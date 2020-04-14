Уважаемый, Владимир Владимирович, наверное вы не знаете, но там нет вот этих пунктов, которые я умоляла включить в поручения, это именно то, о чём мы с вами беседовали 12 минут эфирного времени! Ни замены отсрочек по налогам на освобождение. Ни изменения налогов для отрасли. Ни субсидий на зарплату. Ни даже клятой регуляторной неработающей гильотины.

Скажите мне, как же ещё достучаться, если даже личное обращение к вам не делает бизнес хоть сколько-то заметным в картине мира вашего нового правительства.