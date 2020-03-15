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На фоне вспышки коронавируса потребители массово закупаются санитайзерами и защитными масками.
Российская сеть пиццерий с доставкой «Додо пицца» пообещала доставлять санитайзеры и защитные маски по себестоимости вместе с пиццей. Об этом основатель компании Фёдор Овчинников рассказал на своей странице в Facebook.
Вместе с пиццей можно будет заказать и бутилированную воду. Доставку можно будет оформить на сайте, в мобильном приложении или через call-центр, уточняет Овчинников.
По его словам, «Додо пицца» готова потратить на это «десятки миллионов рублей» и развести по всей сети. Компания уже ведёт переговоры с поставщиками, но «нужно больше». «Сейчас эти товары в дефиците, но мы уверены, что сможем решить задачу. Друзья, если вы являетесь поставщиком этих товаров, или у вас есть контакты поставщиков или производителей, пожалуйста, пишите нашему коммерческому директору», — добавил Овчинников. Сеть уже ведёт переговоры.
По собственным данным, «Додо пицца» насчитывает 510 пиццерий в 253 городах России.
Такой себе "рекламный инфоповод"
Санитайзеры не сложно делать, нормальный бизнес можно поднять сейчас.
Но это не на кнопки нажимать, немного в офлайне придется попотеть.
Состав там примерной такой: 90% спирта, 5% перекиси водорода, 5% воды и потом глицерин, для загустения. Т.е. можно тоннами делать, но спирт у нас не так легко достать.
Был в 3х странах за последний месяц, на этикетках вижу что их локально разливают как правило, прямо в этих же городах, т.к. спрос мега высокий.
Был в трёх странах за последний месяц?
Тебе по ходу они уже и не понадобятся))
в таком случае купите бутылку водки и пузырек перекиси, и смешайте - вот вам и санитайзер
Это называется социальная ответственность бизнеса, увы, далеко не весь бизнес пойдет на такие шаги.
Был в аптеке сегодня. Купил аспиринку и диалог такой далее:
- а у вас есть...
- про маски и санитайзеры даже не спрашивайте.
Хоть спирт дома есть.
Додо пицца не знает, из чего состоит её пицца, какие ей санитайзеры, санпины-то не может соблюсти
Российская сеть с пиццей... Я только об одной фирме "ДоДо" знаю - Надя Дорофеева. :D
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