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Еда
Никита Евдокимов
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«Закладки» от «Готово»: петербургский сервис доставки еды начнёт оставлять заказы у дверей из-за коронавируса Материал редакции

Пользователи могут обойтись без встречи с курьером.

13 комментариев
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Сервис доставки «Готово» из Санкт-Петербурга рассказал о своей борьбе с распространением коронавируса Covid-19: компания опробует формат доставки, при которой пользователю не нужно забирать еду из рук в руки.

Чтобы не встречаться с курьером, при заказе нужно указать место для «закладки» в комментариях. О том, что посылка доставлена, сообщит курьер или поддержка сервиса.

Кроме того компания обещает ежедневно измерять температуру сотрудников кухни и курьеров, выдать поварам одноразовые маски, халаты, шапочки и перчатки. Курьеров обяжут мыть руки после каждого заказа и надевать перчатки и маски перед выдачей заказа.

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По данным ВОЗ на 5 марта 2020 года, коронавирус Covid-19 распространился в 85 странах за пределами Китая, а общее число заражённых приблизилось к 98 тысячам человек. Китайские сервисы доставки еды перешли на бесконтактный режим общения с клиентами ещё в середине февраля.

#готово #коронавирус

Еда
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13 комментариев
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Кира Кастанеда

8

Магнит, тайник, подъезд без кода

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Лёха Литвинов

4

в биткоинах будут принимать?

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Aleksey Goncharov

Лёха
2

Киви же ещё есть для этих дел ;)

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Максим Ростокин

Aleksey
0

Или скины кс го)

Ответить

Никита Евдокимов

Максим
0

А это что за схема такая? 

Ответить

Комментарий удален

Nick Sidorov

1

На фоне коронавируса любую хуету пропиарить теперь можно. 

Правда, хуета хуетой и останется, но хай, пиар, вот это все. 

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Yuriy Mikaelyan

0

а как же чайки?

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Максим Ростокин

Yuriy
1

Хоть домашние пушистики сами себя прокормят)

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

2 недели инкубационный период короновируса. Если вирус вдруг попал на пакет с едой, он же живёт 2 недели. 

Ответить

Oleg Ko

Мурад
0

2 недели в человеке. На пакете умрет быстро.

Ответить

Ишхан Симонян

0

«выдать поварам одноразовые маски, халаты, шапочки и перчатки»

То есть повара работают без этого?

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Вера Гагарина

0

Так а кто видел этот вирус-то? Чет одни разговоры

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Бородатый трейдер

–1

Жду обзора от Славного Друже

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