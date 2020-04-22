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Еда
Лиана Липанова
13 896

«Шоколадница» и другие крупные сети ресторанов спрогнозировали закрытие до 50% своих заведений в России Материал редакции

В марте рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.

  • Крупные операторы на рынке общепита рассказали о вероятности закрытия части своих ресторанов на фоне экономического спада, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
  • ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Ваби Саби» и «Кофе Хауз») потенциально может закрыть до 50% своих заведений, рассказал гендиректор компании Олег Подгорный. Холдинг «Тигрус» (сети Osteria Mario, «Швили», BarBQ cafe) может закрыть до 20% ресторанов.
  • Сеть «Теремок» будет вынуждена закрыть до 30% точек, потому что арендодатели не идут на уступки, заявил владелец компании Михаил Гончаров. Однако он намерен с ними договориться. Сейчас продолжает работать треть заведений сети, при этом выручка каждого объекта не превышает 10% относительно докризисных показателей, рассказал Гончаров. Основатель фудкорта Streat Максим Попов считает, что закрыть свои точки из-за кризиса могут до 20% его арендаторов.
  • «Додо Пицца» в начале апреля уже закрыла около 50 точек. Сеть «АндерСон» тоже сократила количество объектов, но точное количество закрытых заведений владелица проекта Анастасия Татулова не уточнила.
  • «Росинтер Ресторантс» («Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и другие) и Burger King надеятся, что закрывать рестораны не придётся, а в McDonald’s, напротив, планируют открыть новые.
  • В марте 2020 года рестораторы попросили правительство поддержать отрасль и не допустить массового закрытия точек, в частности, они предложили освободить ресторанный бизнес от уплаты всех налогов и ввести мораторий на взимание арендной платы. Тогда рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.
  • В середине апреля ресторанный бизнес решил договариваться с арендодателями напрямую и попросить временно отменить плату за помещения, а затем на год установить ставку в виде процента от оборота.

#новость #рестораторы #бизнеснакарантине

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
16
26
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315 комментариев
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Arthur Niazyan

55

После майских праздников ещё ополовинется. Никакая помощь и снижение аренды не спасёт эту индустрию. Со временем восстановится конечно, но сейчас это содержать нет смысла.

Ответить

Vornex Inc

Arthur
13

Из серии «уйдут эти, придут новые»

Ответить

Arthur Niazyan

Vornex
40

Никто не придёт, если только дешманские тошниловки. Привет из 90-х

Ответить
8 комментариев

Андрей Викторович

Vornex
9

Очередной арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦‍♂️

Ответить
93 комментария

Никита Хисматов

Vornex
3

Впрос - кто.

Одно дело, когда у отдельно взятого предпринимателя что-то не получилось просчитать по невнимательности, или когда его интересы просто изменились.

Здесь всё же речь о сетях, которые весьма грамотно и последовательно расширялись, и они столкнулись не со своей ошибкой, а с жетким форс-мажором, которого никто просчитать не мог. 50% точек - результат многолетнего труда - коту под хвост.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
7

Хотя бы простить им все налоги, все равно умрут, и ничего платить не будут, а так может кто--то выкарабкается. Но если Путин сказал в морг, значит в морг.

Ответить

Андрей Викторович

Денис
0

Нужно признать, что у них выпало из бизнес процессов 4 месяца . Соответственно нужны такие меры , которые снизят  все расходы за эти 4 месяца . Налоги , арендная плата , зарплата и так далее . Тогда многие сети выживут

Ответить
6 комментариев

Arthur Niazyan

27

С другой стороны жалко Санкт-Петербург, вот где засилье прикольных кафешек на любой вкус и кошелёк. Не представляю себе этот город без всего этого.

Ответить

Сослан Сакшин

Arthur
14

Питер - ресторанный рай
Езжу туда просто чтобы пожрать и побухать)

Ответить

Сослан Сакшин

Сослан
49

Ездил...

Ответить
4 комментария

Степан Попов

Arthur
1

Да, в спб уже туго микро бизнесу в общепите. Кто-то работает просто чтобы хоть какие-то деньги на аренду отбить, персонал сокращают и собственники сами за кассу встают. Вообще по экономике города ударит сильно, т к много туристов приезжали, в сезон с мая по сентябрь на этом хорошо зарабатывали и сами и сфера туризма в целом. И людей много занято в этом было, а теперь все без дохода сидят. Покупательская способность упадёт, а это уже зацепит все остальное. Оптовики, поставляющие оборудование для общепита тоже уже сокращают все что можно, из-за курса и отвала клиентов

Ответить

Kelerius

Степан
1

Зато "наконец то не будет этих толп и пробок"

Ответить
2 комментария

Anton Reut

Степан
1

Ну белые ночи всё лето, может и пустят иностранцев каких-то в этот сезон.

Ответить

Евгений Дроздов

17

Закрытие точек скорее всего повлечёт увеличение цены, что плохо для потребителя.

Ответить

Roman Nenznaskiy

Евгений
24

Цена определяется спросом, а не количеством точек. 

Ответить

Vladislav S

Roman
2

Ох уж эта особая школа экономики. Цена определяется спросом и предложением. Микроэкономика, школьный учебник. Устанавливается она, обычно(если это не Газпром ) , посредене между точками наибольшой выгоды для продавца(прибыль) и покупателя(полезность ) . 

Ответить
6 комментариев

Евгений Кафтайкин

Roman
2

Вот именно. Спрос станет большой через некоторое время, а предложение маленькое. Вот цены и вырастут

Ответить
2 комментария

Евгений Дроздов

Roman
0

К - Конкуренция?

Ответить

Artem Ilchenko

Евгений
0

Вырастет цена - откроются новые, нет?))

Ответить

Ольга Стогова

16

О нет! Теремочек, мои любимые блинчики! Кто же будет орать мне на кассе в лицо "блин email с жаренным лучком для барышни!" :( 

Ответить

Kelerius

Ольга
20

Для сударыни!

Ответить

Ольга Стогова

Kelerius
19

шла 5я неделя самоизоляции, я забыла как меня называют в теремке :`(

Ответить
4 комментария

Сергей А

Ольга
2

Теремок реально очень крутой!! Уверен, они ни куда не денутся. Оптимизируют некоторые точки, но в целом точно выживут. 

Ответить

Владимир Бурдовицин

Сергей
2

что в нем крутого?вы готовы на бизнес-ланч каждый день блины есть?

Ответить
2 комментария

Дмитрий Разломов

–7

Макдаковой гадости всё нипочём, хоть конец света люди будут жрать это г..но(

Ответить

Stas Klymenko

Дмитрий
34

Я плюс/минус знаком с тем, как готовят еду в местном макдаке и ряде других заведений. Многим очень далеко как до санитарных норм, так и до качества самой пищи. 

Хватит жить бородатыми стереотипами. Макдаки - это места, где вы почти гарантированно будете есть качественную пищу - соответствующую стандартам, правильно приготовленную и не из подсобки, где продукты лежали пару недель. 

Если вы зададитесь вопросом, сколько обычных кафешек/ресторанов соответствует хотя бы таким же нормам, сильно удивитесь. Ибо их не так уж и много. 

Ответить

Roman Shar

Stas
1

Глютаматом натрия правда напичканная

Ответить
3 комментария

Timur Sobolev

Stas
0

Вот да. Лучшая система контроля качества в фаст фуде. 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Дмитрий
13

Вы председатель общества почитателей негадостной еды "Греча - наше всё!" ?

и с каких пор еда в макдаке стала г%;ом?  
У мака одна из самых требовательных систем контроля качества поставляемой продукции... Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований. 

Ответить

Евгений Дроздов

Roman
13

Мак - это почти всегда гарант качества. Особенно спасает за границей: в любом городе мира можно смело пойти в Мак и ты знаешь что ты там получишь с практически нулевыми шансами отравиться.

Ответить
5 комментариев

Олег Ивахнов

Roman
6

 Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований.

Люди под это отдельные комплексы строили чтобы соответствовать требованиям мака 

Ответить

Ольга Стогова

Roman
1

председатель общества почитателей негадостной еды "Греча - наше всё!" – так вот кем я вижу себя через 5 лет! <3

Ответить

Grigory Green

Roman
–9

По-этому у них мяса и нет в бургерах. Т.к. нет поставщиков.

Ответить
1 комментарий

Murat Oshroev

Дмитрий
10

Вы когда в шоколаднице что-то ели в последний раз? Вот, где г.но

Ответить

Serge Tikhonenko

Murat
0

Чашка кофе, чтобы посидеть за столиком, пообщаться. Для поесть есть другие места

Ответить
1 комментарий

Алексей Щербаков

Дмитрий
2

За годы ни разу не травился поев в Макдаке, а вот после другого заведения (в этой статье упомянутом) пришлось полежать под капельницей. Так что Макдаку доверяю пока больше.

Ответить

Alexander Isora

Алексей
0

Почему вы не написали, в каком конкретно заведении вы отравились?

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Килев

–20

Более эффективные компании займут освободившиеся места и укрепят свои позиции на рынке.

Ответить

Артем Голендберг

Дмитрий
32

Проблема не в эффективности, а в падении спроса, и после карантина люди еще долго будут с опаской смотреть на общественные места

Ответить

Дмитрий Килев

Артем
–14

Именно в эффективности. Эффективные компании готовы к кризису и накапливают резервы. Не эффективные компании живут на cash flow и при малейших колебаниях рынка «вылетают в трубу»

Ответить
30 комментариев

Андрей Рядькин

Артем
1

долго смотреть на пустой бумажник 

Ответить

Make Luv

Артем
0

Это не люди.

Ответить
1 комментарий

Pavel Prokhorov

Дмитрий
14

Более размытого комментария в жизни не видел. Какие эффективные компании? Про кого речь?
В сегменте общепита выживут те, для кого это был не основной бизнес либо Ашот с передвижным вагончиком. А единицы из выживших упадут в сервисе и представленности. Один месяц простоя не отбить за год работы в "мирное" время. А этих месяцев будет не один.

Ответить

Егор Орлов

Pavel
15

Видимо, имеются в виду компании которые могут эффективно работать когда есть приказ правительства закрыться. А основатель компании настолько эффективный лидер, что может хоть за год з/п и аренду всем выплачивать даже при закрытых дверях. Всё в белую, да и налоги вообще не проблема. Не ноет никогда, мол Путин виноват, а то, что рубль за 5 лет почти втрое свернулся так это только подстёгивает быть лучше, эффективнее, пройти этот путь, принять этот селф-челлендж! Посещает всякие семинары синергии, развивается, трансформируется, короче знает как жить и что делать.... лайфстайл ещё тоже правильный: спит два часа в сутки, стакан воды, пробежка, общается с теми людьми, всех дев на городе перепробовал. Короче, идеальный бизнесмен, инвестор, коуч вообще всего, спортсмен, гражданин, сын сразу двух маминых подруг!

Вот такая вот компания и фаундер займут место тусклых и неэффективных! Человек просто не стал объяснять такие очевидные вещи! Всё же просто - чего тут не ясного? )

Ответить
1 комментарий

Arthur Niazyan

Дмитрий
9

Нелегалы шаурмятники, вы хотите сказать?

Ответить

Дмитрий Килев

Arthur
0

А шаурма вне закона? 😁

Ответить
2 комментария

Никита Григорьев

Дмитрий
2

В данной ситуации внешние проблемы приобрели такой масштаб, что реальная эффективность бизнеса роль играет гораздо меньшую чем стечение обстоятельств. То есть могут загнуться те, кто был живуч и мог бы устоять в "обычный" кризис. И не загнуться те, кому просто повезло.
Помещаем в комнату академика, врача, человека без образования/работы и серийного убийцу. Закачиваем хлор на 2 минуты и говорим: "кто выживет, тот действительно хорош и полезен". - в данном случае выживут не полезные люди, а те кто успел воздуха вдохнуть, и любит нырять/задерживать дыхание (непонятно кто из этих четырёх). То есть критерий отбора не соответствует ожидаемому результату отбора.

Ответить

Kelerius

Никита
0

Победит академик. Он в советское время был морским котиком. И серийным убийцей.

Ответить

Никита Сотников

Дмитрий
1

Очень на далекую перспективу, спрос в этом году будет намного ниже из-за покупательской способности граждан
Жди через пару лет новых игроков просто

Ответить

Андрей Викторович

Дмитрий
0

И ещё один  арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦‍♂️

Ответить

Dennis Gerasimov

Андрей
0

он то как раз понимает - на сладкие места на траффике и фудкортах всегда желающие найдутся

Ответить
2 комментария

Michael Petrov

Дмитрий
0

тетки с беляшами. без налогов, без аренды, без лишних трат. эффективно.

Ответить

Иннокентий Фефилов

10

Среди простых людей сейчас популярна мысль: "Коронавирус херня, я не знаю ни одного больного человека".

У меня по аналогии возникла. Я вообще не знаю ни одного человека или бизнеса, которому помогло государство.

Ответить

Stanislav Dianov

Иннокентий
16

Есть такие, я например.
Мне как то помогло государство.
Помогло понять, что мой бизнес говно и не нужен этой стране 🤷🏻‍♂️
Спасибо Государство!

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Stanislav
1

Не вписались в рынок, увы(с)

Ответить

Пенсионный Фронт

Stanislav
0

Это невидимая рука рынка. 

Ответить

Андрей Рядькин

Иннокентий
0

у меня УСН вместо 6 % теперь 1%. Еще бу покупательскую способность людей поднять, вот зажил бы!

Ответить

Степан Попов

Андрей
0

Это как у вас усн 1%? ЕНВД?

Ответить
3 комментария

Евгений Смирнов

7

Судари изволят закрыться?

Смешно и очень показательно, что сети с многолетним стажем зарабатывания бабла, не могут спокойно пересидеть жалкий месяц в закрытом состоянии. Ремонт сделать или тараканов потравить.

Все эти закрытия — лишь повод уволить сотрудников без выходного пособия. Т.к. демонтаж и вывоз оборудования в неизвестно куда — существенно дороже месяца (и даже нескольких) простоя.

Плюс надеются выпросить милостыню у государства, ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.

Ответить

Олег Ивахнов

Евгений
0

ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.

После многолетнего полета экономики в дыру ВНЕЗАПНО У БИЗНЕСА НЕТ РЕСУРСОВ ПЕРЕЖИТЬ ОСТАНОВКУ РАБОТЫ

Ответить

Евгений Смирнов

Олег
4

Ну с капсом убедительнее любой аргумент))
Вот Федя тут писал, что у них экосистема, франшизные точки мегарентабельны, открывались в США, в Китае.
Теремок тоже вроде не бедствовал, регулярно новые появляются.
И тут внезапно — нет ресурсов) Это смешно и нелепо.

Еще раз — как закроются, так и откроются. Просто штат поменяется.

Ответить
10 комментариев

Олег Ивахнов

Евгений
0

 жалкий месяц в закрытом состоянии.

Поделитесь своим опытом?

Ответить

Евгений Смирнов

Олег
3

Опытом чего? Многолетнего снятия операционной прибыли в карман, и отсутствия средств на поддержание штанов в фирме? Или опытом займа денег с целью пережить сложное время и сохранить сотрудников. Хотя в теремке их полагаю называют "холопами".

Ответить
2 комментария

Arthur Niazyan

Олег
1

Олег, вы как Рамзан постриглись что ли?

Ответить
1 комментарий

Юрий Малков

Евгений
1

 или тараканов потравить.

Тараканов нельзя травить - дурная примета, денег не будет.

Ответить

Никита Рымаренко

8

Прощай цезарь по 450 и греча с сосиской за 200р...

Ответить

Vitold Sedyshev

Никита
0

А чего прощай - пусть доставку делают в Delivery Club и Яндекс.Еде. Я прям сейчас закажу. А то ноет эта сеть, а по факту ничего не делает. Зае&л он чес слово.

Ответить

Олег Ивахнов

Vitold
2

чего прощай - пусть доставку делают в Delivery Club и Яндекс.Еде

У общепита разный формат.
И условный теремок на фудкорте ТЦ. Его клиент это человек пришедший в ТЦ которому надо перекусить или работник ТЦ которому пообедать надо. И так обычно ценник не самый гуманный.
ТЦ не работает клиентов нет. И целенаправленно заказывать доставку с фудкорта тоже никто не будет.

Ответить
2 комментария

Krem-brule

Vitold
0

У них есть доставка. Заказов почти нет

Ответить
2 комментария

Artem Ilchenko

3

Это особенный кризис.
Во первых, он экономический не по природе, просто из экономики по независящим от нее причинам изымают очень много денег. Все более-менее разумные страны это чухнули и стараются в точку изъятия вкачать сопоставимое количество. В результате госдолг у них вырастет, но кризис будет сильно сглажен. Мы не вливаем почти ничего и как следствие получим больше сокращений и банкротств, что вызовет еще большее изъятие денег и углубление кризиса.
Во вторых, нам, в отличие от большинства, прилетело еще и от нефти и доходы всей страны будут находиться под дополнительным давлением.

Может это хоть чуть-чуть сдвинет нас от экономики нефти к экономике труда? Жалкие надежды, наподобие самоуспокоительногл: «да, я не достиг чего хотел, зато какой опыт!»

Ответить

Олег Поворин

Artem
3

Не с этой властью, пусть лучше нефть растет. Тогда хоть новые налоги не будут все время придумывать.

Ответить

Artem Ilchenko

Олег
0

А власть инопланетная? Идеи неимоверного величия за счет населения очень даже популярны в последнем, увы(

Ответить
4 комментария

Ilya Brin

2

Теремок, Шоколадница, Кофе Хауз и другие присутствуют в основном в крупных городах. Большей части России про них известно из СМИ, разве что.

А Бургер Кинг, МакДоннальдс - они уже почти в каждом городе и о них знают.

Закроется теремок - на его месте тут же откроется фастфуд. Причём на на выходных условиях для обоих сторон.

А потребитель лоялен к еде, а не к бренду.

Ответить

Kelerius

Ilya
5

Кофе Хауз на невском (рядом с Эрмитажем) настолько дорогая, насколько возможно... чай рублей по 150-200 (кружка).
Ух, бомбит.

Ответить

Андрей Викторович

Ilya
4

Не откроется, тк людям не нужно столько фастфуда, когда нет работы 

Ответить

Egor Ka

3

шок, надеюсь найдется обрыгаловка, в которой будут 100гр гречки за 100 продавать

Ответить

Maxim Lialin

3

Теремок! На кого ж ты нас покидаешь! Богомерзкий Бургер кинг не пройдёт)

Ответить

Сергей А

3

А можно вас попросить все закрыть? В данном случае я не иронизирую. Такие помойки как Шоколадница, уже давно должны уйти с рынка! Дизайн из 90х, сервис 0, качество 0, цены неадекват. 

Ответить

Yuri Ahmedov

2

Кафе "Андерсон" и Правительство.

Ответить

Эмилия Теплова

2

Непопулярная мысль. Прибыль в бизнесе это награда за риск и предприимчивость.
Иногда бизнесы без запаса прочности пролетают и это нормально.

Власти должны помогать кому-то только по причине сохранения рабочих мест. Или помогать населению для повышения спроса.

Всё остальное это бред. То есть помогать кому-то, только по причине что он пострадал, неправильно.

Закрылись одни, придут другие или не придут. 
И не надо сводить тему к налогам, типа "я платил налоги, а теперь меня надо поддержать".

Налоги это платежи для перераспределение средств внутри общества, а не страховочные взносы.

Ответить

Black Jack

1

Вот что «Теремок» толкает. Поможите!

Я в «Маме Роме» на выходных взял несколько пицц с собой, так они сейчас даже скидку навынос уменьшили с 50% до 20%.

Ответить

Dmitry Yashin

Black
0

Мама Рома при заказе с собой уменьшила скидку с 50 до 20 процентов? По какой причине?

Ответить

Black Jack

Dmitry
0

Все по той же. Сказали, что скидка 50% с собой сейчас не актуальна, только 20%.

Ответить
1 комментарий

Alex Kuz

0

Шоколадницу давно пора закрыть, их время безвозвратно ушло.

Ответить

Lalay Lamma

–2

Блин, я как могу помогаю... заказывала и заказываю, очень жалко, держитесь. Особенно мне почему-то жалко сервис доставки GoLama, который немного не дождался. До сих пор не удаляю их приложение, очень было с ними хорошо

P.s. если что, мой Ник связан с ними так же как лама из зоопарка и Далай-лама ;)

Ответить

Владимир Бурдовицин

Lalay
0

очень добрый и трогательный комментарий ,что здесь редкость )

Ответить

Комментарий удален

Владимир Бурдовицин

1

список конечно не удивил :) в народе эти заведения мало популярны ....каждый день обедать туда не тянет ходить...

Ответить

Юрий Воронов

1

Сидите дома, кому эти кафешки нужны?!

Ответить

Vitold Sedyshev

Юрий
0

Так там со стороны кафешки переживают, что мы нахаляву дома жрем гречку за копейки и не оплачиваем бизнесс процессы Теремка.

Ответить

Игрок

0

Так у макдональдса в долларах все им то че

Ответить

Arthur Niazyan

Игрок
2

Почему? Там цены же в рублях. Мак красавцы в том плане, что они издревне брали помещения в аренду за процент от выручки (вроде 10%). Вот такое одно решение избавило их от кучи проблем сегодня.

Ответить

Isa Abdullah

Arthur
1

Это точно про Макдональдс? 

Ответить
3 комментария

Владимир Бурдовицин

Игрок
1

макдональдс это франшиза :)

Ответить

Murat Oshroev

0

Всё равно это сети Дишманской еды 

Ответить

Michael Barabash

Murat
0

Даже Streat?

Ответить

Murat Oshroev

Michael
0

Streat - это фуд-корт, который предоставляет площади. Если хотят сократить арендаторов, то пусть сокращают свой аппетит по арендной плате или делят его с арендаторами 

Ответить

Wera Ferat

0

Печальная статистика... лучше бы с таким успехом закрывались казино, игровые автоматы и т.д. ..

Ответить

Black Jack

Wera
1

Их и закрыли в 2009 году. Осталось штучное количество в зонах.

Ответить

Анон Плиз

Black
0

Бгг

Ответить
2 комментария

Michael Petrov

Black
0

https://media.giphy.com/media/OvL3qHSMO6uaI/200.gif

Ответить

Екатерина Викулова

0

По себе сужу: после отмены карантина общественные места еще долго буду обходить стороной, да и не до изысков (хотя в посте речь не о таких заведениях). 

Ответить

Make Luv

Екатерина
1

Эк тебя запугали.

Ответить

Michael Barabash

0

В комментах просто наплыв секты свидетелей Макдака. 
Такая прелесть))

Ответить

Владимир Бурдовицин

Michael
1

не осталось сударей)

Ответить

Владимир Владиевский

0

Останется то, что нравится людям.
Макдак, шаурма/шаверма и далее по предпочтениям....

Ответить

Kelerius

Владимир
0

Гиро!

Ответить

Владимир Владиевский

Kelerius
1

Тоже вкусно!

Ответить

Владимир Бурдовицин

Владимир
0

Му-Му :)

Ответить

Александр Графов

0

Да, офлайну сейчас жесть как тяжело. А наше Гос-во как всегда,...

Ответить

Ерофей Смирнов

0

С сохранением заработной платы?

Ответить

Евгений Филатов

0

Ресторанный бизнес потерпает, и никто не идет на уступки, никто не может помочь предпринимателям хоть чем-то

Ответить
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Sht_Anton

Клиенты «Альфа-банка», «Киви…

Alone-In The-Dark

Законопроект: зарплата в…

Alexandr Sosnovsky

Продажи на маркетплейсах…

Vladimir Goncharov

Bloomberg: разработчик…

Сергей Сергеевич

Bloomberg: разработчик…

Dzmitry Khabibullin

С заботой о вашем здоровье…

Боря Бро

«Авто.ру» объявил конкурс на…

Вася Пражкин

Bloomberg: разработчик…

Игорь Рачук

Покупатель контрольного пакета…

Илитный Иксперт

My Data — медицинская карта…

Вася Пражкин

Bloomberg: разработчик…

Ира Шипилова

Сервис «Юла» добавил функцию…

Сергей Сергеевич

Bloomberg: разработчик…

Vladimir Goncharov

Bloomberg: разработчик…

Алексей Любимов

«Аэрофлот» и «Победа…

Nikolay Shkuta

Немного о рынке готового бизнеса