«Кофе с собой в новых условиях»: кофейни адаптируют работу в условиях «карантина» из-за пандемии коронавируса

Мы хотим сделать выбор зерна проще. Чтобы каждый, кто любит кофе, но не разбирается в теоретической базе, смог выбрать наиболее подходящее зерно и метод заваривания. Обычно в таких ситуациях подсказывает бариста, но сейчас нам нужно научиться делать это онлайн. Вы нам поможете, если ответите на несколько вопросов о вашем восприятии кофе по первой ссылке в шапке профиля

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И рецепт для тех, кто готовит кофе в джезве. За основу взят рецепт от Марины Хюппенен, соосновательницы Cezve Coffee и чемпионки России по приготовлению кофе в турке.

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1. Возьмите турку (желательно медную джезву) на 200 мл, смолотый в пудру кофе и воду комнатной температуры. Соотношение: 16 граммов кофе или 2,5 столовых ложек на 160 мл воды.

2. Добавьте в джезве кофе и воду, перемешайте и поставьте на средний огонь. Поставьте таймер.

3. 1:00-1:30 аккуратно перемешайте ещё раз.

4. Приблизительно на 4:00-4:30 должна подняться пенка, как только она поднялась — кофе готов, переливайте в чашку. Ещё через минуту все кофейные частицы осядут и можно пить.

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#кофечтоделать

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Мы хотим сделать выбор зерна проще. Чтобы каждый, кто любит кофе, но не разбирается в теоретической базе, смог выбрать наиболее подходящее зерно и метод заваривания. Обычно в таких ситуациях подсказывает бариста, но сейчас нам нужно научиться делать это онлайн. Вы нам поможете,…