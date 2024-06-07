Еда
Евгения Евсеева

«Вкусно — и точка» вернула в меню хашбраун Статьи редакции

Раньше компания импортировала их из Германии и Польши, но поставки прекратились.

  • Блюдо появится в меню под названием «картофельный оладушек», оно будет доступно в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказал «РИА Новости» глава «Вкусно — и точки» Олег Пароев. С осени 2024 года оладушек планируют добавить в заведения по всей стране.
  • Производить хашбрауны будут за пределами России, в «дружественных» странах, но каких — Пароев не указал. По его словам, сейчас сеть работает над тем, чтобы локализовать производство в России.
  • Завод по переработке картофеля, который «Вкусно — и точка» строит вместе с «Мираторгом», находится в «процессе проектирования». «Мы ждём не дождёмся, когда наконец сможем перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже», — заявил он.
  • В 2023 году Пароев говорил, что «Вкусно — и точке» до сих пор приходится импортировать картофель фри из других стран. При этом в меню не получается вернуть хашбраун, потому что в России нет для этого производства, а два поставщика, которые сотрудничали с сетью, — один в Германии, второй в Польше — отказываются завозить что-либо в Россию.
Еда
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#новости #вкусноиточка

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63 комментария
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 Alexey

⚡️«Талибан» и «Вкусно и точка» заключили соглашение о появлении в меню булочек с маком

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Филипп Новиков

Big маком?

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Евгений В.

Ничего себе. Ты передрал шутку с Пиздузы и выдал ее за свою!

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Владимир Королёв

Ну я считаю, это именно те новости, которые мы заслужили видеть на вс!

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Ivan Mart

Ты можешь сам постить новости, которые считаешь нужными.

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4 комментария
Леонард Хофстедтер
Производить хашбрауны будут за пределами России, в «дружественных» странах, но каких — Пароев не указал.

Заморочно как-то, пойду драников нажарю

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Zmey007

2 года не могли картофельный оладушеу добавить. Такое вообще бывает?

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Дмитрий Неизвестный

В рамках одного ресторана это мб и просто.
А попробуйте организовать это в более 800 точек питания)

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8 комментариев
Мать Тереза

Добавь, эксперт, блять

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Fred Han

А причём тут vc.ru?

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Дмитрий Неизвестный

Написал человек, сделавший пост о смерти Заворотнюк на vc.

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8 комментариев
Томский Сибирячок

Ни разу в жизни в подобных заведениях не был, даже не знаю о чем речь

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ВАНR

Держи в курсе.

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Aleksandr

и это верное решение

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3 комментария
Oleg Rico

Хоть бы какой-нибудь комментарий по делу был. Либо нытики обсирающие Россию, либо ни хрена не понимающие как сложно что-то новое сделать в структуре настолько большой

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Юрий Б.

Кажется, вы в курсе сложностей? Может, поделились бы инсайдами?

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1 комментарий
Альвар

"Вкусно и точка" флагман здорового питания
Глава Роспотребнадзора

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Евгений Ненов

Для счастья нужно просто отобрать конфету у ребенка чтобы снова ее дать

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Дмитрий

Производить хашбрауны будут за пределами России, в «дружественных» странах, но каких — Пароев не указал.

Интересно, в каких же дружественных странах, граничащих с Россией, растёт картофель. Хм.

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Мать Тереза

Эммм... Во всех?

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Ivan Mart

Почему обязательно граничащих?

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Хэппи милф

Из какого же бульбостана могут завозить картошку? Загадка на миллион

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Артём Кречетов

вот так вот от хашбрауна до «картофельный оладушек» дошли

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Мать Тереза

И чем это плохо?

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Ivan Mart

В Минске ещё 10 лет назад в макдаке был не хашбраун, а драник.

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Aleksandr

вот это стыдоба
там в чём проблема - одна фабрика херачит эти драники и их заморозку
уже по всей стране развозят
и люди это едят?

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Gedevan

Вау, круто! А что это?

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Слегка Придурковатый

Ну охуеть теперь.

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Никита

Наконец-то условно позитивные и нейтральные новости, которые приятно почитать))

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dru dru

Там такой хлам сейчас продают. Как Макдоналдс ушел теперь их не остановить. Никто не следит что они там делают. Цены поднялись зато.

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Наталья Филиппова

это самая лучшая новость этого дня, еще бы в кфс вернули...

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Yaroslav Kamolin
В 2023 году Пароев говорил, что «Вкусно — и точке» до сих пор приходится импортировать картофель фри из других стран

это уже даже не смешно , они импортировали картофель фри даже , не знал что настолько все печально у нас в стране

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Алексей Власов

В рестораны есть ходят, только те, у кого руки из одного места растут и они готовить не умеют. Пойду мяса из ледника возьму, тесто замешу, буду буду с котлетой делать.

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Дмитрий Малыхин

с какого места растут руки у этих людей?

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High Stakes

А Apple Pay чего не чинят?

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Курильщик

один брауншуга и два. хэшбраун

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буква Ю

теперь ещё до осени ждать его

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Просветленный Ипполит

О да!
Только ради этого стоило ультиматум нато предъявлять!

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AT

В принципе это всё что нужно понимать под ахинеей с названием «импортозамещение» в том смысле который гонят чиновники. Но до ситуации с переклейкой шильдиков с JAC на Москвич-3 с присвоением российского VIN им ещё расти и расти

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Natural Phobia

Не поверишь, но на внутреннем рынке Японии есть Suzuki Wagon R и Mitsubishi Delica d2, Nissan NV-200 и Mitsubishi Delica d3, Toyota Probox и Mazda Familia, Toyota Ractis и Subaru Trezia, ну и миллиард других копий, так чем японский бейдж инжиниринг отличается от русско-китайского? Так носятся с москвичем как будто раньше такого не было, тот же chrysler sebring и волга siber лет так 16 назад

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тёма

Есть надежда, что кфс в боксмастеры тоже вернут хэшбраун!!!!

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Maxim Sergeevich

Не знал, что в РФ из боксмастеров пропал хэшбраун, но слышал, что пропал сам KFC

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D3t3ct3d

Хрючево ничего общего не имеющее с оригиналом

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