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Еда
Татьяна Боброва
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Delivery Club добавит функцию заказа еды навынос в своё приложение Материал редакции

Для ресторанов коммерческие условия будут такими же, как и при доставке своими курьерами.

  • Delivery Club добавит в приложение функцию заказа еды навынос, рассказали vc.ru в компании. Функция будет доступна для всех ресторанов-партнёров в первой половине апреля 2020 года. Но сроки могут быть сдвинуты, если власти продлят «карантин», отмечают в Delivery Club.
  • Для ресторанов условия сотрудничества будут такими же, как и при доставке своими курьерами. Для клиентов оформление заказов «с собой» будет бесплатным, заведения смогут предложить им дополнительную скидку. Возможность получать заказы навынос поможет кафе и ресторанам быстрее восстановиться после пандемии коронавируса, считают в Delivery Club.
  • Несетевые партнёры, которые подключились к Delivery Club с 15 марта и продолжат подключение в ближайшее время, до конца июня 2020 года смогут получать заказы от сервиса без комиссии, если будут доставлять их своими силами или выдавать клиентам «с собой», добавили в компании.

#новость #deliveryclub

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2 комментария
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Алексей Клыков

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Очень нужная вещь, давно ждал

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Kim Kim

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А деливери же принадлежит мейл груп? Которая тут распиналась о том, как поддержит бизнес (закидает купонами). Так че ж вы тогда подняли стоимость доставки до 149 рублей? =) За счет покупателей решили проблему? Ужасно! :D

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