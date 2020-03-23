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Из-за коронавируса сервисы принимают сейчас только безналичную оплату и чаевые рекомендуют оставлять так же.
«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» добавили возможность оставить электронные чаевые курьеру во всех городах присутствия сервисов. Об этом vc.ru рассказали в «Яндексе».
Размер чаевых можно выбрать на экране оценки заказа, после того, как он уже доставлен. Пользователи сервиса могут оставить на чай 49, 99 или 199 рублей. Курьер получит всю сумму, без комиссии.
В декабре 2019 года опция с чаевыми появилась в приложениях у жителей Санкт-Петербурга. По данным компании, с тех пор за неделю курьеры получали в общей сложности до 8 млн рублей чаевых. Минимум раз в неделю чаевые получали 70% сотрудников службы доставки.
Из-за распространения коронавируса Covid-19 в «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке» сейчас нет наличного расчёта. Все заказы доставляются бесконтактно. Чаевые компания рекомендует также давать в безналичном виде.
С «Яндекс.Едой» сотрудничают 14 тысяч заведений в 33 городах России. «Яндекс.Лавка», которая доставляет продукты и товары для дома, работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Подмосковья.
В январе перевод чаевых курьерам запустил сервис DeliveryClub. Пользователь может перечислить 50, 100 или 150 рублей через Apple Pay, Google Pay или с банковской карты.
Скорее всего нахватаю минусов, но чаевые это отстой.
Почему? Доставка из яндекс.лавки стоит 0 рублей, мне всегда стыдно смотреть в глаза курьерам, теперь я смогу спокойно давать чай.
Я когда вернулся в Москву в 09 был в диком шоке, что тут нельзя чай картой дать, благо прошло 10 лет и уже есть какой-то прогресс.
Ну, если так мыслить, то совсем зачерствеешь.
Если ты взаимодействуешь с другим человеком-он может(человек) тобой манипулировать. Это то, что не контролируется. Хочешь давай Чаевые, хочешь нет.
То есть если 1 работает заметнее лучше других, не достоин поощрений? У работодателей есть Рентабельность, если он не жадный мудак, то и цены демократичные. Тут очень сильно зависит от бизнес-модели. Но как правило в сфере услуг всегда есть чаевые. Иначе вам (клиентам) просто бы впаривали сверх-рентабельный продукт, как это делают во многих заведениях России.
За границей другая практика соответствено. Но и от чаявых не можете отказаться(они включены в чек).
Расскажи это общепиту например - где часто выручка зависит от количество клиентов, а персонал выполняет Service Management (зачастую с низкой ЗП, потому что основной доход чаевые).
Согласен. Правда в этом плане ты имеешь права вообще не платить за чек, если жестко косячат или вообще косячат-сотрудник сам устраняет за свой счет, то есть вы, как потребитель можете не платить за чек)
Какие такие рынки не любят? Только в России я заметил негативное отношение к этому. В других странах с этим все в порядке
Чего это не будут чаевые, будут, только размер их от 10%, хочешь больше оставить, оставляй
Так об этом и реч, вы оцениваете услугу, чаевые это не оценка услуги, а человека выполняющего его
Достоин. Работодателем.
Откуда работодатель узнает, о твоей личной оценке к Персоналу?
Есть приложение, где можно поставить оценку. Есть показатель того, сколько человек делает доставок. И так далее.
Манипулировать оценками слишком легко, в такси просят ставить 5 звезд - это не объективная оценка, это оценка самой услуги, работает только в одну сторону, если оценки негативные - человек будет наказан, приведу пример: В общепите вы оцениваете блюда и атмосферу (это оценка), оценка сервиса в данном случае не объективна.
Потому что это не честная и дебильная система.
Почем официанты, курьеры не могут получать стабильный заработок как и все?
Почему вдруг курьер должен получить чаевые, а сборщик заказов, грузчик, те кто следят за складом не поучат их, хотя они делают не меньше?
Почему кассиры в пятерочках, дикси и т.д. не получают чаевые хотя они тебя обслуживают бывают даже с улыбкой и все такое? Перед ними не бывает стыдно?
Нужная услуга. Надеюсь Яша как централизованная компания не будет обманывать курьеров с чаевыми
Как в анекдоте: Дедушка Мороз, в следующий раз не передавайте подарок через милицию, они половину стырили! (с)
наконец-то
не понимаю почему изначально этого не было
супер очевидно
(яндекс жду приглашения на работу)(не курьером)
Для таких умных, как ты - можешь смело подаваться в Яндекс тут: https://yandex.ru/jobs
недоИлон Маски 😁
Ну теперь я точно стану самым злым, самым бессердечным, самым конченным говно-мудаком на свете, потому что я не даю чаевые, оправдываясь тем, что нет наличных.
С какого хрена давать им чаевые? В ресторане еще можно понять, человек за тобой ухаживает, обслуживает... а тут заказал еду в три дорого и все....
Я за тарелкой сам могу до кухни пройти. В чем там ухаживание?
А вообще во всех сферах нас обслуживают.
Это просто появилось сотни лет назад наверно и им выгодно сохранить эту традицию как норму. Хотя мне кажется, что в современном мире это даже может снижать продажи. Не каждый лишний раз зайдет в заведение, чтобы испытывать дискомфорт.
Чаевые идут отдельной трансакцией как перевод? Владельцы кредиток будут «благодарны».
полный отказ от приема наличных противоречит пункту 1 ст.16.1 закона о защите прав потребителей, которая гласит, что выбор формы платежа принадлежит покупателю, а не продавцу
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