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Еда
Андрей Фролов
1878

Фёдор Овчинников спрогнозировал появление «честного» агрегатора доставок еды — но признал, что не будет сам его делать Материал редакции

Основатель «Додо пиццы» давно считает, что Delivery Club и «Яндекс.Еда» скорее вредят небольшим ресторанам, чем помогают.

31 комментарий
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Когда рынок доставки еды «повзрослеет», на нём появится «справедливый» к ресторанам агрегатор, сказал на встрече с сотрудниками «Додо пиццы» основатель компании Фёдор Овчинников.

При комиссии агрегатора в 20-30% рестораны, которые работают только на доставку, будут работать в лучшем случае «около нуля» или в минус, считает Овчинников. Поэтому небольшие заведения будут ориентироваться на стационарную торговлю, что принесёт мало заказов агрегаторам, а крупным брендам и ресторанам со своей доставкой придётся давать скидки на комиссию — агрегатор в любом из этих случаев будет зарабатывать мало, полагает предприниматель.

Сейчас агрегаторы доставки «сжигают» ресурсы, чтобы дать клиентам побольше скидок и захватить рынок, но в будущем им придётся искать способы заработка. Тогда агрегаторы будут избавляться от скидок и повышать цены на доставку, считает Овчинников.

Я считаю, что долгосрочно такая несправедливая система не будет существовать. Будут появляться новые концепции агрегаторов — например, агрегаторы, которые будут продавать заказы по фиксированным ценам и работать с независимыми системами доставки.

Рестораны, понимая, что они производят продукт и не зарабатывают, будут объединяться в некие «союзы», чтобы единой силой выступить против агрегаторов и добиться более справедливых условий, чтобы агрегаторы стали делиться прибылью. Это вопрос некой эволюции.

Фёдор Овчинников
об «эволюции» рынка доставки еды

Сам Овчинников такую систему строить не собирается, потому что это размоет стратегию компании, нацеленную на контроль всей своей деятельности.

Запись выступления Овчинникова

Овчинников в начале 2017 года отказался работать с агрегаторами из-за «отсутствия в них смысла». Он считает, что клиенты из агрегаторов обычно интересуются только ресторанами, которые предлагают скидки, а изначально лояльная к ресторану аудитория при переходе в агрегатор становится для производителя еды дороже.

Также он раскритиковал идею правительства России субсидировать комиссию агрегаторов доставок на время пандемии Covid-19 — по его словам, за счёт повышенного спроса агрегаторы могут сами снизить комиссию для партнёров.

#додопицца #новость

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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31 комментарий
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Mike Raitsyn

16

В UK есть очень крутой deliveroo.co.uk который честно чарджит заказчика за доставку (около 2.5 фунтов, можно купить подписку и платить ежемесячно около 8 фунтов за неограниченное число доставок) и дополнительно чарджит ресторан (10-20%), причем на старте они чарджили намного меньше. 

Фокус в том, что ресторанов много, а человек выбирать не очень то и хочет - разница между двумя 4.8* итальянским ресторанами для среднего потребителя на конкурентном лондонском рынке достаточно небольшая. И все это работает хорошо, пока на рынок не врываются "темные кухни", которые могут бить и ценой и отчислениями агрегатору. 

И тут классическая история маркетплейса - агрегатор должен повышать маржу и удерживать пользователей. Темные кухни великолепно подходят для этого, они готовы платить за заказ больше, они не стараются переманить клиента у агрегатора, они в целом быстрее готовят навынос и тд. В итоге темные кухни просто вытесняют обычные рестораны из поиска, начинается вой "нас притесняют, агрегаторы плохие". 

Причина очевидная - не может быть "честного" агрегатора для обычных ресторанов, потому что у них прямо противоположные цели - ресторан хочет чтобы клиенты ходили к нему напрямую (там и чеки повыше и на алкоголе маржа появляется огого), а агрегатор - чтобы они заказывали только через него. 

Поэтому мыши будут и дальше грызть кактус, публично хлопать дверьми и отказываться от участия в агрегаторах, кто поумнее - строить свою программу лояльности и запускать собственные "темные кухни". Жизнь - боль, да. 

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Pavel Loginov

Mike
1

А еще там был Ritual) Мне знакомая из Сити объяснила как каждый день жрать за фунт за счет инвесторов)

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Nikita Kharlamov

Pavel
1

Расскажи нам тоже, Паш

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Alexander Shirnen

Mike
0

Вот кстати отличнейший вывод у вас в комментарии - этот самый принцип "парадной (зал ресторана) / чёрного входа (тёмная кухня)" можно попытаться сконвертить на любой подобный бизнес массового обслуживания

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Sergey Popadyin

7
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Машрум

2

Поставил себе Деливери и Яндекс еду и не нашел ничего. что можно было бы заказать. Бургеры по 800 руб, пиццы по 1.500, и хачапури по 500 руб. Вышел и через дорогу купил шаурму за 150 руб.  В чем смысл этих доставщиков?

Ответить

Sergey Popadyin

Машрум
0

В мотивации, БРО, в мотивации!

Вот видешь ты  в Деливери пиццу за 1.5к, желаешь ее и стараешься заработать, чтоб обладать ей! А если будешь и дальше продолжать ходить за шавой за 150р через дорогу, так и до ролтонов скатиться можно!

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Алексей Карпов

Sergey
2

а вот и прихожане церкви успешного успеха подтянулись

Ответить

Sergey Popadyin

Алексей
3

Сарказм дело такое )

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Алексей Карпов

Sergey
0

Cарказм дело тонкое ...

Ответить

Виталий Журавлев

Машрум
2

Если бы Вы купили в магните "девяток" яиц, то экономия была бы больше

Ответить

Пенсионный Фронт

Виталий
0

Десяток есть. 

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Алексей Степанюк

Машрум
1

очень важное мнение. в Яндекс Еде обычно сотни шаверм, даже от ларьков доставляют

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Машрум
0

вы не выходите из дома :)

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Алексей Степанюк

–9

То есть вы воруете инфоповод, который я опубликовал в статье 1 час назад, но убираете из него самый вопиющий и скандальный факт? Просто перепечатываете суть поста, и на главную? Выдающаяся журналистика. Оригинальная статья о том, что Овчинников в этом посте лайкнул мнение о "несуществующем" Covid-19  тут: https://vc.ru/food/121556-osnovatel-dodo-piccy-layknul-post-v-kotorom-covid-19-nazvali-nesushchestvuyushchim-virusom

Основатель Додо Пиццы лайкнул пост, в котором…
Основатель самой крупной сети пиццерий в России Федор Овчинников на своей официальной странице…
vc.ru
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Андрей Фролов

Алексей
0

новость ВООБЩЕ не имеет отношения к вашей ссылке, почитайте её немного

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Алексей Степанюк

Андрей
–9

ну конечно, вы поверхностно пробежались по посту Овчинникова, сделали рерайт, добавили тегов и кинули на главную ресурса в новости. это = журналистика? при этом самое скандальное действие Овчинникова, которое я описал в своей статье, решили игнорить, потому что у него слишком позитивный образ, да  и чего ругаться с потенциальным рекламодателем. 

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Semyon Efimov

Алексей
2

Ты сейчас серьезно? То есть, ты всерьёз считаешь, что новость уровня «Кто-то лайкнул чай-то комментарий» является образцовой новостью для ресурса про стартапы и бизнес? Сорри, но это больше похоже на желтые газеты. Даже если коллеги и видели этот пост, но затем взяли из него более важный, на их взгляд, кусок, в этом нет ничего плохого. Если тебе не нравится этот ресурс, ты называешь его читателей хомяками (которые, в общем-то, задизили твои истеричные комментарии абсолютно заслуженно), создай свой и пиши туда свои новости

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Sergey Bunevich

Semyon
0

Не стоит так возбуждаться. Тебя справоцировали просто.

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Алексей Степанюк

Semyon
0

нет, я считаю это желтушной новостью. однако, редакция такие новости вкидывает регулярно, вредя репутации крупных компаний (Сбера, ВиВорка и еще пары нелюбимых у редакторов). И я не против, если данная статья просто бы весела с парой десятков минусов, но редакция опубликовала статью ровно через час после публикации моей статьи, решив написать рерайт поста Овчинникова. 

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Наталия ЧШ

Алексей
0

Человек лайкнул коммент, состоящий из трех предложений. Прискакали Вы, раскудахтались и почему-то решили, что он согласен со всеми тремя. Не факт. Может быть выражено согласие с последним только предложением. А ваша "новость" высосана из пальца.

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Алексей Степанюк

Наталия
0

Давайте я сделаю бота сейчас, оставлю комент из трех частей, в одной из которых вас оскорблю, а в двух других скажу истины вроде 2+2=4. потом зайду с основного аккаунта, и лайкну этот пост. вы тоже будете делить силу лайка?) не думаю

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Комментарий удален

Алексей Степанюк

Алексей
–1

ой все, хомяки ресурса набежали минусить, хотя сказать им конечно нечего. ребят, в рейтинге еще 600 баллов, поднажмите.  редакция в очередной раз ворует инфоповод из статьи пользователя, обеляет текст и кидает на главную. так кстати регулярно делает sports.ru, который потерял доверие аудитории к редакции давным давно. 

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Maxim Syabro

Алексей
2

Ты притащил какую-то хуйню про коронавирус и что кто-то кого-то лайкнул, что в принципе зашквар здесь, ибо это не Яндекс.Дзен.

А теперь ноешь что журналисты здорового человека вытащили из того же поста текст про обоснованное мнение бизнесмена. 

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Алексей Степанюк

Maxim
0

вы читали хоть бред, что Овчинников в своем посте предлагал? Справедливый агрегатор, который не зарабатывает на проценте и рекламе, и будет конкурировать с Яндексом и Мейлом? Если у успешного предпринимателя началась шиза из-за проблем компании, надо каждое его мнение возвеличивать? 

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Maxim Syabro

Алексей
–1

Горшочек не вари. Свои охуительные выдуманные комментарии про шизу и возвеличивание оставь кому это интересно - маме например.

Идея вполне здравая. Насколько рабочая - покажет рынок, а не мамкин аналитик из комментариев на VC

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Машрум

0

"контроль всей своей деятельности" , это не стратегия, а задача

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Name

Машрум
0

А мне кажется, средство.

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Pavel Loginov

0

Пару лет назад меня позвали техдиром в один новый агрегатор доставок еды. И риторика была один в один — деливери на инвесторские бабки монополизировали рынок, цена нового юзера астрономическая (купоны) и вот-вот деливери сдохнет! А вот мы тут делаем изначально lean/smart/честную доставку. Как видите прогноз не сбылся, теперь деливери еще и из государства будет бабки выуживать

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НечеловеческаяЛогика

Pavel
0

так получился Сбермаркет?

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Роман Каштнер

0

Ой да блин, как же он уже достал ныть на эту тему, везде его обманывают и пытаются нажиться, чем плохи у нас сейчас сервисы Доставки? Что у них высокие проценты, 20-30%, извините, а вы попробуйте наладить доставку, во все районах, и при этом справляться при высоких нагрузках, а не как у додо, если много заказов, то время ожидания 1,5-2 часа, просто Овчинникову уже давно пора принять этот рынок, и стараться под него подстроится, а не постоянно ныть! 20-30% за то, чтобы клиент нашёл твой ресторан, оформил заказ, чтобы оформленный заказ упал рестораны, чтобы клиент не обрывал телефон, пиццерии «где моя пицца!!?», чтобы курьер прибыл во время и успел доставить заказ. Все претензии обработает так же сервис Доставки. А так послушать, как будто все сервисы говорят ресторанам: отдавайте нам 20-30%, чтобы мы не делали ничего. Или может кого-то заставляют? Да Боже мой, облагораживайте собственную доставку, это же не стоит и рубля, разве так? И надейтесь, чтоб пользователи скачают приложения/зайдут на сайт всех ваших проектов. Ведь зачем им выбирать на удобном, хорошо работающем агрегаторе, где перед ними богатый выбор. А, хотя, возможно тогда они просто не выберут ваш продукт. Но в этом случае и платить ничего не придется😉

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