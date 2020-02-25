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Еда
Татьяна Боброва
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Руководители «Яндекс.Еды» и основатель «Яндекс.Шефа» покинут компанию Материал редакции

Михаил Фирсов, Сергей Полиссар и Михаил Перегудов руководили проектами «Яндекса» после покупки Foodfox и «Партии еды».

6 комментариев
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Основатели сервиса доставки еды Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар покинут сервис доставки еды «Яндекс.Еда», который развивали с декабря 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook написал Максим Фирсов, в «Яндексе» подтвердили vc.ru изменения.

Фирсов и Полиссар продолжат консультировать команду фудтех-направления «Яндекса» в качестве советников гендиректора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко, уточнили в компании. «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» входят в сегмент «Такси».

Сервис «Яндекс.Еда» возглавит Дмитрий Масюк, который до этого руководил развитием сервиса для водителей в «Яндекс.Такси» и консультировал компании потребительского сектора в McKinsey.

В «Яндексе» также рассказали, что компанию покинет основатель «Партии еды» (с марта 2019 года — «Яндекс.Шеф») Михаил Перегудов. Он займётся развитием собственных проектов. «Яндекс» приобрёл сервис доставки продуктов с рецептами «Партия еды» в октябре 2018 года. В декабре 2019 года «Яндекс.Шеф» начал продавать наборы и горячие блюда через сервис экспресс-доставки «Яндекс.Лавка».

«Яндекс.Лавка» становится отдельным направлением внутри фудтех-бизнеса с прямым подчинением Даниилу Шулейко, пояснили в компании. Это позволит быстро масштабировать проект. «Яндекс.Еда» продолжит развиваться параллельно с «Лавкой».

«Яндекс» приобрёл сервис доставки еды Foodfox в 2017 году. По оценке источников РБК, сумма сделки составила $8,5 млн. После сделки развитием доставки в компании занялись Максим Фирсов и Сергей Полиссар.

#новость #яндекславка #яндекседа #яндекс

Еда
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6 комментариев
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Stanislav

3

Когда поглощение прошло успешно

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Паронормальный

2

Когда в руководители ставят бывшего сотрудника McKinsey, ничем хорошим это не заканчивается. Сплошные отчеты, да митинги.

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Sergei Timofeyev

1

  до этого руководил развитием сервиса для водителей в «Яндекс.Такси»

Улыбнуло. Водители жалуются, что получить поддержку от ЯТ практически нереально. 

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Паронормальный

0

Ребята запустили собственные проекты, удачно продали, жизнь удалась.  Чего им на дядю-то работать. Зарплату платили тоже кайф. Сидели, x#%$и пинали.

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ivan krapivin

Паронормальный
2

Хинкали пинали?

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Рустам Шукюров

0

Тоже хочу что-то сделать и продать кому нибудь)

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