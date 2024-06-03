«Вкусвилл» и Coffee Machine начали тестировать придорожные кафе «Бодрю» Статьи редакции
Первое открылось на Варшавшском шоссе в Московской области.
- «Вкусвилл» и владивостокская сеть автокафе Coffee Machine запустили совместный проект, узнало издание Shopper’s. Тестирование подтвердили vc.ru во «Вкусвилле».
- Компании планируют создать сеть придорожных кафе «Бодрю», где можно оформить заказ, не выходя из машины, и забрать с собой. Решение о масштабировании будет принято по итогам теста, добавили во «Вкусвилле», но не раскрыли, за что отвечает каждый из партнёров в совместном проекте.
- Заведения могут быть расположены в «фудтраках» с кофейней внутри и стационарных павильонах с окошками для заказов с собой, пишет Shopper’s.
- В меню — салат «Цезарь» (320-450 рублей), панини (350-390 рублей), кесадильи (290-390 рублей), десерты (250 рублей), указано на сайте проекта. Американо стоит от 160 рублей, капучино — от 190 рублей.
- Сеть Coffee Machine работает с 2011 года. По данным на июнь 2024 года, у неё больше 80 заведений — во Владивостоке, Краснодаре, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Москве и других городах. Среди них собственные точки и заведения по франшизе.
- Осенью 2023 года «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». В марте 2024-го компания объявила, что запустит в тестовом режиме сеть пиццерий «Rимляне» и кофейни «Вместе». В апреле «Вкусвилл» купил сервис доставки готовой еды «Обед.ру», а в мае запустил сервис корпоративного питания.
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Ну какие нахрен «Бодрю»
Придорожные кафе «Бордюр» — в 100500 раз было бы пизже.
Один минус. Название закрывает возможность расширяться в Петербург.
Я раза с третьего смог прочитать то что они понапридумывали, первые два раза так и хотел прочитать бордюр.
пизже чем блондин, да.
Это надо было на Кутузовском в Москве так называть все заведения. И подписывать by Sobyanin
Еще пизже - "Взбодрю"
я после фастфуда всех "бодрю"...
Что же вы, сука, вечно всем недовольны. Что не сделай — все говно. И нейминг, и как выглядит.
Потому что фантазии у создателей не хватает. Сразу бы бордюр не знаю назвали. Других в русском языке слов более оптимальных для чтения и запоминания видимо не существует
Да потому что масковские маркетологи всё изгаляются. Надо чтобы было понятно всём. Никому их изыски не нужны.
Но почему нейминг такой беспощадный?
Отличный нейминг.
— Отсылка к полезному действию продукта, т.к. кофе способствует бодрости.
— Легко читается. Напоминает что-то французское, но не ломающее язык.
— Неплохая фоносемантика — восприятие звучания (на скрине).
Предложите лучше , как по мне - приемлимо
Отдельно воспринимается неплохо, но вот, например, "пойдем в Бодрю" — звучит довольно подозрительно. Вызывает вопросы, что такое "вбодрить" и стоит ли идти.
Ниша придорожных кафе на трассах совсем не развита. Реально не найти приличного места по всей стране. и вот этот вайб типа «где дальнобойщики там и надо есть» вообще хуйня какая та. Они едят, где есть парковка и где есть вариант дешево поесть неоьосравшись на перегоне в десять часов.
Кафе есть на любой нормальной сетевой заправке.
И бензина залил, и в туалет сходил, и поел с минимальными рисками подцепить кишечную инфекцию.
Про стоянку дальнобоев - прям до изненная правда !!!
Сартир будет?
На крыше. Для бодрости.
А Сартр?
Не выходя из машины.
Если что-то купить, то будет. И пароль от Wi-Fi.
А сатир?
Блю Вота (Blue Water)
Глыбко, ёбко, феерично!
😍👏
Я думаю,что Блюю лучше подходит чем Бодрю.
Блюю и точка.
Прикольно, проезжал неделю назад и подумал, "интересно кто догадался до такого, да ещё и с таким расположением". Подумал бомж шаурмишная в 2х метрах от обочины
у бомжа с нынешними ценами не хватит денег на шаурму
Обед уютненько
Цены вроде такие же как у подобных заведений. И зачем тогда?
Припоминаю была у вкусвилла неудачная коллаборация правда с поставщиком чая ...
цены не плохие, название как обычно, даже комментировать не стоит ,ничего не поменяется. Выглядит правда как контейнер для груза, но ничо для придорожной кофейни нормально
Ад для картавых
Русский язык, в целом, не очень толерантен к картавым. Сам картавил, это сильно бесило, пришлось научиться говорить «Р»
Бодрю и точка
*все надорвали животики*
Вот этот белый цвет у дороги очень быстро станет грязным. Не лучшее цветовое решение
Если там будет хороший кофе, то отлично
Кофе будут готовить на рожковых кофемашинах, или на китайских суперавтоматах?
Цены высокие. Туалета нет?
Вчера видел на въезде в Москву, правда чуть не врезался, пока прочитал название. Не сразу понял, что надпись на русском. Почему-то промелькнула ассоциация с сингальским языком 😅
Дизайн ужасный
Что-то французское слышится в этом названии...