вас есть прибыль, вы не можете ее вывести из РФ :)

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Архитектор Пустоты

Можете в дружественную юрисдикцию. Да и в недружественную можете, если рассчитываетесь не в евро или долларах. В юанях, например.
Но китайцы с турками, конечно, очень благодарны пишущим, как вы. Пишите еще!

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IIIu6ko

А соусы тоже переименуют? Или только детское питание?

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Zloy Marketolog
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noname

Они сейчас уже начали дополнительное брендирование проводить, типа кетчуп Хайнц-Пикадор. Кстати, единственный реально острый кетчуп на рынке из популярных.

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Вадим Вахрамов

купил бы уже этот петропродукт кто-нибудь...качество кетчупа ниже плинтуса. Сплошной уксус, рецепт нидерландского сильно отличается от петропродуктского, уже наверное никто не покупает его.

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Soviet Pooh

Лидером рынка остается.

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Архитектор Пустоты

В сделке только бизнес по детскому питанию, как следует из заметки

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Soviet Pooh

По соусам пока не собираются

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Михаил Иванович

Кстати, оказалось, что в Европе Хайнц не такой химозно-мерзкий, как в России

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Карл Кесслер

Хм, а мне там наоборот попался уксус с добавлением томата

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Soviet Pooh

Российский точно такой же. Самый уксусный кетчуп

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Слегка Придурковатый

Назовут... Хайнц?

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Pavel Chernev

ХайльZ

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noname

Я думал, что они ещё в прошлом году купили.

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Архитектор Пустоты

В прошлом году они купили производителя сухих завтраков Любятово у Kellogg’s

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Алексей Железный

Да это приобретение правильное

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Вадим Д.

Ждём газированные каши и пюре!

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Ася Тихонова

От прочтения чуть не стошнило

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28 комментариев
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