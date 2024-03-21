«Яндекс Еда» добавила в приложение путеводитель по кафе и ресторанам Статьи редакции
Пользователи смогут найти внутри сервиса подходящее заведение и забронировать в нём столик.
- Путеводитель доступен в отдельной вкладке «Гид», сообщила компания. Чтобы воспользоваться им, нужно обновить приложение «Еды».
- Внутри доступны фильтры для поиска ресторанов: можно искать по виду кухни, конкретным блюдам, наличию караоке или кальяна, детского меню, также доступен фильтр по поводу — например, заведения для бизнес-ланча или романтического ужина.
- Также в «Гиде» можно забронировать столик, а с помощью «Яндекс Карт» — проложить маршрут к заведению.
- Путеводитель содержит данные о более чем 75 тысячах ресторанов и кафе. В карточке заведения содержится детальная информация о нём, она дополняется данными из «Еды» и редакционным контентом. В некоторых карточках есть и «мнение» YandexGPT о месте, составленное на основе отзывов. Доступен и гид по ресторанам Москвы, который «Еда» представила в декабре 2023 года.
- Дополнительно появится подборка «Для вас» с персональными рекомендациями от нейросети «Яндекса». Она анализирует «несколько сотен факторов» — данные о посещениях, историю поиска и просмотра, часто используемые фильтры.
- Во вкладке можно сохранять понравившиеся заведения, они отобразятся в профиле в разделе «Сохранённые места». В ближайшее время пользователи получат возможность составлять собственные списки кафе и ресторанов, делиться ими и сохранять подборки других людей.
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Нравится пользоваться сервисами яндекса, хотя вообще не использую их поисковик, пока есть возможность не использовать.
Мне тоже их сервисы нравятся именно потому, что модно ими не пользоваться
Што?))
Такая же история, сервисы мне нравятся, не понимаю за что их многие хейтят
пользуюсь периодически, иногда очень даже удобно
Только не историю поиска
Что, не хочешь в кафе «Влажная киска»?
Туда то еще ладно
Я люблю конфеты, шоколад и печенье 🍬🍫🍪☕️😋
А всё остальное я не знаю что такое 😌
Попробуй водку
Кто пьёт тот жизнь не поймёт 😌
Спирт сила, спорт могила.
Согласен. Стало только лучше, 0 причин отказывать себе в этом
как же вред здоровью? 🧐🤔
торты игнорируете?
Мне бывает плохо если я объемся сладкого 😒
ну прикольно)В некоторых карточках есть и «мнение» YandexGPT о месте, составленное на основе отзывов.- интересная фича)
Класс! Это прям киллер-фича.
Всегда просто открываю карту и смотрю что ближе всего, в путеводители какой-то необходимости нет)
В Белгороде надеюсь работает.
Призрак диктаторизма укусил с утра?
Это шпилька
Гид по Питерским наливайкам на Думской будет? Мне очень надо!
Яндекс - придет время кинем всех! Новый слоган ИТ под***са
Пора уже делать чтобы желудок сам еду заказывал, когда проголодается