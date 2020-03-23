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Галина Мубаракшина
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«Яндекс.Еда» и «Лавка» запустили безналичный перевод чаевых курьерам по всей России Материал редакции

Из-за коронавируса сервисы принимают сейчас только безналичную оплату и чаевые рекомендуют оставлять так же.

40 комментариев
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«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» добавили возможность оставить электронные чаевые курьеру во всех городах присутствия сервисов. Об этом vc.ru рассказали в «Яндексе».

Размер чаевых можно выбрать на экране оценки заказа, после того, как он уже доставлен. Пользователи сервиса могут оставить на чай 49, 99 или 199 рублей. Курьер получит всю сумму, без комиссии.

В декабре 2019 года опция с чаевыми появилась в приложениях у жителей Санкт-Петербурга. По данным компании, с тех пор за неделю курьеры получали в общей сложности до 8 млн рублей чаевых. Минимум раз в неделю чаевые получали 70% сотрудников службы доставки.

Из-за распространения коронавируса Covid-19 в «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке» сейчас нет наличного расчёта. Все заказы доставляются бесконтактно. Чаевые компания рекомендует также давать в безналичном виде.

С «Яндекс.Едой» сотрудничают 14 тысяч заведений в 33 городах России. «Яндекс.Лавка», которая доставляет продукты и товары для дома, работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Подмосковья.

В январе перевод чаевых курьерам запустил сервис DeliveryClub. Пользователь может перечислить 50, 100 или 150 рублей через Apple Pay, Google Pay или с банковской карты.

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#новость #яндекседа #яндекславка

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40 комментариев
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Alexey Nekrasov

10

Скорее всего нахватаю минусов, но чаевые это отстой.

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Alexander Romensky

Alexey
6

Почему? Доставка из яндекс.лавки стоит 0 рублей, мне всегда стыдно смотреть в глаза курьерам, теперь я смогу спокойно давать чай. 

Я когда вернулся в Москву в 09 был в диком шоке, что тут нельзя чай картой дать, благо прошло 10 лет и уже есть какой-то прогресс.

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Ware Wow

Alexander
17

так они специальность создают у вас чувство вины.
создаешь чувство вины -> снижаешь зарплаты -> перекладываешь на чаевые.
причем заметьте, у самих работодателей чувства вины нет )

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Alexander Romensky

Ware
0

Ну, если так мыслить, то совсем зачерствеешь. 

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Ware Wow

Alexander
6

Ну так пора разорвать этот порочный круг, а не подпитывать его.
 
Это ж банальное мошенничество, нас тупо взламывают на примитивных чувствах. Включите в чек, в стоимость. Но не надо мною пытаться манипулировать.

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Nick Sidorov

Ware
1

 Включите в чек

Это отвратительно

Ответить

Антон Фомин

Ware
0

Если ты взаимодействуешь с другим человеком-он может(человек) тобой манипулировать. Это то, что не контролируется. Хочешь давай Чаевые, хочешь нет.

Ответить

Ware Wow

Антон
0

Верно, но для других секторов экономики.
А тут они пытаются навязать это как норму, как обязательство, ожидание. И иные форматы вызывают у людей дискомфорт. Это конкретный махровый развод, как мошенники на улице с  "разбитым планшетом".

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Антон Фомин

Ware
0

То есть если 1 работает заметнее лучше других, не достоин поощрений? У работодателей есть Рентабельность, если он не жадный мудак, то и цены демократичные. Тут очень сильно зависит от бизнес-модели. Но как правило в сфере услуг всегда есть чаевые. Иначе вам (клиентам) просто бы впаривали сверх-рентабельный продукт, как это делают во многих заведениях России.
За границей другая практика соответствено. Но и от чаявых не можете отказаться(они включены в чек).

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Ware Wow

Антон
0

Всегда есть KPI. Везде так. Кроме особо ушлых.
Или включайте в чек, только тогда это не будут чаевыми.

Ответить

Антон Фомин

Ware
0

Расскажи это общепиту например - где часто выручка зависит от количество клиентов, а персонал выполняет Service Management (зачастую с низкой ЗП, потому что основной доход чаевые). 

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Ware Wow

Антон
0

зачастую с низкой ЗП, потому что основной доход чаевые

Так об этом и речь. Сильные наживаются на слабых эксплуатируя в них чувство вины за чужие поступки. Причем мы понимаем кто виноват, но многие все равно продолжают платить.

Ответить

Антон Фомин

Ware
0

Согласен. Правда в этом плане ты имеешь права вообще не платить за чек, если жестко косячат или вообще косячат-сотрудник сам устраняет за свой счет, то есть вы, как потребитель можете не платить за чек)

Ответить

Ware Wow

Антон
0

Да я не хочу даже брать на себя функцию оценки качества и калькулятора, кому сколько платить. Поэтому многие люди и рынки не любят, потому что там торг и взаимодействие. 
 
Я пришел поесть, расслабиться. За качеством следить должна компания. Я не хочу держать это в голове.
 

Ответить

Антон Фомин

Ware
0

Какие такие рынки не любят? Только в России я заметил негативное отношение к этому. В других странах с этим все в порядке 

Ответить

Ware Wow

Антон
0

В некоторых развитых странах чаевых нет вообще.
Про рынки имелось ввиду вне HORECA и еще нескольких.

Ответить

Антон Фомин

Ware
0

В других обычно и нет чаевых (кроме некоммерческих перевозках)

Ответить

Антон Фомин

Ware
0

Чего это не будут чаевые, будут, только размер их от 10%, хочешь больше оставить, оставляй

Ответить

Ware Wow

Антон
0

Все что включено в чек, это цена услуги.

Ответить

Антон Фомин

Ware
0

Так об этом и реч, вы оцениваете услугу, чаевые это не оценка услуги, а человека выполняющего его

Ответить

Ware Wow

Антон
0

оценка человека выполняющего его

Еще более становится похоже на подаяние и вызывание чувства жалости.

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

Достоин. Работодателем.

Ответить

Антон Фомин

Sergei
0

Откуда работодатель узнает, о твоей личной оценке к Персоналу?

Ответить

Ware Wow

Антон
0

Вам сейчас все варианты перечислять?

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

Есть приложение, где можно поставить оценку. Есть показатель того, сколько человек делает доставок. И так далее.

Ответить

Антон Фомин

Sergei
0

Манипулировать оценками слишком легко, в такси просят ставить 5 звезд - это не объективная оценка, это оценка самой услуги, работает только в одну сторону, если оценки негативные - человек будет наказан, приведу пример: В общепите вы оцениваете блюда и атмосферу (это оценка), оценка сервиса в данном случае не объективна.

Ответить

Alexey Nekrasov

Alexander
2

Потому что это не честная и дебильная система.

Почем официанты, курьеры не могут получать стабильный заработок как и все?
Почему вдруг курьер должен получить чаевые, а сборщик заказов, грузчик, те кто следят за складом не поучат их, хотя они делают не меньше?
Почему кассиры в пятерочках, дикси и т.д. не получают чаевые хотя они тебя обслуживают бывают даже с улыбкой и все такое? Перед ними не бывает стыдно?

Ответить

Артём Палённый

Alexey
2
Ответить

Aleksandr Barantsev

1

Нужная услуга. Надеюсь Яша как централизованная компания не будет обманывать курьеров с чаевыми

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleksandr
0

Как в анекдоте: Дедушка Мороз, в следующий раз не передавайте подарок через милицию, они половину стырили! (с)

Ответить

911

0

наконец-то
не понимаю почему изначально этого не было
супер очевидно
(яндекс жду приглашения на работу)(не курьером)

Ответить

Sergei Timofeyev

911
0

Курьером в Яндекс не попадёте так просто

Ответить

Alexander Romensky

911
0

Для таких умных, как ты - можешь смело подаваться в Яндекс тут: https://yandex.ru/jobs
недоИлон Маски 😁

Ответить

Alex Kuz

0

Всегда 100 руб даю, но иногда мелочи нет наличными, очень удобная опция.

Ответить

Сергей Михельсон

0

Ну теперь я точно стану самым злым, самым бессердечным, самым конченным говно-мудаком на свете, потому что я не даю чаевые, оправдываясь тем, что нет наличных.

Ответить

Паронормальный

0

С какого хрена давать им чаевые? В ресторане еще можно понять, человек за тобой ухаживает, обслуживает... а тут заказал еду в три дорого и все....

Ответить

Ware Wow

Паронормальный
0

Я за тарелкой сам могу до кухни пройти. В чем там ухаживание?
А вообще во всех сферах нас обслуживают.
 
Это просто появилось сотни лет назад наверно и им выгодно сохранить эту традицию как норму. Хотя мне кажется, что в современном мире это даже может снижать продажи. Не каждый лишний раз зайдет в заведение, чтобы испытывать дискомфорт.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

Давно привык готовить сам и сам есть. :)

Ответить

ave ego

0

Чаевые идут отдельной трансакцией как перевод? Владельцы кредиток будут «благодарны». 

полный отказ от приема наличных противоречит пункту 1 ст.16.1 закона о защите прав потребителей, которая гласит, что выбор формы платежа принадлежит покупателю, а не продавцу

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Arthur N

ave
0

А что не так с кредитками? Не понял.

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