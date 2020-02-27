IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо — в том числе в России
Материал редакции
Мебельный ритейлер стремится сделать свой бизнес более экологичным.
IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, но по вкусу и внешнему виду похожие на мясо, пишет Financial Times со ссылкой на компанию. Фрикадельки будут приготовлены из горохового белка, овса, яблок и картофеля.
Старт продаж намечен на август 2020 года. В каких странах будут продаваться фрикадельки из растительного «мяса», пока неизвестно. В компании отметили, что при производстве таких фрикаделек углеродный след составит 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.
В пресс-службе IKEA рассказали vc.ru, что на российском рынке фрикадельки из растительного «мяса» появятся до конца 2020 года. В компании добавили, что это собственная разработка и производство IKEA, партнёров ритейлер не привлекал.
В 2018 году IKEA начала продавать вегетарианские хот-доги, реализовав за два месяца 1 млн штук. Также в меню ритейлера есть мороженое на растительной основе, указывает FT. Также IKEA продаёт овощные фрикадельки, в составе которых нут и овощи, но не позиционирует их как замену мясным.
Переход на продукты растительного происхождения является частью стратегии IKEA, которая рассчитывает сделать свой бизнес более экологичным к 2030 году, сократив выбросы, отмечает FT. В 2019 году компания впервые смогла снизить абсолютные показатели выбросов, увеличив при этом выручку, пишет газета.
Nick Sidorov
Главное, чтобы не стали из обрезков мебели при производстве делать :)
Diego SalvadorNick
Вы, наверное, хотел скаламбурить, что заголовок статьи должен был выглядеть как:
"Магазин по продаже склеенных опилок, похожих на мебель, начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо" ?
Сергей МилосердовNick
А что такого? Экологический продукт.
Василий СтепановСергей
Безотходное производство
Alexey Bo
Жду новости "Покупатели IKEA стали расплачиваться за фрикадельки бумагой, похожей на деньги"
Павел Родюков
Норм. Мебель похожую на дерево продают же
Антон Лисин
У нас вся колбаса аналог мяса и туалетной бумаги и чето таких новостей нет.
Сергей ЩукинАнтон
Вы прямо из 90х сюда пишете? Круто!
Feofan LipetskyСергей
А голубцы — с говном!
ОлегFeofan
Бывают. Готовьте.
Vlad LimboFeofan
Сводки из армии?
Sergey VlasovFeofan
Иван Семеныч угощает!
Michael PetrovСергей
вы описались. из 80х и из 2014+
Konstantin KMichael
Счастливые 00-е....
Konstantin_Andreevich
Зачем называть "мясом" (пусть и растительным) то, что мясом не является.
ОлегKonstantin_Andr…
Их еще называют мясом вегетарианцев из-за большого количества белка.
Konstantin_AndreevichОлег
В кои-то веки ты в тему ответил.
Denis NovikovОлег
Олег - это робот из картонных коробок. Внутри обычный человек.
Vlad LimboОлег
Постойте, а насколько гуманно их убивают?
ОлегVlad
Кого?
Vlad LimboОлег
А из кого мясо делают?
ОлегVlad
Оно растёт на мясных деревьях:)
Vlad LimboОлег
Чувак, ты хочешь мне сказать, что вегетарианцы не люди и растут на деревьях?
ОлегVlad
Они спускаются с Небес.
ВасилийОлег
не сейчас я не поверю, что отвечает бот. Бот до такого не додумается
ОлегВасилий
Это скайп звонил?
Василий СтепановKonstantin_Andr…
Есть еще экомех и экокожа, которая остается от забитых на мясо растений.
Паронормальный
их нужно переименовать во фрикакашки
Denis SibukaevПаронормальный
Самое точное описание!)))
Kim Kim
Верните лучше хот-доги образца 2005 года с безлимитной горчицей, майонезом и кетчупом.
Олег ИвахновKim
а что диспенсеры с соусами убрали?
Kim KimОлег
давно уже
Дмитрий СкроцкийKim
Всё на месте. И хотдоги, и безлимитные кетчуп с горчицей. Майонеза нет.
Kim KimДмитрий
значит моё письмо дошло... :D
Олег ИвахновKim
насколько давно?
Осенью были еще
Kim KimОлег
год назад в теплом стане стоял только кетчуп и то его там не было)
Олег ИвахновKim
я в Самарскую езжу
Andrew KostinKim
В Питере есть (Мега-Парнас)
Nikita Kharchenko
Эм, у них они уже давно в продаже, вегидельки называются. Причём даже в наших икеях.
ОлегNikita
Мотоциклов, Иж Днепр, Урал, Минск, Восход.
Vitaly MarkovNikita
Это не совсем-то. У вегеделек состав другой и нет позиционирования как растительного "мяса".
Татьяна БоброваNikita
Вы, наверное, путаете с овощными фрикадельками, которые на вкус на мясо не похожи совсем
Денис Колокольцев
после скандала с фрикадельками из лошадок не отмоются перед веганами)
Сергей Щукин
Another one bites the dust
Feofan Lipetsky
Заряд эстрогена. Ееее
Artemy
Брал такие в Англии года 3 назад, норм тема
Name
У них даже мясные невкусные.
Andrey Chuev
Боюсь даже предположить, какое название они получат в духе ИКЕИ )))