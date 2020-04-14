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Еда
Лиана Липанова
2090

Рестораторы потребовали от арендодателей временно отменить плату и на год установить ставку в виде процента от оборота Материал редакции

Ранее ресторанный бизнес уже просил поддержки у правительства, но теперь решил договариваться с владельцами помещений напрямую.

31 комментарий
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Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) подготовила «Декларацию солидарности бизнес-сообщества по вопросам аренды в период борьбы с пандемией и восстановительный период».

Документ подписали 283 ресторатора и 4069 ресторанов, включая Андрея Деллоса («Пушкин», «МУМУ»), Максима Ползикова (Ginza Project), Романа Рожниковского («Грабли»), Александра Колобова («Шоколадница», «Ваби Саби», «Кофе Хауз»), Алексея Васильчука («Чайхона №1», Burger Heroes), Ирину Левашову («Крошка Картошка») и других, передаёт The Bell.

Рестораторы просят:

  • На время «карантина» отменить арендную плату и другие платежи, кроме оплаты коммунальных услуг по счётчику.
  • Установить арендную плату для ресторанов, продолжающих работать на доставку, в виде процента от выручки, но не более 10%.
  • После «карантина» на год установить арендную плату в виде процента от выручки.
  • Рестораны в течение года не должны обсуждать и заключать договоры об аренде помещений, в которых работают другие рестораны, подписавшие декларацию.
  • Подписавшие декларацию компании обязаны информировать отрасль о расторжениях договоров из-за отказа арендодателя пересмотреть условия аренды.

ФРИО призвала присоединиться к декларации других рестораторов и арендодателей.

Мы полагаем, что следование изложенной позиции и поддержка со стороны арендодателей и органов власти будет способствовать интересам бизнеса, конечного потребителя услуг, деловых партнеров, а также сохранению рабочих мест сотрудников, занятых в сфере общественного питания в условиях текущей кризисной ситуации, а также в период восстановления после нее.

Федерация рестораторов и отельеров

В марте 2020 года рестораторы обратились к правительству с просьбой поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов. По их словам, обороты в ресторанном бизнесе упали на 30-90%. Предприниматели попросили освободить общепит от уплаты всех налогов до 120 дней со даты отмены ограничений, а также ввести мораторий на взимание арендной платы и коммунальных услуг.

#новость #рестораны #бизнеснакарантине

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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31 комментарий
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Darya Svetikova

14

а арендодателям не хочется кушать чтоли?
такие вопросы правительство должно решать

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Ольга Кирсанова

Darya
4

Ооо, ну так оно с лёгкостью разрешит простить ресторанам аренду. Кому должен, всем прощаю

Ответить

Darya Svetikova

Ольга
3

правительство должно взять расходы на себя, иначе из такого государства сбегут все
поддержка? только на словах

Ответить

Andrey Krestovnikov

Darya
2

Арендодатели никак не сбегут из государства)

Ответить

Darya Svetikova

Andrey
2

зато те, кто имеют или имели бизнес — сбегут. зачем жить в государстве, где на словах все герои, а на деле только запрещают и топят

Ответить

Andrey

Darya
1

Я всецело вас поддерживаю

Ответить

Антон Мостяев

Darya
1

У меня в бизнес вложено больше 9 миллионов, которые заморожены в:
ремонте
мебели
сотрудниках
систематизации процессов
сайте
рейтингу в многочисленных сервисах 
и прочих вещах, которые часто неосязаемые и которые невозможно продать.
А ту часть которую можно, тянет на 2-3 ляма. 
И вот куда мне бежать потом с голой жопой и кредитами? 

Ответить

Darya Svetikova

Антон
0

если идея вашего бизнеса решает проблемы людей — то можно закрыть долги, и «перевезти» бизнес в другую страну, в которой будет лояльное государство

Ответить

Анон Плиз

Darya
0

Много бизнесов уже перевезли?)

Ответить

Антон Мостяев

Darya
1

Должно? - да
Решает? -нет
Стоит рассчитывать, что решит? - очевидно, что нет. 

Ответить

Анон Плиз

Darya
0

 арендодателям не хочется кушать чтоли?

А что арендодатели кушать станут, если арендаторы обанкротятся? Будут сами ту же коммуналку платить долго-долго, параллельно сильно демпингуя по цене аренды. Другие бизнесы тут же не возникнут еще много месяцев после снятия самоизоляции, которое тоже неизвестно, когда еще будет. Конечно, за исключением небольшого перечня "сладких" мест, которые подписавшиеся обязуются друг у друга не перехватывать, чтобы арендодатели были посговорчивее 😏

Ответить

Arthur Niazyan

5

Рестораторы потребовали

Теперь арендодатели сто раз подумают, нужно ли ресторанам помещения сдавать.

Ответить

Андрей Епанчинцев

Arthur
0

У других чтоли лучше? Будь тозоомагазин или обувная лавочка - аналогично. Более того - им съехать легче, чем любой едальне

Ответить

Arthur Niazyan

Андрей
0

Потому что надо договариваться, а не требовать.

Ответить

Денис Файзулин

Arthur
0

вилками стучали что ли ?

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
0

наверное, а скоро и до сковородок дойдут

Ответить

Михаил Синицын

2

Правильно, а иначе как выжить?

Ответить

Евгений Дроздов

2

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Помощи ждать не от кого. Увы.

Ответить

Алексей Карпов

Евгений
0

а многим ли помогали сами эти сегодняшние утопающие? - именно помогали, абсолютно безвозмездно - без цели заработать, пропиариться и тд и тп - вот уверен 99% из этих утопающих - никому и никогда

Ответить

Денис Файзулин

2

Один ресторатор из Питера

"Почему я должен терпеть убытки? Я был за присоединение Крыма, я переживаю за жителей Донбасса и смеюсь над перлами Псахи. Где я ошибся? Где я прогневил Президента? Как я «предал» Правительство?" (14.08.2014).

"Я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС, ЧП или то, что там должна объявить власть, которая по-настоящему переживает за своих граждан. И прошу неравнодушных людей последовать моему примеру". (10.04.2020)

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kegutigoc

1

Россияне потребовали от рестораторов отменить плату за доставку и установить процент скидки на продукцию, заявили в Потребительском Обществе Емких Ложек (ПОЕЛ)

Ответить

Антон Мостяев

0

Идея офигенная! Но многие помещения находятся в кредитах или собственниками являются большие компании\банки, которым неважно где и как ты найдешь средства. 
Знаю кучу помещений, которые не могут сдать по году и они просто стоят пустыми, потому что арендодатель отказывается понижать аренду. 

Ответить

DosRaven

0

Да и в целом урезать аренду, прибыль то упала во много раз, а аренда осталось той же.

Ответить

Антон

0

Потребовали... Ха-ха. Новиков уже на коленях к путину ходит. Бедолага похудел и поседел уже.

Ответить

Денис Файзулин

Антон
0

не фиг Мишустину хаты покупать

Ответить

Антон

Денис
0

Думал, что не прилетит ему.

Ответить

Владислав Куликов

0

Это благодарность налогоплательщикам от налогополучателей. А деньгами накормят цепных псов.

Ответить

Eugene Radyuk

0

Клиенты ресторанов потребовали отменить плату по счету и брать процент от зарплаты.

Ответить

Дмитрий Малахов

Eugene
0

Я думаю, это бы рестораторам понравилось больше, чем "закрыты намертво"

Ответить

Дмитрий Малахов

0

Проблема в том, что у арендодателей часто объекты в кредит...
Но на нынешнем рынке других вариантов и не вижу.

Ибо сдать эти площади ( 99% из них) просто нереально в нынешний момент.

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Злой Полушубок

0

Напоминает как таксисты простив агрегаторов бастовали.

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