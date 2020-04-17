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Еда
Евгений Делюкин
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Отсутствие клиентов и вынужденные сокращения работников: ресторатор в Ухане — о бизнесе после снятия карантина Материал редакции

Похожие проблемы ждут малый бизнес по всему миру, считает Bloomberg.

2 комментария
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Конспект материала Bloomberg.

В конце марта был снят карантин в китайском городе Ухане, с которого началась пандемия Covid-19. Большинство из 11 млн жителей города могут свободно выходить на улицу, а количество новых случаев заражения сократилось с тысяч в день до нескольких в неделю. Всего в городе зафиксировано 50 333 заболевших и 3869 умерших.

Но для владельца десяти ресторанов Bainianfeng Catering Management Сюн Фэя окончание карантина принесло не хорошие новости, а лишь новые проблемы.

Ограничительные меры в Ухане остались, они не позволяют вести дела, как раньше. Предприниматели малого бизнеса, как Сюн Фэй, опасаются, что карантин навсегда изменил привычки их клиентов.

Жителям разрешили выходить на улицы, но власти всё же рекомендуют сидеть дома, чтобы не допустить повторного распространения вируса, а перед входом в любое здание проверяют температуру.

«Если раньше люди обедали со своими коллегами во время перерыва, сейчас каждый ест из своего ланч-бокса, они чаще готовят дома и не выходят на улицу», — отмечает Фэй, сидя в своём пустом сычуаньском ресторане.

Спящий повар в ресторане Bloomberg

Что произошло с ресторанным бизнесом Уханя

До пандемии в компании Фэя было десять ресторанов — ни один из них не открылся для посетителей, только три возобновили доставку еды. Ещё три заведения Фэй закрывает полностью, так как ожидает снижение числа клиентов, и обсуждает с партнёрами по бизнесу, что делать дальше в долгосрочной перспективе.

Половина заведений Bainianfeng — это точки горячего питания, где посетители сами готовят сырое мясо и овощи в общих кастрюлях с кипящим бульоном. Теперь такие места клиенты, скорее всего, будут избегать, пишет Bloomberg.

Сюн Фэй Bloomberg

Фэй закрыл большинство ресторанов в декабре — из-за слухов о «смертельном вирусе» пневмонии, и списал $142 тысячи убытков на свежие продукты. 23 января власти закрыли город, из которого успели эвакуироваться 5 млн человек, и дела предпринимателя только ухудшились.

Когда начался карантин, Bainianfeng рассчитывала на доставку, но Ухань буквально за ночь превратился в «город-призрак», пишет Bloomberg. Помимо этого, Фэю пришлось заняться поиском и транспортировкой ингредиентов для блюд, а из-за проблем с поставщиками, стоимость товаров росла.

Штат компании сократился: большинство сотрудников были либо слишком напуганы, чтобы приходить на работу, либо не могли выйти из дома. Остальные тратили большую часть рабочего времени на дезинфекцию кухни единственного ресторана, который Фэю удалось сохранить открытым во время карантина.

Перед эпидемией в самых успешных ресторанах Фэя по выходным посетители стояли в очереди по 40 минут. Во время изоляции он смог компенсировать около 20% заказов от объёма до карантина, подключившись к агрегаторам Alibaba и Tencent.

Чтобы привлечь больше посетителей, три действующих ресторана предлагают доставку в любую точку города, даже если она займёт несколько часов. Комиссия агрегаторов составляет 20%, но Фэй не повышает цены, так как люди начнут жаловаться.

Закрытый ресторан в торговом центре ​Bloomberg

Ещё одна проблема ресторанов — арендная плата, которая выросла вдвое за пять лет, из-за чего в 2019 году прибыль ресторатора снизилась на $424 тысячи. В 2020 году он ожидает потери ещё $283 тысяч из-за остановки бизнеса.

По словам Фэя, общие операционные расходы всех ресторанов — около 50 тысяч юаней в день ($7067), из которых около 23 тысячи юаней ($3250) — это арендная плата. В результате ему придётся уволить не менее 40 сотрудников.

Он считает, что произойдёт «существенный спад» в потреблении, а весь городской бизнес в сфере гостеприимства (рестораны, гостиницы, организация мероприятий) столкнётся с кризисом.

Опыт Фэя — это возможность посмотреть на будущее, которое может грозить владельцам малого бизнеса по всему миру, отмечает Bloomberg. Заводы вокруг Уханя работают круглосуточно, чтобы быстро вернуться к производству, но восстановление компаний, ориентированных на потребителя, простым не будет.

И несмотря на то, что многие компании надеются вернуться к привычной работе после окончания пандемии, скорее всего, этого не произойдёт.

Даже крупный промышленный город по-прежнему боится повторного заражения: компании проверяют сотрудников до того, как те выйдут на работу, и ежедневно дезинфицируют помещения.

Если клиент или сотрудник заболеет, компании снова придётся закрыться на карантин, длительностью несколько недель — это разрушит даже самый подготовленный бизнес-план.

Сейчас ресторатор ищет новые способы сохранить бизнес, развивая доставку — для этого он начал импортировать высокотехнологичные упаковочные машины из Тайваня для перепродажи в другие рестораны. Также он планирует запустить прямые эфиры с участием двоюродного брата, бывшей модели, который готовит еду в одном из ресторанов.

«Определённо, рестораны будут отсеиваться, — заявляет Сюн. — На рынке происходит естественный отбор, выживет только сильнейший».

#бизнеснакарантине

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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2 комментария
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Денис Демидов

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Вот то, о чем я говорю, структура экономики изменится, какой смысл давать рестораторам отсрочки за счет арендодателей, если они все равно закроются.

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Chuck

alex
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Лукашенко давно уже в дурку пора, достаточно послушать что он говорит.

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