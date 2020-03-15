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Еда
Лиана Липанова
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«Додо пицца» пообещала доставлять санитайзеры по себестоимости — после того, как найдёт поставщика Материал редакции

На фоне вспышки коронавируса потребители массово закупаются санитайзерами и защитными масками.

13 комментариев
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Российская сеть пиццерий с доставкой «Додо пицца» пообещала доставлять санитайзеры и защитные маски по себестоимости вместе с пиццей. Об этом основатель компании Фёдор Овчинников рассказал на своей странице в Facebook.

Вместе с пиццей можно будет заказать и бутилированную воду. Доставку можно будет оформить на сайте, в мобильном приложении или через call-центр, уточняет Овчинников.

Мы хотим, чтобы наша широкая сеть в текущей ситуации принесла какую-то пользу кроме доставки пиццы. Мы постараемся за счёт наших объемов и эффективной логистики, закупить товары по самым минимально низким в текущих условиях ценам. Стоимость доставки на дом будет окупаться за счёт пиццы.

Фёлор Овчинников
основатель «Додо пиццы»

По его словам, «Додо пицца» готова потратить на это «десятки миллионов рублей» и развести по всей сети. Компания уже ведёт переговоры с поставщиками, но «нужно больше». «Сейчас эти товары в дефиците, но мы уверены, что сможем решить задачу. Друзья, если вы являетесь поставщиком этих товаров, или у вас есть контакты поставщиков или производителей, пожалуйста, пишите нашему коммерческому директору», — добавил Овчинников. Сеть уже ведёт переговоры.

По собственным данным, «Додо пицца» насчитывает 510 пиццерий в 253 городах России.

#новость #додопицца #коронавирус

Еда
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13 комментариев
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Vl Al

3

Сейчас очень бы пригодились фунфурики "настойка боярышника". Но их запретили.

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Евгений Попов

1

Такой себе "рекламный инфоповод"

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Denis Yesakov

Евгений
0

кому война, а кому мать родная

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Alex Cox

0

Санитайзеры не сложно делать, нормальный бизнес можно поднять сейчас.
Но это не на кнопки нажимать, немного в офлайне придется попотеть. 

Состав там примерной такой: 90% спирта, 5% перекиси водорода, 5% воды и потом глицерин, для загустения. Т.е. можно тоннами делать, но спирт у нас не так легко достать.

Был в 3х странах за последний месяц, на этикетках вижу что их локально разливают как правило, прямо в этих же городах, т.к. спрос мега высокий.

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Павел Семенов

Alex
2

Был в трёх странах за последний месяц?
Тебе по ходу они уже и не понадобятся))

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Anton Matrosov

Alex
0

в таком случае купите бутылку водки и пузырек перекиси, и смешайте - вот вам и санитайзер

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Vl Al

Anton
0

40% - слишком мало.

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Vl Al

Alex
0

"Состав там примерной такой: 90% спирта"

Позвольте поправить, дорогуша. Нужно 70 процентов спирта.

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Anatoly

1

Зачот! Федору респект

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Pavel Voronkov

1

Это называется социальная ответственность бизнеса, увы, далеко не весь бизнес пойдет на такие шаги.

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Олег Нечаев

0

Был в аптеке сегодня. Купил аспиринку и диалог такой далее:
- а у вас есть...
- про маски и санитайзеры даже не спрашивайте.
Хоть спирт дома есть.

Ответить

Sasha Korablyov

0

Додо пицца не знает, из чего состоит её пицца, какие ей санитайзеры, санпины-то не может соблюсти

https://vk.com/wall-113851758_134810?reply=134814

Стена
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Мария Лала

–12

Российская сеть с пиццей... Я только об одной фирме "ДоДо" знаю - Надя Дорофеева. :D

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