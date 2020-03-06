Пользователи могут обойтись без встречи с курьером.

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Сервис доставки «Готово» из Санкт-Петербурга рассказал о своей борьбе с распространением коронавируса Covid-19: компания опробует формат доставки, при которой пользователю не нужно забирать еду из рук в руки.

Чтобы не встречаться с курьером, при заказе нужно указать место для «закладки» в комментариях. О том, что посылка доставлена, сообщит курьер или поддержка сервиса.

Кроме того компания обещает ежедневно измерять температуру сотрудников кухни и курьеров, выдать поварам одноразовые маски, халаты, шапочки и перчатки. Курьеров обяжут мыть руки после каждого заказа и надевать перчатки и маски перед выдачей заказа.