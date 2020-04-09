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оказалась нейронной сетью
Компания предоставила им акции на сумму снижения выплат.
90 работников управляющей компании «Додо пиццы» согласились на уменьшение зарплат в течение трёх месяцев в обмен на акции сети на сумму снижения выплаты. Об этом в своём блоге в Telegram рассказал основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников.
За счёт сокращения фонда оплаты труда «Додо пицце» удалось сэкономить 6,67 млн рублей в месяц. Инвестиции сотрудников в компанию составили в общей сложности 20 млн рублей, указал предприниматель. Среди новых инвесторов — не только менеджеры, но и большое количество разработчиков-программистов, пояснил он. Всего у компании около 200 частных инвесторов.
Бизнес «Додо пиццы» состоит из двух частей: розницы (сети пиццерий) и управляющей компании (она развивает бренд, франшизу, информационную систему Dodo IS).
Управляющая компания получает доход в виде роялти от партнеров-франчайзи — от 3,5% до 5% от выручки пиццерий. Основной её расход — это зарплаты сотрудников: программистов, маркетологов, дизайнеров, менеджеров исследований и разработки, пояснил Овчинников.
Поскольку выручка сети с начала кризиса «драматически упала», компания решила до 1 июля 2020 года отказаться от необязательных трат: обучения, конференций и прочего. Снижение фонда оплаты труда в компании — самое сильное решение, уточнил предприниматель.
В марте 2020 года основатель «Додо пиццы» понизил себе зарплату до «минимально возможной» (с 430 тысяч рублей в месяц до МРОТ – в Москве он составляет 20 195 рублей, уточняет «Бизнес ФМ») и посоветовал франчайзи сделать так же. Тогда же предприниматель предложил сотрудникам управляющей компании уменьшить зарплату в обмен на акции.
Наверное доставщикам ( простым смертным) зарплату урезали, а преподносят так, как будто топ-менеджменту 😂
Да, достала эта показуха. Там у него работяги умирают, а он зп урезал себе. Что не факт является правдой
Что непонятного для вас было в статье?
Русским по белому написано что снизили зарплаты добровольно, и только сотрудникам управляющей компании.
Откуда вы блять берётесь такие умники, аналитики...
Интересно, чинуши, депутаты, сечины и ротенберги могли бы себе что-нибудь урезать? Ну или там пожертвовать на борьбу с вирусом, как в Америке? Или они только заграницу умеют жертвовать маски и аппараты Ивл?
недавно читал статью, как один наш соотечественник решил бизнес на масках сделать, но ему не дали - задушили проверками и отсутствием сертификатов, потому как эту инновационную идею по производству масок с удовольствием подхватили "нужные" компании
33.350 средняя получается, очень странно, т.к. мидлы получают от 150.000 по рынку
почему 33 350 вышло?
6.67 млн / 200 делим, в месяц 33.350
200 — это сколько всего частных совладельцев у управляющей компании, на понижение зарплаты согласились 90 человек
не очень согласна, написано о том, что среди инвесторов — программисты-разработчики , всего 20 млн инвестиций от 200 человек за 3 месяца)
считайте, что средняя инвестиция, значит, 33.350
среди _новых_ инвесторов менеджеры и разработчики. Они стали «инвесторами», когда согласились на понижение зарплат в обмен на долю.
Всего у компании около 200 частных инвесторов — это не только те люди, которые получили долю сейчас, но и ранние инвесторы
90 сотрудников согласились, согласно статье
Замените 200 на 90. Получится 74к на сотрудника, что не плохо, с учетом з/п генерального в 430к
74.000 для топ-менеджмента мало :)
90 работников управляющей компании «Додо пиццы» согласились на уменьшение зарплат в течение трёх месяцев в обмен на акции сети на сумму снижения выплаты.
а через 3 месяца, как з.п. восстановят, акции заберут? ;)
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