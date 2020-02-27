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Еда
Татьяна Боброва
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IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо — в том числе в России Материал редакции

Мебельный ритейлер стремится сделать свой бизнес более экологичным.

  • IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, но по вкусу и внешнему виду похожие на мясо, пишет Financial Times со ссылкой на компанию. Фрикадельки будут приготовлены из горохового белка, овса, яблок и картофеля.
  • Старт продаж намечен на август 2020 года. В каких странах будут продаваться фрикадельки из растительного «мяса», пока неизвестно. В компании отметили, что при производстве таких фрикаделек углеродный след составит 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.
  • В пресс-службе IKEA рассказали vc.ru, что на российском рынке фрикадельки из растительного «мяса» появятся до конца 2020 года. В компании добавили, что это собственная разработка и производство IKEA, партнёров ритейлер не привлекал.
  • В 2018 году IKEA начала продавать вегетарианские хот-доги, реализовав за два месяца 1 млн штук. Также в меню ритейлера есть мороженое на растительной основе, указывает FT. Также IKEA продаёт овощные фрикадельки, в составе которых нут и овощи, но не позиционирует их как замену мясным.
  • Переход на продукты растительного происхождения является частью стратегии IKEA, которая рассчитывает сделать свой бизнес более экологичным к 2030 году, сократив выбросы, отмечает FT. В 2019 году компания впервые смогла снизить абсолютные показатели выбросов, увеличив при этом выручку, пишет газета.
Фрикаделька на растительной основе IKEA

#новость #ikea

Еда
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48 комментариев
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Nick Sidorov

16

Главное, чтобы не стали из обрезков мебели при производстве делать :)

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Diego Salvador

Nick
3

Вы, наверное, хотел скаламбурить, что заголовок статьи должен был выглядеть как:
"Магазин по продаже склеенных опилок, похожих на мебель, начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо" ?

Ответить

Сергей Милосердов

Nick
0

А что такого? Экологический продукт.

Ответить

Василий Степанов

Сергей
0

Безотходное производство

Ответить

Alexey Bo

15

Жду новости "Покупатели IKEA стали расплачиваться за фрикадельки бумагой, похожей на деньги"

Ответить

Павел Родюков

12

Норм. Мебель похожую на дерево продают же

Ответить

Антон Лисин

–4

У нас вся колбаса аналог мяса и туалетной бумаги и чето таких новостей нет.

Ответить

Сергей Щукин

Антон
11

Вы прямо из 90х сюда пишете? Круто!

Ответить

Feofan Lipetsky

Сергей
3

А голубцы — с говном!

Ответить

Олег

Feofan
7

Бывают. Готовьте.

Ответить

Vlad Limbo

Feofan
0

Сводки из армии?

Ответить

Sergey Vlasov

Feofan
0

Иван Семеныч угощает!

Ответить

Michael Petrov

Сергей
0

вы описались. из 80х и из 2014+

Ответить

Konstantin K

Michael
0

Счастливые 00-е....

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Зачем называть "мясом" (пусть и растительным) то, что мясом не является.

Ответить

Олег

Konstantin_Andr…
7

Их еще называют мясом вегетарианцев из-за большого количества белка.

Ответить

Konstantin_Andreevich

Олег
7

В кои-то веки ты в тему ответил.

Ответить

Denis Novikov

Олег
1

Олег - это робот из картонных коробок. Внутри обычный человек.

Ответить

Vlad Limbo

Олег
0

Постойте, а насколько гуманно их убивают?

Ответить

Олег

Vlad
0

Кого?

Ответить

Vlad Limbo

Олег
0

А из кого мясо делают?

Ответить

Олег

Vlad
3

Оно растёт на мясных деревьях:)

Ответить

Vlad Limbo

Олег
0

Чувак, ты хочешь мне сказать, что вегетарианцы не люди и растут на деревьях?

Ответить

Олег

Vlad
3

Они спускаются с Небес.

Ответить

Василий

Олег
3

не сейчас я не поверю, что отвечает бот. Бот  до такого не додумается 

Ответить

Олег

Василий
0

Это скайп звонил?

Ответить

Василий Степанов

Konstantin_Andr…
0

Есть еще экомех и экокожа, которая остается от забитых на мясо растений.

Ответить

Паронормальный

3

их нужно переименовать во фрикакашки

Ответить

Denis Sibukaev

Паронормальный
1

Самое точное описание!)))

Ответить

Kim Kim

3

Верните лучше хот-доги образца 2005 года с безлимитной горчицей, майонезом и кетчупом.

Ответить

Олег Ивахнов

Kim
0

а что диспенсеры с соусами убрали?

Ответить

Kim Kim

Олег
–1

давно уже

Ответить

Дмитрий Скроцкий

Kim
1

Всё на месте. И хотдоги, и безлимитные кетчуп с горчицей. Майонеза нет.

Ответить

Kim Kim

Дмитрий
0

значит моё письмо дошло... :D

Ответить

Олег Ивахнов

Kim
0

насколько давно?
Осенью были еще

Ответить

Kim Kim

Олег
0

год назад в теплом стане стоял только кетчуп и то его там не было)

Ответить

Олег Ивахнов

Kim
0

я в Самарскую езжу

Ответить

Andrew Kostin

Kim
0

В Питере есть (Мега-Парнас)

Ответить

Nikita Kharchenko

1

Эм, у них они уже давно в продаже, вегидельки называются. Причём даже в наших икеях.

Ответить

Олег

Nikita
–1

Мотоциклов, Иж Днепр, Урал, Минск, Восход.

Ответить

Vitaly Markov

Nikita
0

Это не совсем-то. У вегеделек состав другой и нет позиционирования как растительного "мяса". 

Ответить

Татьяна Боброва

Nikita
0

Вы, наверное, путаете с овощными фрикадельками, которые на вкус на мясо не похожи совсем

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Денис Колокольцев

1

после скандала с фрикадельками из лошадок не отмоются перед веганами)

Ответить

Сергей Щукин

0

Another one bites the dust

Ответить

Feofan Lipetsky

0

Заряд эстрогена. Ееее

Ответить

Artemy

0

Брал такие в Англии года 3 назад, норм тема

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Name

0

У них даже мясные невкусные.

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Andrey Chuev

0

Боюсь даже предположить, какое название они получат в духе ИКЕИ )))

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