Еда
Евгения Евсеева

«Яндекс Еда» добавила в приложение путеводитель по кафе и ресторанам Статьи редакции

Пользователи смогут найти внутри сервиса подходящее заведение и забронировать в нём столик.

  • Путеводитель доступен в отдельной вкладке «Гид», сообщила компания. Чтобы воспользоваться им, нужно обновить приложение «Еды».
  • Внутри доступны фильтры для поиска ресторанов: можно искать по виду кухни, конкретным блюдам, наличию караоке или кальяна, детского меню, также доступен фильтр по поводу — например, заведения для бизнес-ланча или романтического ужина.
  • Также в «Гиде» можно забронировать столик, а с помощью «Яндекс Карт» — проложить маршрут к заведению.
  • Путеводитель содержит данные о более чем 75 тысячах ресторанов и кафе. В карточке заведения содержится детальная информация о нём, она дополняется данными из «Еды» и редакционным контентом. В некоторых карточках есть и «мнение» YandexGPT о месте, составленное на основе отзывов. Доступен и гид по ресторанам Москвы, который «Еда» представила в декабре 2023 года.
  • Дополнительно появится подборка «Для вас» с персональными рекомендациями от нейросети «Яндекса». Она анализирует «несколько сотен факторов» — данные о посещениях, историю поиска и просмотра, часто используемые фильтры.
  • Во вкладке можно сохранять понравившиеся заведения, они отобразятся в профиле в разделе «Сохранённые места». В ближайшее время пользователи получат возможность составлять собственные списки кафе и ресторанов, делиться ими и сохранять подборки других людей.

#новости #яндекседа

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25 комментариев
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 Марат Яз

Нравится пользоваться сервисами яндекса, хотя вообще не использую их поисковик, пока есть возможность не использовать.

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Какер Тарлсон

Мне тоже их сервисы нравятся именно потому, что модно ими не пользоваться

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Марк Быстровой

Што?))

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Сладкий Бубалех

Такая же история, сервисы мне нравятся, не понимаю за что их многие хейтят

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Славик

пользуюсь периодически, иногда очень даже удобно

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Неуловимый Кабачок
Она анализирует «несколько сотен факторов» — данные о посещениях, историю поиска и просмотра, часто используемые фильтры.

Только не историю поиска

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Какер Тарлсон

Что, не хочешь в кафе «Влажная киска»?

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Неуловимый Кабачок

Туда то еще ладно

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Запопу Кусь

Я люблю конфеты, шоколад и печенье 🍬🍫🍪☕️😋
А всё остальное я не знаю что такое 😌

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Подментованный кот

Попробуй водку

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Запопу Кусь

Кто пьёт тот жизнь не поймёт 😌

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оскар

Спирт сила, спорт могила.

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Пёсокот

Согласен. Стало только лучше, 0 причин отказывать себе в этом

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flash

как же вред здоровью? 🧐🤔

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flash

торты игнорируете?

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Запопу Кусь

Мне бывает плохо если я объемся сладкого 😒

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Артур Добряков

ну прикольно)

В некоторых карточках есть и «мнение» YandexGPT о месте, составленное на основе отзывов.- интересная фича)
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Подментованный кот
Также в «Гиде» можно забронировать столик, а с помощью «Яндекс Карт» — проложить маршрут к заведению.

Класс! Это прям киллер-фича.

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Энтони

Всегда просто открываю карту и смотрю что ближе всего, в путеводители какой-то необходимости нет)

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Невероятный Блондин

В Белгороде надеюсь работает.

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Хитрый Чен

Призрак диктаторизма укусил с утра?

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Невероятный Блондин

Это шпилька

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Хитрый Чен

Гид по Питерским наливайкам на Думской будет? Мне очень надо!

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Водяной

Яндекс - придет время кинем всех! Новый слоган ИТ под***са

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Тоже хочу

Пора уже делать чтобы желудок сам еду заказывал, когда проголодается

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