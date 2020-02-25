Упаковку из водорослей уже покупают производитель виски Glenlivet и британский сервис доставки еды Just Eat.

В закладки

Британский стартап Notpla (сокращённое от «not plastic» — не пластик) получил более $5 млн в рамках посевного раунда для производства съедобной упаковки, сообщает Bevnet.

Основным инвестором является Lupa Systems, которая, по информации New York Times, принадлежит бывшему генеральному директору медиахолдинга 21st Century Fox Джеймсу Мёрдоку. По словам сооснователя Notpla Пьера Пазлеера, участие Мёрдока поможет компании выйти на рынок США.

Notpla была основана в 2013 году Пьером Пазлеером и Родриго Гарсия Гонсалесом, когда они были студентами, говорится на сайте компании. Сегодня в их команде дизайнеры, химики, предприниматели и инженеры.

Стартап производит упаковку для продуктов и воды из натуральных материалов. Основное сырьё — это бурые водоросли. Капсулы для напитков можно съесть или выкинуть — упаковка разлагается. Пакеты, сетки, пищевую плёнку делает специальная машина.

Бизнес-модель стартапа предполагает сдачу таких машин в аренду и продажу картриджей для изготовления пакетов — чтобы покупатели могли сами сделать упаковку. Продукция Notpla безвкусна, утверждают в компании, и разлагается через 4‑6 недель.