В компании «Теремок», и не только в ней, существует кассовый разрыв, который не позволяет платить налоги и зарплаты. Про аренды мы даже не говорим.
Работают на доставку и на вынос 100 из 310 ресторанов компании и дают всего 8% от докризисного оборота.
Такая работа находится за границами рентабельности, и мы рассматриваем вопрос о полной остановке работы. Даже в такой ситуации ряд арендодателей продолжают требовать оплаты 100% аренды.
Платить заработную плату в полном объеме мы не можем, и это независимо от того, говорить нам о проверках прокуратуры или нет.
Мы отработали в Минпромторге ряд очень серьёзных и глубоких мер, которые позволят сохранить инфраструктуру бизнеса, исключить банкротство и спасти уволенных. Будут ли приняты эти меры, мне не известно.
Это не проблема ошибки в ведении бизнеса. Это классический форс-мажор, который даже в стандартной формулировке включает в себя эпидемии.
Невозможно вести бизнес и быть готовым к простою в течение двух месяцев с сохранением доходов сотрудников, выплатой налогов и аренд. Разговоры о том, что в компании должны быть некие «запасы», не имеют под собой никакой деловой практики и обоснования, это просто невозможно.
Михаил Сметанников
Сварить гречку с двумя сосисками сидя дома в раз 10 дешевле, но а за людей обидно
Гологенный Мяч
Он рассчитывал, что вся страна будет блины жрать по цене осетра?
Дмитрий UnknownГологенный
Начинка, безусловно, присутствует, но тем не менее...Это же какой-то ужас
Гологенный МячДмитрий
ага. т.е. доставка должна значительно сбить цены на блины...а они как французский деликатес их толкают и еще удивляется почему никто не берет.
Michael PetrovГологенный
сбить цены? это с 30+% комиссией то доставщиков? оптимистично
Гологенный МячMichael
пусть свою доставку запускает.. он же один из первых на этом рынке. Все просрал, а сейчас сидит ноет. Закроется, придут люди попроворнее. Вообще никакого смысла его вытаскивать
Дмитрий КимГологенный
Странные вы люди. Это- себестоимость продуктов. А аренду, свет, налоги, зп, бензин и тд вы не считаете? Ну жарьте тогда себе сами.
Гологенный МячДмитрий
ну бля, доставка же.. с какого хера онлайн потребитель должен оплачивать дизайн и обслуживание ресторана?
Arthur Niazyan
Я тоже не верю в то, что онлайн это панацея для фуд темы. Оставить только по одной точке в каждом округе для готовки и развоза, остальные закрыть и всех уволить. Тогда можно хоть как-то протянуть.
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