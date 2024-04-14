Российские виноделы предупредили контрагентов о росте цен на вино на фоне повышения акцизов с мая 2024 года — РБК Статьи редакции
Кроме акцизов на увеличение цен влияет и рост себестоимости производства на 10-12%, говорят опрошенные участники рынка.
- «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на 15 алкогольных позиций, пишет РБК со ссылкой на письмо компании. Его подлинность подтвердил источник в крупной торговой сети и собеседник в компании-дистрибуторе алкоголя.
- Например, по данным издания, игристые вина защищённого географического указания «Имериал» подорожают на 35% и 33%, «Русское шампанское “Кошерное”» — на 18%, игристые вина винодельни «Ведерниковъ» — на 8%, сидр «Абрау-Дюрсо» — на 15%.
- Вырастут цены и на безалкогольные позиции, указывает издание: «Абрау Индиан Тоник» (+13%), детское шампанское «Джуниор» (+10%) и безалкогольные игристые «Абрау Лайт» (+5%). Компания объясняет в письме рост цен изменением ставок акциза, удорожанием стоимости материалов и транспортных расходов.
- В «Абрау-Дюрсо» подтвердили, что «уведомили дистрибуторов о корректировке цен». Там отметили, что повышают стоимость всех линеек впервые за последние два года, это «связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе с повышением ставки долгового финансирования».
- По словам источников РБК, о планах поднять цены уведомила и «Кубань-Вино». Собеседник в торговой сети назвал ещё восемь виноделен, объявивших об увеличении стоимости в диапазоне от 1% до 35%: «Цимлянские вина», «Союз-вино» (бренды La petite perle, Zelёnaya dolina), «Фотисаль» (Agora, «Сокровища Крыма»), «Золотая балка» («Балаклава», Black Prince) и другие. В пресс-службе «Цимлянских вин» подтвердили, что «рост ставок на акцизы изменит ценовую политику на вина в сторону увеличения».
- Осенью 2023 года Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на вино в три раза с 1 мая 2024 года. Согласно документу, ставка составит 108 рублей за литр вместо 34 рублей в 2023-м. Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, увеличится с 45 рублей до 141 рубля за литр.
- Российские виноделы могут претендовать на налоговый вычет, равный стоимости уплаченного акциза, напоминает РБК. Но они получают его только при условии, если вино произведено из винограда с собственных виноградников, а таких хозяйств немного, пояснил глава Simple Максим Каширин.
- Даже при наличии собственных виноградников, компании сначала уплачивают акциз, и только потом возвращают его стоимость, добавил он. Кроме того, себестоимость производства увеличилась в среднем на 10-12%, указал гендиректор AST Леонид Рафаилов.
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Не печалит, не особо хорошие вина.
«Кошерное» русское шампанское звучит как винище от Панорамы (-:
В целом хорошо, чтобы меньше пили. Однако, нашим стоит поучиться у других стран, какое вкусное вино там предлагают на дегустациях.
меньше синьки - меньше самоубийств
… больше пали и смертей от отравлений. Будто никогда этого не проходили
ты пойдёшь искать паль, или сегодня попьёшь соку вместо вина?
Как будто бы у нас оно не вкусное
Пьянствуете? Платите!
Крестьянин-винодел
Я должен сеять рожь
Всегда читаешь новости про рывки и прорывы и том, как все эффективно и круто. Но цены всегда растут на все!!! Вопрос для ватных, если все так классно у нас в стране и все развивается, то почему же тогда цены вечно растут на все?
«Русское шампанское “Кошерное”» — что??? 😂
Боярышник
Алкоголь вообще надо запретить! 😡
Они спаивают наших мужчин 💁♀️