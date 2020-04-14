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Еда
Лиана Липанова
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Анастасия Татулова: почти все предложенные в моём разговоре с президентом меры помощи бизнесу оказались не приняты Материал редакции

Она добавила, что поручение рассмотреть меры по поддержке онлайн-сервисов доставки еды «добило» отрасль.

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Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова на своей странице в Facebook напомнила о принятых мерах поддержки для бизнеса и заявила, что её предложения не были приняты.

Татулова предложила список мер для поддержки бизнеса 26 марта во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.

Уважаемый, Владимир Владимирович, наверное вы не знаете, но там нет вот этих пунктов, которые я умоляла включить в поручения, это именно то, о чём мы с вами беседовали 12 минут эфирного времени! Ни замены отсрочек по налогам на освобождение. Ни изменения налогов для отрасли. Ни субсидий на зарплату. Ни даже клятой регуляторной неработающей гильотины.

Скажите мне, как же ещё достучаться, если даже личное обращение к вам не делает бизнес хоть сколько-то заметным в картине мира вашего нового правительства.

Анастасия Татулова
основательница сети кафе «АндерСон»

После встречи с президентом Татулова составила список мер для поддержки бизнеса и опубликовала его на своей странице в Facebook. Например, она предложила установить арендные каникулы до сентября, предоставить кредиты на выплату зарплат на три года и другие меры.

Татулова добавила, что поручение Путина рассмотреть меры по поддержке онлайн-сервисов доставки еды «добило» отрасль. По её словам, заказы через «Яндекс.Еду» лишают ресторан 30% от выручки. «Пожалуйста, поддержите все рестораны, пиццерии, фабрики, маленькие производства, пекарни. Заказывая у нас напрямую — вы помогаете нам», — добавила Татулова.

#бизнеснакарантине #андерсон

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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Основательницу сети кафе «АндерСон» сейчас бы слушать.

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да никак не достучаться, увы

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