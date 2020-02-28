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Еда
Лиана Липанова
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Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» от основателей «Рокетбанка» запустил экспресс-доставку продуктов Материал редакции

«Кухня на районе» обещает доставить продукты за 10-15 минут.

  • Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе», который развивают основатели «Рокетбанка», запустил экспресс-доставку продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по маркетингу сервиса Кирилла Родина. Сумму инвестиций в новое направление компания не раскрывает.
  • «Кухня на районе» обещает доставить продукты за 10-15 минут, при заказе с готовой едой время доставки может увеличиться до 30 минут, говорят в компании.
  • Сервис планирует открыть dark store (магазин только на доставку) во всех своих 30 точках в Москве. Первый dark store запущен в районе Новослободской.
  • В ассортименте «Кухни на районе» около 400 позиций, включая Parmalat, President, «Простоквашино», «Велкома», Greenfield. Все товары закупаются напрямую у производителей, уточнил Родин.
  • Среди преимуществ сервиса — ассортимент и удобство, говорит представитель компании. «На самом деле, рынок огромный, и до конкуренции еще далеко», — сказал Родин. Динамического ценообразования не будет — продукты будут продаваться с наценкой, заявили в компании.
  • Цены в «Кухне на районе» «намного выше», чем у других подобных сервисов, утверждает «Коммерсантъ». По данным газеты, сырок «Б. Ю. Александров» там стоит 95 рублей, а у конкурентных сервисов, в «Самокате» и «Яндекс.Лавке» — 46 рублей.
Кухня «Кухни» — как устроен сервис…
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vc.ru

#новость #кухнянарайоне

Еда
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4 комментария
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Лев Щенин

3

Когда пару-тройку лет подряд читаешь деловые новости, возникает устойчивый "эффект дежа-вю", когда ты вспоминаешь, что уже видел похожую "новость" раньше.
О чём говорит "расширение ассортимента" сервиса доставки "готовой еды"?
Стартаперы проели первоначальный бюджет, инвесторы требуют KPI, что делать?
Беби-бумеры (граждане, родившиеся до 1965 года) хорошо помнят этот момент из кинофильма "Бриллиантовая рука":
- Всё пропало! Гипс снимают! Клиент уезжает!
Если часто и долго читать деловые новости, решение простое - "расширять ассортимент услуг" !
(хотя все понимают, что маржа (рентабельность по-русски) у "готовой еды" во много раз выше маржи простой торговли продуктами, поэтому и приходится продавать сырок в 2 раза дороже конкурентов-доставщиков и в 3 раза дороже магазинов "Пятёрочка")
Что можно вспомнить из классики? "Просрали все полимеры" ?
Очередной раз предлагаю уважаемой редакции запустить тотализатор со ставками типа "Когда лопнет этот стартап - через 3 месяца или через полгода?"
Или есть кто из читателей сайта VC, которые хотят зарабатывать деньги, видя как жадные российские инвесторы теряют свои бабки?
Дураки должны платить за свои ошибки.
Вы согласны с моей логикой?

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Nick Sidorov

1

 Сервис предложил пользователям товары с наценкой

Это, конечно, инновация ))

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Artem Kurganskiy

0

Учитываю как быстро скатился на дно уровень сервиса самой кухни, думаю не взлетит

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Игорь Крафт

–2

Отличная новость!!! Наконец то!

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