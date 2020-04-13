О поддержке сервисов во время пандемии, в частности, говорил глава Mail.ru Group Борис Добродеев на встрече бизнеса с президентом.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможные меры поддержки онлайн-сервисов доставки еды. Кабмин должен выполнить поручение до 15 мая 2020 года.

В том числе предлагается частично компенсировать малому и среднему бизнесу стоимость доставки в период распространения коронавируса нового типа.

Соответствующее поручение Путин дал по итогам встречи с представителями бизнеса. Во время встречи глава Mail.ru Group (владеет Delivery Club) Борис Добродеев предложил государству субсидировать половину стоимости доставки для среднего и малого бизнеса, другую часть агрегатор компенсирует сам. Таким образом комиссия для ресторанов будет нулевой, а доставка для пользователей — бесплатной.