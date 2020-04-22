В марте рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.
- Крупные операторы на рынке общепита рассказали о вероятности закрытия части своих ресторанов на фоне экономического спада, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
- ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Ваби Саби» и «Кофе Хауз») потенциально может закрыть до 50% своих заведений, рассказал гендиректор компании Олег Подгорный. Холдинг «Тигрус» (сети Osteria Mario, «Швили», BarBQ cafe) может закрыть до 20% ресторанов.
- Сеть «Теремок» будет вынуждена закрыть до 30% точек, потому что арендодатели не идут на уступки, заявил владелец компании Михаил Гончаров. Сейчас продолжает работать треть заведений сети, при этом выручка каждого объекта не превышает 10% относительно докризисных показателей, рассказал Гончаров. Основатель фудкорта Streat Максим Попов считает, что закрыть свои точки из-за кризиса могут до 20% его арендаторов.
- «Додо Пицца» в начале апреля уже закрыло около 50 точек. Сеть «АндерСон» тоже сократила количество объектов, но точное количество закрытых заведений владелица проекта Анастасия Татулова не уточнила.
- «Росинтер Ресторантс» («Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и другие) и Burger King надеятся, что закрывать рестораны не придётся, а в McDonald’s, напротив, планируют открыть новые.
- В марте 2020 года рестораторы попросили правительство поддержать отрасль и не допустить массового закрытия точек, в частности, они предложили освободить ресторанный бизнес от уплаты всех налогов и ввести мораторий на взимание арендной платы. Тогда рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.
- В середине апреля ресторанный бизнес решил договариваться с арендодателями напрямую и попросить временно отменить плату за помещения, а затем на год установить ставку в виде процента от оборота.
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
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Arthur Niazyan
После майских праздников ещё ополовинется. Никакая помощь и снижение аренды не спасёт эту индустрию. Со временем восстановится конечно, но сейчас это содержать нет смысла.
Vornex IncArthur
Из серии «уйдут эти, придут новые»
Arthur NiazyanVornex
Никто не придёт, если только дешманские тошниловки. Привет из 90-х
Vornex IncArthur
Придут, нынче время другое.
Андрей ВикторовичVornex
Очередной арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦♂️
Денис ДемидовАндрей
Если спасать рестораторов за счет арендодателей, то вместо одного потерпевшего, мы получим двоих.
Сослан СакшинДенис
Сложная тема со спасением:
это кризис и пострадать кто-то должен обязательно
можно убить рестораны, можно подубить и рестораны и арендаторов, можно и рестораны и арендаторов спасти за счет государства (считай за счет всех нас, как ни крути), но тут бюджет и вправду может треснуть
АндрейСослан
Мы для этого налоги и платили все "тучные" годы, чтобы сейчас воспользоваться накопленными резервами.
Сослан СакшинАндрей
это просто ваша позиция
а реальность такова какова она есть и больше никакова)
есть конкретная сумма которой владеет государство и ее можно распределить спасая рестораны или спасая что-то другое
или просто отложить на случай ухудшения ситуации
нельзя говорить "должно", надо считать
государство не берет деньги из воздуха, оно берет у нас с вами
Денис ДемидовСослан
Реальность такова, кто Путина поставил, тот всю помощь и получает.
Денис ДемидовСослан
Если государство не хочет кого-то спасать оплаченными ранее налогами, то пусть вообще свое рыло в экономику не сует, пытаясь спасти кого-то за счет кого-то.
Рынок быстрее сам выправится, чем с помощью такого косорукого государства.
Сослан СакшинДенис
это уже другое требование
не помогите, а уходите
Денис ДемидовСослан
Так где помощь то?
Это из серии Путин всех угощает за счет заведения.
Это не помощь, это вредительство.
ВладиславДенис
А с чего вы взяли, что стабфонд состоит из налогов, туда нефте-газовые сверхдоходы, насколько я знаю, складывались.
Денис ДемидовВладисл…
А какая мне разница, как именно это жулик мои деньги по своим карманам все перераспределял?
Андрей ВикторовичДенис
Верно. Поэтому арендодатели должны разделить риски, чтобы выжили оба
Сослан СакшинАндрей
многие арендодатели еще не выплатили кредиты за покупку помещений
так что еще и банки должны в схему подвязываться
Денис ДемидовАндрей
В какой пропорции делить будем?
Может в пропорции прибыли на вложенный капитал в предыдущие годы?
Где гарантии, что рестораторы выживут? А если нет, зачем доп. убытки арендодателям, когда им и так тратиться на переоборудование помещения.
АлександрДенис
Какие доп убытки? Есть арендатор - есть кэш хоть и меньше, нет арендатора - когда появится новый непонятно и будет помещение вообще простаивать. Так хотя бы был шанс восстановится через какое то время, а тут вы получите простой площадей + непонятные перспективы с новыми арендаторами которые могут вообще в ближайшие годы не появиться.
Денис ДемидовАлексан…
Рестораны восстановятся не ранее чем через год, может и больше. Вместо того, чтобы умирать обоим, арендаторам лучше как можно быстрее переоборудовать свои помещение под другие, более живучие бизнесы.
KeleriusДенис
Вы жестокий, Денис!
П.с. а как кризис повлиял на авторынок?
АндрейДенис
По хорошему эти убытки должно компенсировать государство, потому что она заинтересовано в том, чтобы платились налоги и было потребление
А так ситуация сложная конечно
Vornex IncАндрей
К сожалению, это мысли нашего государства
Никита ХисматовVornex
Впрос - кто.
Одно дело, когда у отдельно взятого предпринимателя что-то не получилось просчитать по невнимательности, или когда его интересы просто изменились.
Здесь всё же речь о сетях, которые весьма грамотно и последовательно расширялись, и они столкнулись не со своей ошибкой, а с жетким форс-мажором, которого никто просчитать не мог. 50% точек - результат многолетнего труда - коту под хвост.
Денис ДемидовArthur
Хотя бы простить им все налоги, все равно умрут, и ничего платить не будут, а так может кто--то выкарабкается. Но если Путин сказал в морг, значит в морг.
Андрей ВикторовичДенис
Нужно признать, что у них выпало из бизнес процессов 4 месяца . Соответственно нужны такие меры , которые снизят все расходы за эти 4 месяца . Налоги , арендная плата , зарплата и так далее . Тогда многие сети выживут
Евгений Дроздов
Закрытие точек скорее всего повлечёт увеличение цены, что плохо для потребителя.
Roman NenznaskiyЕвгений
Цена определяется спросом, а не количеством точек.
Vladislav SRoman
Ох уж эта особая школа экономики. Цена определяется спросом и предложением. Микроэкономика, школьный учебник. Устанавливается она, обычно(если это не Газпром ) , посредене между точками наибольшой выгоды для продавца(прибыль) и покупателя(полезность ) .
Roman NenznaskiyVladislav
Владислав, подходит такой усредненный клиент к ряду ресторанов в футкорте и смотрит на блины по 650 рублей и на бигмак за 150 и такой думает:
Какую я получу полезность от этого блина и от этого бургера? Жбу навернка посчитает, все дела...
Человек смотрит в первую очередь в свой кошелек, а не на условную "полезность", которую вы вычитали в книжке по экономике из 6-го класса.
Vladislav SRoman
Смысл не в полезности, а в том, что предложение играет такую же роль в формировании цены. По вашему же примеру : есть спрос (жрать) и есть выбор между маком и блинами, выбор на основе количества денег. А если вы приходите на футкорт, а там только мак - то мак, без других продавцов, может поставить цену на бикмак такую, какую сочтёт нужной, и будет она гораздо выше 150 рублей
Roman NenznaskiyVladisl…
Не так давно господин Галицкий говорил, что люди не покупают продукты в Пятерочке, а покупают калории. Если на какой-то из продуктов поднимается цена, то он просто покупает другой такой же калорийности т.к. ориентируется на кошелек, а не на конкретные позиции в магазине.
Поэтому с большей долей вероятности цены либо останутся прежними, либо упадут т.к. при меньшей загрузке торговых площадей, упадет стоимость аренды, от нее себестоимость каждого блюда и далее по цепочке в рамках всей страны упадет средний доход гражданина и единственный выход будет у ресторанов - снижать, а не повышать стоимость т.к. повышение цены приведет к еще большему снижению выручки.
Евгений КлочковVladisl…
только мак - то мак, без других продавцов, может поставить цену на бикмак такую, какую сочтёт нужной, и будет она гораздо выше 150 рублей
В таком случае клиент (большая их часть) плюнет и пойдет домой, ибо в фудкорт приходят не голодные в крайне степени
А по пути еще шаурму в ларьке возьмет
Собсна вот поэтому "Теремок" всегда и в топе заплачек всяких был и без кризисов - ибо с ценами у них странно, судя по отзывам товарищей, которые там ели
Никита ХисматовRoman
Ну вообще человек действительно смотрит на полезность, только не в "учебничном" формате всё продумывает, а за доли секунды принимает решение с помощью всяких не всегда рациональных оценок :)
То есть один такой: я оцениваю 150 рублей за бургер более выгодным, чем 600 за блин, потому что бургер достаточно вкусный и ещё оформление зала прикольное.
Другой: а мне чет блинов захотелось, капец, не понимаю, почему, пофигу, давайте за 600.
Третий такой: а я веган.
Евгений КафтайкинRoman
Вот именно. Спрос станет большой через некоторое время, а предложение маленькое. Вот цены и вырастут
Roman NenznaskiyЕвгений
И что - при повышенном спросе места в крошке-картошке закончатся?
Евгений ДроздовRoman
К - Конкуренция?
Artem IlchenkoЕвгений
Вырастет цена - откроются новые, нет?))
Arthur Niazyan
С другой стороны жалко Санкт-Петербург, вот где засилье прикольных кафешек на любой вкус и кошелёк. Не представляю себе этот город без всего этого.
Сослан СакшинArthur
Питер - ресторанный рай
Езжу туда просто чтобы пожрать и побухать)
Сослан СакшинСослан
Ездил...
KeleriusСослан
Бухал
НечеловеческаяЛогикаKelerius
Жрал
Степан ПоповArthur
Да, в спб уже туго микро бизнесу в общепите. Кто-то работает просто чтобы хоть какие-то деньги на аренду отбить, персонал сокращают и собственники сами за кассу встают. Вообще по экономике города ударит сильно, т к много туристов приезжали, в сезон с мая по сентябрь на этом хорошо зарабатывали и сами и сфера туризма в целом. И людей много занято в этом было, а теперь все без дохода сидят. Покупательская способность упадёт, а это уже зацепит все остальное. Оптовики, поставляющие оборудование для общепита тоже уже сокращают все что можно, из-за курса и отвала клиентов
KeleriusСтепан
Зато "наконец то не будет этих толп и пробок"
Дмитрий Килев
Более эффективные компании займут освободившиеся места и укрепят свои позиции на рынке.
Артем ГолендбергДмитрий
Проблема не в эффективности, а в падении спроса, и после карантина люди еще долго будут с опаской смотреть на общественные места
Дмитрий КилевАртем
Именно в эффективности. Эффективные компании готовы к кризису и накапливают резервы. Не эффективные компании живут на cash flow и при малейших колебаниях рынка «вылетают в трубу»
Месье НикитаДмитрий
То-то все эти "эффективные" компании на западе сейчас заливают вертолетными деньгами. Вы не путайте кризис и малейшие колебания рынка с тем экономическим пиздецом, что сейчас происходит. Полная остановка деятельности всех точек предприятия - это не кризис, а разорение. Какая бы компания не была эффективной - никто не справится без внешней помощи.
Павел КарповМесье
Финансовое и антикризисное планирование, создание фондирующих пассивов и т.д . Этим занимаются и когда все очень хорошо. А если на всю прибыль кто то идёт и покупает жене 11 айфон и едет в тайланд , то уж досвидос. Аукнется так аукнется потом это . Да это бьёт по индустрии , но не так чтобы после 1-2 месяцев простоя закрываться . А если закрываешься - урок , значит ты не бизнесом походу занимался .
Месье НикитаПавел
Вы занимаетесь или занимались бизнесом? Нет, никогда, как я вижу
Ни одна фирма не имеет запасов на 1-2 месяца простоя.
Я открою вам страшную тайну, любой средний бизнес, особенно такие как шоколадница, имеют резервы - это называется амортизационный фонд. И туда каждый месяц закидывают определенный процент, который высчитывается по конкретной формуле. Это раз.
Два. Прибыльность сетевых компаний совершенно небольшая - они живут на обороте. И все свободные средства вкладывают в открытие новых точек. Всегда.
Три. Чтобы иметь денег на месяц простоя нужно ВСЮ прибыль скидывать на счет (где деньги будут лежать мертвым грузом) на протяжении 14-18 месяцев. За этот период, конечно же, нужно иметь постоянную прибыльность и не иметь никаких форс мажоров. Ну и забыть об открытии новой точки.
И после всего сказанного, у меня возникает только один вопрос, если вы такой умный - у вас то точно есть деньги на один-два года существования без финансовых поступлений?
Сослан СакшинДмитрий
хм.. а как вы бы приготовились к тому, что люди просто перестанут выходить на улицу в течение пары месяцев, хотя бы? и не говорите про доставку.
Иван ИвановДмитрий
Так и запишем, что ИП Килев Дмитрий Сергеевич (возможно совпадение) знает, как ООО "Шоколадница" с уставным капиталом в 1млн₽ и лично Колобову Александру Григорьевичу, являющимся учредителем 90 организаций (по данным ЕГРЮЛ) быть эффективным и быть готовым к тому, что государство просто закроет бизнес на несколько месяцев (отрежет возможность зарабатывать), но оставит все обязательства (зарплаты, налоги, отчисления, арендные платежи). Персонально, часть про закрытие - правильная вынужденная мера.
Андрей РядькинАртем
долго смотреть на пустой бумажник
Pavel ProkhorovДмитрий
Более размытого комментария в жизни не видел. Какие эффективные компании? Про кого речь?
В сегменте общепита выживут те, для кого это был не основной бизнес либо Ашот с передвижным вагончиком. А единицы из выживших упадут в сервисе и представленности. Один месяц простоя не отбить за год работы в "мирное" время. А этих месяцев будет не один.
Arthur NiazyanДмитрий
Нелегалы шаурмятники, вы хотите сказать?
Дмитрий КилевArthur
А шаурма вне закона? 😁
Arthur NiazyanДмитрий
Антисанитарная с башлянием на лапу местным властям, да
Эмиль ЗариповArthur
Тудуду, вот что я люблю...
Никита СотниковДмитрий
Очень на далекую перспективу, спрос в этом году будет намного ниже из-за покупательской способности граждан
Жди через пару лет новых игроков просто
Андрей ВикторовичДмитрий
И ещё один арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦♂️
Dennis GerasimovАндрей
он то как раз понимает - на сладкие места на траффике и фудкортах всегда желающие найдутся
Андрей ВикторовичDennis
Кому они будут нужны, когда в ТЦ людей не будет??
Я же говорю - оторвался от реальности. Пусть почитает прогнозы , что будет с экономикой
Dennis GerasimovАндрей
В кризис не будет толп, после - опять потянутся
И весь вопрос в том - какая сеть переживет это тяжелое время, а какая - нет
Мы про это.
А то что сейчас везде пусто - ну да, всем плохо. Все урезали свои расходы + карантин и т.д.
Выживут далеко не все. Так может некоторые рестораторы уже мертвую лошадь пинают?
Ольга Стогова
О нет! Теремочек, мои любимые блинчики! Кто же будет орать мне на кассе в лицо "блин email с жаренным лучком для барышни!" :(
KeleriusОльга
Для сударыни!
Иннокентий Фефилов
Среди простых людей сейчас популярна мысль: "Коронавирус херня, я не знаю ни одного больного человека".
У меня по аналогии возникла. Я вообще не знаю ни одного человека или бизнеса, которому помогло государство.
Stanislav DianovИннокентий
Есть такие, я например.
Мне как то помогло государство.
Помогло понять, что мой бизнес говно и не нужен этой стране 🤷🏻♂️
Спасибо Государство!
Vitaliy SitnikovStanislav
Не вписались в рынок, увы(с)
Андрей РядькинИннокентий
у меня УСН вместо 6 % теперь 1%. Еще бу покупательскую способность людей поднять, вот зажил бы!
Степан ПоповАндрей
Это как у вас усн 1%? ЕНВД?
Дмитрий Разломов
Макдаковой гадости всё нипочём, хоть конец света люди будут жрать это г..но(
Stas KlymenkoДмитрий
Я плюс/минус знаком с тем, как готовят еду в местном макдаке и ряде других заведений. Многим очень далеко как до санитарных норм, так и до качества самой пищи.
Хватит жить бородатыми стереотипами. Макдаки - это места, где вы почти гарантированно будете есть качественную пищу - соответствующую стандартам, правильно приготовленную и не из подсобки, где продукты лежали пару недель.
Если вы зададитесь вопросом, сколько обычных кафешек/ресторанов соответствует хотя бы таким же нормам, сильно удивитесь. Ибо их не так уж и много.
Roman NenznaskiyДмитрий
Вы председатель общества почитателей негадостной еды "Греча - наше всё!" ?
и с каких пор еда в макдаке стала г%;ом?
У мака одна из самых требовательных систем контроля качества поставляемой продукции... Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований.
Евгений ДроздовRoman
Мак - это почти всегда гарант качества. Особенно спасает за границей: в любом городе мира можно смело пойти в Мак и ты знаешь что ты там получишь с практически нулевыми шансами отравиться.
Grigory GreenЕвгений
Особенно в Индии и Китае.
Олег ИвахновRoman
Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований.
Люди под это отдельные комплексы строили чтобы соответствовать требованиям мака
Grigory GreenRoman
По-этому у них мяса и нет в бургерах. Т.к. нет поставщиков.
Roman NenznaskiyGrigory
интриги.. скандалы... расследования..
Murat OshroevДмитрий
Вы когда в шоколаднице что-то ели в последний раз? Вот, где г.но
Алексей ЩербаковДмитрий
За годы ни разу не травился поев в Макдаке, а вот после другого заведения (в этой статье упомянутом) пришлось полежать под капельницей. Так что Макдаку доверяю пока больше.
Евгений Смирнов
Судари изволят закрыться?
Смешно и очень показательно, что сети с многолетним стажем зарабатывания бабла, не могут спокойно пересидеть жалкий месяц в закрытом состоянии. Ремонт сделать или тараканов потравить.
Все эти закрытия — лишь повод уволить сотрудников без выходного пособия. Т.к. демонтаж и вывоз оборудования в неизвестно куда — существенно дороже месяца (и даже нескольких) простоя.
Плюс надеются выпросить милостыню у государства, ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.
Олег ИвахновЕвгений
жалкий месяц в закрытом состоянии.
Поделитесь своим опытом?
Arthur NiazyanОлег
Олег, вы как Рамзан постриглись что ли?
Олег ИвахновArthur
Отнюдь. Я был первым еще в воскресенье.
Евгений СмирновОлег
Опытом чего? Многолетнего снятия операционной прибыли в карман, и отсутствия средств на поддержание штанов в фирме? Или опытом займа денег с целью пережить сложное время и сохранить сотрудников. Хотя в теремке их полагаю называют "холопами".
Олег ИвахновЕвгений
Опытом остановки работы на месяц и последующего восстановления деятельности
Евгений СмирновОлег
Могу дать лайфхак — отрицательная цена блина)
Очередь выстроится из заказов, это вам не нефть.
Олег ИвахновЕвгений
ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.
После многолетнего полета экономики в дыру ВНЕЗАПНО У БИЗНЕСА НЕТ РЕСУРСОВ ПЕРЕЖИТЬ ОСТАНОВКУ РАБОТЫ
Евгений СмирновОлег
Ну с капсом убедительнее любой аргумент))
Вот Федя тут писал, что у них экосистема, франшизные точки мегарентабельны, открывались в США, в Китае.
Теремок тоже вроде не бедствовал, регулярно новые появляются.
И тут внезапно — нет ресурсов) Это смешно и нелепо.
Еще раз — как закроются, так и откроются. Просто штат поменяется.
Олег ИвахновЕвгений
То есть вы теоретик? И подобного опыта у вас нет?
Евгений СмирновОлег
Я то не закрываюсь и милостыню у правителей не прошу. Причем тут я?
Олег ИвахновЕвгений
При том что ты говоришь "хаха жалкий месяц приостановки деятельности не могут пережить".
Значит ты либо успешно уже переживал подобное или "говорить не мешки ворочать".
Они по своей воле что-ли закрываются?им работать запретили.
Завтра тебе запретят вести деятельность, но чтобы все обязательства исполнял и зарплату платил. Долго протянешь?
Евгений СмирновОлег
Да, предпринимательская деятельность — это риск. Можно уйти в минуса. Кто бы мог подумать?
Но зачем в минуса? Когда можно сначала нанять людей на МРОТ, остальное в виде премий, а чуть что, так поувольнять всех к чертям плюс еще поныть, авось денег дадут.
KeleriusЕвгений
Главное, уметь плакать
Юрий МалковЕвгений
или тараканов потравить.
Тараканов нельзя травить - дурная примета, денег не будет.
Egor Ka
шок, надеюсь найдется обрыгаловка, в которой будут 100гр гречки за 100 продавать
Maxim Lialin
Теремок! На кого ж ты нас покидаешь! Богомерзкий Бургер кинг не пройдёт)
Artem Ilchenko
Это особенный кризис.
Во первых, он экономический не по природе, просто из экономики по независящим от нее причинам изымают очень много денег. Все более-менее разумные страны это чухнули и стараются в точку изъятия вкачать сопоставимое количество. В результате госдолг у них вырастет, но кризис будет сильно сглажен. Мы не вливаем почти ничего и как следствие получим больше сокращений и банкротств, что вызовет еще большее изъятие денег и углубление кризиса.
Во вторых, нам, в отличие от большинства, прилетело еще и от нефти и доходы всей страны будут находиться под дополнительным давлением.
Может это хоть чуть-чуть сдвинет нас от экономики нефти к экономике труда? Жалкие надежды, наподобие самоуспокоительногл: «да, я не достиг чего хотел, зато какой опыт!»
Олег ПоворинArtem
Не с этой властью, пусть лучше нефть растет. Тогда хоть новые налоги не будут все время придумывать.
Artem IlchenkoОлег
А власть инопланетная? Идеи неимоверного величия за счет населения очень даже популярны в последнем, увы(
Ilya Brin
Теремок, Шоколадница, Кофе Хауз и другие присутствуют в основном в крупных городах. Большей части России про них известно из СМИ, разве что.
А Бургер Кинг, МакДоннальдс - они уже почти в каждом городе и о них знают.
Закроется теремок - на его месте тут же откроется фастфуд. Причём на на выходных условиях для обоих сторон.
А потребитель лоялен к еде, а не к бренду.
Андрей ВикторовичIlya
Не откроется, тк людям не нужно столько фастфуда, когда нет работы
KeleriusIlya
Кофе Хауз на невском (рядом с Эрмитажем) настолько дорогая, насколько возможно... чай рублей по 150-200 (кружка).
Ух, бомбит.
Комментарий удален
Black Jack
Вот что «Теремок» толкает. Поможите!
Я в «Маме Роме» на выходных взял несколько пицц с собой, так они сейчас даже скидку навынос уменьшили с 50% до 20%.
Dmitry YashinBlack
Мама Рома при заказе с собой уменьшила скидку с 50 до 20 процентов? По какой причине?
Black JackDmitry
Все по той же. Сказали, что скидка 50% с собой сейчас не актуальна, только 20%.
Dmitry YashinBlack
А к чему тогда вообще этот коммент?
Murat Oshroev
Всё равно это сети Дишманской еды
Александр Графов
Да, офлайну сейчас жесть как тяжело. А наше Гос-во как всегда,...
Игрок
Так у макдональдса в долларах все им то че