Правительство России в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран Статьи редакции
Мера позволит «выровнять конкурентные условия для российских производителей».
- Кабмин повысил ставки таможенных пошлин на пиво из «недружественных» стран с €0,04 до €0,1 за литр, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
- Доля таких товаров в общей структуре потребления не превышает 5%, отметили в министерстве. Там добавили, что это не запретительная мера, и она «позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей».
- О том, что российские власти обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» стран, говорили источники «Ъ» ещё в декабре 2022 года.
- Опрошенные газетой участники рынка отмечали тогда, что повышение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. При этом при заметном повышении ставок может пострадать сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными.
- Общий объём импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос год к году на 12,6%, до 370,5 млн л, но остался ниже уровней 2020-2021 годов, приводил «Ъ» данных участников рынка. При этом более 51,7% пивного импорта пришлось на напитки из Германии (+14% год к году, до 197,1 млн л), писала газета.
- По данным NielsenIQ, которые приводило издание, в 2023 году среднее число позиций импортного пива на полках магазинов сократилось с 12 до 10 SKU, местного — выросло с 58 до 63 SKU. Доля импортного пива в продажах в объёме год к году выросла с 3,7% до 3,8%.
353 показа
875 открытий
Збс. Какие из дружественных стран пиво производят?
Знаменитое белорусское есть какое-то?
Со вкусом настоящих креветок ))))))))
Хорошая шутка, олды поймут)
Вам, вероятно, 12, если у вас такие "олды")
Да, мне 12. Дальше что?)
Казахский кумыс. Узбекский Тан.
Зря вы так в РБ хорошее пиво
Так какое же? На прилавках вижу либо импорт (не РБ), либо рф производства по 0.45,-0.43 их отличить очень легко.
Хотя бы лидское, или речицкое
Очень сильно думал, как бы не использовать слово "пидарасы", но так и не смог.
Да, тоже хотел с этого слова начать, и им же и закончить. Но подумал, что это будет бан.
А кто они? Кучка пидорасов выходцев кооператива озера и иже подобные паразиты. А самое главное обстановка предрасполагает к комфортной жизни таких унтерменшей, увы и ах, гниды есть гниды
позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей
Хуйня какая-то
Кого решили наказать?)
Им нужно какую-ио деятельность изобразить. Не более того.
Им нужно казну пополнять, поэтому повышают на все, что могут.
Давайте построим стену вокруг страны. Великую, Российскую. И никого пускать не будем. В принципе, с Китая можно продолжить. Там уже начало сделано.
Не надо советов таких ладно?
Пейте отечественную урину, не обляпайтесь.
МПК норм был
Что-то я не пойму как поможет условной Балтике производить что-то похожее на нормальное пиво то, что я буду платить на 10 рублей больше за Гиннес, Килкени и т.п. И какие без этой пошлины были нечестные конкурентные условия.
При этом при заметном повышении ставок может пострадать сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными.
Потому что Жигули!
Я пил пиво и писал криво😁
С тобой то ясно всё. Тебе партия скажет, ты и какать криво будешь.
Чувак я уже 10 лет не пью, мне фиолетово на наркоманов которые вливают в себя дозу.
Ура-ура! Лучше пейте какао! ☕🤗
Цены на какао в России могут вырасти на 20% к концу года
В течение следующих шести месяцев цены на какао в российских магазинах могут увеличиться на 15—20%, сообщает «Газета.ru».
***** ******, а пиво — по расписанию👍
то есть не пиво и не вино теперь просто дорого, а нормальное овердо…я. Российские производители делают нормальный алкоголь, да, но по цене импортного и качество норм первые 2-3 года…
Если с пивом ещё туда-сюда, то с вином без шансов.
С каких пор у нас производят нормальный алкоголь? Если только на экспорт которое шло. А внутри страны анализы пациентов с больниц за копейки покупают.
Без указания марок разговор беспредметный
Зачем делать нормально, если и так купят и почти по любой цене?
стало грустно(
Казна пустеет, Милорд....