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Основатель «Додо пиццы» давно считает, что Delivery Club и «Яндекс.Еда» скорее вредят небольшим ресторанам, чем помогают.
Когда рынок доставки еды «повзрослеет», на нём появится «справедливый» к ресторанам агрегатор, сказал на встрече с сотрудниками «Додо пиццы» основатель компании Фёдор Овчинников.
При комиссии агрегатора в 20-30% рестораны, которые работают только на доставку, будут работать в лучшем случае «около нуля» или в минус, считает Овчинников. Поэтому небольшие заведения будут ориентироваться на стационарную торговлю, что принесёт мало заказов агрегаторам, а крупным брендам и ресторанам со своей доставкой придётся давать скидки на комиссию — агрегатор в любом из этих случаев будет зарабатывать мало, полагает предприниматель.
Сейчас агрегаторы доставки «сжигают» ресурсы, чтобы дать клиентам побольше скидок и захватить рынок, но в будущем им придётся искать способы заработка. Тогда агрегаторы будут избавляться от скидок и повышать цены на доставку, считает Овчинников.
Сам Овчинников такую систему строить не собирается, потому что это размоет стратегию компании, нацеленную на контроль всей своей деятельности.
Овчинников в начале 2017 года отказался работать с агрегаторами из-за «отсутствия в них смысла». Он считает, что клиенты из агрегаторов обычно интересуются только ресторанами, которые предлагают скидки, а изначально лояльная к ресторану аудитория при переходе в агрегатор становится для производителя еды дороже.
Также он раскритиковал идею правительства России субсидировать комиссию агрегаторов доставок на время пандемии Covid-19 — по его словам, за счёт повышенного спроса агрегаторы могут сами снизить комиссию для партнёров.
В UK есть очень крутой deliveroo.co.uk который честно чарджит заказчика за доставку (около 2.5 фунтов, можно купить подписку и платить ежемесячно около 8 фунтов за неограниченное число доставок) и дополнительно чарджит ресторан (10-20%), причем на старте они чарджили намного меньше.
Фокус в том, что ресторанов много, а человек выбирать не очень то и хочет - разница между двумя 4.8* итальянским ресторанами для среднего потребителя на конкурентном лондонском рынке достаточно небольшая. И все это работает хорошо, пока на рынок не врываются "темные кухни", которые могут бить и ценой и отчислениями агрегатору.
И тут классическая история маркетплейса - агрегатор должен повышать маржу и удерживать пользователей. Темные кухни великолепно подходят для этого, они готовы платить за заказ больше, они не стараются переманить клиента у агрегатора, они в целом быстрее готовят навынос и тд. В итоге темные кухни просто вытесняют обычные рестораны из поиска, начинается вой "нас притесняют, агрегаторы плохие".
Причина очевидная - не может быть "честного" агрегатора для обычных ресторанов, потому что у них прямо противоположные цели - ресторан хочет чтобы клиенты ходили к нему напрямую (там и чеки повыше и на алкоголе маржа появляется огого), а агрегатор - чтобы они заказывали только через него.
Поэтому мыши будут и дальше грызть кактус, публично хлопать дверьми и отказываться от участия в агрегаторах, кто поумнее - строить свою программу лояльности и запускать собственные "темные кухни". Жизнь - боль, да.
А еще там был Ritual) Мне знакомая из Сити объяснила как каждый день жрать за фунт за счет инвесторов)
Вот кстати отличнейший вывод у вас в комментарии - этот самый принцип "парадной (зал ресторана) / чёрного входа (тёмная кухня)" можно попытаться сконвертить на любой подобный бизнес массового обслуживания
Поставил себе Деливери и Яндекс еду и не нашел ничего. что можно было бы заказать. Бургеры по 800 руб, пиццы по 1.500, и хачапури по 500 руб. Вышел и через дорогу купил шаурму за 150 руб. В чем смысл этих доставщиков?
В мотивации, БРО, в мотивации!
Вот видешь ты в Деливери пиццу за 1.5к, желаешь ее и стараешься заработать, чтоб обладать ей! А если будешь и дальше продолжать ходить за шавой за 150р через дорогу, так и до ролтонов скатиться можно!
а вот и прихожане церкви успешного успеха подтянулись
Сарказм дело такое )
Если бы Вы купили в магните "девяток" яиц, то экономия была бы больше
очень важное мнение. в Яндекс Еде обычно сотни шаверм, даже от ларьков доставляют
То есть вы воруете инфоповод, который я опубликовал в статье 1 час назад, но убираете из него самый вопиющий и скандальный факт? Просто перепечатываете суть поста, и на главную? Выдающаяся журналистика. Оригинальная статья о том, что Овчинников в этом посте лайкнул мнение о "несуществующем" Covid-19 тут: https://vc.ru/food/121556-osnovatel-dodo-piccy-layknul-post-v-kotorom-covid-19-nazvali-nesushchestvuyushchim-virusom
ну конечно, вы поверхностно пробежались по посту Овчинникова, сделали рерайт, добавили тегов и кинули на главную ресурса в новости. это = журналистика? при этом самое скандальное действие Овчинникова, которое я описал в своей статье, решили игнорить, потому что у него слишком позитивный образ, да и чего ругаться с потенциальным рекламодателем.
Ты сейчас серьезно? То есть, ты всерьёз считаешь, что новость уровня «Кто-то лайкнул чай-то комментарий» является образцовой новостью для ресурса про стартапы и бизнес? Сорри, но это больше похоже на желтые газеты. Даже если коллеги и видели этот пост, но затем взяли из него более важный, на их взгляд, кусок, в этом нет ничего плохого. Если тебе не нравится этот ресурс, ты называешь его читателей хомяками (которые, в общем-то, задизили твои истеричные комментарии абсолютно заслуженно), создай свой и пиши туда свои новости
нет, я считаю это желтушной новостью. однако, редакция такие новости вкидывает регулярно, вредя репутации крупных компаний (Сбера, ВиВорка и еще пары нелюбимых у редакторов). И я не против, если данная статья просто бы весела с парой десятков минусов, но редакция опубликовала статью ровно через час после публикации моей статьи, решив написать рерайт поста Овчинникова.
Человек лайкнул коммент, состоящий из трех предложений. Прискакали Вы, раскудахтались и почему-то решили, что он согласен со всеми тремя. Не факт. Может быть выражено согласие с последним только предложением. А ваша "новость" высосана из пальца.
Давайте я сделаю бота сейчас, оставлю комент из трех частей, в одной из которых вас оскорблю, а в двух других скажу истины вроде 2+2=4. потом зайду с основного аккаунта, и лайкну этот пост. вы тоже будете делить силу лайка?) не думаю
Комментарий удален
Комментарий удален
ой все, хомяки ресурса набежали минусить, хотя сказать им конечно нечего. ребят, в рейтинге еще 600 баллов, поднажмите. редакция в очередной раз ворует инфоповод из статьи пользователя, обеляет текст и кидает на главную. так кстати регулярно делает sports.ru, который потерял доверие аудитории к редакции давным давно.
Ты притащил какую-то хуйню про коронавирус и что кто-то кого-то лайкнул, что в принципе зашквар здесь, ибо это не Яндекс.Дзен.
А теперь ноешь что журналисты здорового человека вытащили из того же поста текст про обоснованное мнение бизнесмена.
вы читали хоть бред, что Овчинников в своем посте предлагал? Справедливый агрегатор, который не зарабатывает на проценте и рекламе, и будет конкурировать с Яндексом и Мейлом? Если у успешного предпринимателя началась шиза из-за проблем компании, надо каждое его мнение возвеличивать?
Горшочек не вари. Свои охуительные выдуманные комментарии про шизу и возвеличивание оставь кому это интересно - маме например.
Идея вполне здравая. Насколько рабочая - покажет рынок, а не мамкин аналитик из комментариев на VC
"контроль всей своей деятельности" , это не стратегия, а задача
Пару лет назад меня позвали техдиром в один новый агрегатор доставок еды. И риторика была один в один — деливери на инвесторские бабки монополизировали рынок, цена нового юзера астрономическая (купоны) и вот-вот деливери сдохнет! А вот мы тут делаем изначально lean/smart/честную доставку. Как видите прогноз не сбылся, теперь деливери еще и из государства будет бабки выуживать
Ой да блин, как же он уже достал ныть на эту тему, везде его обманывают и пытаются нажиться, чем плохи у нас сейчас сервисы Доставки? Что у них высокие проценты, 20-30%, извините, а вы попробуйте наладить доставку, во все районах, и при этом справляться при высоких нагрузках, а не как у додо, если много заказов, то время ожидания 1,5-2 часа, просто Овчинникову уже давно пора принять этот рынок, и стараться под него подстроится, а не постоянно ныть! 20-30% за то, чтобы клиент нашёл твой ресторан, оформил заказ, чтобы оформленный заказ упал рестораны, чтобы клиент не обрывал телефон, пиццерии «где моя пицца!!?», чтобы курьер прибыл во время и успел доставить заказ. Все претензии обработает так же сервис Доставки. А так послушать, как будто все сервисы говорят ресторанам: отдавайте нам 20-30%, чтобы мы не делали ничего. Или может кого-то заставляют? Да Боже мой, облагораживайте собственную доставку, это же не стоит и рубля, разве так? И надейтесь, чтоб пользователи скачают приложения/зайдут на сайт всех ваших проектов. Ведь зачем им выбирать на удобном, хорошо работающем агрегаторе, где перед ними богатый выбор. А, хотя, возможно тогда они просто не выберут ваш продукт. Но в этом случае и платить ничего не придется😉
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