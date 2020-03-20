Сотрудники многих компаний перешли на работу из дома из-за риска распространения коронавируса Covid-19.

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Операторы вендинговых автоматов уходят из опустевших офисов — сотрудники многих компаний перешли на удалённую работу из-за риска распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компании.

Группа Uvenco, управляющая 450 киосками самообслуживания Self, с 23 марта «как минимум до 1 апреля» прекратит поставлять в свои устройства блюда со сроком годности меньше 12 дней. Больше половины автоматов находятся в Москве, сейчас они работают «в штатном режиме с поправкой на текущую численность сотрудников компаний-клиентов», рассказал газете глава компании Арвидас Алутис. Если компания будет вынуждена закрыть все автоматы в Москве, то недополученная прибыль составит 20 млн рублей каждый две недели, оценил Алутис.

DC Daily, партнёр Delivery Club, прекратит обслуживать автоматы с 23 марта на 7-14 дней. В компании отказались от комментариев, но в соцсетях DC Daily предупредили об уходе на карантин. У «Вкусвилла» не работает больше 50% автоматов из 200, у Ginza Go — треть из 40 точек.