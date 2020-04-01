Для ресторанов коммерческие условия будут такими же, как и при доставке своими курьерами.
Delivery Club добавит в приложение функцию заказа еды навынос, рассказали vc.ru в компании. Функция будет доступна для всех ресторанов-партнёров в первой половине апреля 2020 года. Но сроки могут быть сдвинуты, если власти продлят «карантин», отмечают в Delivery Club.
Для ресторанов условия сотрудничества будут такими же, как и при доставке своими курьерами. Для клиентов оформление заказов «с собой» будет бесплатным, заведения смогут предложить им дополнительную скидку. Возможность получать заказы навынос поможет кафе и ресторанам быстрее восстановиться после пандемии коронавируса, считают в Delivery Club.
Несетевые партнёры, которые подключились к Delivery Club с 15 марта и продолжат подключение в ближайшее время, до конца июня 2020 года смогут получать заказы от сервиса без комиссии, если будут доставлять их своими силами или выдавать клиентам «с собой», добавили в компании.
Алексей Клыков
Очень нужная вещь, давно ждал
Kim Kim
А деливери же принадлежит мейл груп? Которая тут распиналась о том, как поддержит бизнес (закидает купонами). Так че ж вы тогда подняли стоимость доставки до 149 рублей? =) За счет покупателей решили проблему? Ужасно! :D