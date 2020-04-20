Я считаю, что долгосрочно такая несправедливая система не будет существовать. Будут появляться новые концепции агрегаторов — например, агрегаторы, которые будут продавать заказы по фиксированным ценам и работать с независимыми системами доставки.

Рестораны, понимая, что они производят продукт и не зарабатывают, будут объединяться в некие «союзы», чтобы единой силой выступить против агрегаторов и добиться более справедливых условий, чтобы агрегаторы стали делиться прибылью. Это вопрос некой эволюции.