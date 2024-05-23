Еврокомиссия оштрафовала производителя Alpen Gold, Milka и Oreo на €337,5 млн за антимонопольные нарушения Статьи редакции
Например, компания ограничивала дистрибьюторов, чтобы продавать продукцию по более высокой цене на более дорогих рынках.
- Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на €337,5 млн американскую кондитерскую компанию Mondelez за злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколада для завышения цен на продукцию.
- Нарушение касается торговли шоколадом, бисквитами и кофейной продукцией между странами ЕС. ЕК расследовала работу Mondelez с 2015 по 2019 годы и нашла 22 случая «намеренного использования бизнес-практик, нарушающих европейские антимонопольные нормы».
- Например, компания ограничивала дистрибьюторов, блокируя трансграничные поставки шоколада, и продавала продукты по более высокой цене на более дорогих рынках — в Бельгии, Люксембурге, Германии. Или требовала продавать на экспорт дороже.
- Между европейскими странами цены на сладости могут отличаться на 10–40%. При этом свободное перемещение товаров через границу привело бы к выравниванию цен, добавили в ЕК.
- Mondelez сотрудничала с комиссией во время расследования, поэтому штраф уменьшили на 15%.
- Корпорация работает в 150 странах, ей принадлежат бренды Alpen Gold, Milka, Picnic, Jacobs, Carte Noire, Oreo, Toblerone и другие. После 24 февраля 2022 года компания решила продавать в России только «базовые продукты и товары первой необходимости» и приостановила инвестиции в рекламу и производство. В 2022 году прибыль ООО «Мон'дэлис Русь» составила 27,08 млрд рублей против 6,73 млрд в 2021-м.
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Не сладко им придется
Не в этом ли суть? Бедолаги не могут в нормальный шоколад, пытались заработать, а их вон как, беспощадно штрафуют.
т.е. они грили им "не покупайте шоколадки у бедолаг, иначе тоби пизда и не будем с вами иметь дело"
Сладкие террористы прям.
В РФ "Лента" убрала Oreo с прилавков требуя снизить цены от производителя. Это вроде в апреле было, как сейчас не знаю.
Ну они много кого с полок попросили. СТМ продвигают активно
Это нормальная практика, работаю в ритейле, но в ИТ. Так мы попрощались с одним производителем чипсов (вывели весь их ассортимент), они не хотели скидку давать, чтобы цена была хоть как то конкурентная с другими.
В России. Не в РФ. В России.
Надеюсь это не аукнется на самой продукции
Альпен-Голд в стародавние времена был дивно вкусный, а сейчас соевый вкус даже эмульгаторами не скрыть. Имитация шоколада. Риттер-спорт не принадлежит этой корпорации. Наверное потому и вкуснее на порядок.
Риттер спорт это немцы
Напичканные заменителями всего, что только можно = нормальные. Ок.
Боже, откуда взялась эта антимонопольная комиссия, сколько лет существуют эти производители, столько лет на их продукцию цена выше, чем на остальные, ну и качество соответственное!
Вы хоть прочитайте внимательно, за что их оштрафовали, прежде чем набрасывать на вентилятор