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Пользователи могут обойтись без встречи с курьером.
Сервис доставки «Готово» из Санкт-Петербурга рассказал о своей борьбе с распространением коронавируса Covid-19: компания опробует формат доставки, при которой пользователю не нужно забирать еду из рук в руки.
Чтобы не встречаться с курьером, при заказе нужно указать место для «закладки» в комментариях. О том, что посылка доставлена, сообщит курьер или поддержка сервиса.
Кроме того компания обещает ежедневно измерять температуру сотрудников кухни и курьеров, выдать поварам одноразовые маски, халаты, шапочки и перчатки. Курьеров обяжут мыть руки после каждого заказа и надевать перчатки и маски перед выдачей заказа.
По данным ВОЗ на 5 марта 2020 года, коронавирус Covid-19 распространился в 85 странах за пределами Китая, а общее число заражённых приблизилось к 98 тысячам человек. Китайские сервисы доставки еды перешли на бесконтактный режим общения с клиентами ещё в середине февраля.
в биткоинах будут принимать?
Киви же ещё есть для этих дел ;)
Комментарий удален
На фоне коронавируса любую хуету пропиарить теперь можно.
Правда, хуета хуетой и останется, но хай, пиар, вот это все.
а как же чайки?
2 недели инкубационный период короновируса. Если вирус вдруг попал на пакет с едой, он же живёт 2 недели.
«выдать поварам одноразовые маски, халаты, шапочки и перчатки»
То есть повара работают без этого?
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