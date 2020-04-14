Мы полагаем, что следование изложенной позиции и поддержка со стороны арендодателей и органов власти будет способствовать интересам бизнеса, конечного потребителя услуг, деловых партнеров, а также сохранению рабочих мест сотрудников, занятых в сфере общественного питания в условиях текущей кризисной ситуации, а также в период восстановления после нее.

В марте 2020 года рестораторы обратились к правительству с просьбой поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов. По их словам, обороты в ресторанном бизнесе упали на 30-90%. Предприниматели попросили освободить общепит от уплаты всех налогов до 120 дней со даты отмены ограничений, а также ввести мораторий на взимание арендной платы и коммунальных услуг.