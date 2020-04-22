В марте рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.
- Крупные операторы на рынке общепита рассказали о вероятности закрытия части своих ресторанов на фоне экономического спада, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
- ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Ваби Саби» и «Кофе Хауз») потенциально может закрыть до 50% своих заведений, рассказал гендиректор компании Олег Подгорный. Холдинг «Тигрус» (сети Osteria Mario, «Швили», BarBQ cafe) может закрыть до 20% ресторанов.
- Сеть «Теремок» будет вынуждена закрыть до 30% точек, потому что арендодатели не идут на уступки, заявил владелец компании Михаил Гончаров. Однако он намерен с ними договориться. Сейчас продолжает работать треть заведений сети, при этом выручка каждого объекта не превышает 10% относительно докризисных показателей, рассказал Гончаров. Основатель фудкорта Streat Максим Попов считает, что закрыть свои точки из-за кризиса могут до 20% его арендаторов.
- «Додо Пицца» в начале апреля уже закрыла около 50 точек. Сеть «АндерСон» тоже сократила количество объектов, но точное количество закрытых заведений владелица проекта Анастасия Татулова не уточнила.
- «Росинтер Ресторантс» («Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и другие) и Burger King надеятся, что закрывать рестораны не придётся, а в McDonald’s, напротив, планируют открыть новые.
- В марте 2020 года рестораторы попросили правительство поддержать отрасль и не допустить массового закрытия точек, в частности, они предложили освободить ресторанный бизнес от уплаты всех налогов и ввести мораторий на взимание арендной платы. Тогда рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.
- В середине апреля ресторанный бизнес решил договариваться с арендодателями напрямую и попросить временно отменить плату за помещения, а затем на год установить ставку в виде процента от оборота.
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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Arthur Niazyan
После майских праздников ещё ополовинется. Никакая помощь и снижение аренды не спасёт эту индустрию. Со временем восстановится конечно, но сейчас это содержать нет смысла.
Vornex IncArthur
Из серии «уйдут эти, придут новые»
Arthur NiazyanVornex
Никто не придёт, если только дешманские тошниловки. Привет из 90-х
Андрей ВикторовичVornex
Очередной арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦♂️
Никита ХисматовVornex
Впрос - кто.
Одно дело, когда у отдельно взятого предпринимателя что-то не получилось просчитать по невнимательности, или когда его интересы просто изменились.
Здесь всё же речь о сетях, которые весьма грамотно и последовательно расширялись, и они столкнулись не со своей ошибкой, а с жетким форс-мажором, которого никто просчитать не мог. 50% точек - результат многолетнего труда - коту под хвост.
Денис ДемидовArthur
Хотя бы простить им все налоги, все равно умрут, и ничего платить не будут, а так может кто--то выкарабкается. Но если Путин сказал в морг, значит в морг.
Андрей ВикторовичДенис
Нужно признать, что у них выпало из бизнес процессов 4 месяца . Соответственно нужны такие меры , которые снизят все расходы за эти 4 месяца . Налоги , арендная плата , зарплата и так далее . Тогда многие сети выживут
Arthur Niazyan
С другой стороны жалко Санкт-Петербург, вот где засилье прикольных кафешек на любой вкус и кошелёк. Не представляю себе этот город без всего этого.
Сослан СакшинArthur
Питер - ресторанный рай
Езжу туда просто чтобы пожрать и побухать)
Сослан СакшинСослан
Ездил...
Степан ПоповArthur
Да, в спб уже туго микро бизнесу в общепите. Кто-то работает просто чтобы хоть какие-то деньги на аренду отбить, персонал сокращают и собственники сами за кассу встают. Вообще по экономике города ударит сильно, т к много туристов приезжали, в сезон с мая по сентябрь на этом хорошо зарабатывали и сами и сфера туризма в целом. И людей много занято в этом было, а теперь все без дохода сидят. Покупательская способность упадёт, а это уже зацепит все остальное. Оптовики, поставляющие оборудование для общепита тоже уже сокращают все что можно, из-за курса и отвала клиентов
KeleriusСтепан
Зато "наконец то не будет этих толп и пробок"
Anton ReutСтепан
Ну белые ночи всё лето, может и пустят иностранцев каких-то в этот сезон.
Евгений Дроздов
Закрытие точек скорее всего повлечёт увеличение цены, что плохо для потребителя.
Roman NenznaskiyЕвгений
Цена определяется спросом, а не количеством точек.
Vladislav SRoman
Ох уж эта особая школа экономики. Цена определяется спросом и предложением. Микроэкономика, школьный учебник. Устанавливается она, обычно(если это не Газпром ) , посредене между точками наибольшой выгоды для продавца(прибыль) и покупателя(полезность ) .
Евгений КафтайкинRoman
Вот именно. Спрос станет большой через некоторое время, а предложение маленькое. Вот цены и вырастут
Евгений ДроздовRoman
К - Конкуренция?
Artem IlchenkoЕвгений
Вырастет цена - откроются новые, нет?))
Ольга Стогова
О нет! Теремочек, мои любимые блинчики! Кто же будет орать мне на кассе в лицо "блин email с жаренным лучком для барышни!" :(
KeleriusОльга
Для сударыни!
Ольга СтоговаKelerius
шла 5я неделя самоизоляции, я забыла как меня называют в теремке :`(
Сергей АОльга
Теремок реально очень крутой!! Уверен, они ни куда не денутся. Оптимизируют некоторые точки, но в целом точно выживут.
Владимир БурдовицинСергей
что в нем крутого?вы готовы на бизнес-ланч каждый день блины есть?
Дмитрий Разломов
Макдаковой гадости всё нипочём, хоть конец света люди будут жрать это г..но(
Stas KlymenkoДмитрий
Я плюс/минус знаком с тем, как готовят еду в местном макдаке и ряде других заведений. Многим очень далеко как до санитарных норм, так и до качества самой пищи.
Хватит жить бородатыми стереотипами. Макдаки - это места, где вы почти гарантированно будете есть качественную пищу - соответствующую стандартам, правильно приготовленную и не из подсобки, где продукты лежали пару недель.
Если вы зададитесь вопросом, сколько обычных кафешек/ресторанов соответствует хотя бы таким же нормам, сильно удивитесь. Ибо их не так уж и много.
Roman SharStas
Глютаматом натрия правда напичканная
Timur SobolevStas
Вот да. Лучшая система контроля качества в фаст фуде.
Roman NenznaskiyДмитрий
Вы председатель общества почитателей негадостной еды "Греча - наше всё!" ?
и с каких пор еда в макдаке стала г%;ом?
У мака одна из самых требовательных систем контроля качества поставляемой продукции... Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований.
Евгений ДроздовRoman
Мак - это почти всегда гарант качества. Особенно спасает за границей: в любом городе мира можно смело пойти в Мак и ты знаешь что ты там получишь с практически нулевыми шансами отравиться.
Олег ИвахновRoman
Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований.
Люди под это отдельные комплексы строили чтобы соответствовать требованиям мака
Ольга СтоговаRoman
председатель общества почитателей негадостной еды "Греча - наше всё!" – так вот кем я вижу себя через 5 лет! <3
Grigory GreenRoman
По-этому у них мяса и нет в бургерах. Т.к. нет поставщиков.
Murat OshroevДмитрий
Вы когда в шоколаднице что-то ели в последний раз? Вот, где г.но
Serge TikhonenkoMurat
Чашка кофе, чтобы посидеть за столиком, пообщаться. Для поесть есть другие места
Алексей ЩербаковДмитрий
За годы ни разу не травился поев в Макдаке, а вот после другого заведения (в этой статье упомянутом) пришлось полежать под капельницей. Так что Макдаку доверяю пока больше.
Alexander IsoraАлексей
Почему вы не написали, в каком конкретно заведении вы отравились?
Дмитрий Килев
Более эффективные компании займут освободившиеся места и укрепят свои позиции на рынке.
Артем ГолендбергДмитрий
Проблема не в эффективности, а в падении спроса, и после карантина люди еще долго будут с опаской смотреть на общественные места
Дмитрий КилевАртем
Именно в эффективности. Эффективные компании готовы к кризису и накапливают резервы. Не эффективные компании живут на cash flow и при малейших колебаниях рынка «вылетают в трубу»
Андрей РядькинАртем
долго смотреть на пустой бумажник
Make LuvАртем
Это не люди.
Pavel ProkhorovДмитрий
Более размытого комментария в жизни не видел. Какие эффективные компании? Про кого речь?
В сегменте общепита выживут те, для кого это был не основной бизнес либо Ашот с передвижным вагончиком. А единицы из выживших упадут в сервисе и представленности. Один месяц простоя не отбить за год работы в "мирное" время. А этих месяцев будет не один.
Егор ОрловPavel
Видимо, имеются в виду компании которые могут эффективно работать когда есть приказ правительства закрыться. А основатель компании настолько эффективный лидер, что может хоть за год з/п и аренду всем выплачивать даже при закрытых дверях. Всё в белую, да и налоги вообще не проблема. Не ноет никогда, мол Путин виноват, а то, что рубль за 5 лет почти втрое свернулся так это только подстёгивает быть лучше, эффективнее, пройти этот путь, принять этот селф-челлендж! Посещает всякие семинары синергии, развивается, трансформируется, короче знает как жить и что делать.... лайфстайл ещё тоже правильный: спит два часа в сутки, стакан воды, пробежка, общается с теми людьми, всех дев на городе перепробовал. Короче, идеальный бизнесмен, инвестор, коуч вообще всего, спортсмен, гражданин, сын сразу двух маминых подруг!
Вот такая вот компания и фаундер займут место тусклых и неэффективных! Человек просто не стал объяснять такие очевидные вещи! Всё же просто - чего тут не ясного? )
Arthur NiazyanДмитрий
Нелегалы шаурмятники, вы хотите сказать?
Дмитрий КилевArthur
А шаурма вне закона? 😁
Никита ГригорьевДмитрий
В данной ситуации внешние проблемы приобрели такой масштаб, что реальная эффективность бизнеса роль играет гораздо меньшую чем стечение обстоятельств. То есть могут загнуться те, кто был живуч и мог бы устоять в "обычный" кризис. И не загнуться те, кому просто повезло.
Помещаем в комнату академика, врача, человека без образования/работы и серийного убийцу. Закачиваем хлор на 2 минуты и говорим: "кто выживет, тот действительно хорош и полезен". - в данном случае выживут не полезные люди, а те кто успел воздуха вдохнуть, и любит нырять/задерживать дыхание (непонятно кто из этих четырёх). То есть критерий отбора не соответствует ожидаемому результату отбора.
KeleriusНикита
Победит академик. Он в советское время был морским котиком. И серийным убийцей.
Никита СотниковДмитрий
Очень на далекую перспективу, спрос в этом году будет намного ниже из-за покупательской способности граждан
Жди через пару лет новых игроков просто
Андрей ВикторовичДмитрий
И ещё один арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦♂️
Dennis GerasimovАндрей
он то как раз понимает - на сладкие места на траффике и фудкортах всегда желающие найдутся
Michael PetrovДмитрий
тетки с беляшами. без налогов, без аренды, без лишних трат. эффективно.
Иннокентий Фефилов
Среди простых людей сейчас популярна мысль: "Коронавирус херня, я не знаю ни одного больного человека".
У меня по аналогии возникла. Я вообще не знаю ни одного человека или бизнеса, которому помогло государство.
Stanislav DianovИннокентий
Есть такие, я например.
Мне как то помогло государство.
Помогло понять, что мой бизнес говно и не нужен этой стране 🤷🏻♂️
Спасибо Государство!
Vitaliy SitnikovStanislav
Не вписались в рынок, увы(с)
Пенсионный ФронтStanislav
Это невидимая рука рынка.
Андрей РядькинИннокентий
у меня УСН вместо 6 % теперь 1%. Еще бу покупательскую способность людей поднять, вот зажил бы!
Степан ПоповАндрей
Это как у вас усн 1%? ЕНВД?
Евгений Смирнов
Судари изволят закрыться?
Смешно и очень показательно, что сети с многолетним стажем зарабатывания бабла, не могут спокойно пересидеть жалкий месяц в закрытом состоянии. Ремонт сделать или тараканов потравить.
Все эти закрытия — лишь повод уволить сотрудников без выходного пособия. Т.к. демонтаж и вывоз оборудования в неизвестно куда — существенно дороже месяца (и даже нескольких) простоя.
Плюс надеются выпросить милостыню у государства, ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.
Олег ИвахновЕвгений
ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.
После многолетнего полета экономики в дыру ВНЕЗАПНО У БИЗНЕСА НЕТ РЕСУРСОВ ПЕРЕЖИТЬ ОСТАНОВКУ РАБОТЫ
Евгений СмирновОлег
Ну с капсом убедительнее любой аргумент))
Вот Федя тут писал, что у них экосистема, франшизные точки мегарентабельны, открывались в США, в Китае.
Теремок тоже вроде не бедствовал, регулярно новые появляются.
И тут внезапно — нет ресурсов) Это смешно и нелепо.
Еще раз — как закроются, так и откроются. Просто штат поменяется.
Олег ИвахновЕвгений
жалкий месяц в закрытом состоянии.
Поделитесь своим опытом?
Евгений СмирновОлег
Опытом чего? Многолетнего снятия операционной прибыли в карман, и отсутствия средств на поддержание штанов в фирме? Или опытом займа денег с целью пережить сложное время и сохранить сотрудников. Хотя в теремке их полагаю называют "холопами".
Arthur NiazyanОлег
Олег, вы как Рамзан постриглись что ли?
Юрий МалковЕвгений
или тараканов потравить.
Тараканов нельзя травить - дурная примета, денег не будет.
Никита Рымаренко
Прощай цезарь по 450 и греча с сосиской за 200р...
Vitold SedyshevНикита
А чего прощай - пусть доставку делают в Delivery Club и Яндекс.Еде. Я прям сейчас закажу. А то ноет эта сеть, а по факту ничего не делает. Зае&л он чес слово.
Олег ИвахновVitold
чего прощай - пусть доставку делают в Delivery Club и Яндекс.Еде
У общепита разный формат.
И условный теремок на фудкорте ТЦ. Его клиент это человек пришедший в ТЦ которому надо перекусить или работник ТЦ которому пообедать надо. И так обычно ценник не самый гуманный.
ТЦ не работает клиентов нет. И целенаправленно заказывать доставку с фудкорта тоже никто не будет.
Krem-bruleVitold
У них есть доставка. Заказов почти нет
Artem Ilchenko
Это особенный кризис.
Во первых, он экономический не по природе, просто из экономики по независящим от нее причинам изымают очень много денег. Все более-менее разумные страны это чухнули и стараются в точку изъятия вкачать сопоставимое количество. В результате госдолг у них вырастет, но кризис будет сильно сглажен. Мы не вливаем почти ничего и как следствие получим больше сокращений и банкротств, что вызовет еще большее изъятие денег и углубление кризиса.
Во вторых, нам, в отличие от большинства, прилетело еще и от нефти и доходы всей страны будут находиться под дополнительным давлением.
Может это хоть чуть-чуть сдвинет нас от экономики нефти к экономике труда? Жалкие надежды, наподобие самоуспокоительногл: «да, я не достиг чего хотел, зато какой опыт!»
Олег ПоворинArtem
Не с этой властью, пусть лучше нефть растет. Тогда хоть новые налоги не будут все время придумывать.
Artem IlchenkoОлег
А власть инопланетная? Идеи неимоверного величия за счет населения очень даже популярны в последнем, увы(
Ilya Brin
Теремок, Шоколадница, Кофе Хауз и другие присутствуют в основном в крупных городах. Большей части России про них известно из СМИ, разве что.
А Бургер Кинг, МакДоннальдс - они уже почти в каждом городе и о них знают.
Закроется теремок - на его месте тут же откроется фастфуд. Причём на на выходных условиях для обоих сторон.
А потребитель лоялен к еде, а не к бренду.
KeleriusIlya
Кофе Хауз на невском (рядом с Эрмитажем) настолько дорогая, насколько возможно... чай рублей по 150-200 (кружка).
Ух, бомбит.
Андрей ВикторовичIlya
Не откроется, тк людям не нужно столько фастфуда, когда нет работы
Egor Ka
шок, надеюсь найдется обрыгаловка, в которой будут 100гр гречки за 100 продавать
Maxim Lialin
Теремок! На кого ж ты нас покидаешь! Богомерзкий Бургер кинг не пройдёт)
Сергей А
А можно вас попросить все закрыть? В данном случае я не иронизирую. Такие помойки как Шоколадница, уже давно должны уйти с рынка! Дизайн из 90х, сервис 0, качество 0, цены неадекват.
Yuri Ahmedov
Кафе "Андерсон" и Правительство.
Эмилия Теплова
Непопулярная мысль. Прибыль в бизнесе это награда за риск и предприимчивость.
Иногда бизнесы без запаса прочности пролетают и это нормально.
Власти должны помогать кому-то только по причине сохранения рабочих мест. Или помогать населению для повышения спроса.
Всё остальное это бред. То есть помогать кому-то, только по причине что он пострадал, неправильно.
Закрылись одни, придут другие или не придут.
И не надо сводить тему к налогам, типа "я платил налоги, а теперь меня надо поддержать".
Налоги это платежи для перераспределение средств внутри общества, а не страховочные взносы.
Black Jack
Вот что «Теремок» толкает. Поможите!
Я в «Маме Роме» на выходных взял несколько пицц с собой, так они сейчас даже скидку навынос уменьшили с 50% до 20%.
Dmitry YashinBlack
Мама Рома при заказе с собой уменьшила скидку с 50 до 20 процентов? По какой причине?
Black JackDmitry
Все по той же. Сказали, что скидка 50% с собой сейчас не актуальна, только 20%.
Alex Kuz
Шоколадницу давно пора закрыть, их время безвозвратно ушло.
Lalay Lamma
Блин, я как могу помогаю... заказывала и заказываю, очень жалко, держитесь. Особенно мне почему-то жалко сервис доставки GoLama, который немного не дождался. До сих пор не удаляю их приложение, очень было с ними хорошо
P.s. если что, мой Ник связан с ними так же как лама из зоопарка и Далай-лама ;)
Владимир БурдовицинLalay
очень добрый и трогательный комментарий ,что здесь редкость )
Комментарий удален
Владимир Бурдовицин
список конечно не удивил :) в народе эти заведения мало популярны ....каждый день обедать туда не тянет ходить...
Юрий Воронов
Сидите дома, кому эти кафешки нужны?!
Vitold SedyshevЮрий
Так там со стороны кафешки переживают, что мы нахаляву дома жрем гречку за копейки и не оплачиваем бизнесс процессы Теремка.
Игрок
Так у макдональдса в долларах все им то че
Arthur NiazyanИгрок
Почему? Там цены же в рублях. Мак красавцы в том плане, что они издревне брали помещения в аренду за процент от выручки (вроде 10%). Вот такое одно решение избавило их от кучи проблем сегодня.
Isa AbdullahArthur
Это точно про Макдональдс?
Владимир БурдовицинИгрок
макдональдс это франшиза :)
Murat Oshroev
Всё равно это сети Дишманской еды
Michael BarabashMurat
Даже Streat?
Murat OshroevMichael
Streat - это фуд-корт, который предоставляет площади. Если хотят сократить арендаторов, то пусть сокращают свой аппетит по арендной плате или делят его с арендаторами
Wera Ferat
Печальная статистика... лучше бы с таким успехом закрывались казино, игровые автоматы и т.д. ..
Black JackWera
Их и закрыли в 2009 году. Осталось штучное количество в зонах.
Анон ПлизBlack
Бгг
Michael PetrovBlack
https://media.giphy.com/media/OvL3qHSMO6uaI/200.gif
Екатерина Викулова
По себе сужу: после отмены карантина общественные места еще долго буду обходить стороной, да и не до изысков (хотя в посте речь не о таких заведениях).
Make LuvЕкатерина
Эк тебя запугали.
Michael Barabash
В комментах просто наплыв секты свидетелей Макдака.
Такая прелесть))
Владимир БурдовицинMichael
не осталось сударей)
Владимир Владиевский
Останется то, что нравится людям.
Макдак, шаурма/шаверма и далее по предпочтениям....
KeleriusВладимир
Гиро!
Владимир ВладиевскийKelerius
Тоже вкусно!
Владимир БурдовицинВладимир
Му-Му :)
Александр Графов
Да, офлайну сейчас жесть как тяжело. А наше Гос-во как всегда,...
Ерофей Смирнов
С сохранением заработной платы?
Евгений Филатов
Ресторанный бизнес потерпает, и никто не идет на уступки, никто не может помочь предпринимателям хоть чем-то