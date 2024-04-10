«Яндекс Лавка» откроет свою первую постоянную офлайн-точку с едой и напитками в Москве Статьи редакции
Небольшое кафе на территории музея.
- Сервис экспресс-доставки продуктов рассказал, что 13 апреля 2024 года откроет кафе в московском «Мультимедиа Арт Музее» (МАММ). Это первое постоянное кафе «Лавки», до этого она открывала лишь сезонные точки в парке Горького и саду «Эрмитаж».
В меню ― прохладительные и горячие напитки, салаты, десерты и другие блюда под собственной торговой маркой «Лавки». Также можно будет заказать сэндвичи ― их поджарят на гриле. Цены в кафе могут отличаться от цен при доставке, это связано с особенностями онлайн- и офлайн-продаж, уточнили vc.ru в сервисе.
- Кафе «встроено в выставочное пространство», его дизайн разрабатывали вместе с командой музея. Точка находится на первом этаже рядом со входом на первую экспозицию, а столики ― в центральной зоне этажа. Кафе будет открыто в часы работы МАММ: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:30 мск.
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Яндекс.VC
Походу у Яндекса закуплен большой пакет на публикации
А зачем, люди уже разленились, им доставку подавай😂
Давно пора
Москвичи, вам нормально?
Что не так?
яндекс прям максимально расширяется , уже и оффлайн точки открывает по некоторым свои проектам