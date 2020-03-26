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Еда
Татьяна Боброва
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Глава Mail.ru Group Борис Добродеев предложил властям субсидировать доставку еды — Путин сказал, что надо «посчитать» Материал редакции

Идея в том, чтобы рестораны и покупатели не платили за доставку.

31 комментарий
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Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предложил государству субсидировать доставку из ресторанов для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он заявил на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями.

Добродеев отметил, что агрегатор доставки еды Delivery Club (входит в Mail.ru Group) уже снизил комиссию для новых ресторанов-партнёров, однако этих мер может быть недостаточно, поскольку многие рестораны простаивают, а доставка — один из способов «загрузить» сейчас эти заведения.

«С учетом того, что доставка — это тяжелый и низкомаржинальный бизнес как для ресторана, так и для агрегатора, мы хотели предложить государству 50/50 начать субсидировать заказы онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса. Так, чтобы мы могли брать с ресторанов нулевую комиссию, а для пользователей доставка была бесплатной. Возможно, это капля в море, с учётом масштаба бедствия, но это могло бы помочь ресторанам», — сказал Добродеев.

«Сама по себе идея хорошая, но мы то с вами знаем, что от объёма рынка зависит цена. Ваш объём увеличивается, поэтому естественно, что вы снижаете ставку. Так что пока это не такая уж сильная благотворительность», — ответил Путин. Глава Mail.ru Group в ответ заявил, что компания работала «в ноль», а теперь готова работать в убыток и не собирается «наживаться» на проблемах бизнеса.

«Зачем сразу наживаться, я не употребляю такие слова», — сказал президент. Он подчеркнул, что сама по себе идея заслуживает изучения и поддержки, но необходимо посчитать «сколько на сколько»: «У тех же рестораторов всё “садится”, а вы при увеличении объёмов работы и рынка можете снижать ставки. Поддержка государства возможна и, может быть, востребована, но давайте посчитаем — 50/50 или 30/70».

Ещё одна инициатива Mail.ru Group связана с онлайн-продажей и доставкой лекарств. Добродеев попросил разрешить агрегаторам без лицензии доставлять безрецептурные или рецептурные препараты. Президент отметил, что агрегаторам нужно разрешить работать на этом рынке, но правительство должно быть уверено в надёжности партнёров.

Владимир Путин подписал указ об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами в середине марта 2020 года.

#новость #mailrugroup #бизнеснакарантине

Еда
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31 комментарий
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Александр Антипов

6

Идея очень даже не плохая. И на самом то деле эта капля не такая маленькая.
Хочу посмотреть как посчитают)

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Сергей Михельсон

4

Ребят, я чет не понимаю. То народ ломанулся гречку с консервами покупать, то теперь, видите ли, без доставки бургеров в карантине не прожить. А ничего что сейчас доставлять легче и быстрее, так как нет пробок и посетителей в ресторана.  Вы все жалуетесь на Путина и режим, в то время как сами охуеваете и жиреете, даже не смотря на трудную и серьезную ситуацию. Народ, вы там совсем ебанулись чтоли?

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Damnin Danitov

Сергей
0

Тут дело скорее чтобы общепит не банкротился, в противном случае много людей без работы останутся.

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Сергей Михельсон

Damnin
0

А как связно банкротство общепита, который работает на доставке? Сейчас вроде как заказы увеличиваются, не совсем понятно почему государство должно субсидировать.

Ответить

Andrew

Сергей
0

Может кто то не хочет платить за доставку и не заказывает бургеры из за этого)

Ответить

Ware Wow

3

- Я считаю
- Я предлагаю
- Надо посчитать

Ответить

sergjjj

Ware
0

ну и потом - прошу отнестись с пониманием

Ответить

Мовлам Аманов

0

Как он себе позволяет так говорить с президентом.

Ответить

Yuriy Myshinskiy

Мовлам
4

Президент или премьер, во всех демократических странах, это наемные менеджеры, которые если плохо работают, сами извиняются и уходят.

В Финляндии например, правительство ушло в отставку по собственной инициативе, так как не смогло выполнить обещание о сокращении скорости роста расходов на медицину:

Встали, извинились и ушли, погуглите «правительство финляндии отставка», это правительство здорового человека.

А вы, своими коленно-локтевыми комментариями помогаете делать из наемных менеджеров царей. Вы хотите в орде жить? Вождю в пол кланяться? Ну так вождь уже любезно согласился на предложение своей свиты обнулить сроки и править вечно. Дальше то что?

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Владислав Владимирович

Yuriy
0

 Дальше то что?

Дальше региться на каждом ресурсе, где есть новости про Путина, и задвигать речи, наподобие вашей.

Ответить

Yuriy Myshinskiy

Владислав
2

ну конечно лучше тихонько молчать. Согласен.

Ответить

Владислав Владимирович

Yuriy
–2

Реально думаете, что-то полезное делаете?

Ответить

Казимир Малевич

Владисл…
0

Реально думаете, что что-то полезное делаете ВЫ?

Ответить

Владислав

Казимир
1

А я что, бот, который регится на ресурсах только чтобы сказать, какой плохой Путин?

Ответить

Yuriy Myshinskiy

Владисл…
1

вы бот который регится чтобы сказать какой он хороший)

Ответить

Казимир Малевич

Владисл…
0

Нет, вы тролль, который любит здесь поспорить на самые разные темы, но к сожалению испытывающий нехилые проблемы с аргументацией любой своей позиции. 
Ну и практически не читающий постов оппонента, если они длиннее определенного размера. Вы относительно заметная личность на vc )).

Ответить

Yuriy Myshinskiy

Владисл…
0

Почему-бы не смотреть на вопросы с разных сторон?

Говорят капля камень точит.

По крайней мере считаю что это лучше, чем молча соглашаться с очередным повышением пенсионного возраста, налогом на депозиты или особняком Гундяева за 3 ярда.

Ответить

Казимир Малевич

Yuriy
1

Главная польза в том, отчаявшиеся люди видят, что не все вокруг зомбаки. А те, кому просто некогда задуматься над тем, какой пипец вокруг творится - все таки невольно начинают думать. 

Ответить

Ian Stayetski

Мовлам
1

5 лет рудников ему

Ответить

Andrew Simon

Ian
1

Условно)

Ответить

Макар Брельгин

2

Тут отрежем, тут добавим, вроде норм. Можно доставлять.

Ответить

Semyon Efimov

1

Но ведь у DC комиссия порядка 25%, разве это низкомаржинально?

Ответить

ave ego

Semyon
0

иногда и 30% и 50% с ресторанов дерут. 

Ответить

Денис Кретов

0

я против!

Ответить

Макар Брельгин

Денис
1

Кого кроме самих себя это ещё волнует

Ответить

max krasnoff

0

надо посчитать

Ответить

Мовлам Аманов

0

Майлругрупп вроде выделил миллиард на поддержку малого бизнеса.
Хотят компенсировать свои капельки.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Субсидировать? Берём с ресторана 35% + доставку 150-300 рублей за заказ. Губа не треснет?
 «С учетом того, что доставка — это тяжелый и низкомаржинальный бизнес как для ресторана, так и для агрегатора

Нести ересь - бесценно! 

Ответить

Андрей Степанов

0

Какая бурная деятельность развита кормильцем,  в каждой бочке затычка

Ответить

Denis Sevastyanov

0

Теже рестораны могут делать скидку размером в стоимость доставки, не зря же налоговая поблажка будет

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Sergei Yarmolavichus

0

Монополию создаем. Решение будет принято, всем выгодно. Дешёвых рублей навалом

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