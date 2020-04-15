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Еда
Лиана Липанова
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Business Insider: создатели робопиццерий Zume Pizza с инвестициями Дмитрия Гришина уволили ещё 200 человек Материал редакции

В январе компания уже сократила 400 человек и сменила направление бизнеса.

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Калифорнийский стартап Zume Pizza уволил всех сотрудников подразделения Zume Forward, которое занималось технологиями и сервисами для фудтраков, — всего 200 человек. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

Сокращения затронули 67% сотрудников компании. Сообщить об увольнениях планировалось через сервис для видеоконференций Zoom, так как сотрудники работали в удалённом режиме из-за «карантина», передаёт издание. Однако вместо этого гендиректор компании Алекс Гарден отправил письма по электронной почте, рассказали источники Business Insider.

«Многие из нынешних должностей в Zume больше не будут существовать, и мы глубоко сожалеем о том, что должны попрощаться со многими нашими ценными друзьями и коллегами», — написал Гарден. Он объяснил, что компании приходится увольнять людей из-за сокращения финансирования в марте 2020 года и экономического спада, связанного с распространением коронавируса.

Однако Zume Pizza испытывала финансовые трудности с июня 2019 года, пишет Business Insider.

Компания начала бизнес в 2017 году с создания роботов для автоматического приготовления пиццы на ходу в машинах. К концу 2019 года отказалась от производства пиццы и создания роботов и создала отдельное подразделение Zume Forward.

Тогда же Zume Pizza сменила направление бизнеса, занялась разработкой проектов в сфере биоразлагаемой упаковки для еды и уволила 360 человек в январе 2020 года. Источники Business Insider тогда заявляли, что Zume Pizza ставила перед собой нереалистичные цели и наняла слишком много людей.

В октябре Zume привлекла $48 млн, одним из инвесторов стал фонд Grishin Robotics Дмитрия Гришина. В ноябре 2018 года компания привлекла ещё $375 млн при оценке более $2 млрд. Тогда японский холдинг SoftBank инвестировал в Zume через свой фонд Vision Fund $100 млрд.

#новость #zume #grishinrobotics

Еда
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Kirill Dranovsky

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Да закрылись бы уже, а не тянули кота за яйца. Сразу было понятно, что это нахер никому не упало

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