У нас была сложная задача: так как мы строим картофельный завод, нам нужно понимать, какую картошку производить: более толстую или более тонкую. Но в конце концов могу сказать, что потребители всё-таки все больше склоняются к тому, что тоненькая соломка — это правильный выбор.