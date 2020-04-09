Компания предоставила им акции на сумму снижения выплат.

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90 работников управляющей компании «Додо пиццы» согласились на уменьшение зарплат в течение трёх месяцев в обмен на акции сети на сумму снижения выплаты. Об этом в своём блоге в Telegram рассказал основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников.

За счёт сокращения фонда оплаты труда «Додо пицце» удалось сэкономить 6,67 млн рублей в месяц. Инвестиции сотрудников в компанию составили в общей сложности 20 млн рублей, указал предприниматель. Среди новых инвесторов — не только менеджеры, но и большое количество разработчиков-программистов, пояснил он. Всего у компании около 200 частных инвесторов.

Бизнес «Додо пиццы» состоит из двух частей: розницы (сети пиццерий) и управляющей компании (она развивает бренд, франшизу, информационную систему Dodo IS).

Управляющая компания получает доход в виде роялти от партнеров-франчайзи — от 3,5% до 5% от выручки пиццерий. Основной её расход — это зарплаты сотрудников: программистов, маркетологов, дизайнеров, менеджеров исследований и разработки, пояснил Овчинников.

Поскольку выручка сети с начала кризиса «драматически упала», компания решила до 1 июля 2020 года отказаться от необязательных трат: обучения, конференций и прочего. Снижение фонда оплаты труда в компании — самое сильное решение, уточнил предприниматель.