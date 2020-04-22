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Еда
Лиана Липанова
4652

«Шоколадница», «Теремок» и другие крупные сети ресторанов спрогнозировали закрытие до 50% своих заведений в России Материал редакции

В марте рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.

  • Крупные операторы на рынке общепита рассказали о вероятности закрытия части своих ресторанов на фоне экономического спада, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
  • ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Ваби Саби» и «Кофе Хауз») потенциально может закрыть до 50% своих заведений, рассказал гендиректор компании Олег Подгорный. Холдинг «Тигрус» (сети Osteria Mario, «Швили», BarBQ cafe) может закрыть до 20% ресторанов.
  • Сеть «Теремок» будет вынуждена закрыть до 30% точек, потому что арендодатели не идут на уступки, заявил владелец компании Михаил Гончаров. Сейчас продолжает работать треть заведений сети, при этом выручка каждого объекта не превышает 10% относительно докризисных показателей, рассказал Гончаров. Основатель фудкорта Streat Максим Попов считает, что закрыть свои точки из-за кризиса могут до 20% его арендаторов.
  • «Додо Пицца» в начале апреля уже закрыло около 50 точек. Сеть «АндерСон» тоже сократила количество объектов, но точное количество закрытых заведений владелица проекта Анастасия Татулова не уточнила.
  • «Росинтер Ресторантс» («Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и другие) и Burger King надеятся, что закрывать рестораны не придётся, а в McDonald’s, напротив, планируют открыть новые.
  • В марте 2020 года рестораторы попросили правительство поддержать отрасль и не допустить массового закрытия точек, в частности, они предложили освободить ресторанный бизнес от уплаты всех налогов и ввести мораторий на взимание арендной платы. Тогда рестораторы сообщали о падении оборотов на 30-90%.
  • В середине апреля ресторанный бизнес решил договариваться с арендодателями напрямую и попросить временно отменить плату за помещения, а затем на год установить ставку в виде процента от оборота.

#новость #рестораторы #бизнеснакарантине

Еда
Рестораны и кафе, доставка еды, пища будущего и инновации в питании.
9
14
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111 комментариев
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Arthur Niazyan

25

После майских праздников ещё ополовинется. Никакая помощь и снижение аренды не спасёт эту индустрию. Со временем восстановится конечно, но сейчас это содержать нет смысла.

Ответить

Vornex Inc

Arthur
5

Из серии «уйдут эти, придут новые»

Ответить

Arthur Niazyan

Vornex
12

Никто не придёт, если только дешманские тошниловки. Привет из 90-х

Ответить

Vornex Inc

Arthur
2

Придут, нынче время другое.

Ответить

Андрей Викторович

Vornex
3

Очередной арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦‍♂️

Ответить

Денис Демидов

Андрей
5

Если спасать рестораторов за счет арендодателей, то вместо одного потерпевшего, мы получим двоих.

Ответить

Сослан Сакшин

Денис
0

Сложная тема со спасением:
это кризис и пострадать кто-то должен обязательно
можно убить рестораны, можно подубить и рестораны и арендаторов, можно и рестораны и арендаторов спасти за счет государства (считай за счет всех нас, как ни крути), но тут  бюджет и вправду может треснуть

Ответить

Андрей

Сослан
2

Мы для этого  налоги и платили все "тучные" годы, чтобы сейчас воспользоваться накопленными резервами.

Ответить

Сослан Сакшин

Андрей
1

это просто ваша позиция
а реальность такова какова она есть и больше никакова)
есть конкретная сумма которой владеет государство и ее можно распределить спасая рестораны или спасая что-то другое
или просто отложить на случай ухудшения ситуации
нельзя говорить "должно", надо считать
государство не берет деньги из воздуха, оно берет у нас с вами

Ответить

Денис Демидов

Сослан
2

Реальность такова, кто Путина поставил, тот всю помощь и получает.

Ответить

Денис Демидов

Сослан
2

Если государство не хочет кого-то спасать оплаченными ранее налогами, то пусть вообще свое рыло в экономику не сует, пытаясь спасти кого-то за счет кого-то.
Рынок быстрее сам выправится, чем с помощью такого косорукого государства.

Ответить

Сослан Сакшин

Денис
0

это уже другое требование
не помогите, а уходите

Ответить

Денис Демидов

Сослан
1

Так где помощь то?
Это из серии Путин всех угощает за счет заведения. 
Это не помощь, это вредительство.

Ответить

Владислав

Денис
0

А с чего вы взяли, что стабфонд состоит из налогов, туда нефте-газовые сверхдоходы, насколько я знаю, складывались.

Ответить

Денис Демидов

Владисл…
0

А какая мне разница, как именно это жулик мои деньги по своим карманам все перераспределял?

Ответить

Андрей Викторович

Денис
0

Верно. Поэтому арендодатели должны разделить риски, чтобы выжили оба 

Ответить

Сослан Сакшин

Андрей
1

многие арендодатели еще не выплатили кредиты за покупку помещений
так что еще и банки должны в схему подвязываться

Ответить

Денис Демидов

Андрей
0

В какой пропорции делить будем?
Может в пропорции прибыли на вложенный капитал в предыдущие годы?
Где гарантии, что рестораторы выживут? А если нет, зачем доп. убытки арендодателям, когда им и так тратиться на переоборудование помещения.

Ответить

Александр

Денис
1

Какие доп убытки? Есть арендатор - есть кэш хоть и меньше, нет арендатора - когда появится новый непонятно и будет помещение вообще простаивать. Так хотя бы был шанс восстановится через какое то время, а тут вы получите простой площадей + непонятные перспективы с новыми арендаторами которые могут вообще в ближайшие годы не появиться.

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
1

Рестораны восстановятся не ранее чем через год, может и больше. Вместо того, чтобы умирать обоим, арендаторам лучше как можно быстрее переоборудовать свои помещение под другие, более живучие бизнесы.

Ответить

Kelerius

Денис
0

Вы жестокий, Денис!
П.с. а как кризис повлиял на авторынок?

Ответить

Андрей

Денис
1

По хорошему эти убытки должно компенсировать  государство, потому что она заинтересовано в том, чтобы платились налоги и было потребление

А так ситуация сложная конечно 

Ответить

Vornex Inc

Андрей
2

К сожалению, это мысли нашего государства

Ответить

Никита Хисматов

Vornex
1

Впрос - кто.

Одно дело, когда у отдельно взятого предпринимателя что-то не получилось просчитать по невнимательности, или когда его интересы просто изменились.

Здесь всё же речь о сетях, которые весьма грамотно и последовательно расширялись, и они столкнулись не со своей ошибкой, а с жетким форс-мажором, которого никто просчитать не мог. 50% точек - результат многолетнего труда - коту под хвост.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
4

Хотя бы простить им все налоги, все равно умрут, и ничего платить не будут, а так может кто--то выкарабкается. Но если Путин сказал в морг, значит в морг.

Ответить

Андрей Викторович

Денис
0

Нужно признать, что у них выпало из бизнес процессов 4 месяца . Соответственно нужны такие меры , которые снизят  все расходы за эти 4 месяца . Налоги , арендная плата , зарплата и так далее . Тогда многие сети выживут

Ответить

Евгений Дроздов

14

Закрытие точек скорее всего повлечёт увеличение цены, что плохо для потребителя.

Ответить

Roman Nenznaskiy

Евгений
2

Цена определяется спросом, а не количеством точек. 

Ответить

Vladislav S

Roman
4

Ох уж эта особая школа экономики. Цена определяется спросом и предложением. Микроэкономика, школьный учебник. Устанавливается она, обычно(если это не Газпром ) , посредене между точками наибольшой выгоды для продавца(прибыль) и покупателя(полезность ) . 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Vladislav
10

Владислав, подходит такой усредненный клиент к ряду ресторанов в футкорте и смотрит на блины по 650 рублей и на бигмак за 150 и такой думает:

Какую я получу полезность от этого блина и от этого бургера? Жбу навернка посчитает, все дела...
Человек смотрит в первую очередь в свой кошелек, а не на условную "полезность", которую вы вычитали в книжке по экономике из 6-го класса. 

Ответить

Vladislav S

Roman
4

Смысл не в полезности, а в том, что предложение играет такую же роль в формировании цены. По вашему же примеру : есть спрос (жрать) и есть выбор между маком и блинами, выбор на основе количества денег. А если вы приходите на футкорт, а там только мак - то мак, без других продавцов, может поставить цену на бикмак такую, какую сочтёт нужной, и будет она гораздо выше 150 рублей 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Vladisl…
1

Не так давно господин Галицкий говорил, что люди не покупают продукты в Пятерочке, а покупают калории. Если на какой-то из продуктов поднимается цена, то он просто покупает другой такой же калорийности т.к. ориентируется на кошелек, а не на конкретные позиции в магазине.

Поэтому с большей долей вероятности цены либо останутся прежними, либо упадут т.к. при меньшей загрузке торговых площадей, упадет стоимость аренды, от нее себестоимость каждого блюда и далее по цепочке в рамках всей страны упадет средний доход гражданина и единственный выход будет у ресторанов - снижать, а не повышать стоимость т.к. повышение цены приведет к еще большему снижению выручки.

Ответить

Евгений Клочков

Vladisl…
0

только мак - то мак, без других продавцов, может поставить цену на бикмак такую, какую сочтёт нужной, и будет она гораздо выше 150 рублей 

В таком случае клиент (большая их часть) плюнет и пойдет домой, ибо в фудкорт приходят не голодные в крайне степени

А по пути еще шаурму в ларьке возьмет

Собсна вот поэтому "Теремок" всегда и в топе заплачек всяких был и без кризисов - ибо с ценами у них странно, судя по отзывам товарищей, которые там ели

Ответить

Никита Хисматов

Roman
4

Ну вообще человек действительно смотрит на полезность, только не в "учебничном" формате всё продумывает, а за доли секунды принимает решение с помощью всяких не всегда рациональных оценок :)

То есть один такой: я оцениваю 150 рублей за бургер более выгодным, чем 600 за блин, потому что бургер достаточно вкусный и ещё оформление зала прикольное.

Другой: а мне чет блинов захотелось, капец, не понимаю, почему, пофигу, давайте за 600.

Третий такой: а я веган.

Ответить

Евгений Кафтайкин

Roman
2

Вот именно. Спрос станет большой через некоторое время, а предложение маленькое. Вот цены и вырастут

Ответить

Roman Nenznaskiy

Евгений
1

И что - при повышенном спросе места в крошке-картошке закончатся? 

Ответить

Евгений Дроздов

Roman
0

К - Конкуренция?

Ответить

Artem Ilchenko

Евгений
0

Вырастет цена - откроются новые, нет?))

Ответить

Arthur Niazyan

12

С другой стороны жалко Санкт-Петербург, вот где засилье прикольных кафешек на любой вкус и кошелёк. Не представляю себе этот город без всего этого.

Ответить

Сослан Сакшин

Arthur
6

Питер - ресторанный рай
Езжу туда просто чтобы пожрать и побухать)

Ответить

Сослан Сакшин

Сослан
17

Ездил...

Ответить

Kelerius

Сослан
4

Бухал

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Kelerius
3

Жрал

Ответить

Степан Попов

Arthur
1

Да, в спб уже туго микро бизнесу в общепите. Кто-то работает просто чтобы хоть какие-то деньги на аренду отбить, персонал сокращают и собственники сами за кассу встают. Вообще по экономике города ударит сильно, т к много туристов приезжали, в сезон с мая по сентябрь на этом хорошо зарабатывали и сами и сфера туризма в целом. И людей много занято в этом было, а теперь все без дохода сидят. Покупательская способность упадёт, а это уже зацепит все остальное. Оптовики, поставляющие оборудование для общепита тоже уже сокращают все что можно, из-за курса и отвала клиентов

Ответить

Kelerius

Степан
0

Зато "наконец то не будет этих толп и пробок"

Ответить

Дмитрий Килев

–10

Более эффективные компании займут освободившиеся места и укрепят свои позиции на рынке.

Ответить

Артем Голендберг

Дмитрий
20

Проблема не в эффективности, а в падении спроса, и после карантина люди еще долго будут с опаской смотреть на общественные места

Ответить

Дмитрий Килев

Артем
–3

Именно в эффективности. Эффективные компании готовы к кризису и накапливают резервы. Не эффективные компании живут на cash flow и при малейших колебаниях рынка «вылетают в трубу»

Ответить

Месье Никита

Дмитрий
10

То-то все эти "эффективные" компании на западе сейчас заливают вертолетными деньгами. Вы не путайте кризис и малейшие колебания рынка с тем экономическим пиздецом, что сейчас происходит. Полная остановка деятельности всех точек предприятия - это не кризис, а разорение. Какая бы компания не была эффективной - никто не справится без внешней помощи. 

Ответить

Павел Карпов

Месье
1

Финансовое и антикризисное планирование, создание фондирующих пассивов и т.д . Этим занимаются и когда все очень хорошо. А если на всю прибыль кто то идёт и покупает жене 11 айфон и едет в тайланд , то уж досвидос. Аукнется так аукнется потом это . Да это бьёт по индустрии , но не так чтобы после 1-2 месяцев простоя закрываться . А если закрываешься - урок , значит ты не бизнесом походу занимался .

Ответить

Месье Никита

Павел
2

Вы занимаетесь или занимались бизнесом? Нет, никогда, как я вижу 

Ни одна фирма не имеет запасов на 1-2 месяца простоя. 
Я открою вам страшную тайну, любой средний бизнес, особенно такие как шоколадница, имеют резервы - это называется амортизационный фонд. И туда каждый месяц закидывают определенный процент, который высчитывается по конкретной формуле. Это раз.
Два. Прибыльность сетевых компаний совершенно небольшая - они живут на обороте. И все свободные средства вкладывают в открытие новых точек. Всегда. 
Три. Чтобы иметь денег на месяц простоя нужно ВСЮ прибыль скидывать на счет (где деньги будут лежать мертвым грузом) на протяжении 14-18 месяцев. За этот период, конечно же, нужно иметь постоянную прибыльность и не иметь никаких форс мажоров. Ну и забыть об открытии новой точки. 

И после всего сказанного, у меня возникает только один вопрос, если вы такой умный - у вас то точно есть деньги на один-два года существования без финансовых поступлений?  

Ответить

Сослан Сакшин

Дмитрий
1

хм.. а как вы бы приготовились к тому, что люди просто перестанут выходить на улицу в течение пары месяцев, хотя бы? и не говорите про доставку.

Ответить

Иван Иванов

Дмитрий
1

Так и запишем, что ИП Килев Дмитрий Сергеевич (возможно совпадение) знает, как ООО "Шоколадница" с уставным капиталом в 1млн₽ и лично Колобову Александру Григорьевичу, являющимся учредителем 90 организаций (по данным ЕГРЮЛ) быть эффективным и быть готовым к тому, что государство просто закроет бизнес на несколько месяцев (отрежет возможность зарабатывать), но оставит все обязательства (зарплаты, налоги, отчисления, арендные платежи). Персонально, часть про закрытие - правильная вынужденная мера.

Ответить

Андрей Рядькин

Артем
0

долго смотреть на пустой бумажник 

Ответить

Pavel Prokhorov

Дмитрий
9

Более размытого комментария в жизни не видел. Какие эффективные компании? Про кого речь?
В сегменте общепита выживут те, для кого это был не основной бизнес либо Ашот с передвижным вагончиком. А единицы из выживших упадут в сервисе и представленности. Один месяц простоя не отбить за год работы в "мирное" время. А этих месяцев будет не один.

Ответить

Arthur Niazyan

Дмитрий
6

Нелегалы шаурмятники, вы хотите сказать?

Ответить

Дмитрий Килев

Arthur
0

А шаурма вне закона? 😁

Ответить

Arthur Niazyan

Дмитрий
4

Антисанитарная с башлянием на лапу местным властям, да

Ответить

Эмиль Зарипов

Arthur
1

Тудуду, вот что я люблю...

Ответить

Никита Сотников

Дмитрий
1

Очень на далекую перспективу, спрос в этом году будет намного ниже из-за покупательской способности граждан
Жди через пару лет новых игроков просто

Ответить

Андрей Викторович

Дмитрий
0

И ещё один  арендодатель, который оторвался от реальности и не понимает масштаб проблем в экономике 🤦‍♂️

Ответить

Dennis Gerasimov

Андрей
0

он то как раз понимает - на сладкие места на траффике и фудкортах всегда желающие найдутся

Ответить

Андрей Викторович

Dennis
2

Кому они будут нужны, когда в ТЦ людей  не будет??
Я же говорю - оторвался от реальности. Пусть почитает прогнозы , что будет с  экономикой

Ответить

Dennis Gerasimov

Андрей
–1

В кризис не будет толп, после - опять потянутся

И весь вопрос в том - какая сеть переживет это тяжелое время, а какая - нет

Мы про это. 

А то что сейчас везде пусто - ну да, всем плохо. Все урезали свои расходы + карантин и т.д. 
Выживут далеко не все. Так может некоторые рестораторы уже мертвую лошадь пинают?

Ответить

Ольга Стогова

7

О нет! Теремочек, мои любимые блинчики! Кто же будет орать мне на кассе в лицо "блин email с жаренным лучком для барышни!" :( 

Ответить

Kelerius

Ольга
3

Для сударыни!

Ответить

Иннокентий Фефилов

5

Среди простых людей сейчас популярна мысль: "Коронавирус херня, я не знаю ни одного больного человека".

У меня по аналогии возникла. Я вообще не знаю ни одного человека или бизнеса, которому помогло государство.

Ответить

Stanislav Dianov

Иннокентий
4

Есть такие, я например.
Мне как то помогло государство.
Помогло понять, что мой бизнес говно и не нужен этой стране 🤷🏻‍♂️
Спасибо Государство!

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Stanislav
1

Не вписались в рынок, увы(с)

Ответить

Андрей Рядькин

Иннокентий
0

у меня УСН вместо 6 % теперь 1%. Еще бу покупательскую способность людей поднять, вот зажил бы!

Ответить

Степан Попов

Андрей
0

Это как у вас усн 1%? ЕНВД?

Ответить

Дмитрий Разломов

–3

Макдаковой гадости всё нипочём, хоть конец света люди будут жрать это г..но(

Ответить

Stas Klymenko

Дмитрий
9

Я плюс/минус знаком с тем, как готовят еду в местном макдаке и ряде других заведений. Многим очень далеко как до санитарных норм, так и до качества самой пищи. 

Хватит жить бородатыми стереотипами. Макдаки - это места, где вы почти гарантированно будете есть качественную пищу - соответствующую стандартам, правильно приготовленную и не из подсобки, где продукты лежали пару недель. 

Если вы зададитесь вопросом, сколько обычных кафешек/ресторанов соответствует хотя бы таким же нормам, сильно удивитесь. Ибо их не так уж и много. 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Дмитрий
6

Вы председатель общества почитателей негадостной еды "Греча - наше всё!" ?

и с каких пор еда в макдаке стала г%;ом?  
У мака одна из самых требовательных систем контроля качества поставляемой продукции... Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований. 

Ответить

Евгений Дроздов

Roman
7

Мак - это почти всегда гарант качества. Особенно спасает за границей: в любом городе мира можно смело пойти в Мак и ты знаешь что ты там получишь с практически нулевыми шансами отравиться.

Ответить

Grigory Green

Евгений
1

Особенно в Индии и Китае.

Ответить

Олег Ивахнов

Roman
6

 Попробуйте стать поставщиком мяса для них и охренеете от их требований.

Люди под это отдельные комплексы строили чтобы соответствовать требованиям мака 

Ответить

Grigory Green

Roman
–4

По-этому у них мяса и нет в бургерах. Т.к. нет поставщиков.

Ответить

Roman Nenznaskiy

Grigory
–1

интриги.. скандалы... расследования.. 

Ответить

Murat Oshroev

Дмитрий
4

Вы когда в шоколаднице что-то ели в последний раз? Вот, где г.но

Ответить

Алексей Щербаков

Дмитрий
3

За годы ни разу не травился поев в Макдаке, а вот после другого заведения (в этой статье упомянутом) пришлось полежать под капельницей. Так что Макдаку доверяю пока больше.

Ответить

Евгений Смирнов

2

Судари изволят закрыться?

Смешно и очень показательно, что сети с многолетним стажем зарабатывания бабла, не могут спокойно пересидеть жалкий месяц в закрытом состоянии. Ремонт сделать или тараканов потравить.

Все эти закрытия — лишь повод уволить сотрудников без выходного пособия. Т.к. демонтаж и вывоз оборудования в неизвестно куда — существенно дороже месяца (и даже нескольких) простоя.

Плюс надеются выпросить милостыню у государства, ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.

Ответить

Олег Ивахнов

Евгений
1

 жалкий месяц в закрытом состоянии.

Поделитесь своим опытом?

Ответить

Arthur Niazyan

Олег
0

Олег, вы как Рамзан постриглись что ли?

Ответить

Олег Ивахнов

Arthur
2

Отнюдь. Я был первым еще в воскресенье.

Ответить

Евгений Смирнов

Олег
–1

Опытом чего? Многолетнего снятия операционной прибыли в карман, и отсутствия средств на поддержание штанов в фирме? Или опытом займа денег с целью пережить сложное время и сохранить сотрудников. Хотя в теремке их полагаю называют "холопами".

Ответить

Олег Ивахнов

Евгений
0

Опытом остановки работы на месяц и последующего восстановления деятельности

Ответить

Евгений Смирнов

Олег
0

Могу дать лайфхак — отрицательная цена блина) 
Очередь выстроится из заказов, это вам не нефть.

Ответить

Олег Ивахнов

Евгений
0

ведь бизнес не может терпеть убытки, вах-вах. Позор.

После многолетнего полета экономики в дыру ВНЕЗАПНО У БИЗНЕСА НЕТ РЕСУРСОВ ПЕРЕЖИТЬ ОСТАНОВКУ РАБОТЫ

Ответить

Евгений Смирнов

Олег
0

Ну с капсом убедительнее любой аргумент))
Вот Федя тут писал, что у них экосистема, франшизные точки мегарентабельны, открывались в США, в Китае.
Теремок тоже вроде не бедствовал, регулярно новые появляются.
И тут внезапно — нет ресурсов) Это смешно и нелепо.

Еще раз — как закроются, так и откроются. Просто штат поменяется.

Ответить

Олег Ивахнов

Евгений
0

То есть вы теоретик? И подобного опыта у вас нет? 

Ответить

Евгений Смирнов

Олег
0

Я то не закрываюсь и милостыню у правителей не прошу. Причем тут я?

Ответить

Олег Ивахнов

Евгений
0

При том что ты говоришь "хаха жалкий месяц приостановки деятельности не могут пережить".
Значит ты либо успешно уже переживал подобное или "говорить не мешки ворочать".

Они по своей воле что-ли закрываются?им работать запретили.
Завтра тебе запретят вести деятельность, но чтобы все обязательства исполнял и зарплату платил. Долго протянешь?

Ответить

Евгений Смирнов

Олег
0

Да, предпринимательская деятельность — это риск. Можно уйти в минуса. Кто бы мог подумать? 

Но зачем в минуса? Когда можно сначала нанять людей на МРОТ, остальное в виде премий, а чуть что, так поувольнять всех к чертям плюс еще поныть, авось денег дадут.

Ответить

Kelerius

Евгений
0

Главное, уметь плакать

Ответить

Юрий Малков

Евгений
0

 или тараканов потравить.

Тараканов нельзя травить - дурная примета, денег не будет.

Ответить

Egor Ka

3

шок, надеюсь найдется обрыгаловка, в которой будут 100гр гречки за 100 продавать

Ответить

Maxim Lialin

3

Теремок! На кого ж ты нас покидаешь! Богомерзкий Бургер кинг не пройдёт)

Ответить

Artem Ilchenko

2

Это особенный кризис.
Во первых, он экономический не по природе, просто из экономики по независящим от нее причинам изымают очень много денег. Все более-менее разумные страны это чухнули и стараются в точку изъятия вкачать сопоставимое количество. В результате госдолг у них вырастет, но кризис будет сильно сглажен. Мы не вливаем почти ничего и как следствие получим больше сокращений и банкротств, что вызовет еще большее изъятие денег и углубление кризиса.
Во вторых, нам, в отличие от большинства, прилетело еще и от нефти и доходы всей страны будут находиться под дополнительным давлением.

Может это хоть чуть-чуть сдвинет нас от экономики нефти к экономике труда? Жалкие надежды, наподобие самоуспокоительногл: «да, я не достиг чего хотел, зато какой опыт!»

Ответить

Олег Поворин

Artem
1

Не с этой властью, пусть лучше нефть растет. Тогда хоть новые налоги не будут все время придумывать.

Ответить

Artem Ilchenko

Олег
0

А власть инопланетная? Идеи неимоверного величия за счет населения очень даже популярны в последнем, увы(

Ответить

Ilya Brin

0

Теремок, Шоколадница, Кофе Хауз и другие присутствуют в основном в крупных городах. Большей части России про них известно из СМИ, разве что.

А Бургер Кинг, МакДоннальдс - они уже почти в каждом городе и о них знают.

Закроется теремок - на его месте тут же откроется фастфуд. Причём на на выходных условиях для обоих сторон.

А потребитель лоялен к еде, а не к бренду.

Ответить

Андрей Викторович

Ilya
2

Не откроется, тк людям не нужно столько фастфуда, когда нет работы 

Ответить

Kelerius

Ilya
1

Кофе Хауз на невском (рядом с Эрмитажем) настолько дорогая, насколько возможно... чай рублей по 150-200 (кружка).
Ух, бомбит.

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Комментарий удален

Black Jack

1

Вот что «Теремок» толкает. Поможите!

Я в «Маме Роме» на выходных взял несколько пицц с собой, так они сейчас даже скидку навынос уменьшили с 50% до 20%.

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Dmitry Yashin

Black
0

Мама Рома при заказе с собой уменьшила скидку с 50 до 20 процентов? По какой причине?

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Black Jack

Dmitry
0

Все по той же. Сказали, что скидка 50% с собой сейчас не актуальна, только 20%.

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Dmitry Yashin

Black
0

А к чему тогда вообще этот коммент?

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Murat Oshroev

1

Всё равно это сети Дишманской еды 

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Александр Графов

0

Да, офлайну сейчас жесть как тяжело. А наше Гос-во как всегда,...

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Игрок

0

Так у макдональдса в долларах все им то че

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