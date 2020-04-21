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Еда
Лиана Липанова
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«Яндекс.Лавка» предложила закрытым на «карантин» ресторанам поработать на своих складах Материал редакции

Первым партнёром проекта стал Burger King в Москве.

3 комментария
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«Яндекс.Лавка» предложила закрытым на «карантин» ресторанам готовить на своих складах для пользователей сервиса — первым партнёром проекта стал Burger King, сообщил vc.ru представитель компании. Условия сотрудничество в «Яндекс.Лавке» не раскрывают.

Сотрудники Burger King будут готовить на площадке сервиса популярные напитки и десерты сети, а пользователи смогут заказать их в «Яндекс.Лавке». Всего в меню Burger King в сервисе 20 позиций — чёрный кофе, капучино, латте, несколько видов донатов, молочные коктейли и мороженое.

«Коллаборация позволит сохранить рабочие места и задействовать простаивающее оборудование», — объяснил представитель сервиса. Пока проект тестируется на складах «Лавки» на Ленинском проспекте и улице Миклухо-Маклая в Москве. По итогам эксперимента компания может расширить проект. Сейчас сервис обсуждает такой формат работы и с другими сетями, которым нужны альтернативные каналы распространения, добавили в компании.

#новость #яндекславка

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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3 комментария
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Михаил Синицын

1

По-партнерски, это лучше чем ничего, главное соблюдать дистанцию между работниками

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Машрум

1

Darkstore + Darkkitchen = Dark.Yandex

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pryanik p

0

Донаты? Пончики же!

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