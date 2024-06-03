Еда
Маша Цепелева

«Вкусвилл» и Coffee Machine начали тестировать придорожные кафе «Бодрю» Статьи редакции

Первое открылось на Варшавшском шоссе в Московской области.

  • «Вкусвилл» и владивостокская сеть автокафе Coffee Machine запустили совместный проект, узнало издание Shopper’s. Тестирование подтвердили vc.ru во «Вкусвилле».
  • Компании планируют создать сеть придорожных кафе «Бодрю», где можно оформить заказ, не выходя из машины, и забрать с собой. Решение о масштабировании будет принято по итогам теста, добавили во «Вкусвилле», но не раскрыли, за что отвечает каждый из партнёров в совместном проекте.
  • Заведения могут быть расположены в «фудтраках» с кофейней внутри и стационарных павильонах с окошками для заказов с собой, пишет Shopper’s.
  • В меню — салат «Цезарь» (320-450 рублей), панини (350-390 рублей), кесадильи (290-390 рублей), десерты (250 рублей), указано на сайте проекта. Американо стоит от 160 рублей, капучино — от 190 рублей.
  • Сеть Coffee Machine работает с 2011 года. По данным на июнь 2024 года, у неё больше 80 заведений — во Владивостоке, Краснодаре, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Москве и других городах. Среди них собственные точки и заведения по франшизе.
  • Осенью 2023 года «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». В марте 2024-го компания объявила, что запустит в тестовом режиме сеть пиццерий «Rимляне» и кофейни «Вместе». В апреле «Вкусвилл» купил сервис доставки готовой еды «Обед.ру», а в мае запустил сервис корпоративного питания.

#новости #вкусвилл

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74 комментария
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 Невероятный Блондин

Ну какие нахрен «Бодрю»

Придорожные кафе «Бордюр» — в 100500 раз было бы пизже.

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Griby Lenina

Один минус. Название закрывает возможность расширяться в Петербург.

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2 комментария
Максим

Я раза с третьего смог прочитать то что они понапридумывали, первые два раза так и хотел прочитать бордюр.

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Kiт Гав

пизже чем блондин, да.

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Maxim Sergeev

Это надо было на Кутузовском в Москве так называть все заведения. И подписывать by Sobyanin

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Горшочек вари!

Еще пизже - "Взбодрю"

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1 комментарий
Bo.G

я после фастфуда всех "бодрю"...

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ihovsky

Что же вы, сука, вечно всем недовольны. Что не сделай — все говно. И нейминг, и как выглядит.

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Tigerbrut

Потому что фантазии у создателей не хватает. Сразу бы бордюр не знаю назвали. Других в русском языке слов более оптимальных для чтения и запоминания видимо не существует

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3 комментария
Максим

Да потому что масковские маркетологи всё изгаляются. Надо чтобы было понятно всём. Никому их изыски не нужны.

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Буквоед

Но почему нейминг такой беспощадный?

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Сергей Перевозчиков

Отличный нейминг.
— Отсылка к полезному действию продукта, т.к. кофе способствует бодрости.
— Легко читается. Напоминает что-то французское, но не ломающее язык.
— Неплохая фоносемантика — восприятие звучания (на скрине).

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9 комментариев
Ale K

Предложите лучше , как по мне - приемлимо

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13 комментариев
Anti Anti

Отдельно воспринимается неплохо, но вот, например, "пойдем в Бодрю" — звучит довольно подозрительно. Вызывает вопросы, что такое "вбодрить" и стоит ли идти.

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Андрей

Ниша придорожных кафе на трассах совсем не развита. Реально не найти приличного места по всей стране. и вот этот вайб типа «где дальнобойщики там и надо есть» вообще хуйня какая та. Они едят, где есть парковка и где есть вариант дешево поесть неоьосравшись на перегоне в десять часов.

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Максим Соколов

Кафе есть на любой нормальной сетевой заправке.
И бензина залил, и в туалет сходил, и поел с минимальными рисками подцепить кишечную инфекцию.

Про стоянку дальнобоев - прям до изненная правда !!!

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1 комментарий
Недопил

Сартир будет?

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Griby Lenina

На крыше. Для бодрости.

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Коля Базин

А Сартр?

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Степан Фадеев

Не выходя из машины.

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1 комментарий
Iliya Che

Если что-то купить, то будет. И пароль от Wi-Fi.

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

А сатир?

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Барба Рис

Блю Вота (Blue Water)

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Bo.G

Глыбко, ёбко, феерично!

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Насиба Ташмуратова

😍👏

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Андрей Кашицын

Я думаю,что Блюю лучше подходит чем Бодрю.

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Андрей Кашицын

Блюю и точка.

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Kirill Sidorov

Прикольно, проезжал неделю назад и подумал, "интересно кто догадался до такого, да ещё и с таким расположением". Подумал бомж шаурмишная в 2х метрах от обочины

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Барба Рис

у бомжа с нынешними ценами не хватит денег на шаурму

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Shamil Nazipov

Обед уютненько

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Никита Желудь

Цены вроде такие же как у подобных заведений. И зачем тогда?

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Ale K

Припоминаю была у вкусвилла неудачная коллаборация правда с поставщиком чая ...

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root/ilya

цены не плохие, название как обычно, даже комментировать не стоит ,ничего не поменяется. Выглядит правда как контейнер для груза, но ничо для придорожной кофейни нормально

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Roman Kiras

Ад для картавых

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Andrey Zykov

Русский язык, в целом, не очень толерантен к картавым. Сам картавил, это сильно бесило, пришлось научиться говорить «Р»

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Ruslan X

Бодрю и точка

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Барба Рис

*все надорвали животики*

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Сема Мильковский

Вот этот белый цвет у дороги очень быстро станет грязным. Не лучшее цветовое решение

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Барсуков

Если там будет хороший кофе, то отлично

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Ильдар Низаметдинов

Кофе будут готовить на рожковых кофемашинах, или на китайских суперавтоматах?

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Максим

Цены высокие. Туалета нет?

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Andrey Zykov

Вчера видел на въезде в Москву, правда чуть не врезался, пока прочитал название. Не сразу понял, что надпись на русском. Почему-то промелькнула ассоциация с сингальским языком 😅

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Никита

Дизайн ужасный

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Anti Anti

Что-то французское слышится в этом названии...

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71 комментарий
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