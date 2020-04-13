То, что сейчас происходит, к сожалению, ставит сеть «Додо пицца» в совершенно неконкурентные условия по отношению к агрегаторам.

Мы принципиально не работаем с агрегаторами доставки еды. Это наше право и наш выбор на свободном рынке. Мы всегда осуществляли доставку собственными силами и развивали свои цифровые сервисы.

Наши конкуренты, например, Domino's и Papa Johns, работают с агрегаторами. Что произойдет, когда государство начнёт субсидировать доставку агрегаторов? Papa Johns и Domino's будут доставлять «за счет государства», так как агрегаторы отменят комиссию для них, а «Додо пицца» продолжит доставлять за счёт собственной бизнес-модели. Это совершенно несправедливо. Работать с агрегаторам не является обязанностью ресторана.

Почему государство должно поддерживать агрегаторов, если у них сейчас выросло количество заказов, а значит должна вырасти эффективность логистики? Агрегаторы заинтересованы в том, чтобы рестораны продолжали доставку, а значит, могли снизить комиссию сами, к тому же за агрегаторами стоят крупнейшие компании — ««Сбербанк», Mail.ru, «Яндекс».

Это странная несправедливая мера поддержки. Если государство хочет поддержать рестораны, они должны в равной степени поддерживать всех, а не предоставлять преимущества отдельным компаниям. Почему нельзя поддерживать рестораны напрямую? Например, Delivery Club вливает огромные бюджеты в рекламу в конкуренции с «Яндекс.Едой» и раздаёт агрессивные скидки за свой счёт. Почему бы не потратить эти деньги на снижение комиссий?

Мне кажется, это нарушение антимонопольного законодательства.