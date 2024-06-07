«Вкусно — и точка» вернула в меню хашбраун Статьи редакции
Раньше компания импортировала их из Германии и Польши, но поставки прекратились.
- Блюдо появится в меню под названием «картофельный оладушек», оно будет доступно в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказал «РИА Новости» глава «Вкусно — и точки» Олег Пароев. С осени 2024 года оладушек планируют добавить в заведения по всей стране.
- Производить хашбрауны будут за пределами России, в «дружественных» странах, но каких — Пароев не указал. По его словам, сейчас сеть работает над тем, чтобы локализовать производство в России.
- Завод по переработке картофеля, который «Вкусно — и точка» строит вместе с «Мираторгом», находится в «процессе проектирования». «Мы ждём не дождёмся, когда наконец сможем перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже», — заявил он.
- В 2023 году Пароев говорил, что «Вкусно — и точке» до сих пор приходится импортировать картофель фри из других стран. При этом в меню не получается вернуть хашбраун, потому что в России нет для этого производства, а два поставщика, которые сотрудничали с сетью, — один в Германии, второй в Польше — отказываются завозить что-либо в Россию.
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Big маком?
Ничего себе. Ты передрал шутку с Пиздузы и выдал ее за свою!
Ну я считаю, это именно те новости, которые мы заслужили видеть на вс!
Ты можешь сам постить новости, которые считаешь нужными.
Заморочно как-то, пойду драников нажарю
2 года не могли картофельный оладушеу добавить. Такое вообще бывает?
В рамках одного ресторана это мб и просто.
А попробуйте организовать это в более 800 точек питания)
Добавь, эксперт, блять
А причём тут vc.ru?
Написал человек, сделавший пост о смерти Заворотнюк на vc.
Ни разу в жизни в подобных заведениях не был, даже не знаю о чем речь
Держи в курсе.
и это верное решение
Хоть бы какой-нибудь комментарий по делу был. Либо нытики обсирающие Россию, либо ни хрена не понимающие как сложно что-то новое сделать в структуре настолько большой
Кажется, вы в курсе сложностей? Может, поделились бы инсайдами?
"Вкусно и точка" флагман здорового питания
Глава Роспотребнадзора
Для счастья нужно просто отобрать конфету у ребенка чтобы снова ее дать
Производить хашбрауны будут за пределами России, в «дружественных» странах, но каких — Пароев не указал.
Интересно, в каких же дружественных странах, граничащих с Россией, растёт картофель. Хм.
Эммм... Во всех?
Почему обязательно граничащих?
Из какого же бульбостана могут завозить картошку? Загадка на миллион
вот так вот от хашбрауна до «картофельный оладушек» дошли
И чем это плохо?
В Минске ещё 10 лет назад в макдаке был не хашбраун, а драник.
вот это стыдоба
там в чём проблема - одна фабрика херачит эти драники и их заморозку
уже по всей стране развозят
и люди это едят?
Вау, круто! А что это?
Ну охуеть теперь.
Наконец-то условно позитивные и нейтральные новости, которые приятно почитать))
Там такой хлам сейчас продают. Как Макдоналдс ушел теперь их не остановить. Никто не следит что они там делают. Цены поднялись зато.
это самая лучшая новость этого дня, еще бы в кфс вернули...
это уже даже не смешно , они импортировали картофель фри даже , не знал что настолько все печально у нас в стране
В рестораны есть ходят, только те, у кого руки из одного места растут и они готовить не умеют. Пойду мяса из ледника возьму, тесто замешу, буду буду с котлетой делать.
с какого места растут руки у этих людей?
А Apple Pay чего не чинят?
Комментарий удален модератором
один брауншуга и два. хэшбраун
теперь ещё до осени ждать его
О да!
Только ради этого стоило ультиматум нато предъявлять!
В принципе это всё что нужно понимать под ахинеей с названием «импортозамещение» в том смысле который гонят чиновники. Но до ситуации с переклейкой шильдиков с JAC на Москвич-3 с присвоением российского VIN им ещё расти и расти
Не поверишь, но на внутреннем рынке Японии есть Suzuki Wagon R и Mitsubishi Delica d2, Nissan NV-200 и Mitsubishi Delica d3, Toyota Probox и Mazda Familia, Toyota Ractis и Subaru Trezia, ну и миллиард других копий, так чем японский бейдж инжиниринг отличается от русско-китайского? Так носятся с москвичем как будто раньше такого не было, тот же chrysler sebring и волга siber лет так 16 назад
Есть надежда, что кфс в боксмастеры тоже вернут хэшбраун!!!!
Не знал, что в РФ из боксмастеров пропал хэшбраун, но слышал, что пропал сам KFC
Хрючево ничего общего не имеющее с оригиналом