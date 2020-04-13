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Еда
Лиана Липанова
2859

Путин поручил обсудить частичную компенсацию стоимости доставки еды для малого и среднего бизнеса Материал редакции

О поддержке сервисов во время пандемии, в частности, говорил глава Mail.ru Group Борис Добродеев на встрече бизнеса с президентом.

32 комментария
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможные меры поддержки онлайн-сервисов доставки еды. Кабмин должен выполнить поручение до 15 мая 2020 года.

В том числе предлагается частично компенсировать малому и среднему бизнесу стоимость доставки в период распространения коронавируса нового типа.

Соответствующее поручение Путин дал по итогам встречи с представителями бизнеса. Во время встречи глава Mail.ru Group (владеет Delivery Club) Борис Добродеев предложил государству субсидировать половину стоимости доставки для среднего и малого бизнеса, другую часть агрегатор компенсирует сам. Таким образом комиссия для ресторанов будет нулевой, а доставка для пользователей — бесплатной.

Кроме того, Путин поручил до 30 апреля пересмотреть критерии отнесения к малому и среднему бизнесу, проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансов для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, а также до 20 мая рассмотреть вопрос развития платформ для онлайн-образования и другие меры.

«Мне сказали, что нельзя спорить с президентом…
Потому что у меня много людей работает, и мне поэтому помогать не надо. Как это? Ну как это?!
vc.ru

#новость #доставкаеды

Еда
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32 комментария
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Роман Вяткин

18

Сервисы доставки еды и так зарабатывают. Лучше бы людям помогли!

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Anton Gifts

Роман
6

Вот именно. Было бы на что заказывать.

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Александр Ковтонюк

Anton
4

Так вот по этому и надо сервисам помочь, людям уже заказывать еду не на что))) Или может Вам ещё, в свете последних событий с нефтью, и бензин дешевле сделать?

Ответить

Владислав Владимирович

Роман
0

Речь не только о сервисах доставки, но и о ресторанах, и о конечных покупателях, к тому же "поручил обсудить" не равно "помогли".

Ответить

Александр Ковтонюк

Владислав
3

Ну да, а потом он Усманову возьмёт и откажет) И поможет простым крестьянам! Я не видел ещё ни одного законопроекта, который бы РЕАЛЬНО облегчал жизнь простым гражданам.

Ответить

Денис Демидов

Александр
3

Да и яндекс государству не чужой)))

Ответить

Владислав Владимирович

Александр
0

Реально думаете, что в такой ситуации правительство будет принимать решение на основании того, что Усманов - это Усманов?
И, простые граждане - это кто, по-вашему, и в чем их основная тяжесть, которую законами нужно/можно  облегчить?

Ответить

Александр Ковтонюк

Владислав
1

Реально неоднократно происходи так, что помогают крупному бизнесу, который не имеет колоссальной долговой нагрузки, либо же, если эта нагрузка и есть, то она есть на мамке, а все остальные дочки имеют достаточно хорошие прибыли... И да, решает тут как раз фамилия и статус этого самого предпринимателя чем больше денег через него можно отмыть, тем более размер и вероятность отказываемой помощи!

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Владислав

Алексан…
1

А что, у нас у малого бизнеса колоссальная долговая нагрузка? Весьма сомнительно. С вашей логикой может и согласился бы, но не в столь критический для страны и мира момент.

Ответить

Александр

Владисл…
0

Из окружения очень большое количество ребят- ИП, которые брали кредиты под развитие, расширение, а в конечном итоге сейчас сидят и не могут работать(официально). Можно, конечно, сказать, мол, ну это бизнес, это риски, так вот вопрос, почему в этих рисках кому-то помогают просто от сердца, так ещё и хотят помочь тому, кто сейчас на подъёме, а кого-то просят обратиться в банк, чтобы взять кредит под выплату своим же сотрудникам ЗП?

Ответить

Владислав

Алексан…
0

Я бы не стал на основании вашего окружения делать выводы обо всем малом бизнесе. К тому же, вероятнее всего, какие-то меры поддержки для подобных предпринимателей будут (или уже) предусмотрены. https://www.rbc.ru/economics/25/03/2020/5e7b0b6c9a7947bf1ac40ded

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Spiker Spunreal

Роман
1

Но ведь мейл.ру планирует понизить комиссию на 50% тем самым уменьшая по сути доход с деливери клаба. Они ж не будут работать в убыток вообще компенсируя доставку. Но оставшиеся 50% предполагается оплачивать государством. И я как обычный люд буду очень этому рад, т.к. сейчас меня расстраивает цена доставки еды и я просто не заказываю в любимых местах , которые я посещал до этого.

И это касается малого и среднего бизнеса, т.е. макдаки и сандерсы пролетают. Это хороший буст для мелких кафешек.

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Stepan Korobeinikov

Роман
0

Вы не разобрались в вопросе. Сейчас страдают МСБ кафе и рестораны, к которым люди приходят только через онлайн-агрегаторы, и кафе/ресторан вынужден до 30% стоимости заказа отдавать агрегатору. Мэйл (Деливери) предложил убрать эту комиссию, сам ее снизит наполовину (грубо 15% из 30), а эти оставшиеся 15% возьмет на себя государство, субсидируя МСБ

Ответить

Попов Матвей

Stepan
0

Считаю вопрос не повестку дня поставлен своевременно.

Ответить

Misha Khapov

10

Зачем поддерживать те сервисы, которе сейчас переживают свой пик активности? 

Ответить

Иван Вялков

Misha
12

Это Путин, его логика непонятна никому

Ответить

Денис Демидов

Misha
1

Кафешки дохнут как мухи, надо же им перед смертью что-то хорошее сказать?

Ответить

Michael Shramko

Misha
0

Очень похоже на то, что когда нефти много цены повышаются, когда мало, повышаются...

Ответить

Gregory Skidan

5

По такой логике тогда можно ещё и нефтяной бизнес поддержать, обязательно субсидировать перекупов медицинских масок, ещё интернет-провайдеров, ведь они больше всех пострадали наряду с доставщиками...

Ответить

Anton Gifts

Gregory
2

Фонбет поддержать не забудем!) а то мужики страдают в офшорах

Ответить

Владислав Владимирович

Anton
1

вы отстали от жизни

https://ria.ru/20200410/1569885499.html

Ответить

Денис Демидов

Владислав
0

Такое впечатление, что правительство уже автоматизировано, что-то выдало список, который никто не прочитал.

Ответить

Владислав Владимирович

Денис
1

технокрады, хуле)

Ответить

Екатерина Реднекова

1

Надо еще производителям и продавцам масок выделить средства - очень им сейчас тяжко, на них особенно кризис отражается. 

Ответить

Александр Ковтонюк

Екатерина
0

По антисептикам тоже удар, люди руки исключительно мыть начали

Ответить

Vladislav S

0

Дед совсем из ума выжил, поддерживает тех,  у кого и так все хорошо. Почему не поддержать весь бизнес? Отмените все налоги на пару месяцев после оконания самоизоляции, но нет. Царь не допустит, чтобы холопам хорошо жилось

Ответить

Slava Itprofi

0

Отлично же,  курьеры начнут друг другу "возить" бесплатные обеды под чутким контролем компании)

Ответить

Sergey Vasiliev

0

Сначала агрессивно давим всех и вся промокодами, а потом протягиваем руки за помощью. Пусть помогают всем кроме деливери клаба и яды, они пусть идут нахуй. Это благодаря им многие доставки просто умерли, а теперь у них видите ли деньги кончились, у мейл.ру с усманычем. Ололо

Ответить

mik m

0

Терпите господа в любой войне вперед идут пешки то есть народ а вот когда останется мало пойдут в ход остальные и тут пока сносили головы коням и остальным наша пешка появится в дамках. К сожалению без жертв ни как 😩

Ответить

mik m

mik
0

И все указы, поправки, " помощь" это похоже на крота играющий в шахматы😑

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Yuri Ahmedov

0

"Это сироты"

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Ilya Brin

0

Только не перепутайте - частично! Не полностью! 🧐☝️

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