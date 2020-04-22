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Еда
Лиана Липанова
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Крупные сети ресторанов в России спрогнозировали закрытие до 50% своих заведений Материал редакции

В марте рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.

  • Крупные операторы на рынке общепита рассказали о вероятности закрытия части своих ресторанов на фоне экономического спада, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
  • ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Ваби Саби» и «Кофе Хауз») потенциально может закрыть до 50% своих заведений, рассказал гендиректор компании Олег Подгорный. Холдинг «Тигрус» (сети Osteria Mario, «Швили», BarBQ cafe) может закрыть до 20% ресторанов.
  • Сеть «Теремок» будет вынуждена закрыть до 30% точек, потому что арендодатели не идут на уступки, заявил владелец компании Михаил Гончаров. Сейчас продолжает работать треть заведений сети, при этом выручка каждого объекта не превышает 10% относительно докризисных показателей, рассказал Гончаров. Основатель фудкорта Streat Максим Попов считает, что закрыть свои точки из-за кризиса могут до 20% его арендаторов.
  • «Додо Пицца» в начале апреля уже закрыло около 50 точек. Сеть «АндерСон» тоже сократила количество объектов, но точное количество закрытых заведений владелица проекта Анастасия Татулова не уточнила.
  • «Росинтер Ресторантс» («Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и другие) и Burger King надеятся, что закрывать рестораны не придётся, а в McDonald’s, напротив, планируют открыть новые.
  • В марте 2020 года рестораторы попросили правительство поддержать отрасль и не допустить массового закрытия точек, в частности, они предложили освободить ресторанный бизнес от уплаты всех налогов и ввести мораторий на взимание арендной платы. Тогда рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.
  • В середине апреля ресторанный бизнес решил договариваться с арендодателями напрямую и попросить временно отменить плату за помещения, а затем на год установить ставку в виде процента от оборота.

#новость #рестораторы #бизнеснакарантине

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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