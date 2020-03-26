Идея в том, чтобы рестораны и покупатели не платили за доставку.

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Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предложил государству субсидировать доставку из ресторанов для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он заявил на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями.

Добродеев отметил, что агрегатор доставки еды Delivery Club (входит в Mail.ru Group) уже снизил комиссию для новых ресторанов-партнёров, однако этих мер может быть недостаточно, поскольку многие рестораны простаивают, а доставка — один из способов «загрузить» сейчас эти заведения.

«С учетом того, что доставка — это тяжелый и низкомаржинальный бизнес как для ресторана, так и для агрегатора, мы хотели предложить государству 50/50 начать субсидировать заказы онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса. Так, чтобы мы могли брать с ресторанов нулевую комиссию, а для пользователей доставка была бесплатной. Возможно, это капля в море, с учётом масштаба бедствия, но это могло бы помочь ресторанам», — сказал Добродеев.

«Сама по себе идея хорошая, но мы то с вами знаем, что от объёма рынка зависит цена. Ваш объём увеличивается, поэтому естественно, что вы снижаете ставку. Так что пока это не такая уж сильная благотворительность», — ответил Путин. Глава Mail.ru Group в ответ заявил, что компания работала «в ноль», а теперь готова работать в убыток и не собирается «наживаться» на проблемах бизнеса.

«Зачем сразу наживаться, я не употребляю такие слова», — сказал президент. Он подчеркнул, что сама по себе идея заслуживает изучения и поддержки, но необходимо посчитать «сколько на сколько»: «У тех же рестораторов всё “садится”, а вы при увеличении объёмов работы и рынка можете снижать ставки. Поддержка государства возможна и, может быть, востребована, но давайте посчитаем — 50/50 или 30/70».

Ещё одна инициатива Mail.ru Group связана с онлайн-продажей и доставкой лекарств. Добродеев попросил разрешить агрегаторам без лицензии доставлять безрецептурные или рецептурные препараты. Президент отметил, что агрегаторам нужно разрешить работать на этом рынке, но правительство должно быть уверено в надёжности партнёров.