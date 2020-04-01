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Еда
Галина Мубаракшина
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Водители «Яндекс.Такси» начали доставлять продукты из «Вкусвилла» по Москве Материал редакции

Возможность заказать доставку продуктов позволит загрузить водителей в условиях падения спроса на такси.

7 комментариев
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«Яндекс.Такси» организовала доставку продуктов из сети магазинов здорового питания «Вкусвилл» в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке доставки продуктов. Партнёрство изданию подтвердили в обеих компаниях.

Сделать заказ можно будет в приложении «Вкусвилл Экспресс». Продукты соберут сотрудники магазина, а привезут водители «Яндекс.Такси». Позже сервис будет запущен в Московской и Ленинградской областях, уточняет газета.

Стоимость доставки из «Вкусвилла» составит 149 рублей, рассказали «Коммерсанту» представители сети. К сервису уже подключены 40 сетевых магазинов столицы. «Яндекс.Такси» ведёт переговоры с другими ритейлерами, не только продуктовыми, уточнили в компании.

Доставка прошла успешное тестирование в марте 2020 года, рассказали vc.ru в «Яндекс.Такси». По данным сервиса, 93% заказов из магазинов сети водители доставляют не более чем за 40 минут.

В марте 2020 года водители «Яндекс.Такси» пожаловались на снижение гарантированных выплат. В компании сослались на уменьшение количества поездок и возможность изменения условий партнёрства, добавив, что планируют загрузить водителей за счёт доставки. С августа 2019 года пользователи «Яндекс.Такси» могут попросить водителей привезти посылку.

«Яндекс.Такси» также заявляла, что планирует начать доставку безрецептурных лекарств – сервис уже договорился о сотрудничестве с аптечными сетями и фармацевтическими компаниями.

#новость #яндекстакси #вкусвилл #доставка

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7 комментариев
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Evgeny Kosharovsky

0

Слышал, что ритейлеры испытывают трудности именно с комплектацией заказов (нужна доп рабсила), сама доставка - не проблема.
Интересно, это так?

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Ioanne

Evgeny
0

Ну очевидно.
Инстакарт хочет 300к нанять на временную работу. Другие, думаю, так же.

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Иван Вундермахер

0

И нарезной батон разобрали за минуты :/

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Mikhail Shamov

0

А куда Gett делся? В марте при заказе через Вкусвилл Экспресс возили Gett именно.

Ответить

Bender Rodriguez

Mikhail
0

сливается с mail ru и превращается в гавно)

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Pavel Sharonov

0

Надеюсь, в Яндекс Такси догадаются суммировать попутные заказы по доставке...

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Дарья Сазанова

0

А на остальные города не хотят распространить? Или у нас только Москва в карантин ест...

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