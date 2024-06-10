Глава «Вкусно — и точка»: «Наша доля на российском рынке быстрого питания уже превзошла показатель McDonald’s» Статьи редакции
Главное из беседы Олега Пароева с «РИА Новости».
Как бизнес оценивает свою работу
- По знанию бренда сеть «находится на уровне McDonald's», а её доля среди трёх крупнейших игроков на рынке быстрого питания «уже превзошла» показатель ушедшего из страны игрока, заявил Пароев.
- А вот сравнивать прибыль «Вкусно — и точка» с прибылью McDonald's» он считает некорректным. Первой пришлось многое создавать с нуля, тогда как второму часто помогал американский владелец.
Что влияет на повышение цен в меню
- «Вкусно — и точка» закладывает рост цен «не выше, чем прогнозируемая инфляция», и старается повышать их незаметно для потребителя. Среди причин, по которым компании пришлось бы предпринять радикальные шаги, Пароев называет только несоразмерный рост издержек.
- Они могут существенно увеличиться в двух «сферах». Первая — зарплаты. Компания «ощущает» дефицит профессиональных кадров, а привлекать и удерживать их помогает прежде всего конкурентная зарплата. Больших инвестиций требует и обучение сотрудников. Для этого компания будет развивать стипендиальные программы в образовательных учреждениях. Одна подобная действует в колледже в Электростали, другую запустят в Росбиотехе.
- Вторая статья растущих расходов — закупка ингредиентов, стоимость которых «определяется по цене рынка». Это, например, мясо и зерно. К июню 2024 года такая ситуация сложилась с апельсинами из Бразилии, которые дорожают «бешеными темпами» для всего мира.
- Предложенное Минфином повышение налога на прибыль с 20% до 25% вряд ли отразится на потребительских ценах, если правда «не затронет» бизнес, который «активно инвестирует в российскую экономику». «Вкусно — и точка» — как раз такая компания, заявил Пароев, но объём вложений раскрывать не стал.
Ну как там с картофелем
В 2022 году некоторые рестораны «Вкусно — и точка» временно убрали из меню картофель, поскольку 2021 год в России стал неурожайным для необходимых сортов, а привозить его из-за границы было сложно из-за санкций. Позже его вернули.
- Проблем с наличием картофеля нет. Но итоговый продукт отличается от того, что продавал McDonald's. По словам Пароева, гости разделились на два лагеря: «О, наконец-то нормальная картошка» и «Куда дели хорошую картошку».
Что с производством игрушек для детских наборов
В марте 2023 года владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал о планах построить свою фабрику. В июне Пароев сообщил, что компания решила сначала изучить внутренний рынок и поработать с партнёрами. Первый набор вышел в августе того же года.
- План по выпуску тематических наборов расписан на два года вперёд, но каким мультфильмам они будут посвящены, Пароев не рассказал. На вопрос о том, не думает ли сеть выпустить коллекции со «Смешариками» и «Тремя богатырями», он не дал ни отрицательного, ни утвердительного ответа.
- Свою фабрику по-прежнему не отстроили, так как в текущей ситуации это невозможно «по техническим причинам». Пока игрушки изготавливают на нескольких предприятиях в Китае. В планах также заключить партнёрство с российскими производителями, но «полностью» отказаться от Китая всё равно смогут не сразу.
Как дела с импортозамещением оборудования
- 30% кухонного оборудования уже закупают у российских производителей. В основном это шкафы для подогрева пирожков, жироуловители и «UIC-кабинеты», где хранят «полуприготовленные ингредиенты».
- В ближайшие три года компания рассчитывает локализовать ещё 40%, но уже более сложного оборудования — например, гриль и фритюрницы.
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С чего вы создавали с нуля блять? Вы просто заселились в точки макдака. Просто пиздец. Не могу это читать.
"«Вкусно — и точка» закладывает рост цен «не выше, чем прогнозируемая инфляция», и старается повышать их незаметно для потребителя. Среди причин, по которым компании пришлось бы предпринять радикальные шаги, Пароев называет только несоразмерный рост издержек."
Вот это ещё круче - незаметное повышение роста цен - режим ниндзя:
- Вы видите повышение цен?
— Нет.
- А они есть!
Меня тоже с фразы с нуля порвало. Помещения заняли, даже сотрудников оставили тех же, просто поменяли меню, форму и ремонт.
Ну знаете ли, закрасить маркером логотип Макдака на каждой упаковке с соусом - это вам хухры-мухры!
Макдак пришёл на всё готовое.
При чем, они не просто заселились. Они еще и позакрывали половину точек, особенно те, что не рядом с метро.
А название с нуля придумать?! А дизайн?!
Тоже с этого ору
Ну сейчас у некоторых тут бомбанет. Будут рассказывать, что еда там плохая, никто туда не ходит, всё мол это враки и т.д и т.п. Мол Макдональдс это святое, а тут всё скрепное плохое
Пока только у тебя бомбануло
Да от того, что как минимум там хуже не стало... Хотя сам туда не хожу..
Ну по отношению к Макдональдсу еда там и вправду хуже. Российский менеджмент не мог ничего не украсть.
Во начинается субъективизм :) Но народ голосует рублем и для большинства там стало только лучше.
У большинства нет выбора, был макдональдс его переименовали во вкусно и точка, от туда ушло руководство в виде франчайзера
Да вы что нет выбора ? В крупных городах его достаточно, однако всё равно многие идут в ВиТ .... Интересно почему, потому что там всё плохо наверное стало...
какой выбор? Есть оригинальный макдональдс?
Есть другой фастфуд...
Мне доступен оригинальный мак и кфс и прочие, как это вообще можно есть, я понять не могу. В них же нет вообще ничего связанного с вкусным адекватным быстрым питанием. Единсвенное мясо, где его удалось увидеть - это ножки из кфс, и то зажаренные не понятно в чем и с корочкой не понятно из чего, которая составляет 30% от ноги. Хрючево все это быстрое питание, жесточайшее. Лучше в столовую сходить или доставку из нее заказать.
Аксиома Эскобара
Чуть хуже как минимум в целом.
Не более.
Они так повесточку отрабатывают или это действительно такие олени?
Хм, я что-то не могу понять, как они могли получить больше рынка, чем макдональдс до них. Кто бы перестал ходить туда после ухода макдака, я могу представить. А вот кто наоборот начал туда ходить? Или кфс и бургеркингом закрылись и народ перешёл в точку?
Да, звучит странно, особенно на фоне роста цен. Но может быть больше рынка получили за счет занятия всех остальных мест от ушедших кфс там и прочих, я хз, не ел никогда этой хуйни.
Как с нуля, когда вы в точках макдакад работаете хех
Молодцы!
Зарейдили действующий бизнес и считают что что-то создают с нуля, увеличили временные рамки для хранения, заказов ждать по 30 минут приходится, сейчас это похоже на макдональс но только на американский где в основном питаются маргиналы, нежели на его евро версию. Хрючевальня одним словом, своего создать ничего не могут только паразитировать на западном, зато как запад ругать так первые. Клоуны
Вот это проблемы какая картошечка лучше? Но как говорят исходя из отзывов потребителей тоненькая соломка лучше. Задача конечно сложная была, но справились, выбрали.
Стандартную 7,62 мм. ☝️
Качество вы никогда не догоните.
Ничего не имею против "вкусно и точка". Название сразу понравилось, еда нормальная, иногда захожу, как и в макдаг. Но коктейль как был противный, в виде подтаявшего мороженного,так и есть. Да, и они пришли на всё готовое, подогнав местные ингридиенты под готовое меню.
ну так не знать об этом скандале с названием и логотипом действительно невозможно,но это же не означает,что они на одном уровне с Макдональдсом)