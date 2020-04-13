Семён Фролов потратил 2,5 млн рублей на разработку устройства и рассчитывает превратить пельмени в популярное молодёжное блюдо — а заодно заработать на франшизе.

В закладки

Предприниматель Семён Фролов хочет сделать пельмени такими же популярными во всем мире, как бургеры, пицца и суши. Для этого он придумал автомат Pel-Meni, который готовит их за две минуты и выдаёт покупателям.

На разработку автомата предприниматель потратил 2,5 млн рублей. Хотя проект ещё не запущен, он рассчитывает с помощью франчайзи создать федеральную сеть. По его словам, они смогут получать с одного автомата доход в 50 тысяч рублей в месяц при 100 продажах в день и стоимости порции 90 рублей. Впрочем, некоторые представители фудтех-бизнеса критически относятся к проекту.

​Семён Фролов

Идея и прототип автомата

Когда Семён Фролов учился в школе, бабушка часто лепила ему пельмени, и они стали его любимым блюдом. Он мечтал открыть собственную пельменную. Но друзья позвали его в другой проект: купить суши-бар и масштабировать его в сеть. Предприниматель решил, что развитие готового бизнеса — проще для старта, поэтому поддержал друзей.

Сеть суши-баров проработала с 2013 по 2016 год, но перестала приносить прибыль. В это же время предприниматель создал агрегатор доставки еды в Казани Edaki.ru, который работает до сих пор. В 2016 году, когда сеть суши-баров закрылась, Фролов посчитал, что у него достаточно опыта, чтобы заняться пельменной.

Он сразу решил, что будет продавать пельмени через автомат: не нужно постоянно тратиться на зарплаты и обучение сотрудников, а значит, можно сделать порцию дешевле, чем у конкурентов — городских киосков с шаурмой, хот-догами и мини-кафе в торговых центрах. Кроме того, такой формат легче масштабировать.

Также Фролов считал, что автомат обеспечит одинаковое качество каждой порции, а люди могут переварить или недоварить пельмени.

Друг предпринимателя Айрат Шигабиев, который владел четырьмя вендинговыми кофейными аппаратами в Казани, заметил: формат блюда не подходит для автомата — пельмени нужно варить в кипятке 10 минут, никто не будет ждать так долго. Однако сама идея пельменного автомата ему понравилась, и он предложил помочь другу доработать проект.

Предпринимателям потребовалось четыре месяца, чтобы найти способ сократить время приготовления блюда: они лепили пельмени, экспериментируя с рецептами и способами разогрева.

Это было хорошее время, потому что я очень люблю пельмени. Мы пробовали сварить их, а потом разогреть в микроволновке, но получилась каша. Пробовали готовить в пароварке. Пробовали сначала сварить, потом заморозить, а потом разогревать промышленным феном. В конце концов мы разработали определённый состав теста, начинки и технологию приготовления, которая позволяет готовить пельмени за две минуты. Семён Фролов основатель проекта Pel-Meni

Детали технологии предприниматель держит в секрете, но отмечает, что рецепт может воспроизвести любой повар. Чтобы это проверить, через Avito он нашёл людей, которые продавали пельмени ручной лепки, и заказал у них образцы по своему рецепту. Ему было важно, чтобы разные поставщики в будущем могли готовить пельмени по единому стандарту. У всех поваров с Avito это получилось.

Тогда предприниматели стали искать подрядчика, который создал бы для них вендинговый автомат. Они обращались в казанские университеты и кружки робототехники, но те попросили за разработку 7 млн рублей. Это было слишком дорого для партнёров, и через знакомых они нашли московских инженеров, которые согласились сделать автомат за 500 тысяч рублей.

Цена получилась ниже, потому что москвичи сильно упростили конструкцию. Например, вместо того чтобы разрабатывать собственную камеру охлаждения, они предложили использовать для хранения пельменей такой же отсек, как в киосках с мороженым.

На создание первого прототипа устройства ушёл год, его собрали в квартире одного из инженеров. Полностью автомат был готов весной 2017 года. В прототипе пельмени хранились в морозильном ларьке и были упакованы в герметичные картонные стаканчики.

Из ларька стаканчики доставала роботизированная рука — вроде клешни из автоматов с мягкими игрушками. Она переносила их в камеру разогрева, а затем в окошко выдачи. Столовые приборы размещались отдельно — в стаканчике на корпусе автомата.

​Первая версия автомата

Летом 2017 года прототип поставили на московском дизайн-заводе «Флакон». Он проработал там месяц, но не принёс основателям только опыт и несколько десятков публикаций в соцсетях и на «Пикабу».

За два-три часа автомат успевал продать до десяти порций, а затем у него ломалась роборука. Инженерам требовались сутки, чтобы его починить. Предприниматели поняли, что конструкцию устройства нужно менять.

Наш первый автомат был сделан довольно кустарно, но на то он и прототип. Тем не менее мы собрали много положительных отзывов, и это нас очень вдохновило. Один покупатель сказал, что теперь каждый день по пути на работу специально покупает сметану, чтоб поесть с ней наши пельмени. Семён Фролов основатель проекта Pel-Meni

Как автомат работает сейчас

В Казани предприниматели нашли конструкторское бюро (название основатель не уточняет), где им предложили разработать другую версию автомата.

В новой конструкции морозильная камера располагается наверху. Когда покупатель заказывает порцию, пружина сдвигает стаканчик с пельменями, и он падает в камеру разогрева, а из неё сразу в окошко выдачи. Как происходит разогрев, предприниматель не рассказывает.

Рядом с морозилкой в камере охлаждения хранятся соусы: майонез, кетчуп и сметана. Каждая порция в индивидуальной пластиковой коробочке. Соус покупатель получает отдельно от пельменей в том же окошке выдачи.

Знакомые программисты Фролова разработали клиентский интерфейс, через который можно выбрать порцию, соус, оплатить заказ и получить QR-код чека. С 2020 года все автоматы в России должны выдавать покупателям чек или его QR-код согласно федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники».

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6ce4b711-97d9-38bf-9e68-2f56050edcff","width":866,"height":1060,"size":140934,"type":"jpg","color":"de7f3e","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d5dd34e8-a114-036b-6cb5-6d07f256abdb","width":1080,"height":1080,"size":212674,"type":"jpg","color":"e7e7e6","external_service":[]}}}]

Всего в создание нового автомата предприниматель вложил 2 млн рублей, которые занял у инвестиционной компании (её название он не раскрывает).

Сейчас он работает над собственным механизмом выдачи приборов к пельменям и тестирует систему приёма оплаты. Когда удастся решить эти проблемы, предприниматель планирует поставить пилотный автомат в одной из локаций Казани, последить два месяца за его работой и статистикой продаж, а потом запустить серийное производство и продавать франшизу.

В организацию сборочного цеха и заказ комплектующих нужно вложить 2–3 млн рублей, сейчас компания ищет инвестиции. По расчётам основателя, при серийном производстве себестоимость одного составит 400 тысяч рублей.

Сколько будет приносить автомат и что нужно от франчайзи

Первый взнос за автомат для франчайзи — 399 тысяч рублей. Кроме того, они должны каждый месяц платить роялти в размере 5% от оборота. Среди дополнительных расходов франчайзи — аренда места для автомата и закупка пельменей.

Основатель рекомендует продавать пельмени по цене до 99 рублей за порцию. Он рассчитывает на 100 продаж в день в одном автомате, ориентируясь на показатели шаверменных, мини-пиццерий и киосках с хот-догами, где работают его знакомые повара. При таком уровне продаж месячная выручка франчайзи составит до 300 тысяч рублей.

На аренду места для автомата франчайзи, по расчётам Фролова, будут тратить не больше 10 тысяч рублей в месяц. За месяц аренды квадратного метра (столько занимает автомат) на дизайн-заводе «Флакон» предприниматель заплатил 5000 рублей. По его словам, ежемесячная аренда такой площади рядом с парковками, складами и госучреждениями в Москве стоит в пределах 5–10 тысяч рублей.

Самую высокую цену — 20 тысяч рублей за м² в месяц — он встретил в торговых центрах, но рассчитывает, что франчайзи не будут ставить там автоматы из-за высокой конкуренции.

Поставщиков пельменей Фролов хочет вместе с франчайзи искать в каждом городе, где должен появиться автомат. Кандидатам он будет давать рецепт, а потом выбирать, кто из них приготовит вкуснее и предложит наименьшую себестоимость порции.

Себестоимость блюда предприниматель рассчитывал, когда сам лепил пельмени вместе с Шигабиевым. Для стаканчика в 200 грамм она составляет 50 рублей с учётом упаковки. По расчётам основателя, вместе с наценкой поставщика она не должна превышать 79 рублей. Тогда на закупку пельменей для одного автомата франчайзи будут тратить до 240 тысяч рублей в месяц.

В результате после оплаты аренды и закупки пельменей франчайзи получит доход в 50 тысяч рублей, говорит предприниматель. Итоговая сумма после уплаты пятипроцентного роялти составит 47 500 рублей.

Если автомат сломается, компания бесплатно отремонтирует его по гарантии. Основатель планирует также за счёт своей компании проводить дегустации, промоакции и публиковать рекламу в интернете. Также для франчайзи хотят создать личный кабинет, где можно будет отслеживать показатели продаж.

Сейчас у предпринимателя 140 заявок на 2000 автоматов. Среди франчайзи есть и те, кто хочет поставить несколько штук на вокзалах в своём городе, и те, кто хочет создать целую сеть из тысячи автоматов рядом с аэропортами, на автомобильных заправках, стадионах.

Мы продаём франшизу по себестоимости [автомата] и планируем зарабатывать только на процентах от оборота наших франчайзи. Мы стремимся к тому, чтобы положительно повлиять на развитие предпринимательства в нашей стране, поэтому хотим сохранить низкий порог входа в этот бизнес. Мы не понимаем, почему наши пельмени, которые остаются у многих любимым блюдом, ещё не набрали такую популярность, как суши и бургеры. Мечтаем популяризировать пельмени по всему миру и создать для них имидж молодёжного, качественного, вкусного и натурального блюда. Семён Фролов основатель проекта Pel-Meni

Что думают о проекте представители фудтех-бизнеса

В середине марта проект победил на конкурсе стартапов в казанском городе Иннополисе, автоматически прошёл в полуфинал конференции Startup Village и получил 300 тысяч рублей. Эти средства основатель хочет потратить на размещение и обслуживание пилотного автомата.

Однако представители фудтех-бизнеса не уверены в успехе проекта. Например, создатель сети доннерных для «Додо Пиццы» Магомед Костоев считает, что пельмени — неподходящее блюдо для автоматов.

Я не верю в еду, которая позиционирует себя как стритфуд, но её нельзя есть одной рукой, как шаурму, сэндвич, даже чизбургер. Пельмени не будут есть за рулём, на заправках их будут брать только единицы, которые готовы сидеть за стойкой и тратить на это время. Там такие автоматы не окупятся. На стадионах две минуты — это слишком долго. Я не могу представить, как болельщики «Спартака» стоят в очереди и ждут пельмени по десять минут. Проект может сработать в бизнес-центрах, где есть столовая или место, куда можно пойти перекусить. Но в стрит-фуде главное — наполнить желудок. И зачем заморачиваться с заморозкой, разогревом и соусами, если обычный сэндвич с курицей и майонезом в автомате прекрасно решает проблему? Идея пельменного автомата очень красивая, но я думаю, что она не выстрелит. Хотя основателю искренне желаю успеха. Магомед Костоев создатель сети доннерных для «Додо Пиццы»

Генеральный директор сети офисных фудпоинтов с полезной едой FavorEAT Дмитрий Пронин считает, что бренд не сразу получит доверие покупателей.