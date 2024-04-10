В меню ― прохладительные и горячие напитки, салаты, десерты и другие блюда под собственной торговой маркой «Лавки». Также можно будет заказать сэндвичи ― их поджарят на гриле. Цены в кафе могут отличаться от цен при доставке, это связано с особенностями онлайн- и офлайн-продаж, уточнили vc.ru в сервисе.