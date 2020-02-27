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Еда
Татьяна Боброва
1331

IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо Материал редакции

Мебельный ритейлер стремится сделать свой бизнес более экологичным.

  • IKEA начнёт продавать фрикадельки на растительной основе, но по вкусу и внешнему виду похожие на мясо, пишет Financial Times со ссылкой на компанию. Фрикадельки будут приготовлены из горохового белка, овса, яблок и картофеля.
  • Старт продаж намечен на август 2020 года. В каких странах будут продаваться фрикадельки из растительного «мяса», пока неизвестно. В компании отметили, что при производстве таких фрикаделек углеродный след составит 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.
  • В 2018 году IKEA начала продавать вегетарианские хот-доги, реализовав за два месяца 1 млн штук. Также в меню ритейлера есть мороженое на растительной основе, указывает FT.
  • Переход на продукты растительного происхождения является частью стратегии IKEA, которая рассчитывает сделать свой бизнес более экологичным к 2030 году, сократив выбросы, отмечает FT. В 2019 году компания впервые смогла снизить абсолютные показатели выбросов, увеличив при этом выручку, пишет газета.
Фрикаделька на растительной основе IKEA

#новость #ikea

Еда
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21 комментарий
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Nick Sidorov

8

Главное, чтобы не стали из обрезков мебели при производстве делать :)

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Alexey Bo

5

Жду новости "Покупатели IKEA стали расплачиваться за фрикадельки бумагой, похожей на деньги"

Ответить

Павел Родюков

3

Норм. Мебель похожую на дерево продают же

Ответить

Антон Лисин

–1

У нас вся колбаса аналог мяса и туалетной бумаги и чето таких новостей нет.

Ответить

Сергей Щукин

Антон
7

Вы прямо из 90х сюда пишете? Круто!

Ответить

Feofan Lipetsky

Сергей
1

А голубцы — с говном!

Ответить

Олег

Feofan
2

Бывают. Готовьте.

Ответить

Michael Petrov

Сергей
0

вы описались. из 80х и из 2014+

Ответить

Nikita Kharchenko

1

Эм, у них они уже давно в продаже, вегидельки называются. Причём даже в наших икеях.

Ответить

Олег

Nikita
1

Мотоциклов, Иж Днепр, Урал, Минск, Восход.

Ответить

Vitaly Markov

Nikita
0

Это не совсем-то. У вегеделек состав другой и нет позиционирования как растительного "мяса". 

Ответить

Татьяна Боброва

Nikita
0

Вы, наверное, путаете с овощными фрикадельками, которые на вкус на мясо не похожи совсем

Ответить

Паронормальный

1

их нужно переименовать во фрикакашки

Ответить

Denis Sibukaev

Паронормальный
1

Самое точное описание!)))

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Зачем называть "мясом" (пусть и растительным) то, что мясом не является.

Ответить

Олег

Konstantin_Andr…
3

Их еще называют мясом вегетарианцев из-за большого количества белка.

Ответить

Konstantin_Andreevich

Олег
0

В кои-то веки ты в тему ответил.

Ответить

Денис Колокольцев

1

после скандала с фрикадельками из лошадок не отмоются перед веганами)

Ответить

Сергей Щукин

0

Another one bites the dust

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Feofan Lipetsky

0

Заряд эстрогена. Ееее

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Artemy

0

Брал такие в Англии года 3 назад, норм тема

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