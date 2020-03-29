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Еда
Татьяна Боброва
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«Кофе с собой в новых условиях»: кофейни адаптируют работу в условиях «карантина» из-за пандемии коронавируса

С 28 марта по 5 апреля рестораны, кафе и другие заведения общепита в России могут работать только «дистанционно».

Fedor V Ovchinnikov @silauma
Бизнес ищет выходы. Кофе с собой в новых условиях.
Кооператив Чёрный @chernyicooperative
Мы хотим сделать выбор зерна проще. Чтобы каждый, кто любит кофе, но не разбирается в теоретической базе, смог выбрать наиболее подходящее зерно и метод заваривания. Обычно в таких ситуациях подсказывает бариста, но сейчас нам нужно научиться делать это онлайн. Вы нам поможете,…
Мы хотим сделать выбор зерна проще. Чтобы каждый, кто любит кофе, но не разбирается в теоретической базе, смог выбрать наиболее подходящее зерно и метод заваривания. Обычно в таких ситуациях подсказывает бариста, но сейчас нам нужно научиться делать это онлайн. Вы нам поможете, если ответите на несколько вопросов о вашем восприятии кофе по первой ссылке в шапке профиля

И рецепт для тех, кто готовит кофе в джезве. За основу взят рецепт от Марины Хюппенен, соосновательницы Cezve Coffee и чемпионки России по приготовлению кофе в турке.

1. Возьмите турку (желательно медную джезву) на 200 мл, смолотый в пудру кофе и воду комнатной температуры. Соотношение: 16 граммов кофе или 2,5 столовых ложек на 160 мл воды.
2. Добавьте в джезве кофе и воду, перемешайте и поставьте на средний огонь. Поставьте таймер.
3. 1:00-1:30 аккуратно перемешайте ещё раз.
4. Приблизительно на 4:00-4:30 должна подняться пенка, как только она поднялась — кофе готов, переливайте в чашку. Ещё через минуту все кофейные частицы осядут и можно пить.

#кофечтоделать

И спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас и другие локальные проекты.

#кофейни

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Artemiy Shlesberg

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Помогу кофейням бесплатно организовать гиперлокальную доставку кофе

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Виктор Михалев

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К сожалению, это мертвому припарки. Надо сокращать штат и договариваться с арендой, чтобы выжить.

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