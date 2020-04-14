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Она добавила, что поручение рассмотреть меры по поддержке онлайн-сервисов доставки еды «добило» отрасль.
Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова на своей странице в Facebook напомнила о принятых мерах поддержки для бизнеса и заявила, что её предложения не были приняты.
Татулова предложила список мер для поддержки бизнеса 26 марта во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
После встречи с президентом Татулова составила список мер для поддержки бизнеса и опубликовала его на своей странице в Facebook. Например, она предложила установить арендные каникулы до сентября, предоставить кредиты на выплату зарплат на три года и другие меры.
Татулова добавила, что поручение Путина рассмотреть меры по поддержке онлайн-сервисов доставки еды «добило» отрасль. По её словам, заказы через «Яндекс.Еду» лишают ресторан 30% от выручки. «Пожалуйста, поддержите все рестораны, пиццерии, фабрики, маленькие производства, пекарни. Заказывая у нас напрямую — вы помогаете нам», — добавила Татулова.
Бедная Настя
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