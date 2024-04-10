Еда
Таня Боброва

«Яндекс Лавка» откроет свою первую постоянную офлайн-точку с едой и напитками в Москве Статьи редакции

Небольшое кафе на территории музея.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов рассказал, что 13 апреля 2024 года откроет кафе в московском «Мультимедиа Арт Музее» (МАММ). Это первое постоянное кафе «Лавки», до этого она открывала лишь сезонные точки в парке Горького и саду «Эрмитаж».
Источник здесь и далее: «Яндекс Лавка»

  • В меню ― прохладительные и горячие напитки, салаты, десерты и другие блюда под собственной торговой маркой «Лавки». Также можно будет заказать сэндвичи ― их поджарят на гриле. Цены в кафе могут отличаться от цен при доставке, это связано с особенностями онлайн- и офлайн-продаж, уточнили vc.ru в сервисе.

  • Кафе «встроено в выставочное пространство», его дизайн разрабатывали вместе с командой музея. Точка находится на первом этаже рядом со входом на первую экспозицию, а столики ― в центральной зоне этажа. Кафе будет открыто в часы работы МАММ: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:30 мск.

#новости #яндекславка

84 показа
481 открытие
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Ale K

Яндекс.VC
Походу у Яндекса закуплен большой пакет на публикации

Ответить
Развернуть ветку
Илья Миронов

А зачем, люди уже разленились, им доставку подавай😂

Ответить
Развернуть ветку
viktorian85

Давно пора

Ответить
Развернуть ветку
hydbgbzFjnfdhnwzFghnzNmhxz3588

Москвичи, вам нормально?

Ответить
Развернуть ветку
А Б

Что не так?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Климов

яндекс прям максимально расширяется , уже и оффлайн точки открывает по некоторым свои проектам

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
Раскрывать всегда