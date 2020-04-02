В компании «Теремок», и не только в ней, существует кассовый разрыв, который не позволяет платить налоги и зарплаты. Про аренды мы даже не говорим.

Работают на доставку и на вынос 100 из 310 ресторанов компании и дают всего 8% от докризисного оборота.

Такая работа находится за границами рентабельности, и мы рассматриваем вопрос о полной остановке работы. Даже в такой ситуации ряд арендодателей продолжают требовать оплаты 100% аренды.

Платить заработную плату в полном объеме мы не можем, и это независимо от того, говорить нам о проверках прокуратуры или нет.

Мы отработали в Минпромторге ряд очень серьёзных и глубоких мер, которые позволят сохранить инфраструктуру бизнеса, исключить банкротство и спасти уволенных. Будут ли приняты эти меры, мне не известно.



Это не проблема ошибки в ведении бизнеса. Это классический форс-мажор, который даже в стандартной формулировке включает в себя эпидемии.

Невозможно вести бизнес и быть готовым к простою в течение двух месяцев с сохранением доходов сотрудников, выплатой налогов и аренд. Разговоры о том, что в компании должны быть некие «запасы», не имеют под собой никакой деловой практики и обоснования, это просто невозможно.

