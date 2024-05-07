Поставщики шоколадных изделий предупредили магазины о росте цен на 10-20% из-за удорожания какао-бобов — РБК Статьи редакции
Изменения могут сказаться не только на потребительских ценах, но и на качестве продукции.
- Об этом РБК узнало от двух источников на продовольственном рынке. Данные подтвердили в «Руспродсоюзе» и объяснили: раньше фабрики пытались сдерживать отпускные цены за счёт запасов сырья, которое купили по старым ценам. Теперь же вынуждены их поднимать.
- Фабрика E-O Chocolate, например, рассказала, что российская структура производителя какао-продуктов Barry Callebaut сообщила о третьем за год повышении цен. С 1 мая 2024 года — на 20-50%. Раньше промышленники поднимали стоимость раз в четыре-шесть месяцев, поэтому можно было адаптироваться.
- Импортёр «Аскол» сказал, что за первые пять месяцев 2024 года трижды повышал цены и колумбийский производитель Casa Luker. С того же 1 мая молочный шоколад подорожал месяц к месяцу на 4%, белый — на 48%, а тёмный и горький — на 56%. Причины: проблемы с урожайностью, разрыв логистических цепочек и рост издержек.
- Фабрика «Победа» повысит цены лишь на 2-3%, однако объясняет это наличием старых долгосрочных контрактов на закупки по низким ценам.
- В мае 2024 года фьючерсы на какао подешевели на 30%, но кондитерские изделия от этого дешевле не станут. Текущее снижение отразится разве что на производителях без действующих контрактов — кто покупает сырьё «на ближайшее время с поставкой в июне», рассказал глава «Победы» Виталий Муравьев. Цены на сырьё, которое поставят в августе, сентябре или декабре, не изменились.
- Ситуация при этом плоха не только для производителей. Подорожание сырья может сказаться на качестве продукции — производители начнут использовать в изделиях меньше какао, допускает основательница E-O Chocolate Елена Овсянникова.
- По её словам, чем хуже продукт, тем ниже спрос. А на него и так влияет то, что шоколад становится «элитным» продуктом. Но глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков надеется, что помогут торговые сети, снизив свои наценки.
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Только сегодня утром смотрел передачу про наши шоколадные фабрики, где рассказывали как у нас все замечательно, а оно вот как)
Так у них и правда все замечательно. А вот у тех, кто шоколадки будет покупать, дела уже не такие здоровские
Я много где жил и живу заграницами, и найти качественный шоколад бывает проблемой. В России его жопой жуй. Когда кто-то приезжает – прошу алёнки килограмм привезти, растягиваю как могу, радуюсь как ребёнок, когда кто-то ещё приезжает, а старые запасы остались и можно схомячить за пару дней.
А как оно? Что, в убыток будут работать? Не будут, не переживайте)
Поэтому и рассказывали, чтобы вы после таких новостей не подумали, что все плохо
Так может у фабрик и есть все замечательно. Вон оно так.
И где связь?
передача 2000 года?
А фабрике то всё равно, шоколад как делали, так и будут делать.
- Официальный Прездиент РФ: "Инфяция 4%-5%
- Поставщики шоколадных предупредили о росте цен на 10-20%
Fail
- Цена какао бобов на лондонской бирже
Сейчас бы по одним только шоколадкам инфляцию считать
Так уже на 50 % к прошлому году подорожал шоколад, теперь ещё?
Ну все, теперь всепропальщики вцепятся в шоколад...
Инфляция, конечно же, измеряется ценой на какао бобы. И конечно же цена на какао бобы не может расти вне зависимости от инфляции в РФ.
Комментарий удален модератором
В каких конфетах осталось какао?
Везде давно пальма.
Что покупаете - то вам на полку и кладут :)
А где боты, которые доказывают,что в банках сейчас высокие проценты по депозитам, и на них можно хорошо заработать? Так вот, цена на шоколадки растет быстрее, чем вклад на депозите)
Давайте вместо шоколада моё серево закупать
все же лучше шоколад.
Как будто шоколад, что на прилавках, это реально настоящий шоколад.... Не смешите мои подковы, кто делает шоколадную чепуху тот в ближайшем будущем озолотится
Нет, из пластмассы льют.
Был на днях в Ленте. Бабаевский шоколад с полок пропал. Думаю, есть какая-то взаимосвязь, необходимо дальнейшее расследование.
Лента и глобус
Подумай ещё.
Как технично подстелена солома под поставщиков и магазины, браво!
Сам-то понял, что написал? Как магазины и поставщики влияют на качество? Они шоколад этот производят?
Встаем с колен
СУКА ТОЛЬКО НЕ ШОКОЛАДКИ
А то что? Будете плакать на vc?
Невкусно и грустно
Невкусно, зато дорого.
Очередные происки запада
Бабао-кокы.
коты
То есть какао-бобы дешевеют(причем сильно очень), но шоколад будет дорожать из-за долгосрочных контрактов?
Всегда печалит новость о повышении цены на шоколад (((
Шоколад ни в чём не виноват
Тут же новость вчера/сегодня была что цены на какао рухнули, а шоколад все равно дорожает. ДА КАК ТАК ТО!?
И так ценник большой, куда еще то выше :(
И так новости удручающие, а теперь еще это :(