Российская сеть пиццерий с доставкой «Додо пицца» пообещала доставлять санитайзеры и защитные маски по себестоимости вместе с пиццей. Об этом основатель компании Фёдор Овчинников рассказал на своей странице в Facebook.

Вместе с пиццей можно будет заказать и бутилированную воду. Доставку можно будет оформить на сайте, в мобильном приложении или через call-центр, уточняет Овчинников.

Мы хотим, чтобы наша широкая сеть в текущей ситуации принесла какую-то пользу кроме доставки пиццы. Мы постараемся за счёт наших объемов и эффективной логистики, закупить товары по самым минимально низким в текущих условиях ценам. Стоимость доставки на дом будет окупаться за счёт пиццы.

По его словам, «Додо пицца» готова потратить на это «десятки миллионов рублей» и развести по всей сети. Компания уже ведёт переговоры с поставщиками, но «нужно больше». «Сейчас эти товары в дефиците, но мы уверены, что сможем решить задачу. Друзья, если вы являетесь поставщиком этих товаров, или у вас есть контакты поставщиков или производителей, пожалуйста, пишите нашему коммерческому директору», — добавил Овчинников. Сеть уже ведёт переговоры.