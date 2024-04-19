Еда
Таня Боброва

Правительство России в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран Статьи редакции

Мера позволит «выровнять конкурентные условия для российских производителей».

  • Кабмин повысил ставки таможенных пошлин на пиво из «недружественных» стран с €0,04 до €0,1 за литр, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
  • Доля таких товаров в общей структуре потребления не превышает 5%, отметили в министерстве. Там добавили, что это не запретительная мера, и она «позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей».
  • О том, что российские власти обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» стран, говорили источники «Ъ» ещё в декабре 2022 года.
  • Опрошенные газетой участники рынка отмечали тогда, что повышение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. При этом при заметном повышении ставок может пострадать сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными.
  • Общий объём импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос год к году на 12,6%, до 370,5 млн л, но остался ниже уровней 2020-2021 годов, приводил «Ъ» данных участников рынка. При этом более 51,7% пивного импорта пришлось на напитки из Германии (+14% год к году, до 197,1 млн л), писала газета.
  • По данным NielsenIQ, которые приводило издание, в 2023 году среднее число позиций импортного пива на полках магазинов сократилось с 12 до 10 SKU, местного — выросло с 58 до 63 SKU. Доля импортного пива в продажах в объёме год к году выросла с 3,7% до 3,8%.

#новости #пиво

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37 комментариев
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 Framework Юзернеймович

Збс. Какие из дружественных стран пиво производят?
Знаменитое белорусское есть какое-то?

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Сергей Леопольдович

Со вкусом настоящих креветок ))))))))

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Framework Юзернеймович

Хорошая шутка, олды поймут)

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Я сказал свое имя машине

Вам, вероятно, 12, если у вас такие "олды")

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Framework Юзернеймович

Да, мне 12. Дальше что?)

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Алек Борисовский

Казахский кумыс. Узбекский Тан.

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KIK

Зря вы так в РБ хорошее пиво

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Framework Юзернеймович

Так какое же? На прилавках вижу либо импорт (не РБ), либо рф производства по 0.45,-0.43 их отличить очень легко.

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Kvo Kvo

Хотя бы лидское, или речицкое

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Слегка Придурковатый

Очень сильно думал, как бы не использовать слово "пидарасы", но так и не смог.

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Alexey V

Да, тоже хотел с этого слова начать, и им же и закончить. Но подумал, что это будет бан.

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Bl0ck3d

А кто они? Кучка пидорасов выходцев кооператива озера и иже подобные паразиты. А самое главное обстановка предрасполагает к комфортной жизни таких унтерменшей, увы и ах, гниды есть гниды

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Юрий Б.

позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей

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Я сказал свое имя машине

Хуйня какая-то

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МосЮрист.ком

Кого решили наказать?)

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Alexey V

Им нужно какую-ио деятельность изобразить. Не более того.

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ihovsky

Им нужно казну пополнять, поэтому повышают на все, что могут.

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Maxim Fox

Давайте построим стену вокруг страны. Великую, Российскую. И никого пускать не будем. В принципе, с Китая можно продолжить. Там уже начало сделано.

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Alexey

Не надо советов таких ладно?

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Alexey V

Пейте отечественную урину, не обляпайтесь.

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Юрий Б.

МПК норм был

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Капитан Оче Видность
выровнять конкурентные условия для российских производителей

Что-то я не пойму как поможет условной Балтике производить что-то похожее на нормальное пиво то, что я буду платить на 10 рублей больше за Гиннес, Килкени и т.п. И какие без этой пошлины были нечестные конкурентные условия.

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Юрий Б.
Гиннес, Килкени

При этом при заметном повышении ставок может пострадать сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными.

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Андрей Юкин

Потому что Жигули!

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Алексей Орлов

Я пил пиво и писал криво😁

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Maxim Fox

С тобой то ясно всё. Тебе партия скажет, ты и какать криво будешь.

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Алексей Орлов

Чувак я уже 10 лет не пью, мне фиолетово на наркоманов которые вливают в себя дозу.

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Запопу Кусь

Ура-ура! Лучше пейте какао! ☕🤗

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Юрий Б.

Цены на какао в России могут вырасти на 20% к концу года

В течение следующих шести месяцев цены на какао в российских магазинах могут увеличиться на 15—20%, сообщает «Газета.ru».

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Михаил Иванович

***** ******, а пиво — по расписанию👍

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Serge Demichev

то есть не пиво и не вино теперь просто дорого, а нормальное овердо…я. Российские производители делают нормальный алкоголь, да, но по цене импортного и качество норм первые 2-3 года…

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Слегка Придурковатый

Если с пивом ещё туда-сюда, то с вином без шансов.

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Maxim Fox

С каких пор у нас производят нормальный алкоголь? Если только на экспорт которое шло. А внутри страны анализы пациентов с больниц за копейки покупают.

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Юрий Б.

Без указания марок разговор беспредметный

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Сергей Леопольдович

Зачем делать нормально, если и так купят и почти по любой цене?

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Эрнест Коровин

стало грустно(

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Kiss1nger

Казна пустеет, Милорд....

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34 комментария
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