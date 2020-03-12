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Еда
Лиана Липанова
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Франчайзи Cofix потребовали от акционеров пересмотреть договор и включить в совет директоров своих представителей Материал редакции

Некоторые партнёры ищут новую франшизу, а Cofix готова выкупать свои кофейни, говорят источники.

  • 34 франчайзи сети кофеен Cofix направили коллективное письмо со списком требований акционерам «Урбан Кофикс Раша», владеющей брендом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В пресс-службе Cofix подтвердили получение письма.
  • Партнёры требуют пересмотреть финансовую модель. По их словам, в большей части кофеен на аренду помещений тратится более 15% от оборота. Кроме того, показатели, указанные в договоре, не совпадают с реальными — EBITDA составляет менее 10% от оборота, говорится в письме. «Окупаемость 70–80% кофеен составляет пять лет при сроке договора коммерческой концессии пять лет, что абсолютно недопустимо», — добавили франчайзи.
  • Франчайзи предлагают включить в совет директоров своих представителей в качестве некоммерческой организации с блокирующим пакетом, снизить маркетинговый взнос, а также компенсировать затраты на скидки и акции, на которые уходят до 4% от выручки.
  • Также партнёры требуют ограничить радиус открытия новых точек до минимум 800 метров и установить порог расходов на продукты, маркетинг и роялти — не более 50% от товарооборота.
  • В ответ Cofix заявила, что более 80% кофеен вышли на прибыль, убыточными остаются только 7%. В среднем кофейня окупается примерно за два года, утверждают в компании. По словам представителя сети, компания уже «урегулировала вопрос с партнёрами» в феврале 2020 года.
  • По словам одного из источников издания, некоторые франчайзи ищут новую франшизу для своих кофеен, а в Cofix говорят, что готовы выкупать свои точки.
  • Источник газеты среди конкурентов Cofix утверждает, что почти половина кофеен — нерентабельна, а в регионах партнёры жалуются на плохую поддержку головного офиса.

#новость #cofix

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17 комментариев
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Aleksey Mikhalev

5

Я тут недавно глянул как раз на условия по франшизе Кофикс - проще открыть свою, ноунейм и без поддержки мифического головного офиса, вероятность того, что ты выйдешь на окупаемость гораздо раньше - выше

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Александр Стриго

Aleksey
8

Хз кофикс уже бренд теперь все таки. Я вот например выхожу из метро и если хочу дешёвого кофе подсознательно ищу кофикс

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Николай Демидов

Александр
1

Эм, вы там работаете?
Кто вообще помнит эти бесконечные кофейные точки?

Ответить

Александр Стриго

Николай
3

Нет) просто коффикс это как фикспрайс а плане бренда . Магазинов по одной дешёвой цене много, но когда вам нужна какая то дешёвая точилка для ножа (или ещё какое то говно из разряда "все для дома"), вы ищите фикспрайс , также и кофикс, я выхожу из метро думаю кофейку бахнуть, думаю надо зайти в кофикс

Ответить

Mark

Александр
2

Дитя маркетинга

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Иван Лихонос

Александр
2

Если хочешь дешевого кофе, тогда уж Макдак, там хоть вкус постоянный 

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Николай Малков

Александр
0

У них уже давно не дешевое кофе, друг!

Ответить

Александр Стриго

Николай
1

60 р ? И 180 р за 0.6 капучино или Рафа с любым сиропом , это дорого ?
Типо есть рынок бич кофе и самый на мой взгляд раскрученный бренд бич кофе это коффикс (в мск по крайней мере), если я хочу бич кофе ц меня возникает ассоциация с коффиксом
П.С. на втором месте правда кофе

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Николай Малков

Александр
1

Капучино или лате в БК 0.5 стоит 99 рублей.

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Алексей Иванов

6

Не может быть! Неужели франшиза кофе это не золотое дно???!!! Не верю 

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Иван Викторович

Алексей
0

Вы жестокий человек.

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Азамат Аликов

5

Франшиза Кофейни..
Зачем, если это не Starbucks?
Они все ноунеймы, которые толком не рекламируются. Заплатить за логотип и красивые маркетинговые цифры в отчете?
Знатно инфобизнес породил хомяков с подобным спросом.

Ответить

Чук-и-Гек

Азамат
0

Не... Те, наверное, ваще жёстко яйца выкручивают. Не зря же они что-то никак не разрастаются "как грибы после дождя" ;)

Ответить

Илья ИзТартар

Азамат
0

Вот только Старбакс это кофейня для хипстеров, где хоть и хороший кофе, но и где разогретая в микроволновке булка с сыром и ветчиной будет строит весьма выше ожидаемого — никому адекватному не придёт в голову зайти в Старбакс чтобы взять кофе и перекусить по пути на работу, например.

Да и относительно любой другой кофейни Старбакс медлителен, и думаю уже давно специализируются на кофейных напитках, а не кофе.

Тем самым старбакс не подпадает в ца офисных и студентов, и это лишь место где можно красиво сидеть с макбуком.

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Иван Викторович

3

Кофе без франшизы продавать нельзя же😂😂😂 сложная бизнес модель😂😂 они рекламу давали где-то?!😑

Ответить

Богдан Ломако

–1

Всегда хочется большей поддержки и лучших условий со стороны франчайзора. Но любая франшиза - это обёртка, финально все зависит от качества управления со стороны франчайзи.

У Кофикса, имхо, нормальная обёртка, позволяющая при должной организации работы добиться окупаемости в 1-1,5 года и прибыли в 500К+. 

Свои утверждения готов подкрепить фактами и цифрами.

Ответить

Чук-и-Гек

Богдан
0

Вот уж хрен!
То, что у коффикса нормальная обёртка - тут ещё бабка надвое сказала. Мож и ничётак, но тока рекламу их ты видел где-нить? Кому они хотят быть конкурентами?... Макдачке? Бургеру? Ну так у тех постоянная реклама. А у этих? Хоть когда-то хоть что-то вспомнишь?
Ну да - то, что мы сейчас про них говорим и понимаем, о чём/ком речь - да... типа-узнаваемы :) Но можно ли это назвать "нормальной обёрткой"? Мой опыт в других начинающих сетях (да - не общепит, но какая разница; сеть!) говорит о том, что за хренову тучу лет на рынке (сколько они тут?...) уже давно надо быть и масштабнее, и "громче"
Ты ко франшзе-то имел хоть когда-то отношение? :) со стороны франчайзи, я имею в виду. Сказать, что "ВСЕ зависит от качества УПРАВЛЕНИЯ со СТОРОНЫ ФРАНЧАЙЗИ" - ну глупость же полнейшая! По сути франк - операционный управляющий. Ни закупками (от цен, до логистических механизмов) он не управляет, ни арендой (которую большинство франшиз навязывают своим партнёрам), ни ассортиментом, ни качеством, ни маркетингом... Всем этим управляют идиоты в офисах франшизодателя. Всё, чем он управляет - минимально влияет на итоговую рентабельность. При одних и тех же объективных условиях (место, условия отношений с Брендом со всеми вытекающими) разница в выручках между самым тупым и самым успешным мЕнЕджЕрами будет ну 7... ну 10%! Не более. И это, повторюсь, между самыми крайними крайностями, и только о выручке речь; не о ебитде! :)
Поэтому если уж франшизодатель витает в облаках и "считает", что точки окупаются за два года, когда ему ЖИВЫЕ люди с мест, которые СВОИ БАБКИ ухнули и упираются рогом, чтобы их вернуть, говорят, что ни о каких двух годах нет и речи!... 5 лет окупаемость... Если головная организация такая глухая, то ей ну просто ООООЧЧЧЧЧЕНЬ легко... просто как щелчком пальцев - угробить всё дело :)
Любому нормальному франку хочется вторую-третью-пятую-... точку. И если бы окупаемость реально была два года, как утверждает этот гендир, то ну кто бы пыхтел!? Один-два неудачника!? Остальные продолжали бы заносить и заносить бабки, чтобы получить шикардос в виде окупаемости в два года! Ну сам-то голову включи! :)))
Этот клоун хвастается, что "80% кофеен вышли на прибыль"... Ну третий класс вторая четверть, не? :))) Даже коню понятно, что НЕ ЛЮБАЯ "прибыль" интересна. Если прибыль точки такая, что она окупается за срок договора, то её с одной стороны можно назвать "прибыльной"... Но кому она нахрен упёрлась? "безнес" же задумывается как способ ЗАРАБОТАТЬ, а не просто успеть вернуть вложенное ;) А о размере той самой прибыли он как-то деликатно умалчивает :)))
Догадайся, кому поверит третий человек: тому, кто "считает чужие деньги" и говорит: "я считаю, что ты уже отбил вложения! И уже заработал так, что в золото обернулся" или тому, кто эти бабки РЕАЛЬНО вытащил из кармана, отдал (строителям, продавцам оборудования и товара, своим сотрудникам и захребетникам в головном офисе) и говорит в ответ, показывая на тот самый свой карман: "нет!... я даже вложений не отбил! Какое там золото!"
Я точно свои деньги туда не потащу :)
Купил попкорна, буду наблюдать :)))

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