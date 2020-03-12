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Еда
Лиана Липанова
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Франчайзи Cofix потребовали от акционеров пересмотреть договор и ввести в совет директоров своих представителей Материал редакции

Некоторые партнёры якобы ищут новую франшизу, а Cofix готова выкупать свои кофейни.

  • 34 франчайзи сети кофеен Cofix направили коллективное письмо со списком требований акционерам «Урбан Кофикс Раша», владеющей брендом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В пресс-службе Cofix подтвердили получение письма.
  • Партнёры требуют пересмотреть финансовую модель. По их словам, в большей части кофеен на аренду помещений тратится более 15% от оборота. Кроме того, показатели, указанные в договоре, не совпадают с реальными — EBITDA составляет менее 10% от оборота, говорится в письме. «Окупаемость 70–80% кофеен составляет пять лет при сроке договора коммерческой концессии пять лет, что абсолютно недопустимо», — добавили франчайзи.
  • Франчайзи предлагают включить в совет директоров своих представителей в качестве некоммерческой организации с блокирующим пакетом, снизить маркетинговый взнос, а также компенсировать затраты на скидки и акции, на которые уходят до 4% от выручки.
  • Также партнёры требуют ограничить радиус открытия новых точек до минимум 800 метров и установить порог расходов на продукты, маркетинг и роялти — не более 50% от товарооборота.
  • В ответ Cofix заявила, что более 80% кофеен вышли на прибыль, убыточными остаются только 7%. В среднем кофейня окупается примерно за два года, утверждают в компании. По словам представителя сети, компания уже «урегулировала вопрос с партнёрами» в феврале 2020 года.
  • По словам одного из источников издания, некоторые франчайзи ищут новую франшизу для своих кофеен, а в Cofix говорят, что готовы выкупать свои точки.
  • Источник газеты среди конкурентов Cofix утверждает, что почти половина кофеен — нерентабельна, а в регионах партнёры жалуются на плохую поддержку головного офиса.

#новость #cofix

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1 комментарий
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Aleksey Mikhalev

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Я тут недавно глянул как раз на условия по франшизе Кофикс - проще открыть свою, ноунейм и без поддержки мифического головного офиса, вероятность того, что ты выйдешь на окупаемость гораздо раньше - выше

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