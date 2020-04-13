Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
О поддержке сервисов во время пандемии, в частности, говорил глава Mail.ru Group Борис Добродеев на встрече бизнеса с президентом.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможные меры поддержки онлайн-сервисов доставки еды. Кабмин должен выполнить поручение до 15 мая 2020 года.
В том числе предлагается частично компенсировать малому и среднему бизнесу стоимость доставки в период распространения коронавируса нового типа.
Соответствующее поручение Путин дал по итогам встречи с представителями бизнеса. Во время встречи глава Mail.ru Group (владеет Delivery Club) Борис Добродеев предложил государству субсидировать половину стоимости доставки для среднего и малого бизнеса, другую часть агрегатор компенсирует сам. Таким образом комиссия для ресторанов будет нулевой, а доставка для пользователей — бесплатной.
Кроме того, Путин поручил до 30 апреля пересмотреть критерии отнесения к малому и среднему бизнесу, проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансов для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, а также до 20 мая рассмотреть вопрос развития платформ для онлайн-образования и другие меры.
Сервисы доставки еды и так зарабатывают. Лучше бы людям помогли!
Вот именно. Было бы на что заказывать.
Так вот по этому и надо сервисам помочь, людям уже заказывать еду не на что))) Или может Вам ещё, в свете последних событий с нефтью, и бензин дешевле сделать?
Речь не только о сервисах доставки, но и о ресторанах, и о конечных покупателях, к тому же "поручил обсудить" не равно "помогли".
Ну да, а потом он Усманову возьмёт и откажет) И поможет простым крестьянам! Я не видел ещё ни одного законопроекта, который бы РЕАЛЬНО облегчал жизнь простым гражданам.
Реально думаете, что в такой ситуации правительство будет принимать решение на основании того, что Усманов - это Усманов?
И, простые граждане - это кто, по-вашему, и в чем их основная тяжесть, которую законами нужно/можно облегчить?
Реально неоднократно происходи так, что помогают крупному бизнесу, который не имеет колоссальной долговой нагрузки, либо же, если эта нагрузка и есть, то она есть на мамке, а все остальные дочки имеют достаточно хорошие прибыли... И да, решает тут как раз фамилия и статус этого самого предпринимателя чем больше денег через него можно отмыть, тем более размер и вероятность отказываемой помощи!
Из окружения очень большое количество ребят- ИП, которые брали кредиты под развитие, расширение, а в конечном итоге сейчас сидят и не могут работать(официально). Можно, конечно, сказать, мол, ну это бизнес, это риски, так вот вопрос, почему в этих рисках кому-то помогают просто от сердца, так ещё и хотят помочь тому, кто сейчас на подъёме, а кого-то просят обратиться в банк, чтобы взять кредит под выплату своим же сотрудникам ЗП?
Я бы не стал на основании вашего окружения делать выводы обо всем малом бизнесе. К тому же, вероятнее всего, какие-то меры поддержки для подобных предпринимателей будут (или уже) предусмотрены. https://www.rbc.ru/economics/25/03/2020/5e7b0b6c9a7947bf1ac40ded
Но ведь мейл.ру планирует понизить комиссию на 50% тем самым уменьшая по сути доход с деливери клаба. Они ж не будут работать в убыток вообще компенсируя доставку. Но оставшиеся 50% предполагается оплачивать государством. И я как обычный люд буду очень этому рад, т.к. сейчас меня расстраивает цена доставки еды и я просто не заказываю в любимых местах , которые я посещал до этого.
И это касается малого и среднего бизнеса, т.е. макдаки и сандерсы пролетают. Это хороший буст для мелких кафешек.
Вы не разобрались в вопросе. Сейчас страдают МСБ кафе и рестораны, к которым люди приходят только через онлайн-агрегаторы, и кафе/ресторан вынужден до 30% стоимости заказа отдавать агрегатору. Мэйл (Деливери) предложил убрать эту комиссию, сам ее снизит наполовину (грубо 15% из 30), а эти оставшиеся 15% возьмет на себя государство, субсидируя МСБ
Зачем поддерживать те сервисы, которе сейчас переживают свой пик активности?
Кафешки дохнут как мухи, надо же им перед смертью что-то хорошее сказать?
Очень похоже на то, что когда нефти много цены повышаются, когда мало, повышаются...
По такой логике тогда можно ещё и нефтяной бизнес поддержать, обязательно субсидировать перекупов медицинских масок, ещё интернет-провайдеров, ведь они больше всех пострадали наряду с доставщиками...
Фонбет поддержать не забудем!) а то мужики страдают в офшорах
вы отстали от жизни
Такое впечатление, что правительство уже автоматизировано, что-то выдало список, который никто не прочитал.
Надо еще производителям и продавцам масок выделить средства - очень им сейчас тяжко, на них особенно кризис отражается.
По антисептикам тоже удар, люди руки исключительно мыть начали
Дед совсем из ума выжил, поддерживает тех, у кого и так все хорошо. Почему не поддержать весь бизнес? Отмените все налоги на пару месяцев после оконания самоизоляции, но нет. Царь не допустит, чтобы холопам хорошо жилось
Отлично же, курьеры начнут друг другу "возить" бесплатные обеды под чутким контролем компании)
Сначала агрессивно давим всех и вся промокодами, а потом протягиваем руки за помощью. Пусть помогают всем кроме деливери клаба и яды, они пусть идут нахуй. Это благодаря им многие доставки просто умерли, а теперь у них видите ли деньги кончились, у мейл.ру с усманычем. Ололо
Терпите господа в любой войне вперед идут пешки то есть народ а вот когда останется мало пойдут в ход остальные и тут пока сносили головы коням и остальным наша пешка появится в дамках. К сожалению без жертв ни как 😩
Блоги компаний
Показать еще