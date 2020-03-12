Некоторые партнёры ищут новую франшизу, а Cofix готова выкупать свои кофейни, говорят источники.
- 34 франчайзи сети кофеен Cofix направили коллективное письмо со списком требований акционерам «Урбан Кофикс Раша», владеющей брендом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В пресс-службе Cofix подтвердили получение письма.
- Партнёры требуют пересмотреть финансовую модель. По их словам, в большей части кофеен на аренду помещений тратится более 15% от оборота. Кроме того, показатели, указанные в договоре, не совпадают с реальными — EBITDA составляет менее 10% от оборота, говорится в письме. «Окупаемость 70–80% кофеен составляет пять лет при сроке договора коммерческой концессии пять лет, что абсолютно недопустимо», — добавили франчайзи.
- Франчайзи предлагают включить в совет директоров своих представителей в качестве некоммерческой организации с блокирующим пакетом, снизить маркетинговый взнос, а также компенсировать затраты на скидки и акции, на которые уходят до 4% от выручки.
- Также партнёры требуют ограничить радиус открытия новых точек до минимум 800 метров и установить порог расходов на продукты, маркетинг и роялти — не более 50% от товарооборота.
- В ответ Cofix заявила, что более 80% кофеен вышли на прибыль, убыточными остаются только 7%. В среднем кофейня окупается примерно за два года, утверждают в компании. По словам представителя сети, компания уже «урегулировала вопрос с партнёрами» в феврале 2020 года.
- По словам одного из источников издания, некоторые франчайзи ищут новую франшизу для своих кофеен, а в Cofix говорят, что готовы выкупать свои точки.
- Источник газеты среди конкурентов Cofix утверждает, что почти половина кофеен — нерентабельна, а в регионах партнёры жалуются на плохую поддержку головного офиса.
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Aleksey Mikhalev
Я тут недавно глянул как раз на условия по франшизе Кофикс - проще открыть свою, ноунейм и без поддержки мифического головного офиса, вероятность того, что ты выйдешь на окупаемость гораздо раньше - выше
Александр СтригоAleksey
Хз кофикс уже бренд теперь все таки. Я вот например выхожу из метро и если хочу дешёвого кофе подсознательно ищу кофикс
Николай ДемидовАлександр
Эм, вы там работаете?
Кто вообще помнит эти бесконечные кофейные точки?
Александр СтригоНиколай
Нет) просто коффикс это как фикспрайс а плане бренда . Магазинов по одной дешёвой цене много, но когда вам нужна какая то дешёвая точилка для ножа (или ещё какое то говно из разряда "все для дома"), вы ищите фикспрайс , также и кофикс, я выхожу из метро думаю кофейку бахнуть, думаю надо зайти в кофикс
MarkАлександр
Дитя маркетинга
Иван ЛихоносАлександр
Если хочешь дешевого кофе, тогда уж Макдак, там хоть вкус постоянный
Николай МалковАлександр
У них уже давно не дешевое кофе, друг!
Александр СтригоНиколай
60 р ? И 180 р за 0.6 капучино или Рафа с любым сиропом , это дорого ?
Типо есть рынок бич кофе и самый на мой взгляд раскрученный бренд бич кофе это коффикс (в мск по крайней мере), если я хочу бич кофе ц меня возникает ассоциация с коффиксом
П.С. на втором месте правда кофе
Николай МалковАлександр
Капучино или лате в БК 0.5 стоит 99 рублей.
Алексей Иванов
Не может быть! Неужели франшиза кофе это не золотое дно???!!! Не верю
Иван ВикторовичАлексей
Вы жестокий человек.
Азамат Аликов
Франшиза Кофейни..
Зачем, если это не Starbucks?
Они все ноунеймы, которые толком не рекламируются. Заплатить за логотип и красивые маркетинговые цифры в отчете?
Знатно инфобизнес породил хомяков с подобным спросом.
Чук-и-ГекАзамат
Не... Те, наверное, ваще жёстко яйца выкручивают. Не зря же они что-то никак не разрастаются "как грибы после дождя" ;)
Илья ИзТартарАзамат
Вот только Старбакс это кофейня для хипстеров, где хоть и хороший кофе, но и где разогретая в микроволновке булка с сыром и ветчиной будет строит весьма выше ожидаемого — никому адекватному не придёт в голову зайти в Старбакс чтобы взять кофе и перекусить по пути на работу, например.
Да и относительно любой другой кофейни Старбакс медлителен, и думаю уже давно специализируются на кофейных напитках, а не кофе.
Тем самым старбакс не подпадает в ца офисных и студентов, и это лишь место где можно красиво сидеть с макбуком.
Иван Викторович
Кофе без франшизы продавать нельзя же😂😂😂 сложная бизнес модель😂😂 они рекламу давали где-то?!😑
Богдан Ломако
Всегда хочется большей поддержки и лучших условий со стороны франчайзора. Но любая франшиза - это обёртка, финально все зависит от качества управления со стороны франчайзи.
У Кофикса, имхо, нормальная обёртка, позволяющая при должной организации работы добиться окупаемости в 1-1,5 года и прибыли в 500К+.
Свои утверждения готов подкрепить фактами и цифрами.
Чук-и-ГекБогдан
Вот уж хрен!
То, что у коффикса нормальная обёртка - тут ещё бабка надвое сказала. Мож и ничётак, но тока рекламу их ты видел где-нить? Кому они хотят быть конкурентами?... Макдачке? Бургеру? Ну так у тех постоянная реклама. А у этих? Хоть когда-то хоть что-то вспомнишь?
Ну да - то, что мы сейчас про них говорим и понимаем, о чём/ком речь - да... типа-узнаваемы :) Но можно ли это назвать "нормальной обёрткой"? Мой опыт в других начинающих сетях (да - не общепит, но какая разница; сеть!) говорит о том, что за хренову тучу лет на рынке (сколько они тут?...) уже давно надо быть и масштабнее, и "громче"
Ты ко франшзе-то имел хоть когда-то отношение? :) со стороны франчайзи, я имею в виду. Сказать, что "ВСЕ зависит от качества УПРАВЛЕНИЯ со СТОРОНЫ ФРАНЧАЙЗИ" - ну глупость же полнейшая! По сути франк - операционный управляющий. Ни закупками (от цен, до логистических механизмов) он не управляет, ни арендой (которую большинство франшиз навязывают своим партнёрам), ни ассортиментом, ни качеством, ни маркетингом... Всем этим управляют идиоты в офисах франшизодателя. Всё, чем он управляет - минимально влияет на итоговую рентабельность. При одних и тех же объективных условиях (место, условия отношений с Брендом со всеми вытекающими) разница в выручках между самым тупым и самым успешным мЕнЕджЕрами будет ну 7... ну 10%! Не более. И это, повторюсь, между самыми крайними крайностями, и только о выручке речь; не о ебитде! :)
Поэтому если уж франшизодатель витает в облаках и "считает", что точки окупаются за два года, когда ему ЖИВЫЕ люди с мест, которые СВОИ БАБКИ ухнули и упираются рогом, чтобы их вернуть, говорят, что ни о каких двух годах нет и речи!... 5 лет окупаемость... Если головная организация такая глухая, то ей ну просто ООООЧЧЧЧЧЕНЬ легко... просто как щелчком пальцев - угробить всё дело :)
Любому нормальному франку хочется вторую-третью-пятую-... точку. И если бы окупаемость реально была два года, как утверждает этот гендир, то ну кто бы пыхтел!? Один-два неудачника!? Остальные продолжали бы заносить и заносить бабки, чтобы получить шикардос в виде окупаемости в два года! Ну сам-то голову включи! :)))
Этот клоун хвастается, что "80% кофеен вышли на прибыль"... Ну третий класс вторая четверть, не? :))) Даже коню понятно, что НЕ ЛЮБАЯ "прибыль" интересна. Если прибыль точки такая, что она окупается за срок договора, то её с одной стороны можно назвать "прибыльной"... Но кому она нахрен упёрлась? "безнес" же задумывается как способ ЗАРАБОТАТЬ, а не просто успеть вернуть вложенное ;) А о размере той самой прибыли он как-то деликатно умалчивает :)))
Догадайся, кому поверит третий человек: тому, кто "считает чужие деньги" и говорит: "я считаю, что ты уже отбил вложения! И уже заработал так, что в золото обернулся" или тому, кто эти бабки РЕАЛЬНО вытащил из кармана, отдал (строителям, продавцам оборудования и товара, своим сотрудникам и захребетникам в головном офисе) и говорит в ответ, показывая на тот самый свой карман: "нет!... я даже вложений не отбил! Какое там золото!"
Я точно свои деньги туда не потащу :)
Купил попкорна, буду наблюдать :)))