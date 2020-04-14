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Ранее ресторанный бизнес уже просил поддержки у правительства, но теперь решил договариваться с владельцами помещений напрямую.
Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) подготовила «Декларацию солидарности бизнес-сообщества по вопросам аренды в период борьбы с пандемией и восстановительный период».
Документ подписали 283 ресторатора и 4069 ресторанов, включая Андрея Деллоса («Пушкин», «МУМУ»), Максима Ползикова (Ginza Project), Романа Рожниковского («Грабли»), Александра Колобова («Шоколадница», «Ваби Саби», «Кофе Хауз»), Алексея Васильчука («Чайхона №1», Burger Heroes), Ирину Левашову («Крошка Картошка») и других, передаёт The Bell.
Рестораторы просят:
ФРИО призвала присоединиться к декларации других рестораторов и арендодателей.
В марте 2020 года рестораторы обратились к правительству с просьбой поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов. По их словам, обороты в ресторанном бизнесе упали на 30-90%. Предприниматели попросили освободить общепит от уплаты всех налогов до 120 дней со даты отмены ограничений, а также ввести мораторий на взимание арендной платы и коммунальных услуг.
а арендодателям не хочется кушать чтоли?
такие вопросы правительство должно решать
Ооо, ну так оно с лёгкостью разрешит простить ресторанам аренду. Кому должен, всем прощаю
правительство должно взять расходы на себя, иначе из такого государства сбегут все
поддержка? только на словах
Арендодатели никак не сбегут из государства)
зато те, кто имеют или имели бизнес — сбегут. зачем жить в государстве, где на словах все герои, а на деле только запрещают и топят
У меня в бизнес вложено больше 9 миллионов, которые заморожены в:
ремонте
мебели
сотрудниках
систематизации процессов
сайте
рейтингу в многочисленных сервисах
и прочих вещах, которые часто неосязаемые и которые невозможно продать.
А ту часть которую можно, тянет на 2-3 ляма.
И вот куда мне бежать потом с голой жопой и кредитами?
если идея вашего бизнеса решает проблемы людей — то можно закрыть долги, и «перевезти» бизнес в другую страну, в которой будет лояльное государство
Должно? - да
Решает? -нет
Стоит рассчитывать, что решит? - очевидно, что нет.
арендодателям не хочется кушать чтоли?
А что арендодатели кушать станут, если арендаторы обанкротятся? Будут сами ту же коммуналку платить долго-долго, параллельно сильно демпингуя по цене аренды. Другие бизнесы тут же не возникнут еще много месяцев после снятия самоизоляции, которое тоже неизвестно, когда еще будет. Конечно, за исключением небольшого перечня "сладких" мест, которые подписавшиеся обязуются друг у друга не перехватывать, чтобы арендодатели были посговорчивее 😏
Рестораторы потребовали
Теперь арендодатели сто раз подумают, нужно ли ресторанам помещения сдавать.
У других чтоли лучше? Будь тозоомагазин или обувная лавочка - аналогично. Более того - им съехать легче, чем любой едальне
вилками стучали что ли ?
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Помощи ждать не от кого. Увы.
а многим ли помогали сами эти сегодняшние утопающие? - именно помогали, абсолютно безвозмездно - без цели заработать, пропиариться и тд и тп - вот уверен 99% из этих утопающих - никому и никогда
Один ресторатор из Питера
"Почему я должен терпеть убытки? Я был за присоединение Крыма, я переживаю за жителей Донбасса и смеюсь над перлами Псахи. Где я ошибся? Где я прогневил Президента? Как я «предал» Правительство?" (14.08.2014).
"Я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС, ЧП или то, что там должна объявить власть, которая по-настоящему переживает за своих граждан. И прошу неравнодушных людей последовать моему примеру". (10.04.2020)
Россияне потребовали от рестораторов отменить плату за доставку и установить процент скидки на продукцию, заявили в Потребительском Обществе Емких Ложек (ПОЕЛ)
Идея офигенная! Но многие помещения находятся в кредитах или собственниками являются большие компании\банки, которым неважно где и как ты найдешь средства.
Знаю кучу помещений, которые не могут сдать по году и они просто стоят пустыми, потому что арендодатель отказывается понижать аренду.
Да и в целом урезать аренду, прибыль то упала во много раз, а аренда осталось той же.
Потребовали... Ха-ха. Новиков уже на коленях к путину ходит. Бедолага похудел и поседел уже.
не фиг Мишустину хаты покупать
Это благодарность налогоплательщикам от налогополучателей. А деньгами накормят цепных псов.
Клиенты ресторанов потребовали отменить плату по счету и брать процент от зарплаты.
Я думаю, это бы рестораторам понравилось больше, чем "закрыты намертво"
Проблема в том, что у арендодателей часто объекты в кредит...
Но на нынешнем рынке других вариантов и не вижу.
Ибо сдать эти площади ( 99% из них) просто нереально в нынешний момент.
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