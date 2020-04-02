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Андрей Фролов
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Михаил Гончаров, «Теремок»: рассматриваем остановку работы, доставка и «на вынос» дают только 8% от докризисного оборота Материал редакции

«Работа находится за границами рентабельности»

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал «Прайму» о ситуации в компании на фоне кризиса и закрытий заведений общественного питания из-за пандемии Covid-19.

По его словам, продажи упали в 15 раз, а 3,5 тысячи человек остались без рабочей нагрузки — их стараются трудоустроить в службы доставки. Всего компания насчитывает более 300 ресторанов в России.

В компании «Теремок», и не только в ней, существует кассовый разрыв, который не позволяет платить налоги и зарплаты. Про аренды мы даже не говорим.

Работают на доставку и на вынос 100 из 310 ресторанов компании и дают всего 8% от докризисного оборота.

Такая работа находится за границами рентабельности, и мы рассматриваем вопрос о полной остановке работы. Даже в такой ситуации ряд арендодателей продолжают требовать оплаты 100% аренды.

Платить заработную плату в полном объеме мы не можем, и это независимо от того, говорить нам о проверках прокуратуры или нет.

Мы отработали в Минпромторге ряд очень серьёзных и глубоких мер, которые позволят сохранить инфраструктуру бизнеса, исключить банкротство и спасти уволенных. Будут ли приняты эти меры, мне не известно.

Это не проблема ошибки в ведении бизнеса. Это классический форс-мажор, который даже в стандартной формулировке включает в себя эпидемии.

Невозможно вести бизнес и быть готовым к простою в течение двух месяцев с сохранением доходов сотрудников, выплатой налогов и аренд. Разговоры о том, что в компании должны быть некие «запасы», не имеют под собой никакой деловой практики и обоснования, это просто невозможно.

Михаил Гончаров
основатель и глава «Теремка»

#теремок

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Михаил Сметанников

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Сварить гречку с двумя сосисками сидя дома в раз 10 дешевле, но а за людей обидно

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Гологенный Мяч

1

Он рассчитывал, что вся страна будет блины жрать по цене осетра?

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Дмитрий Unknown

Гологенный
2

Начинка, безусловно, присутствует, но тем не менее...Это же какой-то ужас

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Гологенный Мяч

Дмитрий
0

ага. т.е. доставка должна значительно сбить цены на блины...а  они как французский деликатес их толкают и еще удивляется почему никто не берет.

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Michael Petrov

Гологенный
1

сбить цены? это с 30+% комиссией то доставщиков? оптимистично

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Гологенный Мяч

Michael
0

пусть свою доставку запускает.. он же один из первых на этом рынке. Все просрал, а сейчас сидит ноет. Закроется, придут люди попроворнее.  Вообще никакого смысла его вытаскивать

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Дмитрий Ким

Гологенный
0

Странные вы люди. Это- себестоимость продуктов. А аренду, свет, налоги, зп, бензин и тд вы не считаете? Ну жарьте тогда себе сами.

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Гологенный Мяч

Дмитрий
0

ну бля, доставка же.. с какого хера онлайн потребитель должен оплачивать дизайн и обслуживание ресторана?

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Arthur Niazyan

0

Я тоже не верю в то, что онлайн это панацея для фуд темы. Оставить только по одной точке в каждом округе для готовки и развоза, остальные закрыть и всех уволить. Тогда можно хоть как-то протянуть.

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