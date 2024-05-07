Еда
Полина Лааксо

Поставщики шоколадных изделий предупредили магазины о росте цен на 10-20% из-за удорожания какао-бобов — РБК Статьи редакции

Изменения могут сказаться не только на потребительских ценах, но и на качестве продукции.

  • Об этом РБК узнало от двух источников на продовольственном рынке. Данные подтвердили в «Руспродсоюзе» и объяснили: раньше фабрики пытались сдерживать отпускные цены за счёт запасов сырья, которое купили по старым ценам. Теперь же вынуждены их поднимать.
  • Фабрика E-O Chocolate, например, рассказала, что российская структура производителя какао-продуктов Barry Callebaut сообщила о третьем за год повышении цен. С 1 мая 2024 года — на 20-50%. Раньше промышленники поднимали стоимость раз в четыре-шесть месяцев, поэтому можно было адаптироваться.
  • Импортёр «Аскол» сказал, что за первые пять месяцев 2024 года трижды повышал цены и колумбийский производитель Casa Luker. С того же 1 мая молочный шоколад подорожал месяц к месяцу на 4%, белый — на 48%, а тёмный и горький — на 56%. Причины: проблемы с урожайностью, разрыв логистических цепочек и рост издержек.
  • Фабрика «Победа» повысит цены лишь на 2-3%, однако объясняет это наличием старых долгосрочных контрактов на закупки по низким ценам.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В мае 2024 года фьючерсы на какао подешевели на 30%, но кондитерские изделия от этого дешевле не станут. Текущее снижение отразится разве что на производителях без действующих контрактов — кто покупает сырьё «на ближайшее время с поставкой в июне», рассказал глава «Победы» Виталий Муравьев. Цены на сырьё, которое поставят в августе, сентябре или декабре, не изменились.
  • Ситуация при этом плоха не только для производителей. Подорожание сырья может сказаться на качестве продукции — производители начнут использовать в изделиях меньше какао, допускает основательница E-O Chocolate Елена Овсянникова.
  • По её словам, чем хуже продукт, тем ниже спрос. А на него и так влияет то, что шоколад становится «элитным» продуктом. Но глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков надеется, что помогут торговые сети, снизив свои наценки.

#шоколад #новости

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74 комментария
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 Юлиан Юрьевич

Только сегодня утром смотрел передачу про наши шоколадные фабрики, где рассказывали как у нас все замечательно, а оно вот как)

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Bad Gateway

Так у них и правда все замечательно. А вот у тех, кто шоколадки будет покупать, дела уже не такие здоровские

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1 комментарий
Eugene Podosenov

Я много где жил и живу заграницами, и найти качественный шоколад бывает проблемой. В России его жопой жуй. Когда кто-то приезжает – прошу алёнки килограмм привезти, растягиваю как могу, радуюсь как ребёнок, когда кто-то ещё приезжает, а старые запасы остались и можно схомячить за пару дней.

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8 комментариев
Alexey Ivanov
Только сегодня утром смотрел передачу про наши шоколадные фабрики, где рассказывали как у нас все замечательно, а оно вот как)

А как оно? Что, в убыток будут работать? Не будут, не переживайте)

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d679eaad610471402e548ca689df29
где рассказывали как у нас все замечательно

Поэтому и рассказывали, чтобы вы после таких новостей не подумали, что все плохо

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Nikolai O

Так может у фабрик и есть все замечательно. Вон оно так.

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noname

И где связь?

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Юрий Б.

передача 2000 года?

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Андрей

А фабрике то всё равно, шоколад как делали, так и будут делать.

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Недопил

- Официальный Прездиент РФ: "Инфяция 4%-5%
- Поставщики шоколадных предупредили о росте цен на 10-20%
Fail

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ЯжПрограммист

- Цена какао бобов на лондонской бирже

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12 комментариев
умный человек

Сейчас бы по одним только шоколадкам инфляцию считать

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1 комментарий
Vlad

Так уже на 50 % к прошлому году подорожал шоколад, теперь ещё?

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1 комментарий
Alexey Ivanov

Ну все, теперь всепропальщики вцепятся в шоколад...

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1 комментарий
Walenok

Инфляция, конечно же, измеряется ценой на какао бобы. И конечно же цена на какао бобы не может расти вне зависимости от инфляции в РФ.

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Комментарий удален модератором

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under construction

В каких конфетах осталось какао?
Везде давно пальма.

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Alexey Ivanov
В каких конфетах осталось какао? Везде давно пальма.

Что покупаете - то вам на полку и кладут :)

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3 комментария
Укладчик стекловаты

А где боты, которые доказывают,что в банках сейчас высокие проценты по депозитам, и на них можно хорошо заработать? Так вот, цена на шоколадки растет быстрее, чем вклад на депозите)

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Энтони Лавджой

Давайте вместо шоколада моё серево закупать

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Юрий Б.

все же лучше шоколад.

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Томский Сибирячок

Как будто шоколад, что на прилавках, это реально настоящий шоколад.... Не смешите мои подковы, кто делает шоколадную чепуху тот в ближайшем будущем озолотится

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noname

Нет, из пластмассы льют.

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1 комментарий
Griby Lenina

Был на днях в Ленте. Бабаевский шоколад с полок пропал. Думаю, есть какая-то взаимосвязь, необходимо дальнейшее расследование.

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Иван

Лента и глобус

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noname

Подумай ещё.

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Вадим Д.
Изменения могут сказаться не только на потребительских ценах, но и на качестве продукции

Как технично подстелена солома под поставщиков и магазины, браво!

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Антивадя

Сам-то понял, что написал? Как магазины и поставщики влияют на качество? Они шоколад этот производят?

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2 комментария
Zloy Marketolog
шоколад становится «элитным» продуктом

Встаем с колен

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Юрий Б.

СУКА ТОЛЬКО НЕ ШОКОЛАДКИ

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Alexey Ivanov
СУКА ТОЛЬКО НЕ ШОКОЛАДКИ

А то что? Будете плакать на vc?

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3 комментария
Хлоргексидин

Невкусно и грустно

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Михаил

Невкусно, зато дорого.

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Сергей Лукьянчиков

Очередные происки запада

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Филипп Новиков

Бабао-кокы.

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умный человек

коты

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Влад Шушкевич

То есть какао-бобы дешевеют(причем сильно очень), но шоколад будет дорожать из-за долгосрочных контрактов?

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Юлия К

Всегда печалит новость о повышении цены на шоколад (((

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Отрицательный Веган

Шоколад ни в чём не виноват

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Сухой Стояк

Тут же новость вчера/сегодня была что цены на какао рухнули, а шоколад все равно дорожает. ДА КАК ТАК ТО!?

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Дана Полено

И так ценник большой, куда еще то выше :(

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Ник Артюнов

И так новости удручающие, а теперь еще это :(

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71 комментарий
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