В условиях пандемии добиться согласия собственников на установку будет не так сложно, считает эксперт.

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Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» запустила проект по продаже скоропортящейся продукции в автоматах, которые компания планирует устанавливать в жилых домах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сети.

Проект стартует в Москве и Санкт-Петербурге на фоне массовой самоизоляции горожан, отмечает газета. В ассортименте будет около 70 продуктов с коротким сроком хранения, включая напитки. Ранее сеть устанавливала автоматы в метро и бизнес-центрах — в начале 2020 года их было в общей сложности 200, уточняет издание.

«Вкусвилл» уже ведёт переговоры с несколькими домоуправляющими компаниями, рассказала газете представитель сети Анна Платова. Для установки продуктового автомата подойдёт подъезд, как минимум, на 100 квартир. Необходимо также согласие 66-80% собственников (голосование можно проводить в заочной форме).

В апреле «Вкусвилл» также начнёт поставлять свою продукцию на некоторые АЗС «Газпромнефти» в Москве, рассказал газете представитель сети. Информацию подтвердила Анна Платова, отметив, что магазин планирует сотрудничать и с АЗС Shell.

В условиях пандемии «Вкусвиллу» будет проще договориться с собственниками жилья, рассказал газете гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Из-за растущего роста заказов у служб доставки будут возникать сложности, считает он.