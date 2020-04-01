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Возможность заказать доставку продуктов позволит загрузить водителей в условиях падения спроса на такси.
«Яндекс.Такси» организовала доставку продуктов из сети магазинов здорового питания «Вкусвилл» в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке доставки продуктов. Партнёрство изданию подтвердили в обеих компаниях.
Сделать заказ можно будет в приложении «Вкусвилл Экспресс». Продукты соберут сотрудники магазина, а привезут водители «Яндекс.Такси». Позже сервис будет запущен в Московской и Ленинградской областях, уточняет газета.
Стоимость доставки из «Вкусвилла» составит 149 рублей, рассказали «Коммерсанту» представители сети. К сервису уже подключены 40 сетевых магазинов столицы. «Яндекс.Такси» ведёт переговоры с другими ритейлерами, не только продуктовыми, уточнили в компании.
Доставка прошла успешное тестирование в марте 2020 года, рассказали vc.ru в «Яндекс.Такси». По данным сервиса, 93% заказов из магазинов сети водители доставляют не более чем за 40 минут.
В марте 2020 года водители «Яндекс.Такси» пожаловались на снижение гарантированных выплат. В компании сослались на уменьшение количества поездок и возможность изменения условий партнёрства, добавив, что планируют загрузить водителей за счёт доставки. С августа 2019 года пользователи «Яндекс.Такси» могут попросить водителей привезти посылку.
«Яндекс.Такси» также заявляла, что планирует начать доставку безрецептурных лекарств – сервис уже договорился о сотрудничестве с аптечными сетями и фармацевтическими компаниями.
Слышал, что ритейлеры испытывают трудности именно с комплектацией заказов (нужна доп рабсила), сама доставка - не проблема.
Интересно, это так?
А куда Gett делся? В марте при заказе через Вкусвилл Экспресс возили Gett именно.
Надеюсь, в Яндекс Такси догадаются суммировать попутные заказы по доставке...
А на остальные города не хотят распространить? Или у нас только Москва в карантин ест...
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