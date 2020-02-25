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Еда
Галина Мубаракшина
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Производитель съедобной упаковки Notpla привлёк $5 млн от экс-главы 21st Century Fox и других Материал редакции

Упаковку из водорослей уже покупают производитель виски Glenlivet и британский сервис доставки еды Just Eat.

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Британский стартап Notpla (сокращённое от «not plastic» — не пластик) получил более $5 млн в рамках посевного раунда для производства съедобной упаковки, сообщает Bevnet.

Основным инвестором является Lupa Systems, которая, по информации New York Times, принадлежит бывшему генеральному директору медиахолдинга 21st Century Fox Джеймсу Мёрдоку. По словам сооснователя Notpla Пьера Пазлеера, участие Мёрдока поможет компании выйти на рынок США.

Notpla была основана в 2013 году Пьером Пазлеером и Родриго Гарсия Гонсалесом, когда они были студентами, говорится на сайте компании. Сегодня в их команде дизайнеры, химики, предприниматели и инженеры.

Стартап производит упаковку для продуктов и воды из натуральных материалов. Основное сырьё — это бурые водоросли. Капсулы для напитков можно съесть или выкинуть — упаковка разлагается. Пакеты, сетки, пищевую плёнку делает специальная машина.

Бизнес-модель стартапа предполагает сдачу таких машин в аренду и продажу картриджей для изготовления пакетов — чтобы покупатели могли сами сделать упаковку. Продукция Notpla безвкусна, утверждают в компании, и разлагается через 4‑6 недель.

В 2017 году стартап за три дня собрал 850 тысяч фунтов (около 70,5 млн рублей) на краудфандинговой платформе Crowdcube от 900 инвесторов. В октябре 2019 года Notpla сделала упаковку для производителя виски Glenlivet. 25 февраля 2020 года в своём Instagram-аккаунте компания сообщила, что будет работать с британским сервисов доставки еды Just Eat. Сервис сотрудничает с 35,7 тысячами ресторанов.

#новость #стартапы

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