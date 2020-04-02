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Галина Мубаракшина
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«Вкусвилл» начнёт устанавливать автоматы со скоропортящимися продуктами в жилых домах Москвы и Санкт-Петербурга Материал редакции

В условиях пандемии добиться согласия собственников на установку будет не так сложно, считает эксперт.

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Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» запустила проект по продаже скоропортящейся продукции в автоматах, которые компания планирует устанавливать в жилых домах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сети.

Проект стартует в Москве и Санкт-Петербурге на фоне массовой самоизоляции горожан, отмечает газета. В ассортименте будет около 70 продуктов с коротким сроком хранения, включая напитки. Ранее сеть устанавливала автоматы в метро и бизнес-центрах — в начале 2020 года их было в общей сложности 200, уточняет издание.

«Вкусвилл» уже ведёт переговоры с несколькими домоуправляющими компаниями, рассказала газете представитель сети Анна Платова. Для установки продуктового автомата подойдёт подъезд, как минимум, на 100 квартир. Необходимо также согласие 66-80% собственников (голосование можно проводить в заочной форме).

В апреле «Вкусвилл» также начнёт поставлять свою продукцию на некоторые АЗС «Газпромнефти» в Москве, рассказал газете представитель сети. Информацию подтвердила Анна Платова, отметив, что магазин планирует сотрудничать и с АЗС Shell.

В условиях пандемии «Вкусвиллу» будет проще договориться с собственниками жилья, рассказал газете гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Из-за растущего роста заказов у служб доставки будут возникать сложности, считает он.

1 апреля 2020 года продукцию «Вкусвилла» начали доставлять водители «Яндекс.Такси». Возможность заказать доставку поможет загрузить таксистов в условиях падения спроса на перевозки, считают в «Яндексе».

#новость #вкусвилл #бизнеснакарантине

Еда
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Водители «Яндекс.Такси» начали доставлять продукты из «Вкусвилла» по Москве
Возможность заказать доставку продуктов позволит загрузить водителей в условиях падения спроса на такси.
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Анна Немолотова

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Можно мне в парадную 1 такой автомат 🙄

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