IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо
Материал редакции
Мебельный ритейлер стремится сделать свой бизнес более экологичным.
IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, но по вкусу и внешнему виду похожие на мясо, пишет Financial Times со ссылкой на компанию. Фрикадельки будут приготовлены из горохового белка, овса, яблок и картофеля.
Старт продаж намечен на август 2020 года. В каких странах будут продаваться фрикадельки из растительного «мяса», пока неизвестно. В компании отметили, что при производстве таких фрикаделек углеродный след составит 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.
В 2018 году IKEA начала продавать вегетарианские хот-доги, реализовав за два месяца 1 млн штук. Также в меню ритейлера есть мороженое на растительной основе, указывает FT.
Переход на продукты растительного происхождения является частью стратегии IKEA, которая рассчитывает сделать свой бизнес более экологичным к 2030 году, сократив выбросы, отмечает FT. В 2019 году компания впервые смогла снизить абсолютные показатели выбросов, увеличив при этом выручку, пишет газета.
Nick Sidorov
Главное, чтобы не стали из обрезков мебели при производстве делать :)
Alexey Bo
Жду новости "Покупатели IKEA стали расплачиваться за фрикадельки бумагой, похожей на деньги"
Павел Родюков
Норм. Мебель похожую на дерево продают же
Антон Лисин
У нас вся колбаса аналог мяса и туалетной бумаги и чето таких новостей нет.
Сергей ЩукинАнтон
Вы прямо из 90х сюда пишете? Круто!
Feofan LipetskyСергей
А голубцы — с говном!
ОлегFeofan
Бывают. Готовьте.
Michael PetrovСергей
вы описались. из 80х и из 2014+
Nikita Kharchenko
Эм, у них они уже давно в продаже, вегидельки называются. Причём даже в наших икеях.
ОлегNikita
Мотоциклов, Иж Днепр, Урал, Минск, Восход.
Vitaly MarkovNikita
Это не совсем-то. У вегеделек состав другой и нет позиционирования как растительного "мяса".
Татьяна БоброваNikita
Вы, наверное, путаете с овощными фрикадельками, которые на вкус на мясо не похожи совсем
Паронормальный
их нужно переименовать во фрикакашки
Denis SibukaevПаронормальный
Самое точное описание!)))
Konstantin_Andreevich
Зачем называть "мясом" (пусть и растительным) то, что мясом не является.
ОлегKonstantin_Andr…
Их еще называют мясом вегетарианцев из-за большого количества белка.
Konstantin_AndreevichОлег
В кои-то веки ты в тему ответил.
Денис Колокольцев
после скандала с фрикадельками из лошадок не отмоются перед веганами)
Сергей Щукин
Another one bites the dust
Feofan Lipetsky
Заряд эстрогена. Ееее
Artemy
Брал такие в Англии года 3 назад, норм тема